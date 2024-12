Krieg gegen Mikroben: Die undurchsichtige Agenda hinter der Covid-„Pandemie“

Von Paula Jardine

DER Mafia der biologischen Verteidigung ist es eigentlich egal, ob eine Zoonose (eine Krankheit, die von Tieren auf Menschen übertragen wird) oder ein Laborleck für die SARS-CoV-2-Pandemie verantwortlich war. Sie wollen nur, dass Sie glauben, dass es eine Pandemie gab, und die Ursachen auf eine dieser beiden Optionen beschränken. Es ist eine falsche Alternative. Jede Erklärung ist ein Gewinn für sie, denn was sie wirklich tun, ist, eine Elefantenfalle aufzustellen. Das Ziel ist es, den „Krieg gegen Mikroben“ fortzusetzen, einen von Steuergeldern subventionierten Pharmaschwindel, bei dem Viren gefunden oder erfunden werden, um präventiv Gegenmaßnahmen in Form von Impfstoffen zu entwickeln, was endlos fortgesetzt werden kann. Beide Ausreden erfüllen ihren Zweck.

Am 4. Dezember 2024 veröffentlichte der Unterausschuss des Repräsentantenhauses für die Coronavirus-Pandemie einen 557 Seiten umfassenden Bericht mit dem Titel „Nachbetrachtung der Covid-19-Pandemie: Erkenntnisse und ein Weg nach vorn“. Sein Ergebnis? „Ein Laborleck ist das wahrscheinlichste Ursprungsszenario, dass die Kommunistische Partei Chinas gefährliche Forschung betrieben hat und diese Art von gefährlicher Forschung fiktiv von den NIH [US National Institutes of Health] unterstützt wurde“, sagte der Vorsitzende Brad Wenstrup.

Das Ergebnis war vielleicht keine Überraschung, da Wenstrup, ein Podologe und Reservist der US-Armee, der 2005 im Irak diente, 2021 zu den ersten außerhalb von Dr. Robert Kadlecs Biodefense-Clique gehörte, die auf eine Untersuchung des Laborlecks drängten. Was die USA heute euphemistisch als „Funktionsgewinn“ bezeichnen, wurde früher als Biowaffenforschung bezeichnet. Kadlec berief sich 2003 auf das Recht der USA, dies zu tun, und rechtfertigte es als Arbeit zur Erkennung von Bedrohungen. Damit der Teil der Gegenmaßnahme nach internationalem Recht legal ist, muss jedoch eine illegale Handlung eines anderen Staates vorliegen, auf die reagiert werden kann, sodass jemand anderes dies ebenfalls tun muss. Die Finanzierung der Forschung der chinesischen Regierung zu zoonotischen Viren ist vielleicht eine zweite Elefantenfalle, da sie zukünftige Sündenböcke schafft. Für die Pharmaunternehmen ist es ebenfalls eine Win-win-Situation. Das Geschäftsmodell des US-amerikanischen „War on Microbes“ sieht die Auslagerung von Impfstoffentwicklungsprojekten an Privatunternehmen vor, deren Entwicklungskosten vollständig von der Regierung übernommen werden, deren eigene Forscher einen kleinen Anteil in Form von Lizenzgebühren erhalten, während Pharma den Großteil der Gewinne aus dem vermarkteten Produkt einstreicht. Es handelt sich um eine Fusion von staatlichen und unternehmerischen Interessen. Würde man es dem freien Markt überlassen, wären wir nicht da, wo wir jetzt sind, denn es gibt keinen tragfähigen kommerziellen Markt für diese Impfstoffe im Kampf gegen Mikroben.

Die Berichterstattung über den Ausschussbericht konzentrierte sich hauptsächlich auf Spekulationen, dass gegen den ehemaligen Leiter des National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID), Dr. Anthony Fauci, und einige seiner Untergebenen, die nach Ansicht des Ausschusses irreführende Aussagen gemacht haben, Anklage wegen Meineids erhoben werden könnte. Dr. Peter Daszak, der Vorstandsvorsitzende der EcoHealth Alliance, die die US-Finanzierung für die Forschung des Wuhan Institute of Virology zum Fledermaus-Coronavirus, die nach Ansicht des Ausschusses die Pandemie verursacht hat, weitergeleitet hat, wurde beschuldigt, die Arbeit des Ausschusses behindert zu haben. Der Ausschuss fordert, dass sie in Zukunft keine US-Regierungsgelder mehr erhalten.

Anklagen gegen Daszak und Fauci wären populär, da der Wunsch besteht, jemanden zur Rechenschaft zu ziehen. Die Aussicht auf Ermittlungen wegen Meineids und Strafanzeigen oder Verbote staatlicher Finanzierung wirbelt die Wogen hoch, die Dr. Kadlec selbst durch seine Untersuchung im Senat bereits aufgewühlt hat. Es spielt keine Rolle, ob Aerosol-Biowaffen wirklich funktionieren oder ob Ausgaben für den B-Schutz notwendig sind. Alles, was unser Oberst Jack D. Ripper will, ist, dass allgemein angenommen wird, dass menschliche Körperflüssigkeiten durch Viren verunreinigt werden können, damit die Geldspritze des Manhattan-Projekts für die Finanzierung des B-Schutzes an seine Firmenfreunde ohne Unterbrechung weiterfließt.

Die Bioverteidigungsmafia spielt Schach, während alle anderen Dame spielen. Für jeden, der die Elefantenfalle kennt, ist der Bericht des Unterausschusses des Repräsentantenhauses, der die Notwendigkeit von „Vorhersagen, Vorbereitung, Schutz und Prävention“ bekräftigt, eine deprimierende Lektüre. Es ist ein Rezept für mehr vom Gleichen. Wenstrup und sein Ausschuss glauben, dass Pandemien weiterhin wiederkehrende Ereignisse sein werden, dass Covid-19 „neuartig“ war, dass es aus einem chinesischen Labor stammt und Millionen Menschen getötet hat, dass die Operation Warp Speed zur Entwicklung und Verteilung von Impfstoffen ein enormer Erfolg war, der in Zukunft wiederholt werden sollte, und schließlich, dass es eine Vertuschung gab, an der chinesische und amerikanische Beamte beteiligt waren.

Zunächst einmal stecken mindestens fünf Jahre Planung hinter der SARS-CoV-2-Pandemie, oder besser gesagt hinter dem Manhattan-Projekt für den Schutz vor biologischen Gefahren. Es begann außerhalb der Regierung als Reaktion auf die von der US-Regierung im Oktober 2014 verhängte Finanzierungspause für die Funktionsgewinnforschung an SARS- und MERS-Coronaviren und Influenzaviren. Dr. Kadlec, der Architekt der US-amerikanischen Biodefense-Politik des 21. Jahrhunderts, war der Hauptinitiator dieses Plans. In einem 2009 in der Zeitschrift „Biosecurity and Bioterrorism“ veröffentlichten Interview erklärte er seine Bemühungen, exotische Pandemien zu stoppen, mit den Worten: „Meine Sichtweise ist tief im Militär verwurzelt, aber medizinischer Natur.“

Innerhalb eines Monats nach dem Moratorium für die Funktionsgewinnforschung, das eine existenzielle Bedrohung für Kadlecs auf der Bedrohungserkennung basierende Begründung für die Finanzierung von Projekten zur Funktionsgewinnforschung und zur Entwicklung von Impfstoff-Gegenmaßnahmen darstellte, organisierte Kadlec ein Frühstückstreffen zur Biowaffenabwehr in Washington, D.C. Bis zum 8. Dezember hatte er sein Blue Ribbon Study Panel on Biodefense eingerichtet, dessen Bericht die Grundlage für die Biowaffenabwehrpolitik von Präsident Trump im Jahr 2018 bildete.

Kadlec war auch Vorsitzender des National Academies Forum on Medical and Public Health Preparedness to Catastrophic Events, das im März 2015 einen Workshop zum Thema „Enabling Rapid Response and Sustained Capability Countermeasures to Mitigate Risk of Emerging Infectious Diseases“ organisierte. Den Vorsitz führte sein alter Freund Dr. Richard Hatchett, der Chief Medical Officer bei BARDA (der Biomedical Advanced Research and Development Authority). Hauptredner war Dr. Jeremy Farrar, der damals neu ernannte Direktor des Wellcome Trust. Dr. Daszak war ebenfalls anwesend und nahm an einer Podiumsdiskussion über Herausforderungen und Chancen bei der Reaktion auf Coronaviren in Vergangenheit und Gegenwart teil. Die Chance, die es zu nutzen galt, bestand darin, dass Coronaviren zwar Erkältungen verursachen, aber so beängstigend gemacht werden könnten, dass die Menschen einen Impfstoff nehmen würden, wenn es einen gäbe. In dem nach dem Workshop veröffentlichten Bericht wird eine ungenannte Person zitiert, die vorschlug, dass ein „Manhattan-Projekt für Biodefense“ erforderlich sei.

Mitte 2015 entwarf Farrar den Vorschlag für die spätere Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), die als Absicherung gegen ein zukünftiges innerstaatliches Moratorium für Funktionsgewinne in den USA dienen sollte und die Impfstoffprojekte der US-Regierung im Bereich der biologischen Verteidigung an kommerzielle Partner auslagert. CEPI wird jetzt von Dr. Hatchett geleitet. Dr. Barney Graham vom National Institute of Health and Infectious Disease (NIAID) Vaccine Research Centre, der seit 2006 die Ähnlichkeiten zwischen RSV (Respiratory Syncytial Virus) und SARS-Coronavirus erforscht hatte, schlug den Prototyp-Erreger-Ansatz vor, bei dem die Forschung an Impfstoffen für ein Virus schnell in Impfstoffe für ein ähnliches Virus umgewandelt werden könnte. Die Forschung zur Entwicklung von SARS- und MERS-Impfstoffen in den USA lief im Verborgenen und unter dem Radar als RSV-Impfstoffforschung. Das RSV-Patent von Graham wurde 2020 an Entwickler von SARS-CoV-2-Impfstoffen lizenziert.

Am 10. Januar 2020, als die Genomsequenz für das Wuhan-Coronavirus veröffentlicht wurde, schickte Dr. Vincent Munster, der Leiter der Abteilung für Virusökologie der National Institutes of Health, Dr. Ralph Baric eine E-Mail über das „neuartige“ Coronavirus mit den Worten: „Perfekt! Genau zwischen Ihren Lieblingsviren :-)“ Es war keine Überraschung: Es landete dort, wo er es platziert hatte, als er den Abschnitt über den Funktionsgewinn des inzwischen berüchtigten Defuse Proposal der EcoHealth Alliance verfasste, von dem der Pandemie-Unterausschuss sagte, dass er von Fauci aufgeteilt und finanziert worden war, nachdem DARPA dies 2018 abgelehnt hatte. Es wäre weitaus sicherer gewesen, wenn es zivil statt militärisch finanziert worden wäre. Natürlich wusste das NIAID über das Manhattan-Projekt für biologische Verteidigung Bescheid – es erteilte Dr. Baric am 15. September 2019 einen Arbeitsauftrag (HHSN272201700036I), um die Wirksamkeit von Coronavirus-Impfstoffkandidaten und therapeutischen monoklonalen Antikörpern in Mausmodellen zu bewerten. So kam es, dass Dr. Baric am 16. Dezember 2019 die mRNA-Coronavirus-Impfstoffkandidaten von Moderna NIAID, die sich in gemeinsamem Besitz befinden, erhielt, bevor irgendjemand von einer Wuhan-Grippe wusste. Niemand im Unterausschuss befragte ihn dazu.

Dr. Kadlec, der stellvertretende Sekretär für Krisenreaktion (ASPR), der die Reaktion der USA auf SARS-CoV-2 leitete, aktivierte am 3. Januar 2020 (Quelle: Paul Mangos Buch „Operation Warp Speed“) die Katastrophenführungsgruppe der US-Regierung, nur drei Tage nachdem China die WHO über 17 Fälle einer unbekannten Lungenentzündung informiert hatte. Bis dahin war noch niemand gestorben. Die DARPA informierte daraufhin die Forschungsteams, die an ihrem vierjährigen Pandemiepräventionsprojekt teilnahmen, das im Februar 2018 begann, dass das „neuartige“ Coronavirus der nächste Test sein würde (siehe letzte Seite). Und Kadlec sagte, sein Büro habe 18 Monate lang eine gemeinsame Übung mit dem japanischen Gesundheitsministerium geplant, um zu erproben, wie Amerikaner im Falle einer Katastrophe oder eines Notfalls aus Japan zurückgeführt werden können. Sie war zufällig für März 2020 angesetzt, wurde aber um einen Monat vorverlegt, um die Diamond Princess zu evakuieren. Wie zufällig, oder eher, wie praktisch.

Der Ausschussbericht ignoriert auch die wichtigen, aber übersehenen Gründe, warum so viel Wert darauf gelegt wurde, dass das SARS-CoV-2-Virus „neuartig“ ist. Das ursprüngliche SARS trat erstmals 2002 während der Amtszeit von Gro Harlem Brundtland als Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation auf. In der übertriebenen Pressemitteilung wurde behauptet, es bedrohe die Welt immer noch, sei aber innerhalb von fünf Monaten eingedämmt worden. Die Centers for Disease Control hielten ein Patent darauf. Zehn Jahre später tauchte in Saudi-Arabien das angeblich tödlichere Coronavirus Middle East Respiratory Syndrome (MERS) auf. Zwischen 2013 und 2015 gab es zehn gescheiterte Versuche, die WHO dazu zu bringen, wegen MERS eine PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) auszurufen. Aus einer Interessenskonflikt-Erklärung des WHO-Notfallausschusses geht hervor, dass Forscher der Erasmus-Universität in den Niederlanden ein Patent auf das MERS-Coronavirus angemeldet haben. Rechte an geistigem Eigentum sind der erste Grund, warum das Virus von 2020 neuartig sein musste. Der zweite Grund ist, dass vermieden werden sollte, dass der Notfallausschuss der WHO zum elften Mal die Ausrufung einer PHEIC ablehnt. Dennoch musste WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus im Januar 2020 dreimal nachfragen, bevor der Ausschuss sich dazu verpflichtete.

War es nicht ein glücklicher Zufall, dass, wie Dr. Munster betonte, ein neuartiges Coronavirus, das zwischen einem Fledermaus-Coronavirus und dem SARS-Virus, auf das die CDC ein Patent hielt, angesiedelt war, „gerade rechtzeitig“ für die Phase des mysteriösen Virus im P3-Projekt der DARPA aus China auftauchte, als „für alle Fälle“ Coronavirus-Impfstoffe, für die Patente der US-Regierung lizenziert wurden, entwickelt wurden?