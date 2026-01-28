Krebs betrifft immer mehr junge Menschen, und die Behandlungen der großen Pharmaunternehmen verschlimmern die Situation noch

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

In einem Interview mit Tucker Carlson spricht Dr. Patrick Soon-Shiong über steigende Krebsraten und betont dabei die Verlagerung hin zu jüngeren Patienten.

Soon-Shiong erklärt, dass das Spike-Protein von COVID-19 an ACE2-Rezeptoren im gesamten Körper andockt und dort anhaltende Entzündungen verursacht, die zu verschiedenen Gesundheitsproblemen, darunter auch Krebs, beitragen können.

Soon-Shiong kritisiert den Einfluss der großen Pharmaunternehmen auf Regulierungsprozesse und argumentiert, dass dies Hindernisse für innovative Behandlungen schafft und gleichzeitig inkrementelle Änderungen an bestehenden profitablen Medikamenten begünstigt.

Natürliche Killerzellen benötigen ausreichend Schlaf, Sonneneinstrahlung und Vollwertkost, um optimal zu funktionieren und die erste Verteidigungslinie Ihres Körpers gegen Krebszellen zu bilden.

Die Stärkung Ihres Immunsystems ist der Schlüssel im Kampf gegen Krebs. Neben der Optimierung des Schlafs sind die Minimierung der Aufnahme von Samenölen und die Optimierung Ihres Vitamin-D-Spiegels wichtige Strategien.

Warum steigen die Krebsraten trotz Fortschritten in der Medizintechnik und einem gestiegenen Bewusstsein für Risikofaktoren immer noch an? Dieses Thema wurde in einer Folge von Tucker Carlsons Podcast, der oben zu sehen ist, ausführlich behandelt. In diesem Interview richtete Carlson diese aufschlussreiche Frage an seinen Gast, Dr. Patrick Soon-Shiong, einen Chirurgen und prominenten Geschäftsmann, der auch Eigentümer der Los Angeles Times ist.

Als Einstieg in das Interview merkte Carlson an, dass massive Kampagnen über die Gefahren des Rauchens zu einem Rückgang der Krebsraten hätten beitragen müssen. Dies war jedoch nicht der Fall.

Soon-Shiong antwortet, indem er sich auf das Alter der erkrankten Menschen konzentriert. Er sagt, das Beunruhigende sei nicht nur die steigende Zahl der Erkrankungen, sondern auch die Verlagerung der Population hin zu jüngeren Patienten. All dies und mehr wurde in dem Interview diskutiert. Ich empfehle Ihnen, sich das gesamte Gespräch anzuhören, da es Einblicke gewährt, die Ihnen Ihr Arzt nicht geben wird, darunter auch die Machenschaften der großen Pharmaunternehmen im Bereich der Krebsbehandlung.

Könnte COVID-19 zu steigenden Krebsraten beitragen?

Carlson wirft eine Frage auf, die sich viele Menschen bereits stellen, die aber selten offen diskutiert wird: Er sagt, dass in der Öffentlichkeit weit verbreitete Spekulationen darüber existieren, ob die COVID-19-Infektion oder mRNA-Impfungen mit steigenden Krebsraten in Zusammenhang stehen, und er fragt Soon-Shiong, ob es einen Zusammenhang gibt.

Soon-Shiong antwortet, indem er COVID in einen breiteren historischen Kontext stellt. Er sagt, dass bestimmte Viren seit langem mit Krebs in Verbindung gebracht werden, nämlich Hepatitis mit Leberkrebs, das humane Papillomavirus (HPV) mit Gebärmutterhalskrebs und das humane Immundefizienz-Virus (HIV) mit dem Kaposi-Sarkom. Die genannten Viren haben wichtige Eigenschaften gemeinsam: Sie bleiben im Körper, verursachen anhaltende Entzündungen und beeinträchtigen die natürlichen Tumorkontrollsysteme des Körpers. Er erklärt, dass COVID-19 diesem Muster näher entspricht, als den meisten Menschen bewusst ist.

Warum COVID-19 so viele verschiedene Organe befällt — Seiner Analyse zufolge bindet sich das Spike-Protein überall dort an, wo ACE2-Rezeptoren vorhanden sind, darunter auch Blutgefäße im gesamten Körper. Soon-Shiong bringt dies mit Symptomen in Verbindung, über die Menschen nach einer Infektion oder Impfung berichten, darunter Gehirnnebel, Darmprobleme, Probleme mit der Bauchspeicheldrüse und Herzprobleme.

Seiner Analyse zufolge bindet sich das Spike-Protein überall dort an, wo ACE2-Rezeptoren vorhanden sind, darunter auch Blutgefäße im gesamten Körper. Soon-Shiong bringt dies mit Symptomen in Verbindung, über die Menschen nach einer Infektion oder Impfung berichten, darunter Gehirnnebel, Darmprobleme, Probleme mit der Bauchspeicheldrüse und Herzprobleme. Die größte Sorge ist die Persistenz – Forschungsgruppen, darunter auch solche an der University of California, San Francisco (UCSF), haben gezeigt, dass Teile des Virus noch lange nach der ersten Erkrankung im Körper verbleiben und dass wichtige Immunabwehrmechanismen inaktiv werden können. Als Carlson darauf hinweist, dass Milliarden von Menschen exponiert waren, bezeichnet Soon-Shiong die Situation als „beängstigend” und sagt, dass es unerlässlich sei, das Virus zu beseitigen und langfristige Entzündungen zu stoppen. Er sagt, dass die Persistenz drei bis vier Jahre andauern kann, und weist darauf hin, dass chronische Entzündungen oft keine offensichtlichen Symptome verursachen, wobei er etwa 15 Millionen Amerikaner anführt, die mit Long COVID leben.

– Forschungsgruppen, darunter auch solche an der University of California, San Francisco (UCSF), haben gezeigt, dass Teile des Virus noch lange nach der ersten Erkrankung im Körper verbleiben und dass wichtige Immunabwehrmechanismen inaktiv werden können. Als Carlson darauf hinweist, dass Milliarden von Menschen exponiert waren, bezeichnet Soon-Shiong die Situation als „beängstigend” und sagt, dass es unerlässlich sei, das Virus zu beseitigen und langfristige Entzündungen zu stoppen. Er sagt, dass die Persistenz drei bis vier Jahre andauern kann, und weist darauf hin, dass chronische Entzündungen oft keine offensichtlichen Symptome verursachen, wobei er etwa 15 Millionen Amerikaner anführt, die mit Long COVID leben. Warum Soon-Shiong nie infiziert wurde – Auf die Frage, ob er jemals COVID-19 hatte, antwortete Soon-Shiong mit Nein. Er führt diesen Schutz eher auf eine starke interne Abwehrreaktion als auf Glück oder Isolation zurück. Seinen eigenen Tests zufolge verfügte sein Körper bereits über eine Art Immungedächtnis, das einen Kernbestandteil des Virus erkannte. Er sagt, dass diese Reaktion es ermöglichte, das Virus schnell zu beseitigen, anstatt dass es sich festsetzte.

Auf die Frage, ob er jemals COVID-19 hatte, antwortete Soon-Shiong mit Nein. Er führt diesen Schutz eher auf eine starke interne Abwehrreaktion als auf Glück oder Isolation zurück. Seinen eigenen Tests zufolge verfügte sein Körper bereits über eine Art Immungedächtnis, das einen Kernbestandteil des Virus erkannte. Er sagt, dass diese Reaktion es ermöglichte, das Virus schnell zu beseitigen, anstatt dass es sich festsetzte. Soon-Shiong nahm COVID-19 ernst, bevor die meisten Menschen dies taten – Anfang 2020 führte er ein Gespräch mit dem Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, und sagte, dass COVID-19 nicht nur eine Atemwegserkrankung sei, sondern etwas weitaus Gefährlicheres. Er sagt, er habe seine Organisation geschlossen und alles auf die COVID-19-Forschung umgestellt, da er das Virus als eine einmalige Bedrohung betrachtete, die seine volle Aufmerksamkeit erforderte.

Anfang 2020 führte er ein Gespräch mit dem Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, und sagte, dass COVID-19 nicht nur eine Atemwegserkrankung sei, sondern etwas weitaus Gefährlicheres. Er sagt, er habe seine Organisation geschlossen und alles auf die COVID-19-Forschung umgestellt, da er das Virus als eine einmalige Bedrohung betrachtete, die seine volle Aufmerksamkeit erforderte. Eine grundlegende Überzeugung zum Thema Schutz — Um SARS-CoV-2 zu bekämpfen, braucht es mehr als Antikörper. Soon-Shiong sagt, der einzige Weg zur Besserung sei eine tiefgreifende Optimierung des Immunsystems, und kritisiert die einseitige Fokussierung auf Antikörper.

Wenn Wissenschaft auf starken Widerstand stößt

Nach der Diskussion über COVID-19 lenkt Carlson das Thema auf die Mächtigen. Soon-Shiong merkt an, dass seine Arbeit auf Widerstand seitens der Pharmaindustrie und der Regierung stieß und dass bestimmte Ideen nicht deshalb blockiert wurden, weil sie gescheitert waren, sondern weil sie gängige Strategien in Frage stellten.

Carlson äußert sich auch zur öffentlichen Kommunikation, insbesondere in Bezug auf COVID-19-Vorschriften. Er sagt, den Menschen sei gesagt worden, dass die Impfungen eine Übertragung verhindern würden, und diese Behauptung habe die Gesundheitspolitik und den sozialen Druck geprägt. Soon-Shiong antwortet, dass dieses Versprechen nicht nur falsch, sondern auch „wissentlich unwahr” gewesen sei, und er stellt diese Aussage als Wendepunkt dar, an dem das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Institutionen erschüttert wurde.

Vorwürfe direkter Einmischung — Soon-Shiong sagt, ihm sei eine Position in der Regierung angeboten worden, die er abgelehnt habe, und später habe er von internen E-Mails erfahren, die ihn daran hindern sollten, eine Führungsposition bei den National Institutes of Health (NIH) zu übernehmen. Er sagt auch, dass die Bemühungen, sein Produkt als Booster zu testen, ohne klare Erklärung eingestellt worden seien und dass der Zugang zu wichtigen Labormaterialien eingeschränkt worden sei.

Soon-Shiong sagt, ihm sei eine Position in der Regierung angeboten worden, die er abgelehnt habe, und später habe er von internen E-Mails erfahren, die ihn daran hindern sollten, eine Führungsposition bei den National Institutes of Health (NIH) zu übernehmen. Er sagt auch, dass die Bemühungen, sein Produkt als Booster zu testen, ohne klare Erklärung eingestellt worden seien und dass der Zugang zu wichtigen Labormaterialien eingeschränkt worden sei. Wenn Aufsicht und Geld aufeinanderprallen — Das Gespräch wendet sich der Frage zu, wie Medikamente und Behandlungen in den Vereinigten Staaten geprüft werden. Insbesondere fragt Carlson, warum dieselben Unternehmen, die Medikamente verkaufen, auch die Personen finanzieren, die diese bewerten, was zu einer Verzerrung des Systems führt. Soon-Shiong stimmt Carlsons Bedenken zu und geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, das Problem verschärfe sich, wenn diese Struktur neue Ideen von kleineren Unternehmen blockiere. Seiner Ansicht nach haben wir ein System, das bekannte Produkte und bekannte Akteure begünstigt, während Außenseiter mit anderen Ansätzen Schwierigkeiten haben, Gehör zu finden.

Das Gespräch wendet sich der Frage zu, wie Medikamente und Behandlungen in den Vereinigten Staaten geprüft werden. Insbesondere fragt Carlson, warum dieselben Unternehmen, die Medikamente verkaufen, auch die Personen finanzieren, die diese bewerten, was zu einer Verzerrung des Systems führt. Soon-Shiong stimmt Carlsons Bedenken zu und geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, das Problem verschärfe sich, wenn diese Struktur neue Ideen von kleineren Unternehmen blockiere. Seiner Ansicht nach haben wir ein System, das bekannte Produkte und bekannte Akteure begünstigt, während Außenseiter mit anderen Ansätzen Schwierigkeiten haben, Gehör zu finden. Ein Einblick in den Regulierungsprozess – Große Pharmaunternehmen zahlen hohe „Nutzungsgebühren” an die Regulierungsbehörden, und dieses Geld hilft, die Gehälter der Prüfer zu decken. Soon-Shiong argumentiert, dass diese Regelung eher kleine Änderungen an bestehenden Medikamenten belohnt als echte Durchbrüche, da sichere, bekannte Änderungen schneller vorangetrieben werden und bestehende Einnahmen schützen. Für kleinere Biotech-Unternehmen, so sagt er, schafft dasselbe System Verzögerungen und Hindernisse, die den Fortschritt verlangsamen.

Große Pharmaunternehmen zahlen hohe „Nutzungsgebühren” an die Regulierungsbehörden, und dieses Geld hilft, die Gehälter der Prüfer zu decken. Soon-Shiong argumentiert, dass diese Regelung eher kleine Änderungen an bestehenden Medikamenten belohnt als echte Durchbrüche, da sichere, bekannte Änderungen schneller vorangetrieben werden und bestehende Einnahmen schützen. Für kleinere Biotech-Unternehmen, so sagt er, schafft dasselbe System Verzögerungen und Hindernisse, die den Fortschritt verlangsamen. Die medizinische Forschung in Amerika bleibt zurück – Soon-Shiong warnt davor, dass China bei biomedizinischen Innovationen schneller vorankommt, und sagt, dass Unternehmen wie AstraZeneca speziell „für Innovationen” dort investieren. Er fordert eine grundlegende Reform der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) mit Gutachtern, die in moderner Wissenschaft geschult und offen für neue Ansätze sind. Er sieht diesen Wandel als Chance für einen echten Neuanfang – eine Zeit, in der die Ergebnisse für die Patienten wichtiger sind als der Profit.

Einfache Gewohnheiten, die Ihre Immunabwehr stärken

Carlson und Soon-Shiong wenden sich dann einem eher praktischen Ansatz zu, nämlich der Frage, wie Sie Ihr Immunsystem stärken können. Angesichts der aktuellen Lage erklärt Soon-Shiong, dass alltägliche Maßnahmen einen größeren Einfluss auf Ihre Gesundheit haben als komplexe Behandlungen.

Die zentrale Rolle Ihres Immunsystems bei der Krebsbekämpfung — Soon-Shiong konzentriert sich in seiner Antwort auf eine Gruppe von Immunabwehrzellen, die seiner Meinung nach oft ignoriert werden, wie z. B. NK-Zellen, die zwar seit Urzeiten Teil Ihres Immunsystems sind, aber erst in den 1970er Jahren von der modernen Medizin erkannt wurden. Er beschreibt sie als eine Art Frontlinie der Abwehr, die schnell reagiert, wenn Ihr Körper eine Gefahr wahrnimmt, und sagt, dass die Unterstützung ihrer Aktivität wichtiger ist, als den meisten Menschen bewusst ist.

Soon-Shiong konzentriert sich in seiner Antwort auf eine Gruppe von Immunabwehrzellen, die seiner Meinung nach oft ignoriert werden, wie z. B. NK-Zellen, die zwar seit Urzeiten Teil Ihres Immunsystems sind, aber erst in den 1970er Jahren von der modernen Medizin erkannt wurden. Er beschreibt sie als eine Art Frontlinie der Abwehr, die schnell reagiert, wenn Ihr Körper eine Gefahr wahrnimmt, und sagt, dass die Unterstützung ihrer Aktivität wichtiger ist, als den meisten Menschen bewusst ist. Warum guter Schlaf eine wichtige Grundlage für die Immunität ist – Soon-Shiong erklärt, dass sich Ihre NK-Zellen im Schlaf regenerieren und dass diese Erneuerung ohne ausreichende Ruhephasen nie vollständig stattfindet. Anschließend spricht er über Lichteinwirkung und erklärt, dass bestimmte Arten von Licht, darunter rotes Licht, die Immunaktivität stimulieren. Er bringt dies mit der Frage in Verbindung, warum Krankheiten und schlechte Laune im Winter zunehmen, wenn die Menschen weniger Zeit im Freien verbringen.

– Soon-Shiong erklärt, dass sich Ihre NK-Zellen im Schlaf regenerieren und dass diese Erneuerung ohne ausreichende Ruhephasen nie vollständig stattfindet. Anschließend spricht er über Lichteinwirkung und erklärt, dass bestimmte Arten von Licht, darunter rotes Licht, die Immunaktivität stimulieren. Er bringt dies mit der Frage in Verbindung, warum Krankheiten und schlechte Laune im Winter zunehmen, wenn die Menschen weniger Zeit im Freien verbringen. Die Ernährung ist die nächste Säule – Vollwertige Lebensmittel unterstützen Ihr Immunsystem, während Giftstoffe und Zusatzstoffe in stark verarbeiteten Lebensmitteln Ihren Körper in einen Zustand ständigen Stresses versetzen.

Soon-Shiong betont auch die Bedeutung der Darmgesundheit und erklärt, dass Signale Ihrer Darmbakterien Einfluss darauf haben, ob Ihr Immunsystem wachsam bleibt oder unterdrückt wird. Um diesen Punkt zu verdeutlichen, erzählt er die Geschichte von Geschwüren, die einst auf Stress zurückgeführt wurden, bis H. pylori identifiziert wurde, und verwendet sie als Beispiel dafür, wie starres Denken das echte Verständnis verzögert.

Der Teil der Krebsbehandlung, den die meisten Onkologen übersehen

Soon-Shiong hinterfragt auch, worauf sich Ärzte bei der Behandlung von Krebs normalerweise konzentrieren. Er schlägt ein einfaches Gedankenexperiment vor: Rufen Sie eine Gruppe von Onkologen oder Hausärzten an und fragen Sie sie, worauf sie bei einer Standard-Blutuntersuchung besonders achten. Sein Ziel ist es nicht, Ärzte zu beschämen, sondern zu zeigen, wie Gewohnheiten die Wahl der Behandlung beeinflussen.

Ärzte konzentrieren sich auf die falschen Dinge – Die meisten Ärzte konzentrieren sich auf Anämie, Thrombozyten und Neutrophile und verschreiben dann Medikamente oder Transfusionen, um diese Werte zu korrigieren. Soon-Shiong argumentiert, dass diese Maßnahmen zwar den Körper während der Behandlung unterstützen, aber den Krebs nicht heilen. Er behauptet, dass die Zellen, die den Krebs tatsächlich beseitigen, bei den täglichen Onkologiebesuchen kaum diskutiert werden, obwohl sie in derselben Blutuntersuchung unter einer weit gefassten Bezeichnung auftauchen, die wenig Beachtung findet.

– Die meisten Ärzte konzentrieren sich auf Anämie, Thrombozyten und Neutrophile und verschreiben dann Medikamente oder Transfusionen, um diese Werte zu korrigieren. Soon-Shiong argumentiert, dass diese Maßnahmen zwar den Körper während der Behandlung unterstützen, aber den Krebs nicht heilen. Er behauptet, dass die Zellen, die den Krebs tatsächlich beseitigen, bei den täglichen Onkologiebesuchen kaum diskutiert werden, obwohl sie in derselben Blutuntersuchung unter einer weit gefassten Bezeichnung auftauchen, die wenig Beachtung findet. Viele Standard-Krebsbehandlungen schwächen genau die Abwehrkräfte, die zur Verhinderung eines Rückfalls erforderlich sind – Chemotherapie, Bestrahlung, Steroide und sogar neuere Immunmedikamente unterdrücken oder schädigen wichtige krebsbekämpfende Zellen, wodurch ein Muster entsteht, bei dem „die Schlacht gewonnen, aber der Krieg verloren wird“. Nach Ansicht von Soon-Shiong erklärt dies, warum Tumore nach einer anfänglichen Reaktion oft wiederkehren. Soon-Shiong vergleicht den Kampf gegen Krebs mit einem beweglichen Ziel, nicht mit einer einmaligen Lösung. Er sagt, die praktische Herausforderung sei wie ein Schachspiel, bei dem man das Verborgene aufdeckt, die angreifenden Zellen stärkt und die Kräfte, die diese Angriffe unterbinden, zum richtigen Zeitpunkt schwächt. Er kritisiert auch die Organisation der modernen Medizin und behauptet, dass wichtige Bereiche voneinander abgeschottet sind und nicht miteinander kommunizieren, was seiner Meinung nach zu verpassten Verbindungen und einer schwächeren Strategie führt.

Chemotherapie, Bestrahlung, Steroide und sogar neuere Immunmedikamente unterdrücken oder schädigen wichtige krebsbekämpfende Zellen, wodurch ein Muster entsteht, bei dem „die Schlacht gewonnen, aber der Krieg verloren wird“. Nach Ansicht von Soon-Shiong erklärt dies, warum Tumore nach einer anfänglichen Reaktion oft wiederkehren. Soon-Shiong vergleicht den Kampf gegen Krebs mit einem beweglichen Ziel, nicht mit einer einmaligen Lösung. Er sagt, die praktische Herausforderung sei wie ein Schachspiel, bei dem man das Verborgene aufdeckt, die angreifenden Zellen stärkt und die Kräfte, die diese Angriffe unterbinden, zum richtigen Zeitpunkt schwächt. Er kritisiert auch die Organisation der modernen Medizin und behauptet, dass wichtige Bereiche voneinander abgeschottet sind und nicht miteinander kommunizieren, was seiner Meinung nach zu verpassten Verbindungen und einer schwächeren Strategie führt. Soon-Shiongs eigene Strategie — Als Carlson fragt, was Soon-Shiong tun würde, wenn er morgen mit Krebs diagnostiziert würde, skizziert er seinen persönlichen Ansatz. Er sagt, das Ziel sei es, versteckte Krebszellen aufzudecken, ohne die Abwehrkräfte zu zerstören, gleichzeitig die Killerzellen des Körpers zu aktivieren und zu trainieren und die Kräfte zu unterbinden, die sie blockieren. Er betont die Bedeutung der ambulanten Versorgung und weniger Leiden und beschreibt eine Zukunft, in der die eigenen Blutzellen des Patienten vermehrt, gelagert und wiederverwendet werden, und vergleicht dies mit einem „Amerikanischen Roten Kreuz für Krebs“.

Strategien zur Stärkung Ihres Immunsystems

Aus dem Gespräch zwischen Carlson und Soon-Shiong geht klar hervor, dass das Immunsystem eine zentrale Rolle bei der Abwehr von Krebserkrankungen spielt. Soon-Shiong bringt zwar wichtige Argumente vor, diese wurden jedoch nicht ausführlich diskutiert. Hier finden Sie weitere Strategien, mit denen Sie Ihre Immunfunktion zusätzlich stärken können:

1. Minimieren Sie die Aufnahme von Samenöl – nicht nur, weil es entzündungsfördernd ist, sondern auch wegen seiner Wirkung auf einen der wichtigsten Bestandteile Ihrer Zellen: Cardiolipin. Dieses spezielle Fett befindet sich in Ihren Mitochondrien und spielt eine wichtige Rolle dabei, dass diese Energieproduzenten richtig funktionieren. Cardiolipin stabilisiert die Mitochondrienmembranen, unterstützt eine effiziente Energieproduktion und hilft bei der Regulierung der Mitophagie – der Reinigung und dem Recycling beschädigter Mitochondrien. Cardiolipin ist jedoch anfällig für Oxidation. Und Linolsäure (LA), ein hochgradig instabiles Omega-6-Fett, das in Soja-, Mais-, Baumwollsamen- und Distelöl enthalten ist, ist besonders anfällig für oxidative Schäden. Wenn Sie zu viel LA zu sich nehmen, wird es in Ihr Cardiolipin eingebaut, wodurch Ihre Mitochondrien anfällig und funktionsunfähig werden. Das bedeutet weniger Energie, mehr Entzündungen und eine schnellere Alterung auf zellulärer Ebene. Versuchen Sie, Ihre tägliche LA-Aufnahme unter 5 Gramm zu halten. Wenn Sie sie unter 2 Gramm senken können, verbessern Sie die Funktion Ihrer Mitochondrien erheblich. Die Mercola Health Coach App, die in Kürze verfügbar sein wird, enthält eine Funktion namens „Seed Oil Sleuth”. Damit können Sie Ihre LA-Aufnahme ganz einfach verfolgen – auf ein Zehntel Gramm genau. Derzeit können Sie noch Lebensmitteletiketten und vertrauenswürdige Datenbanken verwenden, aber die App wird diesen Prozess nach ihrer Einführung vereinfachen.

nicht nur, weil es entzündungsfördernd ist, sondern auch wegen seiner Wirkung auf einen der wichtigsten Bestandteile Ihrer Zellen: Cardiolipin. Dieses spezielle Fett befindet sich in Ihren Mitochondrien und spielt eine wichtige Rolle dabei, dass diese Energieproduzenten richtig funktionieren. Cardiolipin stabilisiert die Mitochondrienmembranen, unterstützt eine effiziente Energieproduktion und hilft bei der Regulierung der Mitophagie – der Reinigung und dem Recycling beschädigter Mitochondrien. Cardiolipin ist jedoch anfällig für Oxidation. Und Linolsäure (LA), ein hochgradig instabiles Omega-6-Fett, das in Soja-, Mais-, Baumwollsamen- und Distelöl enthalten ist, ist besonders anfällig für oxidative Schäden. Wenn Sie zu viel LA zu sich nehmen, wird es in Ihr Cardiolipin eingebaut, wodurch Ihre Mitochondrien anfällig und funktionsunfähig werden. Das bedeutet weniger Energie, mehr Entzündungen und eine schnellere Alterung auf zellulärer Ebene. Versuchen Sie, Ihre tägliche LA-Aufnahme unter 5 Gramm zu halten. Wenn Sie sie unter 2 Gramm senken können, verbessern Sie die Funktion Ihrer Mitochondrien erheblich. Die Mercola Health Coach App, die in Kürze verfügbar sein wird, enthält eine Funktion namens „Seed Oil Sleuth”. Damit können Sie Ihre LA-Aufnahme ganz einfach verfolgen – auf ein Zehntel Gramm genau. Derzeit können Sie noch Lebensmitteletiketten und vertrauenswürdige Datenbanken verwenden, aber die App wird diesen Prozess nach ihrer Einführung vereinfachen. 2. Minimieren Sie die Belastung durch schädliche Chemikalien – Wenn Sie Ihre Lebensmittel ständig in Plastikbehältern in der Mikrowelle erhitzen, bedruckte Quittungen anfassen oder einen Beruf ausüben, in dem Sie giftigen Chemikalien ausgesetzt sind, wird Ihre Immunfunktion gestört. Das liegt daran, dass diese Chemikalien in Ihren Blutkreislauf gelangen. Achten Sie daher darauf, sich angemessen zu schützen. Ausführliche Tipps finden Sie unter „Der Kontakt mit Insektiziden kann die geistigen Funktionen älterer Menschen beeinträchtigen”.

Wenn Sie Ihre Lebensmittel ständig in Plastikbehältern in der Mikrowelle erhitzen, bedruckte Quittungen anfassen oder einen Beruf ausüben, in dem Sie giftigen Chemikalien ausgesetzt sind, wird Ihre Immunfunktion gestört. Das liegt daran, dass diese Chemikalien in Ihren Blutkreislauf gelangen. Achten Sie daher darauf, sich angemessen zu schützen. Ausführliche Tipps finden Sie unter „Der Kontakt mit Insektiziden kann die geistigen Funktionen älterer Menschen beeinträchtigen”. 3. Verbringen Sie Zeit im Freien und optimieren Sie Ihre Schlafgewohnheiten – Wenn Sie aufgrund Ihres Jobs lange aufbleiben und den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen, kann sich Ihr Immunsystem nicht richtig erholen und funktionieren. Genau wie Ihre täglichen Routinen hat auch Ihr Immunsystem eine innere Uhr, die sich bei Einwirkung von natürlichem Licht zurücksetzt. Versuchen Sie außerdem, jeden Abend zur gleichen Zeit in einem kühlen, völlig dunklen Raum zu schlafen. Selbst wenn Sie nur ein oder zwei Stunden Schlaf verpassen, kann dies bereits Ihre Abwehrkräfte beeinträchtigen.

Wenn Sie aufgrund Ihres Jobs lange aufbleiben und den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen, kann sich Ihr Immunsystem nicht richtig erholen und funktionieren. Genau wie Ihre täglichen Routinen hat auch Ihr Immunsystem eine innere Uhr, die sich bei Einwirkung von natürlichem Licht zurücksetzt. Versuchen Sie außerdem, jeden Abend zur gleichen Zeit in einem kühlen, völlig dunklen Raum zu schlafen. Selbst wenn Sie nur ein oder zwei Stunden Schlaf verpassen, kann dies bereits Ihre Abwehrkräfte beeinträchtigen. 4. Lassen Sie sich nicht mehr gegen COVID-19 impfen – Sie müssen weitere Angriffe auf Ihre Gesundheit beenden. Wenn Sie aufgrund dieser Impfungen bereits Nebenwirkungen entwickelt haben, finden Sie im nächsten Abschnitt weitere Strategien, die Ihnen bei der Genesung helfen können.

Warum dieses Interview meine Einstellung zum Altern verändert hat

Dies ist vielleicht das wichtigste Interview, das ich je gelesen habe. Als ich Anfang 2025 zum ersten Mal hörte, wie Soon-Shiong erklärte, dass Onkologen routinemäßig natürliche Killerzellen – also genau die Zellen, die Bedrohungen beseitigen – ignorieren, während Standardbehandlungen diese aktiv zerstören, machte es bei mir plötzlich Klick.

Die Grundlage des Alterns ist keine einzelne Krankheit. Es ist der Rückgang des Immunsystems. Wenn Ihre NK-Zellen nicht mehr optimal funktionieren, sammeln sich seneszente „Zombie-Zellen” an, chronische Entzündungen nehmen zu und die Gewebefunktion verschlechtert sich.

Wenn man dieses Problem löst, bekämpft man das Altern an seiner Wurzel. Diese Erkenntnis hat meine Forschung im letzten Jahr bestimmt, und das Ergebnis ist das, was ich als NK-Reset-Formel bezeichne – ein patentiertes, oberflächenbehandeltes Nanoliposom-System, das die Funktion der NK-Zellen durch gezielte Abgabe unterstützt.

Der entscheidende Unterschied: Quantität vs. Qualität

Soon-Shiongs Ansatz bei ImmunityBio konzentriert sich auf die Erhöhung der Anzahl der NK-Zellen. Sein von der FDA zugelassenes Medikament Anktiva (N-803) ist ein IL-15-Superagonist, der NK-Zellen bei Krebspatienten rettet und vermehrt. Es handelt sich um eine pharmazeutische Intervention, die eine Verabreichung im Krankenhaus erfordert, und zellbasierte Krebsimmuntherapien kosten in der Regel 300.000 bis 500.000 Dollar oder mehr pro Patient – weit mehr, als sich die meisten Menschen leisten können.

Mein Ansatz ist grundlegend anders: Anstatt mehr Zellen hinzuzufügen, habe ich mich darauf konzentriert, die Qualität der bereits vorhandenen NK-Zellen zu verbessern. Das Problem ist folgendes: Eine gesunde NK-Zelle kann 5 bis 10 Zielzellen eliminieren, bevor ihre Stoffwechselkapazität erschöpft ist. Danach kommt es zu einer funktionellen Erschöpfung, und die Zelle stirbt nach einigen Stunden Aktivität ab. Die meisten Ihrer NK-Zellen erreichen nie ihr volles Potenzial.

Die NK Reset Formula verwendet oberflächenmodifizierte Nanoliposomen, um die Stoffwechselunterstützung direkt an die NK-Zellen zu liefern, wenn sie diese am dringendsten benötigen – nämlich dann, wenn sie ihre Ziele angreifen. Die Nutzlast umfasst Mitochondrienverstärker (PQQ, Urolithin A, Niacinamid) und zelluläre Unterstützungsverbindungen (Quercetin, Fisetin, Curcumin, Resveratrol), die alle den GRAS-Status haben.

Das theoretische Ergebnis: Anstatt nach 5 bis 10 Eliminierungen erschöpft zu sein, könnte jede NK-Zelle theoretisch über die normale Lebensdauer vieler Generationen herkömmlicher NK-Zellen hinweg weiter funktionieren. Die Studien müssen noch durchgeführt werden, aber der Mechanismus ist solide.

Unterstützung der natürlichen Beseitigung seneszenter Zellen durch Ihren Körper

Ihr Körper verfügt bereits über ein System zur Beseitigung seneszenter Zellen: die Überwachung durch NK-Zellen. Das Problem ist, dass dieses System mit zunehmendem Alter schwächer wird und die meisten Interventionen, die auf seneszente Zellen abzielen, die Immunkomponente völlig außer Acht lassen.

Kleinmolekulare Senolytika können den Tod seneszenter Zellen auslösen, aber ohne eine ausreichende NK-Zellfunktion verursachen die Trümmer sekundäre Entzündungen. Die NK Reset Formula verfolgt einen anderen Ansatz: Sie unterstützt die Immunzellen, die für die natürliche Beseitigung seneszenter Zellen verantwortlich sind, anstatt zu versuchen, sie zu umgehen. Dabei handelt es sich nicht um die Behandlung einer Krankheit. Es geht darum, das Überwachungssystem aufrechtzuerhalten, mit dem Ihr Körper sich selbst rein hält.

Ich gehe davon aus, dass die NK Reset Formula bis zum Sommer 2026 zu einem Preis von einigen hundert Dollar erhältlich sein wird – erschwinglich für praktisch jeden, der seine Immunfunktion und ein gesundes Altern unterstützen möchte. Vergleichen Sie das mit zellbasierten Immuntherapien, die Hunderttausende von Dollar kosten und Krankenhausaufenthalte sowie intensive medizinische Überwachung erfordern.

Die NK Reset Formula ist eine gezielte Nahrungsergänzung, die Sie zu Hause einnehmen können und die umfassend durch ein Patent geschützt ist. Sie stellt einen grundlegend neuen Ansatz zur Unterstützung der Immunfunktion im Alter dar.

Zusätzliche Tipps zu COVID-bedingten Nebenwirkungen

Abschließend noch ein Hinweis: Wenn Sie oder ein Angehöriger unter den Auswirkungen von Long COVID leiden oder sich impfen lassen möchten, können die folgenden Strategien hilfreich sein:

Protokolle, die die Genesung in den Mittelpunkt stellen — Ich empfehle Ihnen, sich mit dem I-RECOVER-Programm der Independent Medical Alliance (IMA), früher bekannt als Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), vertraut zu machen. Es enthält ausführliche Anweisungen zur Behandlung von Long COVID und Impfschäden.

Ich empfehle Ihnen, sich mit dem I-RECOVER-Programm der Independent Medical Alliance (IMA), früher bekannt als Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), vertraut zu machen. Es enthält ausführliche Anweisungen zur Behandlung von Long COVID und Impfschäden. Minimieren Sie die Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern (EMF) – Untersuchungen zeigen, dass alltägliche EMF-Quellen, wie beispielsweise Ihr WLAN-Router, „die Homöostase der freien Radikale stören und zu Funktionsstörungen wie der ‚zellulären Stressreaktion‘ führen können“. Eine umfassende Liste von Techniken zur Reduzierung von EMF finden Sie unter „10 Studien beschreiben Gesundheitsrisiken von 5G“.

– Untersuchungen zeigen, dass alltägliche EMF-Quellen, wie beispielsweise Ihr WLAN-Router, „die Homöostase der freien Radikale stören und zu Funktionsstörungen wie der ‚zellulären Stressreaktion‘ führen können“. Eine umfassende Liste von Techniken zur Reduzierung von EMF finden Sie unter „10 Studien beschreiben Gesundheitsrisiken von 5G“. Optimieren Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel – Untersuchungen zeigen, dass ein Vitamin-D-Mangel mit einem erhöhten Krebsrisiko verbunden ist. In einem früheren Artikel habe ich auch gezeigt, wie Vitamin D zur Vorbeugung von Atemwegsinfektionen, darunter COVID-19, beiträgt. Ich empfehle Ihnen, Ihren Vitamin-D-Spiegel auf einen Wert zwischen 60 Nanogramm pro Milliliter (ng/ml) zu erhöhen, um eine optimale Gesundheit zu erreichen. Der beste Weg, dies zu erreichen, ist Sonneneinstrahlung. Allerdings ist es ratsam, dies richtig zu tun, insbesondere wenn Sie sich reichlich mit Samenölen ernähren. Wenn Sonnenlicht auf Ihre Haut trifft, oxidiert LA, was zu Entzündungen und Hautschäden führt. Um dies zu vermeiden, sollten Sie intensive Sonneneinstrahlung (Mittagssonne) meiden, bis Sie Ihre LA-Aufnahme für sechs Monate oder länger reduziert haben. Eine ausführlichere Erklärung zu diesem komplexen Zusammenspiel finden Sie unter „Der schnelle Weg, um Pflanzenöle aus Ihrer Haut zu entfernen”.

Häufig gestellte Fragen zu steigenden Krebsraten und der Rolle Ihres Immunsystems

F: Warum steigen die Krebsraten, obwohl die Raucherquoten sinken?

A: Laut Dr. Patrick Soon-Shiong ist nicht nur die steigende Krebsrate das größte Problem, sondern auch die Verlagerung hin zu jüngeren Menschen, die an Krebs erkranken, was mit herkömmlichen Erklärungen nicht vollständig zu erklären ist.

F: Gibt es einen Zusammenhang zwischen COVID-19 und steigenden Krebsraten?

A: Soon-Shiong sagt, dass COVID den Mustern anderer krebsverursachender Viren folgt, darunter eine langfristige Persistenz im Körper, chronische Entzündungen und eine geschwächte Immunabwehr, die normalerweise Tumore unterdrückt.

F: Warum betrifft COVID-19 so viele verschiedene Teile des Körpers?

A: Er erklärt, dass das Virus mit Rezeptoren interagiert, die sich in Blutgefäßen und Organen befinden, was anhaltende Symptome wie Gehirnnebel, Darmprobleme, Herzprobleme und Probleme mit der Bauchspeicheldrüse erklärt.

F: Warum glaubt Dr. Soon-Shiong, dass das Immunsystem in der Krebsbehandlung übersehen wird?

A: Er argumentiert, dass Ärzte sich auf Blutmarker konzentrieren, die die Nebenwirkungen der Behandlung unterstützen, während sie oft die Immunzellen ignorieren, die tatsächlich Krebs zerstören, was häufige Rückfälle nach Standardtherapien erklärt.

F: Welche Alltagsgewohnheiten können die Immunabwehr gegen Krebs stärken?

A: Ausreichender Schlaf, regelmäßige Sonneneinstrahlung, vollwertige Ernährung und die Reduzierung der Toxinbelastung sind Alltagsgewohnheiten, die die Immunabwehr und die langfristige Gesundheit stark unterstützen können.

Artikel als PDF

Quellen: