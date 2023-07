Die Vorwürfe betreffen Metabiota, ein Unternehmen mit Verbindungen zum Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter

Das Pentagon plante, seine Biolaboratorien in Afrika zu nutzen, um nicht zugelassene Medikamente an der örtlichen Bevölkerung im Interesse der „Big Pharma“ zu testen, berichtete Tass am 19. Juli unter Berufung auf in der Ukraine gefundene Dokumente.

Nach Angaben des Chefs der russischen Truppen für Strahlen-, Chemie- und biologischen Schutz, Generalleutnant Igor Kirillow, deuten Dokumente, die das russische Militär in einem US-Biolabor in der Ukraine gefunden hat, darauf hin, dass das Pentagon plant, die US-Armee zu benutzen, um nicht zugelassene Medikamente an der örtlichen Bevölkerung in afrikanischen Ländern zu testen. An den Tests wären Biolabors und Vermittlungsagenturen wie Metabiota beteiligt, die Verbindungen zu Hunter Biden, dem Sohn von US-Präsident Joe Biden, haben. Die Ergebnisse würden dann den US-Zulassungsbehörden „im Interesse der sogenannten Big-Pharma“ zur Verfügung gestellt.

„Wir haben wiederholt auf die Verbindungen des Unternehmens zum Sohn des amtierenden US-Präsidenten, Hunter Biden, und zu Regierungsorganisationen hingewiesen. Insbesondere geben die Vertreter von Metabiota zu, dass sie tatsächlich Verbindungen herstellen, um die Arbeit des Pentagon und anderer amerikanischer Behörden im Ausland zu gewährleisten“, fügte Kirillov hinzu.

Er sagte auch, dass das ukrainische Wissenschafts- und Technologiezentrum und andere Auftragnehmer des Pentagon aktiv an diesen Aktivitäten beteiligt sind.

Seit Anfang der 2000er-Jahre haben nicht staatliche Organisationen, die u. a. von der Bill and Melinda Gates Foundation finanziert werden, experimentelle Impfstoffe und Medikamente an gefährdete Bevölkerungsgruppen in Afrika und Indien verteilt, was zu zahlreichen Todesfällen und Verletzungen geführt hat, wobei von Zwangsimpfungen und uninformierter Zustimmung berichtet wird. Seitdem ist es üblich geworden, großangelegte klinische Versuche mit ungetesteten oder nicht zugelassenen Medikamenten in armen Ländern durchzuführen, wo die Verabreichung von Medikamenten weniger reguliert und billiger ist.

Die Frage der US-Biolabors in der Ukraine wurde kontrovers diskutiert, nachdem die US-Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, nach der russischen Invasion im Februar 2022 solche US-Labors in der Ukraine eingeräumt hatte.

Das Eingeständnis erfolgte auch vor dem Hintergrund von Beweisen, dass das SARS-CoV-2-Virus, das die Covid-19-Pandemie auslöste, in einem vom US-Militär finanzierten Biolabor in Wuhan, China, entwickelt wurde. Einige haben spekuliert, dass das Virus im Rahmen eines US-Biowaffenprogramms entwickelt wurde.

Beachten Sie das als „vertraulich“ gekennzeichnete kommerzielle Angebot von Metabiota, das in einem der Biolabors in der Ukraine gefunden wurde. Das Angebot ist an das United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases gerichtet und betrifft die Ausbildung von Spezialisten für Infektionskrankheiten in Kenia und Uganda“, so General Kirillov.

„Das Dokument zeigt, dass die Defense Threat Reduction Agency (DTRA) und das Department of Homeland Security an der Erforschung von Krankheitserregern in afrikanischen Ländern beteiligt waren, während die US-Agentur für internationale Entwicklung und eine Reihe von EU-Strukturen daran beteiligt waren, diese Aktivitäten als ‚humanitäre Zusammenarbeit‘ erscheinen zu lassen“, sagte er bei einem Unterrichtung über die Analyse von Dokumenten zu den militärischen biologischen Aktivitäten der USA.

Kirillov zufolge fand Russland Beweise dafür, dass Metabiota, an dem Hunter Biden als Hauptinvestor beteiligt ist, an der Erforschung des Vogelgrippevirus H7N9 beteiligt war und eine führende Rolle bei der Durchführung von Predict spielte, einem von USAID finanzierten Projekt, das angeblich Coronavirus-Typen in Fledermäusen und anderen Tieren untersuchen sollte, um eine mögliche künftige Pandemie vorherzusagen.

Dem Journalisten Sam Husseini zufolge werden solche Arbeiten in der Regel als präventiv oder defensiv dargestellt, sind aber in Wirklichkeit von Natur aus „doppelt nützlich“. Er stellt fest, dass „‚Biodefense‘ oft genauso gut Biowarfare ist, da Biodefense und die Produkte der Biowarfare identisch sind. Es kommt einfach darauf an, was die erklärten Ziele sind“.