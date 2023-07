Zentralbank in Nigeria will, dass alle ihr unterstellten Institute die Social-Media-Konten seiner Kunden prüfen und erfassen

In Nigeria gab es gemischte Reaktionen auf eine Anweisung der Zentralbank des Landes (CBN) an alle Finanzinstitute, die ihrer Aufsicht unterstehen, die Social-Media-Konten von Nutzern als Teil des KYC-Prozesses (Know Your Customer (Kenne deinen Kunden)) für die Kontoeröffnung zu erfassen.

Die Richtlinie ist in den neuen Vorschriften zur Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden enthalten, die die CBN letzten Monat herausgegeben hat.

In einem Rundschreiben, das den Vorschriften beiliegt, erklärt die Apex Bank, dass die neuen Richtlinien Finanzinstitutionen bei der Umsetzung und Einhaltung der Bestimmungen der einschlägigen Gesetze und Vorschriften im Kontext der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden unterstützen sollen.

Die CBN erklärt, dass der Schritt, der für alle Banken und alle Kundenkategorien verpflichtend ist, Teil des Kampfes der Bundesregierung gegen Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) ist.

Geringe Nutzungsrate der sozialen Medien

Seit dem Bekanntwerden der neuen Vorschriften wurden von verschiedenen Seiten Bedenken geäußert, und viele bezweifeln, dass die Maßnahme angesichts der geringen Nutzung sozialer Medien im Land effektiv sein wird, berichtet TechNext24.

Das Portal zitiert Statistiken der deutschen Datenerfassungsplattform Statista, die besagen, dass im Januar 2023 nur 31 Millionen der geschätzten 220 Millionen Menschen in Nigeria mit mindestens einer Social-Media-Plattform verbunden waren.

Anstatt die finanzielle Eingliederung voranzutreiben, befürchten viele, dass die Forderung nach Social-Media-Handles für die Kontoeröffnung einen gegenteiligen Effekt haben könnte, indem diejenigen, die keine haben, ferngehalten werden, wodurch die derzeitige Ausschlusslücke noch größer wird.

Auch das Problem der ungenauen Identifizierung wurde angesprochen, da es allgemein bekannt ist, dass einige Personen in sozialen Medien Informationen wie ihren Namen, ihre Adresse oder ihr Geburtsdatum verwenden, die sich von den Informationen auf ihren offiziellen Ausweisen unterscheiden.

KYC-Branchenvertreter äußern Vorbehalte

In der Zwischenzeit sagen einige Branchenvertreter, dass sie noch nicht erkennen können, wie die Einbeziehung von Social-Media-Handles in die KYC-Anforderungen für die Kontoeröffnung zur Verhinderung von Finanzkriminalität beitragen wird.

„Ich sehe noch nicht, wie. Ich hätte mich lieber auf die Entwicklung/Verbesserung einer nationalen Kredit- und Betrugsmeldeverordnung konzentriert, damit der Privatsektor in deren Umsetzung investieren kann. Dies wäre vielleicht zielgerichteter und würde gleichzeitig die Meinungsfreiheit der Nigerianer schützen“, erklärte Esigie Aguele, CEO und Mitbegründer des digitalen ID-Verifizierungsunternehmens QoreID, einem Unternehmen von VerifyMe Nigeria, in einer E-Mail an Biometric Update.

Auf die Frage, ob der Schritt Auswirkungen auf die Erbringung ihrer Dienstleistungen hat, sagte Aguele „nicht wirklich“, bevor er hinzufügte, dass „wir weiterhin Produkte für die finanzielle Eingliederung entwickeln werden, damit Afrikaner Zugang zu Finanzprodukten erhalten können“.

Höhepunkte der neuen Vorschriften

Nach Angaben der CBN sollen die neuen Vorschriften den Finanzinstituten zusätzliche Sorgfaltspflichten ihren Kunden gegenüber auferlegen, um die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (Verhinderung und Verbot) 2022, des Terrorismusgesetzes (Verhinderung und Verbot) 2022 und der Verordnung der Zentralbank von Nigeria zur Bekämpfung der Geldwäsche, der Finanzierung des Terrorismus und der Proliferationsfinanzierung von Massenvernichtungswaffen in Finanzinstituten 2022 zu fördern.

Die Vorschriften besagen, dass Finanzinstitute ihre Kunden identifizieren und persönliche Informationen einholen müssen, darunter den rechtmäßigen Namen, die ständige Adresse, die Wohnanschrift, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse und den Umgang mit sozialen Medien, das Geburtsdatum und den Geburtsort, die Bankprüfnummer und die Steueridentifikationsnummer sowie weitere persönliche Informationen. Die Vorschriften gelten für ständige oder gelegentliche Kunden, natürliche oder juristische Personen und Rechtsvereinbarungen.

Alle Finanzinstitute, die nicht in der Lage sind, die Sorgfaltspflicht ihren Kunden gegenüber gemäß diesen Vorschriften zu erfüllen, dürfen keine Konten eröffnen, Geschäftsbeziehungen aufnehmen oder Transaktionen mit diesen Personen durchführen, heißt es in Artikel 19 des Dokuments.

TechCabal stellt in einem Bericht fest, dass viele Banken noch nicht mit der Einhaltung der neuen Sorgfaltspflichtbestimmungen für Kunden begonnen haben, da sie auf eine weitere Klarstellung durch die CBN warten.