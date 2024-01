Ukraine verkauft ihre Seele ans WEF: In Partnerschaft mit dem globalistischen Weltwirtschaftsforum startet ein Programm zur vollständigen Digitalisierung der Bürger

Leo Hohmann

Der Weg zur Neuen Weltordnung führt über die Ukraine

Die Ukraine mag sich im Krieg befinden, aber das hindert sie nicht daran, eine führende Rolle bei der Digitalisierung der Weltwirtschaft zu spielen.

Das Weltwirtschaftsforum und das ukrainische Ministerium für digitale Transformation haben ihr gemeinsames Interesse an der Gründung eines Zentrums für die vierte industrielle Revolution (C4IR) in der Ukraine bekundet.

Wie Smart Cities World berichtet, wurde die Absichtserklärung zur Gründung des GovTech-Zentrums in Kiew von Børge Brende, Präsident des Weltwirtschaftsforums, und Mykhailo Fedorov, stellvertretender Premierminister für Innovation, Entwicklung von Bildung, Wissenschaft und Technologie und Minister für digitale Transformation der Ukraine, unterzeichnet.

Das sogenannte „GovTech“-Programm ist der Plan des WEF für eine Weltregierung im Rahmen eines digitalen Resets und wurde bereits in vielen Ländern gestartet. Dies geben sie auf ihrer eigenen Website in einem Artikel mit dem Titel „World Economic Forum Launches Global Government Technology Centre in Berlin“ zu.

Es gibt GovTech-Länder, GovTech-Städte und sogar digitale GovTech-Landkreise.

Die Ankündigung der ukrainischen Teilnahme an „GovTech“ erfolgte auf dem Gipfeltreffen 2024 des Weltwirtschaftsforums, das Anfang des Monats im schweizerischen Davos unter dem Motto „Vertrauen wiederherstellen“ stattfand.

Regel Nummer eins für jeden vernünftigen Menschen, der individuelle Freiheit schätzt: Traue niemals einem Globalisten. Und ein WEF-Globalist ist die schlimmste Art von Globalist. Ergibt es jetzt mehr Sinn, warum die westlichen WEF-Marionettenführer in Washington, London, Ottawa, Paris, Genf und Berlin so wild entschlossen sind, die Ukraine gegen die russische „Aggression“ zu verteidigen? Der geballte Westen unter der Führung Washingtons und Londons hat seit den frühen 2000er-Jahren, als George W. Bush begann, die Ukraine in den westlichen Orbit der NATO zu ziehen, in die Provokation dieser Aggression investiert.

Die Neue Weltordnung geht durch die Ukraine. Sie ist eines der wichtigsten Nervenzentren des Globalismus, des Sexhandels, der von den USA kontrollierten Biolabors und der Geldwäsche für die Reichen und Mächtigen. Sie können es nicht verlieren, und sie werden Millionen ihrer eigenen Leute in die Mühle schicken, um bei der Verteidigung zu sterben. Sobald sie die Reste der Ukrainer durch den Fleischwolf gedreht haben, werden sie Amerikaner, Briten, Deutsche und Franzosen schicken. Verlassen Sie sich darauf.

Laut dem oben zitierten Artikel in Smart Cities World hat sich die Ukraine in den vergangenen Jahren „laut WEF zu einem globalen GovTech Powerhouse entwickelt und ist das erste Land mit einem landesweit einsetzbaren digitalen ID-System und das vierte in Europa, das einen biometrischen digitalen Führerschein eingeführt hat“.

Die Ukraine berichtet, dass im Einklang mit ihrem Ziel, 100 Prozent der öffentlichen Dienstleistungen online verfügbar zu machen, bereits fast 20 Millionen Ukrainer die Diia-Anwendung nutzen, die ihnen den Zugang zu wichtigen Dokumenten und öffentlichen Dienstleistungen ermöglicht.

Der Grund für die Einrichtung eines solchen Zentrums in Kiew sei, so der Artikel, „eine Plattform für die Entwicklung von Regierungstechnologien zu bieten, indem Wissenschaftler, Unternehmen, Technologiefirmen, der öffentliche Sektor und die globalen Gemeinschaften des Forums zusammengebracht werden. Der thematische Schwerpunkt wird auf der digitalen Transformation der Verwaltung, der Entwicklung von E-Government und einer umfassenden digitalen Kompetenz liegen“.

Geschäftsführer des Weltwirtschaftsforums Jeremy Jurgens sagte:

Wir begrüßen die inspirierende Arbeit des ukrainischen Ministeriums für digitale Transformation, das unter schwierigen Bedingungen eine starke Digitalisierungsagenda umsetzt. Dies zeugt nicht nur von der Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Regierung und ihrer Bürger, sondern auch von der digitalen Infrastruktur des Landes. Die Einrichtung eines neuen Zentrums in der Ukraine würde der Ukraine zweifellos dabei helfen, neue Partnerschaften zu entwickeln und ihre GovTech-Agenda zu stärken.

Um es klar zu sagen: Die „GovTech“-Agenda ist die gleiche wie die luziferische Agenda zur Schaffung einer High-Tech-Oligarchie auf globaler Ebene. Dieses System wird, wenn es erfolgreich ist, die Menschen massiv entvölkern und diejenigen, die übrig bleiben, in völlig kontrollierte Transhumane verwandeln, die rund um die Uhr unter dem Auge des digitalen Bestiensystems leben, das von der künstlichen Intelligenz und den WEFs, die mit der großen Regierung und den großen Konzernen verbunden sind, gesteuert wird.

*

Leo Hohmann ist ein gänzlich unabhängiger Reporter von Nachrichten und Analysen, der weder von Regierungen noch von Unternehmen bezahlt wird.