Wie Al Gore mit Klimaalarmismus 330 Millionen Dollar verdient hat: Der ehemalige Vizepräsident machte ein Vermögen, nachdem er gegen George W. verloren hatte, als er eine grüne Investmentfirma gründete, die heute 36 Milliarden Dollar wert ist und ihm 2 Millionen Dollar pro Monat zahlt… während er vor „Regenbomben“ und „kochenden Ozeanen“ warnt

Al Gore hat durch sein Klimabewusstsein Hunderte von Millionen verdient

Der ehemalige Vizepräsident ist ein Vorreiter bei Investitionen in grüne Technologien

Gores Firma Generation Investment Management zahlt ihm 2 Millionen Dollar pro Monat

Das Unternehmen hat weltweit Investitionen in Milliardenhöhe

Gores Vermögen von rund 300 Millionen Dollar wird durch Honorare für Vorträge, Aktien und Immobilien ergänzt

Die Welt vor einer drohenden Katastrophe zu warnen, ist für Al Gore sehr lukrativ.

Seine wilde Vorhersage in Davos, dass der Erde „Regenbomben“ und „kochende Ozeane“ drohen, ist nur die jüngste in einer jahrzehntelangen Reihe von Klimaalarmismus.

Gleichzeitig war der ehemalige Vizepräsident Vorreiter bei Investitionen in grüne Technologien, die sein Vermögen auf schätzungsweise 330 Millionen Dollar anwachsen ließen.

Vier Jahre nach seiner Niederlage gegen George W. Bush im Jahr 2000 gründete Gore zusammen mit dem ehemaligen geschäftsführenden Direktor von Goldman Sachs und engen Freund David W. Blood die Firma Generation Investment Management.

Die Investmentfirma, bei der Gore ein monatliches Gehalt von 2 Millionen Dollar bezieht, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen zu unterstützen, die auf dem Weg zur Umweltfreundlichkeit voranschreiten. Die Firma ist rund 36 Milliarden Dollar wert.

Stolz sagte er über seine Rolle bei der Gründung des Fonds, dass er nur ein Aushängeschild sei: „Ich bin kein Stockpicker“.

Zwischen 2008 und 2011 erwirtschaftete das Unternehmen rund 218 Millionen US-Dollar an Gewinnen, die unter seinen 26 Partnern aufgeteilt wurden. Als Gründer hatte Gore wahrscheinlich einen großen Anteil an den Gewinnen.

Die Firma besitzt Millionen von Aktien von Unternehmen wie Amazon, Microsoft, der Google-Muttergesellschaft Alphabet, dem Finanzriesen Charles Schwab und dem Traktorenkönig John Deere.

Die Gruppe hat auch in weniger bekannte Unternehmen wie Motivate, das Unternehmen hinter dem New Yorker Citi Bike, und den taiwanesischen Elektrorollerhersteller Gogoro investiert.

Gore sagte 2017 gegenüber Wired, dass eines der ersten Unternehmen, in das Generation investierte, BP war. Er sagte jedoch, dass sich der Fonds vor der Deepwater Horizon-Katastrophe im Golf von Mexiko im Jahr 2013 zurückzog.

Im Jahr 2004, als die Firma gegründet wurde, hielt Gore Vorträge über die Gefahren des Klimawandels, unter anderem bei der Premiere des stark kritisierten Films The Day After Tomorrow.

Diese Vorträge führten dazu, dass er eine Hauptrolle in dem 2006 mit einem Oscar ausgezeichneten Dokumentarfilm Eine unbequeme Wahrheit erhielt.

Der Film hat im Laufe der Jahre Kontroversen ausgelöst und für Empörung gesorgt, weil er Schülern in den USA und im Vereinigten Königreich gezeigt wurde.

Auch Gores Verbindungen zur Demokratischen Partei wurden wegen der Politisierung von Klimafragen kritisiert.

Währenddessen verdiente der aus Tennessee stammende Gore Millionen, während er die Welt darüber belehrte, dass die Menschheit den Krieg gegen den Klimawandel verliert.

Auf dem Weltwirtschaftsforum im Jahr 2020 sagte er: „Das sind die Thermopylen. Das ist Agincourt. Dies ist Dünkirchen. Das ist die Ardennenschlacht. Dies ist 9/11. Wir müssen uns der Situation stellen.

Im November 2021 verglich er auf dem UN-Gipfel zum Klimawandel die Selbstgefälligkeit der Welt in Bezug auf den Klimawandel mit der Art und Weise, wie sie die Bedrohung durch den Faschismus in den 1930er-Jahren nicht ernst genommen hat.

Unter Berufung auf Winston Churchills berühmte Warnung, dass „die Ära des Zauderns (…) zu Ende geht“, sagte Gore auf dem UN-Klimagipfel in Glasgow, dass die Auswirkungen der globalen Erwärmung bald zum Handeln anspornen würden.

Wir erleben jetzt die Folgen der Klimakrise in jedem Teil unserer Welt“, sagte er in Anlehnung an Churchill. Die Wissenschaftler haben uns gewarnt, dass diese Folgen kommen würden.

Gores Familie besitzt seit Generationen Ackerland in seinem Heimatstaat Tennessee. Seine Villa in Nashville wird auf 7,5 Millionen Dollar geschätzt, seine Villa am Wasser in Montecito, wo er Oprah als Nachbarin zählt, ist 13 Millionen Dollar wert, sein Haus in Virginia ist etwa 3 Millionen Dollar wert, ebenso wie sein Apartment im St. Regis-Gebäude in San Francisco.

Zusätzlich zu seinem Geld von Green Investment Management besitzt Gore Aktien im Wert von rund 80 Millionen Dollar von großen Unternehmen wie Apple und Google und bezieht ein Gehalt von Apple als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Gore erhält außerdem mindestens 200.000 Dollar pro öffentlichem Auftritt. Gores Ratschläge zum Umweltschutz werden auch von den größten Unternehmen der Welt für ungenannte Summen eingeholt.

Das war nicht immer so für Gore.

Als er für die Präsidentschaft kandidierte, nachdem er acht Jahre lang als loyaler Untergebener von Bill Clinton gedient hatte, betrug sein Nettovermögen gerade einmal 1,7 Millionen Dollar, hauptsächlich durch den Landbesitz seiner Familie in Tennessee.

Nach seiner Präsidentschaftskandidatur erhielt Gore 15 Millionen Dollar an Steuergeldern für „Nominierungskosten“, wie ABC News damals berichtete.

Die Pension des Vizepräsidenten richtet sich nach der Anzahl der Jahre, die die Person im öffentlichen Amt war. Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Vizepräsidenten im Jahr 2016 erhielt Präsident Joe Biden für seine 43 Jahre im öffentlichen Dienst 1 Million Dollar pro Jahr.

Insgesamt diente Gore 24 Jahre lang im Repräsentantenhaus, im Senat und als Vizepräsident.

In einem CNN-Beitrag aus dem Jahr 2000 über seinen Reichtum hieß es: „Gore besitzt keine einzige Aktie“. Gores Gesundheitsberater Richard Boxer sagte dem Sender, Gore sei „überhaupt nicht an Geschäften interessiert“.

Sein lukrativstes Unternehmen zur Zeit seiner Präsidentschaftskampagne war sein 1992 erschienenes Buch Earth in the Balance, das ihm 1,1 Millionen Dollar an Tantiemen einbrachte.

In dem CNN-Beitrag wird auch darauf hingewiesen, dass Gore, obwohl er sich für das Internet und die Technologie einsetzte, kein früher Investor im Silicon Valley war. In dem Beitrag heißt es, dass der größte Teil seines Reichtums aus den geschäftlichen Beziehungen seines Vaters stammte. Gores Vater starb im Jahr 1999.

Nach seinem Ausscheiden aus der Politik gründete Gore 2004 den Fernsehsender Current. Neun Jahre später erhielt er 70 Millionen Dollar aus dem Verkauf des Senders an Al Jazeera. Während seiner Tätigkeit als CEO von Current erhielt Gore ein Jahresgehalt von 1,2 Millionen Dollar.

Nur zwei Wochen nach dem Verkauf von Current TV beschloss Gore, einen Teil seiner Aktienoptionen für Apple auszuüben.

Etwa zur gleichen Zeit verlangte Gore fast 200.000 Dollar für private Vorträge. Sein Fahrer blieb der Marke treu, indem der Star der Unbequemen Wahrheit eine Hybrid-Limousine als Transportmittel verlangte und keinen SUV.

Dies trug dazu bei, dass Gore über ein vergleichbares Vermögen wie der republikanische Präsidentschaftskandidat 2012, Mitt Romney, verfügte, der von den Mainstream-Medien wegen seines persönlichen Vermögens von über 200 Millionen Dollar stark verunglimpft wurde.

Gore ist seit 2003 Mitglied des Vorstands von Apple und hat in dieser Zeit mehr als 100.000 Aktien und Aktien mit Verfügungsbeschränkung des Unternehmens angehäuft. Im Jahr 2021 erhielt er für seine Rolle im Vergütungsausschuss des Unternehmens eine Vergütung von über 350.000 Dollar.

Anfang dieser Woche berichtete CNBC, dass Gore und die beiden anderen Mitglieder des Ausschusses dafür gestimmt hatten, das Gehalt von CEO Tim Cook um 40 Prozent von rund 98 Millionen Dollar auf 49 Millionen Dollar zu kürzen.

Während seiner Amtszeit ist der Aktienkurs des Unternehmens um schwindelerregende 5.900 Prozent gestiegen – was bedeutet, dass er im Handumdrehen zig Millionen Dollar verdienen würde, wenn er seine Optionen ausüben würde.

Im Jahr 2013 wurden seine Anteile an Apple auf 45,6 Millionen Dollar geschätzt. Im selben Jahr erbte Gore eine ungenannte Anzahl von Aktien der Occidental Petroleum Corp. im Wert von 500.000 bis 1 Million Dollar.

Während seiner Zeit als Senator war Occidental Petroleum, ein Unternehmen für fossile Brennstoffe, einer seiner größten Spender. Das Unternehmen war seit Langem mit Gores Vater Al Gore Sr. verbunden, der ebenfalls ein ehemaliger Senator war.

Gore Sr. schied 1970 aus dem Senat aus und erhielt einen 500.000-Dollar-Job als Vorsitzender des Kohleunternehmens von Occident Petroleum, Island Coal Creek.

Das Center of Public Integrity stellte in einer Studie aus dem Jahr 2000 fest, dass Gore jährlich 20.000 Dollar von Occidental als Pachtzahlung erhielt, die das Unternehmen für Land im Besitz der Familie Gore erhielt.

Im Juli 1992, vor der Wahl zwischen Clinton und Gore, schrieb die New York Times: „Ein Teil der Kritik an Herrn Gore während seiner ersten Kandidatur für den Kongress 1976 betraf die Beteiligung seines Vaters an Energieinteressen.

2009 leistete sich Gore eine 9-Millionen-Dollar-Villa in Montecito, Kalifornien, direkt am Meer. Ein Jahr später gab er die einvernehmliche Scheidung von seiner Frau Tipper bekannt, mit der er 40 Jahre verheiratet war.

Die Trennung gilt als Beispiel für eine „graue Scheidung“, d. h. eine Trennung, die nicht erbittert ist, sondern lediglich das Ergebnis einer zunehmenden Entfremdung zwischen zwei Menschen. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Scheidung Gores Geldbeutel zu stark belastet hat.

Gore war auch in verschiedenen Funktionen – meist als Berater oder Partner – für mehrere Unternehmen tätig, darunter Google und die Silicon-Valley-Risikokapitalfirma Kleiner Perkins Caufield & Byers. Keines der Unternehmen hat offengelegt, wie viel sie Gore für seine Dienste bezahlt haben.

Als er 2001 als Berater bei Google anheuerte, erhielt Gore Aktienoptionen im Wert von mehr als 30 Millionen Dollar. Zu dieser Zeit trug Gore einen unpassenden Bart.

Er erzählte Fast Company 2007, dass er sich an seinem ersten Tag bei dem Tech-Giganten einen Scherz erlaubte: „Larry [Page] und Sergey [Brin] und das gesamte Führungsteam trugen falsche Bärte.

Ellen McGirt von der Zeitschrift schrieb später, Gores Reichtum mache es unwahrscheinlich, dass er jemals wieder für die Präsidentschaft kandidieren würde.

Der ehemalige Senator besitzt ein millionenschweres Haus in Nashville, Virginia, und eine Eigentumswohnung in San Francisco, wo die Generation Investment Management ihren Sitz hat.

Der Fernsehsender CBS berichtete 2007, dass der Energieverbrauch in Gores Haus in Nashville das 20-fache des nationalen Durchschnitts beträgt.

Im Oktober 2021 gründeten Gore und Blood das Unternehmen Just Climate, das in Lösungen investieren will, die dazu beitragen, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

Just Climate wurde gegründet, um die schwierigsten Segmente der Weltwirtschaft zu dekarbonisieren, die Investoren bisher ignoriert haben, so Blood.

Im März 2017 veröffentlichte Barron’s einen Artikel mit dem Titel: „Al Gore gewinnt beim Investieren“.

Im selben Jahr sagte Charlie Munger, der Top-Lieutenant von Warren Buffett, bei einem Treffen, dass er den Eindruck habe, dass Gore „nicht sehr klug“ sei, aber dass er eine einfache Anlagestrategie entwickelt habe, die für ihn funktioniere.

Seine geschäftlichen Erfolge waren so groß, dass Gore, als er 2007 den Friedensnobelpreis und das damit verbundene Preisgeld von 1,9 Millionen Dollar erhielt, seinen gesamten Gewinn in die von ihm gegründete Allianz für Klimaschutz steckte.

Der Chefredakteur von GreenTechMedia Stephen Lacey beschrieb Gore in einem Auftritt im Podcast The Energy Gang im Jahr 2017: ‚Er ist ein unvollkommener Charakter. Wir befinden uns in einer Zeit, in der Eliten angefeindet werden. Daher ist Gore, der sich in Kalifornien ein 8,8 Millionen Dollar teures Haus am Meer gekauft hat und sich mit anderen Prominenten herumtreibt, die große Reden über das Klima halten, aber einen verschwenderischen Lebensstil führen, zum jetzigen Zeitpunkt die perfekte Zielscheibe.