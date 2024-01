Tucker Carlson warnt vor den wahren Motiven hinter der globalistischen Agenda

Machen Sie keinen Fehler. SIE sind der Kohlenstoff, den sie reduzieren wollen. „Belügen Sie sich nicht selbst“, sagt Tucker Carlson.

In einer Podiumsdiskussion mit Jordan Peterson sprach Carlson einen wichtigen Punkt in der Überbevölkerungsdebatte an. Immer wenn es eine Plage gibt, wie Mäuse oder Kakerlaken, besteht die Lösung des Problems darin, sie zu töten. Dieser Logik folgend, schlug Carlson vor, dass, wenn globale Organisationen wie das Weltwirtschaftsforum behaupten, dass die Menschen das Problem seien, auch das angestrebte Ziel dasselbe sein müsse.

„Wenn man glaubt, dass die Menschen das Problem sind, dann ist das natürlich eine genozidale Denkweise. Wenn ich glaube, das Problem in meiner Küche sind zu viele Mäuse, dann ist die Lösung, die Mäuse zu töten. Zu viele Kakerlaken. Ich töte die Kakerlaken. Sie sind das Problem. Sie sind das Hindernis.

„Und so weiter und so fort. Und das passt zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Machen Sie sich keine Illusionen über Ihre Ziele. Wenn die Menschen das Problem sind und Sie ein Mensch, dann ist Ihr Leben definitionsgemäß ein Hindernis für die Ziele, die Sie erreichen wollen.

„Übersehe ich etwas? Nein, das tue ich nicht. Aber wir alle – das ist so grotesk, weil es in gewisser Weise ein dämonischer Geist ist. Nur damit das klar ist: Jeder Geist, der andere Menschen verletzen, töten, spalten oder demoralisieren will, ist der Definition nach ein dämonischer Geist. Das ist es, was ihn antreibt. Sie sind das Ziel. Und belügen Sie sich nicht selbst.

