In den Köpfen der Menschen ist ein schlimmer Fall von 9/11 eingebrannt, und das ist beängstigend.

Die Menschen verfallen gerade in einen Wahnsinn, ähnlich wie nach den Ereignissen vom 11. September. In der unmittelbaren Folge der Anschläge vom 11. September gab es eine schrille emotionale Intensität, die dazu führte, dass kritisches Denken in den Hintergrund trat und die Gedanken der Menschen von einem rasenden Verlangen nach muslimischem Blut erfüllt waren.

Ich musste eine kurze Pause vom Lesen über das Geschehen im Gazastreifen einlegen. Ich habe auf Twitter einfach zu viele Bilder von toten Kindern gesehen und musste mich für eine Weile hinlegen.

Es fühlte sich an, als würde mir in einem Videospiel die Gesundheit ausgehen. Ich war immer noch unterwegs, und dann sah ich ein besonders grausames Bild auf Twitter von einem toten palästinensischen Kind, das ich hier nicht einmal beschreiben werde. Mein Nervensystem sagte: „Nein, das war’s, wir sind fertig“, und ich verlor einfach jegliche Energie und sackte zusammen.

Und das war nur ich, der im Komfort und in der Sicherheit meines eigenen Zuhauses saß. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, tatsächlich dort zu sein, belagert, ohne Energie und Versorgung, während es immer schwieriger wird, Informationen an die Außenwelt weiterzugeben, während militärische Sprengsätze unaufhörlich niedergehen.

Es ist so, so schlimm, und es wird noch viel schlimmer werden. Israel hat bereits mehr Menschenleben gefordert als die 1.200, die es bei den Hamas-Angriffen verloren hat. Die offizielle Todeszahl der Bombardierungen im Gazastreifen hat jetzt, während ich dies schreibe, die Marke von 1.200 überschritten, zusätzlich zu den 1.500 Hamas-Kämpfern, die während des Angriffs getötet wurden. Aber das Töten wird weit über diesen Punkt hinausgehen. Man hat das Gefühl, dass die IDF kaum erst angefangen hat.

Deshalb wird so viel Energie darauf verwendet, die Hamas-Angriffe so schlimm wie möglich aussehen zu lassen – um das bevorstehende sinnlose Massaker vernünftig erscheinen zu lassen. Wir sehen Behauptungen über enthauptete israelische Babys, die unkritisch von den Massenmedien und von US- und israelischen Regierungsvertretern als Tatsache verbreitet werden und dann zurückgezogen werden, da sich herausstellt, dass diese Behauptungen nicht verifiziert und zweifelhaft sind. Wir sehen Behauptungen über Massenvergewaltigungen, die von den Massenmedien unkritisch vorangetrieben werden, nur um sie zurückzunehmen, nachdem die Erzählung bereits festgelegt ist.

Der einzige Grund, warum die politische/medizinische Klasse des imperialen Kerns sich überschlägt, um diese Erzählungen zu fördern, ohne auf die Beweise zu warten, besteht darin, das anhaltende Töten von Zivilisten in Gaza durch Israel angemessen erscheinen zu lassen. Es ist völlig unbestritten, dass die Hamas am Samstag eine große Anzahl von Menschen getötet hat, und es ist völlig unbestritten, dass eine große Anzahl der Getöteten Zivilisten waren. Dies allein könnte verwendet werden, um militärische Vergeltungsmaßnahmen Israels zu rechtfertigen, aber weil diese Vergeltungsmaßnahmen die anfängliche Straftat bei Weitem übertreffen werden, müssen Israel und seine Verbündeten diese anfängliche Straftat so schockierend und wutauslösend wie möglich darstellen.

Es wurde berichtet, dass die USA und Israel Gespräche mit Ägypten geführt haben, um sichere Korridore für eine Evakuierung des Gazastreifens bereitzustellen, was nach Angaben von Moon of Alabama ethnische Säuberung gewesen wäre. Aber es wird jetzt berichtet, dass Ägypten diese Vorschläge abgelehnt hat und die Notwendigkeit betont, „das Recht der Palästinenser auf ihren Kampf und ihr Land zu schützen“.

Sie sind also dort gefangen. Zwei Millionen Menschen, von denen die Hälfte Kinder sind, sind in einem winzigen Landstreifen eingepfercht, den ein israelischer Sicherheitsbeamter als „eine Zeltstadt“ ohne Gebäude beschreibt. Und sie müssen während dieser Angriffe überleben, während sie gleichzeitig genug zu essen und zu trinken bekommen in einer belagerten Stadt ohne Strom.

Wir könnten uns an der Schwelle zu einem der düstersten Kapitel in den Annalen der Geschichte befinden.

Es ereignete sich etwas sehr Unheimliches vor einigen Tagen. Ich habe folgendes auf Twitter gepostet:

„Wenn ich ein Unterstützer Israels wäre, würde ich sehr sorgfältig darüber nachdenken, was ich online in der Zeit vorbereite, die vielleicht als eines der schlimmsten genozidalen Massaker der Geschichte angesehen wird. Das Internet vergisst nicht. Was Sie heute twittern, könnte Sie ein Leben lang verfolgen.“

Der Beitrag erhielt Hunderte Kommentare, viele davon feindselig und streitlustig. Aber was mich wirklich beunruhigte, ist, dass ich beim Durchsehen keinen einzigen Kommentar finden konnte, der meine Behauptung bestritt, dass Israel kurz davor sein könnte, eines der schlimmsten genozidalen Massaker in der Weltgeschichte zu begehen. Sie waren verärgert über meine Opposition gegen Israel, verärgert über meine Kritik an ihrer Social-Media-Aktivität, aber offenbar hatten sie keine Einwände gegen den gesamten massiven Völkermordteil. Dieser Teil wird als gegeben akzeptiert.

Das mag für Sie keine Überraschung sein, wenn Sie die Art und Weise beobachtet haben, wie Israel-Befürworter über diese Situation sprechen. Jeremy Loffredo von The Grayzone hat kürzlich eine Zusammenstellung zahlreicher pro-israelischer Demonstranten in New York City veröffentlicht, die genozidale Verleumdungen äußerten und die Auslöschung aller Palästinenser und die Verwandlung des Gazastreifens in einen Parkplatz forderten. Es ist schmerzhaft anzusehen, aber es sind auch nur Israel-Befürworter, die dasselbe sagen, was sie die ganze Woche über online gesagt haben.

Stokely Carmichael sagte: „Wenn ein weißer Mann mich lynchen will, ist das sein Problem. Wenn er die Macht hat, mich zu lynchen, ist das mein Problem.“ Diese genozidalen Vorstellungen wären nicht so sehr ein Problem, wenn die Palästinenser nicht völlig den Launen einer tödlichen Militärmacht ausgeliefert wären, die von der mächtigsten Macht unterstützt wird, die jemals existiert hat. Sie können so viele Palästinenser töten, wie sie wollen, und es gibt viel Zustimmung dazu in den Mitgliedsstaaten des US-zentralisierten Imperiums.

Als der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant die totale Belagerung des Gazastreifens ankündigte, sagte er: „Wir kämpfen gegen menschliche Tiere und handeln entsprechend.“ Dies ist die entmenschlichende Sprache der Auslöschung. Dies ist nicht die Art von Person, die man mit modernen Kriegswaffen auf wehrlose Zivilisten in einem Freiluft-Konzentrationslager richten möchte.

Es ist sehr passend, dass zahlreiche politische und medienwirksame Persönlichkeiten daran arbeiten, die Angriffe vom letzten Samstag als „Israels 9/11“ zu bezeichnen. Nach dem 11. September haben alle ihren Verstand verloren und angefangen, eine Menge Lügen zu glauben und Macht dienende Agenden zu akzeptieren, die weitaus mehr Schaden angerichtet haben als das ursprüngliche traumatische Ereignis selbst.

Das sollten die Menschen bedenken, wenn Vergleiche zum 11. September auftauchen. Nicht „Oh, nun müssen wir einer Menge militärischer Agenden zustimmen und eine Menge Menschen töten“, sondern „Wir müssen äußerst skeptisch gegenüber allem sein, was uns erzählt wird, und uns so aggressiv wie möglich für den Frieden einsetzen“.