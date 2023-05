Krebserregender Virus in Pfizer-Injektion entdeckt: Wissenschaftler äußern Bedenken von „Simian Virus 40“ ein Krebserreger in Pfizer-Fläschchen

Es gibt Bedenken des japanischen Professors Murakami von der Universität Tokio bezüglich der alarmierenden Entdeckung von Simian Virus 40 (SV40) in Pfizer-Fläschchen. SV40 wurde in der Vergangenheit mit der Entstehung von Krebs beim Menschen in Verbindung gebracht. Diese Feststellung wirft Fragen und Besorgnis hinsichtlich der potenziellen Risiken auf, die mit der Verwendung solcher Fläschchen verbunden sein könnten. Es ist wichtig zu beachten, dass weitere Untersuchungen und Forschungen erforderlich sind, um die genaue Verbindung und mögliche Auswirkungen von SV40 auf den Menschen zu verstehen.

Der Impfstoff von Pfizer hat ein erschütterndes Problem. Ich habe eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Diese Abbildung ist eine vergrößerte Ansicht der Impfstoffsequenz von Pfizer. Wie Sie sehen können, enthält die Impfstoffsequenz von Pfizer einen Teil der SV40-Sequenz. Diese Sequenz ist als Promotor bekannt. Grob gesagt, bewirkt der Promotor eine verstärkte Expression des Gens. Das Problem ist, dass die Sequenz in einem bekannten krebserregenden Virus enthalten ist.

Es stellt sich die Frage, warum eine solche Sequenz, die von einem Krebsvirus stammt, in dem Impfstoff von Pfizer enthalten ist. Für eine solche krebserregende Virussequenz im Impfstoff sollte es absolut keinen Bedarf geben. Diese Sequenz ist für die Herstellung des mRNA-Impfstoffs völlig unnötig. Es ist ein Problem, dass eine solche Sequenz fest in dem Impfstoff enthalten ist. Das ist aber nicht das einzige Problem. Wenn eine solche Sequenz in der DNA vorhanden ist, kann die DNA leicht in den Zellkern wandern.

Das bedeutet also, dass die DNA leicht in das Genom eindringen kann. Das ist ein sehr bedenkliches Problem. Es ist wichtig, die Sequenz zu entfernen. Pfizer hat den Impfstoff jedoch hergestellt, ohne die Sequenz zu entfernen. Das ist ungeheuerlich bösartig. Diese Art von Promotorsequenz ist für die Herstellung des mRNA-Impfstoffs völlig unnötig. SV40 ist in der Tat ein Promotor von Krebsviren“.

Japanese Professor Murakami of Tokyo University expresses concerns over the alarming discovery of Simian Virus 40 (SV40) promoters, associated with human cancer development, in Pfizer vials:



Sequenzierung von bivalenten Moderna- und Pfizer-mRNA-Impfstoffen zeigt Nanogramm- bis Mikrogramm-Mengen an dsDNA des Expressionsvektors pro Dosis

„Die Zusammensetzung von Pfizer Fläschchen 1 enthält eine 72bp-Insertion, die in der Zusammensetzung von Pfizer Fläschchen 2 nicht vorhanden ist. Dieses Indel ist für seine Verstärkung des SV40-Promotors und seines Kernlokalisierungssignals bekannt (Dean et al. 1999) (Moreau et al. 1981).“

Professors Murakami von der Universität Tokio ist aber die der Einzige, der diese Entdeckung bestätigt:

Der Mikrobiologe Kevin McKernan entdeckte in Fläschchen von Pfizer und Moderna besorgniserregende Mengen an DNA-Verunreinigungen, darunter Promotoren des Simian Virus 40 (SV40), die mit der Krebsentwicklung beim Menschen in Verbindung gebracht werden:

„Er ist sowohl in Moderna als auch in Pfizer enthalten. Wir haben uns die bivalenten Impfstoffe von Moderna und Pfizer angeschaut und nur die monovalenten Impfstoffe von Pfizer, weil wir keinen Zugang zu den monovalenten Impfstoffen von Moderna hatten. In allen drei Fällen enthalten die Impfstoffe eine doppelsträngige DNA-Kontamination. Wenn Sie diese DNA sequenzieren, werden Sie feststellen, dass sie mit einem Expressionsvektor übereinstimmt, der zur Herstellung der RNA verwendet wird…

Wann immer wir eine DNA-Kontamination, z. B. durch Plasmide, in einem Injektionspräparat sehen, denken die Leute als erstes daran, ob E. coli-Endotoxin vorhanden ist, denn das führt bei den Injizierten zu Anaphylaxie. Und natürlich wissen Ihre Zuschauer und Zuhörer wahrscheinlich, dass es eine Menge Anaphylaxiefälle gibt, nicht nur im Fernsehen, sondern auch in der VAERS-Datenbank. Sie können sehen, wie Menschen mit diesem Mittel gespritzt werden und umfallen. Das könnte der Hintergrund dieses E. coli-Prozesses zur Herstellung der DNA sein…

Zumindest auf der Seite von Pfizer hat es einen sogenannten SV40-Promotor. Das ist ein Teil des onkogenen Virus. Es handelt sich nicht um das gesamte Virus. Es ist jedoch bekannt, dass dieses kleine Stück eine sehr aggressive Genexpression bewirkt. Selbst die FDA hat in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass bei der Injektion doppelsträngiger DNA die Gefahr besteht, dass diese Teile in das Genom integriert werden können. Wenn man bei der Herstellung dieser Dinge nicht vorsichtig ist und übermäßige Mengen dieser DNA hat, steigt die Gefahr der Genomintegration…

Wenn man einen SV40-Promotor vor ein Onkogen setzt, kommt es zu einer hohen Expression eines Gens, das Krebs auslösen kann, ein einmaliges Ereignis, aber man braucht nicht viele dieser Zellen damit zu treffen, um es auszulösen. SV40 hat zwar das gesamte virale Genom betroffen, nicht nur den Promotor, aber das hat schon frühere Impfstoffprogramme beeinträchtigt. Beim Polio-Impfstoff war man besorgt, dass dies zu Krebserkrankungen durch diesen Impfstoff beigetragen haben könnte. Es gibt also schon lange Bedenken wegen SV40.

Der Promotor in einigen dieser Vektoren ist nicht notwendig. Es scheint ein überflüssiges Versehen zu sein, das sie hätten eliminieren können, aber es ist immer noch da, weil sie es so schnell auf den Markt gebracht haben, dass sie nicht wirklich Zeit hatten, überflüssige Teile des Plasmids zu entfernen. Auf dieses Stück DNA müssen wir also wirklich achten. Wir haben quantitative PCR-Tests entwickelt, um danach zu suchen. Mehrere Forscher auf der ganzen Welt führen diese Tests jetzt durch, um festzustellen, wie viel von dieser DNA nach der Impfung der Menschen noch im Umlauf ist.