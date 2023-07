Lagern Sie Lebensmittel, solange Sie noch können, denn 2,4 Milliarden Menschen haben bereits nicht genug zu essen, während sich die neue globale Hungersnot weiter beschleunigt

Die weltweiten Nahrungsmittelvorräte werden immer knapper, und der Hunger in der Welt hat ein äußerst alarmierendes Ausmaß angenommen. Während ich diesen Artikel schreibe, verhungern Menschen auf der anderen Seite der Welt buchstäblich, aber die meisten von uns in der westlichen Welt kümmern sich einfach nicht um die Millionen, die zutiefst leiden, weil die Mainstream-Medien kaum darüber berichten. Die Wahrheit ist jedoch, dass auch wir die Auswirkungen dieser globalen Nahrungsmittelkrise zu spüren bekommen. Wie ich meine Leser wiederholt gewarnt habe, würde sich diese Krise in den wohlhabenden Ländern in der Anfangsphase in erster Linie durch höhere Lebensmittelpreise bemerkbar machen, und genau das erleben wir jetzt. Am Freitag ging ich in den Lebensmittelladen, und eine kleine Tüte Chips, die ich früher im Sonderangebot für 99 Cent kaufen konnte, hat jetzt einen regulären Preis von 5,99 aufgedruckt. Im ganzen Laden gab es so viele Produkte, die ich nicht kaufen wollte, weil ich dachte, dass sie einfach viel zu teuer geworden sind, aber diese Preise werden nicht wieder auf das frühere Niveau sinken. Die Lebensmittelinflation wird bleiben, und der gesamte Planet wird darunter leiden.

Leider können die meisten Menschen einfach nicht begreifen, was sich auf planetarischer Ebene abspielt.

Wie eine große britische Nachrichtenquelle kürzlich feststellte, stehen wir gleichzeitig vor dem Zusammenbruch der Umwelt und dem Zusammenbruch des Nahrungsmittelsystems“…

Wir stehen vor einer epochalen, unvorstellbaren Aussicht: dass die beiden vielleicht größten existenziellen Bedrohungen – der Zusammenbruch der Umwelt und das Versagen des Ernährungssystems – zusammenkommen, da die eine die andere auslöst.

Vor einem Jahrzehnt sprachen einige Experten noch optimistisch davon, den Hunger in der Welt vollständig zu beseitigen.

Doch seit 2015 steigt die Zahl der Hungernden weltweit wieder an, und seitdem geht es immer weiter bergab…

Viele Jahre lang ging die Zahl der hungernden Menschen zurück. Doch 2015 kehrte sich der Trend um und ist seither im Aufwärtstrend.

Nach Angaben der Vereinten Nationen haben derzeit fast 30 Prozent der Weltbevölkerung keinen ständigen Zugang zu Nahrungsmitteln, und etwa 900 Millionen Menschen sind von „schwerer Ernährungsunsicherheit“ betroffen…

Die Lage in Bezug auf Ernährungssicherheit und Ernährung war auch im Jahr 2022 düster. Dem Bericht zufolge hatten etwa 29,6 Prozent der Weltbevölkerung, d. h. 2,4 Milliarden Menschen, keinen ständigen Zugang zu Nahrungsmitteln, gemessen an der Prävalenz von mäßiger oder schwerer Ernährungsunsicherheit. Darunter waren rund 900 Millionen Menschen von schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen.

Denken Sie einen Moment darüber nach.

2,4 Milliarden Menschen haben nicht genug zu essen.

Und da die weltweiten Nahrungsmittelvorräte immer knapper werden, wird diese Zahl nur noch höher werden.

Leider haben wir im Jahr 2023 immer wieder erlebt, wie Ernten durch Naturkatastrophen und bizarre Wettermuster vernichtet wurden.

In den Gebieten von Vermont zum Beispiel, die diesen Monat von Überschwemmungen heimgesucht wurden, haben viele Landwirte ihre gesamte Ernte verloren…

Landwirte in der gesamten Region haben aufgrund der Überschwemmungen in dieser Woche mit massiven Ernteverlusten zu kämpfen. Dazu gehören auch Dutzende von landwirtschaftlichen Betrieben in Burlington’s Intervale, die die Scherben aufsammeln, während sie einen schwierigen Weg vor sich haben. „Für uns ist es so gut wie vorbei, bis wir wieder pflanzen können“, sagte Hillary Martin von der Diggers‘ Mirth Collective Farm. Sie sagt, dass die Überschwemmung für alle in Intervale einen totalen Ernteverlust bedeutet und ihre Farm bereits Hunderttausende von Dollar verloren hat. „Wir haben gerade zusammengezählt, was wir auf dem Feld verloren haben – etwa 250.000 Dollar an Produkten. Darin ist noch nicht enthalten, was wir in den nächsten Monaten nicht anbauen können.“

Der Landwirtschaftsminister von Vermont, Anson Tebbetts, sagt, dass viele Landwirte im ganzen Land in der gleichen Situation sind. „Es wird um Millionen von Dollar gehen. Allein die Ernteverluste werden außergewöhnlich sein“, sagte er.

In der Mitte des Landes verwüstet eine lähmende Dürre die Mais- und Sojabohnenbauern…

Rekordhitze und Dürreperioden setzen dem Ackerland im ganzen Land zu, bedrohen die Ernteerträge und verringern den verbleibenden Spielraum für die Bewältigung weiterer Wetterextreme in diesem Sommer. Im gesamten Sonnengürtel treibt eine langanhaltende Hitzewelle die Temperaturen in den dreistelligen Bereich und birgt die Gefahr von Hitzestress für die Ernten. Gleichzeitig haben die Kornkammern des Mittleren Westens mit einer Dürre zu kämpfen, die einige Gebiete bereits das zweite Jahr in Folge betrifft. Nach Angaben des U.S. Drought Monitor befinden sich fast zwei Drittel von Kansas in einer schweren, extremen oder außergewöhnlichen Dürre, und etwa die Hälfte von Missouri und Nebraska sind in der gleichen schwierigen Lage.

Natürlich sind nicht nur die USA extrem stark betroffen.

Wie ich letzte Woche erklärt habe, sind die Tomatenpreise in Indien aufgrund der historischen Katastrophen, mit denen das Land zu kämpfen hat, um 400 Prozent gestiegen.

In Zentralkanada hat ein Landwirt aufgrund der scheinbar endlosen Dürre, die Saskatchewan geplagt hat, seit 2016 keine gute Ernte mehr eingefahren…

Sieben wird oft als Glückszahl angesehen, aber nicht für Tyson Jacksteit. So viele aufeinanderfolgende Dürrejahre hat seine Familie auf ihrer Farm im Westen von Saskatchewan in der Nähe von Golden Prairie bereits hinter sich gebracht.

Die letzte gute Ernte gab es 2016, so Tyson Jacksteit, und der Regen aus diesem Jahr trug sie durch das nächste Jahr. Aber seitdem ging es nur noch bergab mit der Dürre. „Wir sind im Überlebensmodus“, sagte er letzte Woche.

Leider werden die Bedingungen für die Landwirte auf der ganzen Welt in den kommenden Jahren nur noch schwieriger werden.

Deshalb möchte ich Sie ermutigen, sich einzudecken, solange Sie noch können.

Ich weiß, dass die Preise jetzt hoch erscheinen mögen, aber sie werden nur noch weiter steigen.

Dosenpfirsiche zum Beispiel sind schon jetzt ziemlich teuer, aber bald werden sie noch viel mehr kosten, weil der „Pfirsichstaat“ im Jahr 2023 kaum noch Pfirsiche produzieren wird…

Mittsommer ist der Höhepunkt der saftigen Pfirsichsaison im Bundesstaat Georgia. Doch vor kurzem gingen der Peach Cobbler Factory in Atlanta die Pfirsiche aus und sie war gezwungen, auf… Apfelcobbler umzusteigen. Der Pfirsichstaat verlor nach einer Hitzewelle im Februar, gefolgt von zwei Spätfrösten im Frühjahr, mehr als 90 % der diesjährigen Ernte. Diese dreifache Katastrophe zerstörte Pfirsichsorten, die speziell gezüchtet wurden, um verschiedene Wettersituationen zu überstehen, und trieb die Preise für die Früchte in die Höhe. Außerdem verlagerte sich ein Großteil des lokalen Marktes – in einigen Fällen recht unfreiwillig – auf kalifornische Pfirsiche.

Doch abgesehen von den Auswirkungen auf die Beschäftigung, die Wirtschaft des Bundesstaates, die jahrzehntelange Tradition und die Speisekarten der Restaurants sind die Pfirsiche für die Georgier auch eine Frage des Stolzes. Der Pfirsich ist die Staatsfrucht. Er ist Namensgeber für Dutzende Bundesstraßen. Er ist sogar auf der Rückseite des Georgia State Quarter zu sehen. Also, wie peinlich ist das?

In früheren Artikeln habe ich viele weitere Beispiele erörtert.

Überall auf der Welt stehen die Lebensmittelproduzenten vor noch nie dagewesenen Herausforderungen.

Sie können glauben, dass sich die Dinge irgendwann „normalisieren“ werden, wenn Sie wollen, aber die Wahrheit ist, dass eine „Rückkehr zur Normalität“ einfach nicht in Aussicht ist.

Wir sind wirklich an einem Wendepunkt angelangt, und von diesem Moment an werden wir wirklich Dinge erleben, die früher unvorstellbar gewesen wären.