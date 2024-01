Krieg im Nahen Osten – Zeit der Monster

Vorgestern wurden 3 US-Soldaten getötet und 34 verwundet bei einem Angriff, der angeblich an einem Ort stattfand, der als Tower 22 bekannt ist. Dieser ist Teil des Al Tanf Gebietes, wo US-Truppen illegal Teile Syriens besetzen, um den Verkehr auf der Hauptstraße zwischen Irak und Syrien zu kontrollieren, schreibt Moon of Alabama.

Die bisherige Berichterstattung lässt viele Fragen unbeantwortet.

Tower 22 liegt auf der jordanischen Seite der Grenze, aber Jordanien besteht darauf, dass es keinen Angriff auf die Einrichtung gegeben habe.

Eine weitere Ungereimtheit ist die hohe Zahl der Verletzten, die dem angeblichen Drohnenangriff zugeschrieben wird. Drohnen werden im Krieg in der Ukraine massiv eingesetzt, aber die Zahl der Opfer liegt in der Regel bei weniger als einer Handvoll pro Drohne.

Die hochautomatisierten Kurz- und Mittelstrecken-Luftabwehrsysteme (C-RAMs, das Äquivalent zu den Phalanx-Geschützen der Marine) auf dem Stützpunkt hätten in der Lage sein müssen, jede Drohne abzuschießen. Warum funktionierten sie nicht?

Die USA nutzten den Stützpunkt Al Tanf und das Lager Rukban auch zur Unterbringung und Ausbildung von ISIS-Splittergruppen, die angebliche Feinde der USA angreifen sollten. War jemand von diesen Leuten in der Nähe?

Die USA behaupten, dass eine irakische Widerstandsgruppe, die angeblich vom Iran unterstützt wird, für den Angriff verantwortlich ist. In Syrien und im Irak gibt es mehrere solcher Gruppen mit Verbindungen zum Iran. Welche von ihnen war es? Wissen die USA das überhaupt?

Der Iran bestreitet jede Beteiligung an dem Anschlag.

Der Anschlag stellt sicherlich eine Eskalation gegenüber früheren Anschlägen dar. Präsident Biden hat gesagt, dass er reagieren wird.

Die Frage ist nun, wo (Syrien, Irak, Iran) und in welchem Ausmaß reagiert wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die USA nach den bisherigen Bombardierungen einer irakischen Widerstandsgruppe eskalieren werden. Sollten die USA staatsnahe Einrichtungen oder Stellungen angreifen, wird die Situation weiter eskalieren.

Das Widerstandslager würde dann noch stärker versuchen, weitere US-Einrichtungen zu beschädigen. Seit der Ermordung von General Quassam Suleimani durch die USA besteht das übergeordnete Ziel darin, die USA aus dem Nahen Osten zu vertreiben.

Die unmittelbare Reaktion der USA auf den Anschlag war die Aktivierung von Langstreckentankflugzeugen:

Mindestens sechs KC-135-Luftbetankungstanker der US-Luftwaffe, die meisten von der March Air Reserve Base in Südkalifornien, sind auf dem Weg nach Nordosten durch die Vereinigten Staaten und bereiten sich auf die Durchquerung des Atlantiks in Richtung Großbritannien und Europa vor. Ich frage mich, welche Art von Flugzeugen sie betanken?

