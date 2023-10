Krieg als „Investition“: Die bizarre Wirtschaftssprache des Massentötens

Wussten Sie, dass der Russland-Ukraine-Krieg eine großartige „Investition“ für die Vereinigten Staaten ist? Eine hervorragende Gelegenheit, viele Russen zu töten und viel ihrer Militärausrüstung zu einem relativ geringen Preis für uns zu zerstören? (Erwähnen Sie nur nicht den Preis, den die Ukraine dafür zahlt.) Es verleiht dem Ausdruck „ein Mordgeschäft machen“ auf dem „Markt“ eine völlig neue Bedeutung.

Zu Gordon Gekkos berühmter Aussage „Gier ist gut“ müssen wir nun „Krieg ist gut“ hinzufügen. Dass Krieg „richtig“ ist. Dass er „funktioniert“ – zumindest angeblich für Amerika.

Krieg als „Investition“ symbolisiert wahrhaftig den moralischen Bankrott des konventionellen Diskurses im politischen Mainstream der USA.

Anstatt dass Krieg als Katastrophe, als Reich des Todes und der Zerstörung betrachtet wird, wage ich sogar zu sagen, eine Todsünde von schwerwiegendem Übel, wird uns erzählt, dass er stattdessen eine Investition ist, die Dividenden bringt, insbesondere in dieser Wachstumsaktie namens Ukraine.

Sogar Körper- und Lkw-Zählungen aus der Zeit des Vietnamkriegs werden wieder herangezogen, um zu zeigen, welche großartige „Investition“ der Ukraine-Krieg für die USA gewesen ist.

In ihrem neuesten Artikel zitiert Caitlin Johnstone den Kriegsliebhaber Max Boot für seine Befürwortung des Russland-Ukraine-Kriegs als fortwährende Investitionsmöglichkeit für die USA, einschließlich der Verwendung von Körper- und Lkw-Zählungen als Maß für den Fortschritt:

„Russland hat geschätzt 120.000 Soldaten verloren und 170.000 bis 180.000 wurden verletzt“, schreibt [Max] Boot [in einem Meinungsartikel der Washington Post]. „Russland hat auch geschätzt 2.329 Panzer, 2.817 Infanterie-Kampffahrzeuge, 2.868 Lkw und Jeeps, 354 gepanzerte Mannschaftstransporter, 538 selbstfahrende Artilleriefahrzeuge, 310 gezogene Artilleriegeschütze, 92 Starrflügler und 106 Hubschrauber verloren.“

CNN hat kürzlich ein ähnliches Argument vorgebracht…

Wenn CNN zugibt, dass das meiste Geld, das in die Ukraine geht, tatsächlich an amerikanische Unternehmen geht, stimmt etwas mit diesem Krieg einfach nicht.

When CNN admits that most of the money going to Ukraine is actually going to American companies something about that war is just not adding up.#Ukraine #UkraineRussiaWar️️pic.twitter.com/qbSlFcFlXl