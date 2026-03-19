Krieg im Golf trifft globale Geldströme: Rücküberweisungen geraten unter Druck

Der Krieg im Nahen Osten betrifft nicht nur militärische Akteure. Er hat auch unmittelbare Auswirkungen auf Millionen von Arbeitsmigranten im Golfraum – und damit auf die Volkswirtschaften ihrer Herkunftsländer.

Schätzungen zufolge arbeiten mehr als 30 Millionen Gastarbeiter aus Südasien, Südostasien und Afrika in den Golfstaaten. Sie sind in zentralen Bereichen wie Bau, Logistik, Gastronomie und Dienstleistungen tätig. Ihre Rücküberweisungen stellen für viele Herkunftsländer eine der wichtigsten Devisenquellen dar.

So erhielt Bangladesch im Jahr 2025 rund 23 Milliarden US-Dollar an Überweisungen, ein erheblicher Teil davon aus der Golfregion. Auch Sri Lanka und Pakistan sind in hohem Maße auf diese Einnahmen angewiesen, um ihre Zahlungsbilanz zu stabilisieren und Importe – insbesondere von Energie und Düngemitteln – zu finanzieren.

Mit der Eskalation des Konflikts geraten diese Geldströme nun unter Druck.

Seit Ende Februar wurden in der Golfregion mehr als 23.000 Flüge gestrichen. Gleichzeitig kam es zu Störungen an zentralen Verkehrsknotenpunkten wie dem Flughafen Dubai, unter anderem durch Brände und wiederholte Luftraumsperrungen. In mehreren Sektoren berichten Unternehmen von reduzierten Arbeitszeiten, unterbrochenen Projekten und operativen Einschränkungen.

Diese Entwicklungen wirken sich unmittelbar auf die Einkommen der Arbeitsmigranten aus. Rücküberweisungen brechen dabei in der Regel nicht abrupt ab, sondern gehen schrittweise zurück. Gekürzte Arbeitszeiten, verzögerte Projektfortschritte und eingeschränkter Zugang zu Finanzdienstleistungen führen dazu, dass monatliche Überweisungen reduziert oder ganz ausfallen.

Die ökonomischen Folgen zeigen sich zeitverzögert. Experten gehen davon aus, dass ein Rückgang der Überweisungen die Herkunftsländer innerhalb von 30 bis 60 Tagen spürbar erreicht.

Besonders problematisch ist die Gleichzeitigkeit mehrerer Belastungsfaktoren. Die Länder, die stark von Rücküberweisungen abhängen, sind zugleich von den Folgen der angespannten Lage in der Straße von Hormus betroffen. Störungen im Energie- und Warenverkehr treiben Preise, insbesondere für Düngemittel und Treibstoffe.

Damit entfällt in vielen Fällen genau jener finanzielle Puffer, der bislang genutzt wurde, um steigende Importkosten auszugleichen. In Bangladesch etwa verteuern sich Düngemittel deutlich, während gleichzeitig weniger Devisen aus dem Ausland eingehen. Sri Lanka reagiert bereits mit Treibstoffrationierungen, Pakistan steht unter wachsendem Druck durch hohe Schuldenlast und sinkende externe Einnahmen.

Die Kombination aus steigenden Importkosten und rückläufigen Überweisungen verstärkt die wirtschaftliche Verwundbarkeit dieser Länder erheblich.

Auf lokaler Ebene hat dies konkrete Auswirkungen. In ländlichen Regionen, in denen Familien auf regelmäßige Geldtransfers aus dem Ausland angewiesen sind, können ausbleibende Zahlungen unmittelbare Folgen für Landwirtschaft und Versorgung haben. Fehlende Mittel für Betriebsmittel wie Dünger wirken sich direkt auf Ernten und Einkommen aus.

Der Konflikt im Golf trifft damit nicht nur globale Energie- und Handelsströme, sondern auch eine oft übersehene Säule der Weltwirtschaft: die Rücküberweisungen von Arbeitsmigranten. Deren Rückgang könnte sich in den kommenden Monaten als ein zentraler, bislang unterschätzter Krisenfaktor erweisen.

Quellen:

Prolonged war can hit remittance hard

Can Gulf Economies Hold Up if Foreign Workers Leave?

Middle East tensions threaten $13.5b labour market for Bangladesh