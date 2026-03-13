Krieg, Cyberangriffe, „Schläferzellen“ – was das bald für jeden einzelnen Bürger bedeuten könnte

Der Krieg im Nahen Osten hat eine neue Dimension erreicht. Neben Raketen, Drohnen und Tankerangriffen rückt nun ein Begriff immer stärker in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatte: iranische Schläferzellen.

Trump sprach aktuell auch davon und das er informiert ist.

In den vergangenen Tagen warnten Politiker, Geheimdienstquellen und Medien zunehmend vor möglichen Netzwerken, die im Westen aktiviert werden könnten. Der Begriff, der lange nur in Sicherheitsanalysen auftauchte, ist plötzlich Teil der täglichen Nachrichten geworden. Hier, hier.

Passend: Der Krieg wurde gerade ausgeweitet

Solche Warnungen haben Konsequenzen. Sobald Sicherheitsbehörden öffentlich über mögliche Schläferzellen sprechen, steigt automatisch der Druck, präventive Maßnahmen zu verstärken. Mehr Überwachung, mehr Datenauswertung und mehr Kontrolle digitaler Kommunikation werden dann häufig als notwendige Schritte dargestellt, um potenzielle Angriffe zu verhindern.

Gleichzeitig zeigt die Geschichte moderner Sicherheitsstaaten ein wiederkehrendes Muster: Große Bedrohungsszenarien führen oft zu dauerhaft erweiterten Befugnissen für Behörden. Nach den Anschlägen vom 11. September wurden weltweit Anti-Terror-Gesetze verschärft, Überwachungsprogramme massiv ausgeweitet und Geheimdiensten neue Möglichkeiten zur Datensammlung eingeräumt. Kommt daher bald wieder eine False flag?

Heute könnte eine ähnliche Dynamik entstehen – allerdings unter ganz anderen technologischen Bedingungen. Während früher Telefonüberwachung und Datenspeicherung im Mittelpunkt standen, rücken nun digitale Identitätssysteme, zentrale Datenbanken und Echtzeit-Überwachung digitaler Netzwerke stärker in den Fokus.

Befürworter argumentieren, dass solche Instrumente notwendig sind, um moderne Bedrohungen zu bekämpfen. Wenn Staaten davon ausgehen, dass sich potenzielle Angreifer innerhalb ihrer Gesellschaft bewegen könnten, erscheint eine eindeutig identifizierbare digitale Infrastruktur aus Sicht vieler Sicherheitsstrategen als logische Lösung.

Kritiker sehen darin jedoch eine mögliche Verschiebung der gesellschaftlichen Balance. Sie warnen davor, dass Sicherheitskrisen den politischen Raum schaffen könnten, um Systeme einzuführen, die weit über ihre ursprüngliche Begründung hinausreichen. Digitale Identitätssysteme könnten zu zentralen Zugangsschlüsseln für Finanzsysteme, staatliche Dienstleistungen, Kommunikation oder Reisen werden.

In diesem Kontext wird auch die Frage gestellt, wie mit Menschen umgegangen wird, die sich solchen Systemen entziehen wollen. In Zeiten erhöhter Bedrohung könnten Bürger ohne digitale Identitätsstruktur schneller ins Visier von Sicherheitsbehörden geraten oder zumindest stärker überprüft werden.

Solche Dynamiken sind in Krisen nicht neu. Während der COVID-19-Pandemie entstand in vielen Ländern ein stark polarisiertes Klima, in dem Menschen ohne Impfung teilweise als Gefahr für andere dargestellt wurden. Für manche Beobachter zeigt diese Erfahrung, wie schnell gesellschaftlicher Druck entstehen kann, wenn Sicherheit oder Gesundheit zur zentralen politischen Begründung wird. Du hast keine digitale-ID du bist ein Terrorist?

Ein weiterer Aspekt, der in solchen Debatten immer wieder auftaucht, ist die Sorge vor politischer Instrumentalisierung von Krisen. Historische Beispiele verdeckter Operationen oder Täuschungsmanöver werden von Kritikern häufig genannt, wenn sie davor warnen, dass Bedrohungen auch genutzt werden könnten, um politische Maßnahmen schneller durchzusetzen. Belege für solche Szenarien in der aktuellen Situation gibt es jedoch nicht.

Fest steht dennoch: Wenn der Begriff „Schläferzellen“ in den politischen und medialen Diskurs einzieht, verändert sich die Sicherheitsdebatte automatisch. Denn er erzeugt das Bild einer unsichtbaren Bedrohung innerhalb der eigenen Gesellschaft.

Und genau solche Bedrohungsbilder haben in der Vergangenheit oft den politischen Raum geschaffen, in dem neue Sicherheitsstrukturen entstanden sind.