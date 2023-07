Über die vergangenen sechs Jahre hat der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) der Vereinten Nationen intensiv daran gearbeitet, einen bedeutenden Bericht über das Ausmaß der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung zu erstellen. Laut einer durchgesickerten Information aus dem Bericht zeigt sich, dass die globalen Temperaturen seit 15 Jahren nicht mehr gestiegen sind.

Es wird behauptet, dass Hunderte angesehener Wissenschaftler, die an dem Bericht mitgearbeitet haben, bestätigen, dass das Jahr 1998 weiterhin das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen ist. Seitdem sind die Temperaturen entweder stabil geblieben oder gesunken, was Zweifel an der Behauptung der Regierung über die globale Erwärmung aufkommen lässt.

Einige Politiker, die Zugang zu dem Bericht erhalten haben, sollen versuchen, die Tatsache zu vertuschen, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel angeblich ein Schwindel ist. Die Befürchtung besteht, dass wenn die Wahrheit ans Licht kommt, sämtliche Bemühungen der Regierungen, um „grüner“ zu werden, als bloße Machtspielchen entlarvt werden könnten.

Politiker fordern, dass alle Hinweise auf eine Verlangsamung der Erwärmung aus dem Bericht gestrichen werden

Die Associated Press (AP) hat scheinbar durchgesickerte Dokumente erhalten, die darauf hindeuten, dass das politische Establishment in der gesamten westlichen Welt besorgt über die Ergebnisse des Berichts ist. Einige sollen sogar die Forderung erhoben haben, Teile des Berichts zu redigieren oder zu löschen, um die Wahrheit zu verschleiern.

Die Enthüllung, dass die globale Erwärmung und der Klimawandel möglicherweise als Schwindel entlarvt werden könnten, könnte zu erheblichen Konsequenzen führen. Die Öffentlichkeit könnte das Vertrauen in die Regierung verlieren, weil sie in Bezug auf den Zustand des Planeten als „irreführend“ wahrgenommen wird. Es ist denkbar, dass eine solche Erkenntnis eine massive Revolte gegen die Regierung auslösen könnte. Es bleibt abzuwarten, wie die Situation sich entwickelt, wenn die Informationen weiterhin ans Licht kommen.

Deutsche Politiker fordern offenbar, dass die widersprüchlichen Daten einfach aus dem Bericht gestrichen werden, während Ungarns Regierungschefs befürchten, dass die Veröffentlichung des Berichts den „Klimaleugnern“ Munition liefern könnte, um ihre Position zu stärken und zu behaupten: „Wir haben es euch gesagt.“

In Bezug auf die belgischen Staats- und Regierungschefs ist zu hören, dass sie Einwände gegen die Verwendung des Jahres 1998 als Ausgangsjahr für die Statistiken erheben, da es das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen war. Aus diesem Grund möchten die belgischen Verantwortlichen anscheinend die Daten mit dem Jahr 1999 oder 2000 beginnen lassen, als die Temperaturen kühler waren, um die Informationen so darzustellen, wie es ihren Vorstellungen entspricht. Es scheint ein Streitpunkt zu sein, wie die Daten präsentiert werden sollen und welche Informationen letztendlich veröffentlicht werden.

Es scheint, dass führende Politiker in den USA die Autoren des Berichts dazu gedrängt haben, die Daten mit der unter Klimawissenschaftlern „führenden Hypothese“ zu interpretieren, wonach sich der Globus zwar immer noch erwärmt, aber die zusätzliche Wärme von den Ozeanen absorbiert wird.

Es ist erwähnenswert, dass der letzte „Bewertungsbericht“ des IPCC im Jahr 2007 veröffentlicht wurde. In diesem Bericht wurde irrtümlicherweise behauptet, dass der Himalaya bis zum Jahr 2035 schmelzen würde. Die Kontroverse um diese falsche Behauptung wurde als „Climategate“ bezeichnet, da sich später herausstellte, dass einige Wissenschaftler die Daten in diesem Bericht manipuliert hatten, um ihn überzeugender erscheinen zu lassen.

Der erste Entwurf des neuen Berichts wurde im Juni den Regierungen vorgelegt, woraufhin Hunderte von Einsprüchen eingegangen sind. In Kürze werden sich alle Empfängerregierungen in Stockholm treffen, um ihre gewünschten Änderungen zu diskutieren.

Unabhängig von den Anpassungen, die vorgenommen werden, wird der Bericht wahrscheinlich zeigen, dass die Erwärmung zwischen 1998 und 2012 nur etwa halb so schnell war wie die durchschnittliche Erwärmung seit 1952. Dies wird auf natürliche Schwankungen wie die Ozeanzyklen El Niño und La Niña sowie auf die abkühlende Wirkung von Vulkanen zurückgeführt.

Ein deutscher Klimawissenschaftler, Stefan Rahmstorf, hat versucht zu erklären, was die Daten zeigen könnten, und betonte, dass die Autoren des Berichts möglicherweise unter Druck standen, um die Verlangsamung der globalen Erwärmung und die „öffentliche Debatte“, die das Thema umgibt, angemessen zu behandeln.

Jonathan Lynn, ein Sprecher des IPCC, erklärte, dass dies der Höhepunkt einer vierjährigen Arbeit von Hunderten von Wissenschaftlern sei. Die Regierungen hätten die Möglichkeit, im Dialog mit den Wissenschaftlern, die den Bericht verfasst haben, sicherzustellen, dass die Zusammenfassung für die politischen Entscheidungsträger klar und prägnant ist, und sie hätten die Gelegenheit, Themen anzusprechen, die ihrer Meinung nach besonders hervorgehoben werden sollten. Die Diskussionen und Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und politischen Entscheidungsträgern sind von entscheidender Bedeutung, um fundierte und sachgerechte Maßnahmen zum Umgang mit dem Klimawandel zu treffen.