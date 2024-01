SARS-CoV-2 „hat es in der Natur nie gegeben“ – und das FBI wusste von einem möglichen Laborleck im März 2020

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Dokumente, die U.S. Right to Know erhalten hat und die zeigen, dass US-Wissenschaftler planten, mit Wissenschaftlern des chinesischen Wuhan Institute of Virology zusammenzuarbeiten, um neue Coronaviren zu entwickeln, könnten „erklären, warum niemand in der Lage war, das SARS2-Virus (auch bekannt als SARS-CoV-2) zu finden, das eine Fledermauskolonie befallen hat“, so Nicholas Wade, ehemaliger Wissenschaftsredakteur der New York Times.

Eine Reihe von Dokumenten, die letzte Woche von U.S. Right to Know (USRTK) veröffentlicht wurden, könnte „erklären, warum niemand in der Lage war, das SARS2-Virus (auch bekannt als SARS-CoV-2) in einer Fledermauskolonie zu finden“, so ein prominenter Wissenschaftsreporter.

Nicholas Wade, ehemaliger Wissenschaftsredakteur der New York Times, schreibt im City Journal, dass die neu aufgedeckten Dokumente, die zeigen, dass US-Wissenschaftler mit Wissenschaftlern des chinesischen Wuhan Institute of Virology (WIV) zusammenarbeiten wollten, um neuartige Coronaviren zu entwickeln, den Beweis dafür liefern, dass COVID-19 „in der natürlichen Welt nie existiert hat“.

Die USRTK-Dokumente enthüllten, dass Wissenschaftler, die ein Jahr vor dem Ausbruch von COVID-19 an einem gemeinsamen amerikanisch-chinesischen Forschungsprojekt – „Project DEFUSE“ – beteiligt waren, planten, Coronaviren zu entwickeln, die in der Natur selten vorkommen und viele Ähnlichkeiten mit dem Genom von SARS-CoV-2 aufweisen würden.

The Story of the Decade: New documents strengthen—perhaps conclusively—the lab-leak hypothesis of Covid-19’s origins. By Nicholas Wade, former longtime NYTimes science journalist & editor.https://t.co/UXMBdlU3nt — Gary Ruskin (@garyruskin) January 25, 2024

In der Zwischenzeit ergab eine am Dienstag veröffentlichte Untersuchung von Public, dass das FBI im März 2020 glaubwürdige Informationen darüber erhielt, dass COVID-19 aus der WIV ausgetreten war – lange bevor das FBI oder die US-Regierung ein mögliches Leck im Labor bestätigten.

Und der Blogger Jim Haslam, der ausführlich über die Herkunft von COVID-19 geschrieben hat, berichtete diese Woche, dass der Forscher der University of North Carolina, Ralph Baric, Ph.D., der mit Peter Daszak, Ph.D., Präsident der EcoHealth Alliance, zusammengearbeitet hat, 2018 Genome patentiert hat, die sich um weniger als 2 % von denen von SARS-CoV-2 unterscheiden.

Daszak und Baric waren beide eng in das Projekt DEFUSE eingebunden.

Der Molekularbiologe Richard Ebright, Ph.D. von der Rutgers University, ein häufiger Kritiker der gain-of-function-Forschung, kommentierte die neuen Entwicklungen gegenüber The Defender:

„Zwei oder drei Dutzend korrupte Wissenschaftler, die meisten in einem engen Teilbereich der Wissenschaft, haben das Vertrauen der Öffentlichkeit in die vielen zehntausend Wissenschaftler in allen Bereichen der Wissenschaft möglicherweise irreparabel beschädigt. „Die Wissenschaft als Ganzes muss den Tumor entfernen und die zwei bis drei Dutzend, die die Pandemie verursacht und die Öffentlichkeit betrogen haben, aus dem Verkehr ziehen.“

"Both Beijing and Washington have covered up information about the origin of SARS2."



"Washington’s obfuscation has been aided by…[complicit]…intelligence agencies…and by a mainstream press too opinionated and ignorant of science to understand the story of the decade." https://t.co/fmioaZS7V4 pic.twitter.com/PWple4uv2X — Richard H. Ebright (@R_H_Ebright) January 26, 2024

COVID hatte „alle einzigartigen Eigenschaften“ eines im Labor hergestellten Virus

Laut Wade enthalten die Dokumente „ein Rezept für den Zusammenbau von Viren des SARS-Typs aus sechs synthetischen DNA-Stücken, die als Konsenssequenz – die genetisch infektiöseste Form – von Viren entwickelt wurden, die mit SARS1 verwandt sind, dem Fledermausvirus, das die kleine Epidemie von 2002 verursachte“, so Wade.

EcoHealth Alliance Peter Daszak said furin cleavage site insertions would be "beyond the pale" two years before FOIA'd docs revealed EcoHealth's intention to do furin cleavage site insertions. https://t.co/eqLo5iTZio pic.twitter.com/0pkTLZK48P — Emily Kopp (@emilyakopp) January 22, 2024

„Frühere unabhängige Beweise wiesen bereits darauf hin, dass SARS2 eine solche sechsteilige Struktur hat“, fügte er hinzu.

Nach Angaben der New York Post hat EcoHealth den DEFUSE-Antrag bei der dem Pentagon angegliederten Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) eingereicht, in dem Experimente zur Erhöhung der Übertragbarkeit von Fledermaus-Coronaviren auf den Menschen vorgeschlagen werden. Der Antrag enthielt einen Antrag auf einen Zuschuss in Höhe von 14 Millionen Dollar zur Durchführung dieser Forschung.

In dem Antrag wurde vorgeschlagen, „geeignete human-spezifische Spaltstellen“ in SARS-verwandte Viren einzuführen, ein Verfahren, das je nach dem für die Manipulation verwendeten Ausgangsvirus zur Entstehung von SARS2 mit seiner charakteristischen Furin-Spaltstelle hätte führen können“, schrieb Wade.

Die USRTK-Dokumente enthüllten jedoch, dass der DEFUSE-Antrag Pläne zur Durchführung dieser Forschung an der WIV verbarg und auch den Namen einer chinesischen Forscherin – Shi Zhengli, die manchmal als „Bat Lady“ bezeichnet wird -, die an dieser Forschung beteiligt war, nicht nannte.

„Die neuen Entwürfe zeigen, dass die Autoren planten, acht bis 16 Stämme von Fledermausviren des SARS-Typs zu synthetisieren, die nach ihrer wahrscheinlichen Fähigkeit, menschliche Zellen zu infizieren, ausgewählt wurden“, sagte Wade, „um einen Impfstoff herzustellen, mit dem Fledermäuse in Regionen immunisiert werden können, in die sich möglicherweise militärische Truppen begeben müssen.“

Haslam wies darauf hin, dass die FDA [U.S. Food and Drug Administration] für die Zulassung von Impfstoffen für den Menschen 15-20 Jahre benötigt, für die Forschung an Tieren jedoch „nur 2-5 Jahre“. Er bezeichnete dies als ein „bürokratisches Schlupfloch“, das „einen enormen Anreiz für die Forschung an lebenden Fledermäusen“ schaffe.

Es gebe große Ähnlichkeiten zwischen SARS-CoV-2 und dem DEFUSE-Vorschlag und widerspreche Virologen, die behaupten, COVID-19 habe sich natürlich entwickelt, sagte Wade.

„Das Genom von SARS-CoV-2, dem Virus, das COVID-19 verursacht, stimmt mit den im Forschungsvorschlag beschriebenen Viren überein“, schrieb USRTK, während Wade zufolge „als SARS2 zum ersten Mal in der Welt auftauchte, hatte es all die einzigartigen Eigenschaften, die man von einem Virus erwarten würde, das nach dem DEFUSE-Rezept hergestellt wurde.“

„Anstatt langsam die Fähigkeit zu entwickeln, menschliche Zellen anzugreifen, wie es natürliche Viren tun müssen, wenn sie vom Tier auf den Menschen überspringen, war SARS2 sofort für Menschen infektiös, möglicherweise weil es bereits in humanisierten Labormäusen an den menschlichen Zellrezeptor angepasst worden war“, fügte Wade hinzu.

Baric patentiertes Genom unterscheidet sich weniger als 2 % von SARS-CoV-2 im Jahr 2018

Die USRTK-Enthüllungen scheinen auch die jüngsten Beobachtungen von Haslam zu bestätigen.

In einem Substack-Post in dieser Woche schrieb Haslam, dass Baric im Jahr 2018 „SARS-ähnliche Chimären“ mit den Namen 293 und HK3 entwickelt – und patentiert – hatte, die sich zu 20 % von epidemischen Stämmen und nur zu 2 % von SARS-CoV-2 unterscheiden.

„Dies war ein Baric-Patent für das individuelle Genom, das jetzt SARS-CoV-2 genannt wird“, schrieb er.

Haslam merkte an, dass Daszak in einem Beitrag auf X am 20. Januar bestätigte, dass dies der Fall war.

You're correct we had the misfortune of predicting that a SARSr-CoV ~20% diff. from SARS-CoV in RBD sequence, w/ proteolytic cleavage site had potential to emerge in China & become pandemic. It did.



Rather than taking these prescient ideas seriously, we've had 4 yrs of attacks. — Peter Daszak (@PeterDaszak) January 20, 2024

„Im Jahr 2015 suchte Baric nach Coronaviren, die sich weniger als 25 % von epidemischen Stämmen unterschieden. Im November 2019 sagte Daszak, dass Baric immer noch diese Arten von Stämmen ‚identifiziert‘ … SARS2 unterscheidet sich zu 22 % von epidemischen Stämmen“, schrieb er.

Laut USRTK „liegt das Genom von SARS-CoV-2 im Bereich von 25 Prozent genetischer Unterschiede zu SARS.“

‚Hat nichts mit dem Nassmarkt oder der Fledermaus-Suppen-Geschichte zu tun‘

Die Enthüllungsjournalisten Michael Shellenberger und Alex Gutentag erklärten am Dienstag, das FBI habe im März 2020 glaubwürdige Informationen erhalten, dass SARS-CoV-2 aus der WIV ausgetreten sei.

Laut Public haben Informationen aus „mehreren Quellen“ ergeben, dass ein „chinesischer Staatsangehöriger aus Wuhan, der als vertrauliche menschliche Quelle für das FBI arbeitet, seinem Vorgesetzten in der chinesischen Geheimdienstabteilung des FBI davon erzählt hat.“

In Early 2020, A Chinese Source Trusted By FBI Said Covid Leaked From Wuhan Lab, Sources Say



FBI’s entire 25-person Chinese intelligence squad knew of reliable human intelligence that SARS-CoV-2 Covid leaked from a lab



by @shellenberger and @galexybrane

FBI Director… pic.twitter.com/NbBZkOaDdi — Michael Shellenberger (@shellenberger) January 23, 2024

„[COVID-19] hatte nichts mit dem feuchten Markt oder der Fledermaus-Suppen-Geschichte zu tun, mit der sie antraten“, so die Quellen gegenüber dem FBI.

Die FBI-Quellen kontaktierten Public, nachdem sie eine kürzlich veröffentlichte Geschichte über Wissenschaftler gelesen hatten, die vom National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID), das früher von Dr. Anthony Fauci geleitet wurde, finanziert wurden und „versuchten, eine Furin-Spaltstelle genau dort einzufügen, wo sie auf SARS-CoV-2 existiert“.

Die Quellen der Öffentlichkeit baten darum, anonym zu bleiben, um „ihre Identität und die ihrer Kollegen zu schützen“.

USRTK merkte auch an, dass Entwürfe des DEFUSE-Vorschlags „das besondere Interesse der Wissenschaftler an Furin-Spaltstellen“ zeigten – Merkmale des Virus, die zur hohen Übertragbarkeit von COVID-19 beitrugen.

Laut Public sagte die Quelle, das FBI vertraue der Person, die die Informationen lieferte, „weil die Informationen der Person zuvor mindestens dreimal bestätigt worden waren“, und fügte hinzu, das FBI halte die Enthüllungen aus Wuhan für „gute Informationen“.

„Die Tatsache, dass das FBI mindestens seit März 2020 wusste, dass COVID aus einem Labor stammte, wirft die Frage auf, warum andere US-Regierungsbeamte, darunter Anthony Fauci und von ihm finanzierte Forscher, noch mehrere Jahre lang darauf beharrten, dass ein Laborleck unwahrscheinlich sei“, schrieb Public.

„Natürlich würde das FBI das vertuschen“.

Francis Boyle, J.D., Ph.D., Professor für internationales Recht an der Universität von Illinois, Biowaffenexperte und Autor des Buches „Resisting Medical Tyranny: Why the COVID-19 Mandates Are Criminal“, sagte gegenüber The Defender, er wäre nicht überrascht, wenn das FBI vertuschen würde, wann es Informationen über ein Leck im Labor der WIV erhalten hat.

„Natürlich würde das FBI dies vertuschen“, sagte er und wies auf Ähnlichkeiten mit dem Milzbrandlabor-Leck von 2001 hin.

„Wie ich in meinem Buch Resisting Medical Tyranny (Widerstand gegen die medizinische Tyrannei) dargelegt habe, hat das FBI die Tatsache vertuscht, dass Milzbrand aus einem US-Waffenprogramm für biologische Kriegsführung und einem Labor ausgetreten war. In der Tat hatte ich dem FBI dies in der letzten Oktoberwoche 2001 mitgeteilt“, sagte er.

Obwohl er mit einem „hochrangigen Beamten“ des FBI gesprochen habe, sei keine Untersuchung eingeleitet worden. Stattdessen „ging das FBI zum Labor der US-Regierung in Ames, Iowa, wo alle Milzbrandstämme aufbewahrt werden, und genehmigte die Vernichtung aller Stämme“.

Boyle nannte diese „Zerstörung von Beweismaterial … ein Bundesverbrechen“ und sagte, das FBI habe versucht, „eine genetische Rekonstruktion des Milzbrandes zu verhindern“, die Details über seine Entwicklung enthüllen würde.

Boyle, ein Kritiker der „gain-of-function“-Forschung, sagte, solche Experimente könnten zu einer „Krankheit X“ führen, vor der die Weltgesundheitsorganisation warnt und die zu einer neuen Pandemie führen könnte.

„Aus diesem Grund müssen wir die Sache wirklich in den Griff bekommen und diese Leute aufhalten“, sagte Boyle. „Erst entwickeln sie die Waffe, und dann entwickeln sie einen angeblichen Impfstoff, um mit Rückschlägen fertig zu werden.“

Wissenschaftler manipulierten Viren trotz „eindeutiger Gefahr“ einer Pandemie

Der DEFUSE-Vorschlag wurde von Daszak und der EcoHealth Alliance geleitet, die in die umstrittene Gain-of-Function-Forschung an der WIV verwickelt waren und eng mit Baric zusammenarbeiteten.

Baric „sollte zwanzig oder mehr ‚chimäre‘ SARS-verwandte virale Spike-Proteine pro Jahr des Vorschlags und zwei bis fünf in voller Länge entwickelte SARS-verwandte Viren entwickeln“, schrieb USRTK.

„Die Dokumente beschreiben die SARS-verwandten Viren, die im Rahmen des Zuschusses untersucht werden sollten, als ‚eine eindeutige und gegenwärtige Gefahr einer neuen SARS-ähnlichen Pandemie'“, stellte USRTK fest und fügte hinzu, dass die Wissenschaftler, die an dieser Forschung beteiligt waren, „planten, neue Systeme der reversen Genetik zu verwenden und Viren in vivo zu testen … um lebende Viren mit neuartigen Rückgraten zu entwickeln.“

Die Dokumente zeigten auch, dass „die Forscher planten, die konstruierten Spike-Proteine in diesen bekannten Rückgraten als einen ersten Test zu testen, der ihnen helfen würde, Genome für den nächsten Schritt zu priorisieren: die Erzeugung synthetischer Viren in sechs Teilen“, schrieb USRTK.

Die National Institutes of Health (NIH) behaupteten, dass die DEFUSE-Forschung die Entwicklung von Viren mit bereits öffentlich zugänglichen viralen Rückgraten beinhaltet. Das NIH ist die Mutterbehörde des NIAID.

„Die Spike-Proteine, die von der Gruppe auf diese Weise als ‚präepidemisches Potenzial‘ identifiziert wurden, würden im nächsten Schritt, der Generierung von ‚lebensfähigen Viren mit voller Genomlänge‘, eingesetzt werden“, so USRTK weiter.

Laut USRTK stehen diese Dokumente im Widerspruch zu früheren Aussagen von Wissenschaftlern, die die zoonotische – vom Tier auf den Menschen übertragbare – Theorie über den Ursprung von COVID-19 vertreten, darunter auch von Kristian Andersen, Ph.D. – einem Verfechter der Theorie des natürlichen Ursprungs und einem der Autoren der inzwischen berüchtigten, in Nature Medicine veröffentlichten Arbeit „Proximal Origin“.

„Einige Wissenschaftler, die die Theorie des natürlichen Ursprungs befürworten, haben argumentiert, dass das Labor in Wuhan nur die in der veröffentlichten Literatur bekannten Rückgrate verwendet und die Spike-Proteine ausgetauscht hätte. Da diese Rückgrate in der veröffentlichten Literatur genetisch zu unähnlich sind, um SARS-CoV-2 hervorgebracht zu haben, haben sie argumentiert, dass der DEFUSE-Vorschlag für die Pandemie irrelevant ist“, fügte USRTK hinzu.

Laut USRTK spiegeln die Formulierungen in den neu aufgedeckten Dokumenten eine Analyse aus dem Jahr 2022 wider, bei der ein Muster von zwei Restriktionsenzymen, BsmBI und BasI, aufgedeckt wurde, das das SARS-CoV-2-Virusgenom in sechs gleichmäßige Teile segmentierte.

„Die Wissenschaftler schätzten die Wahrscheinlichkeit, dieses Muster gleichmäßig verteilter Segmente in der Natur zu beobachten, als höchst unwahrscheinlich ein“, so USRTK. Die fragliche Analyse, eine Vorabveröffentlichung in der BioRxiv-Datenbank, „sagte voraus, dass das SARS2-Virus genau auf diese Weise erzeugt worden war“, so Wade.

In einem Beitrag auf X – ehemals Twitter – bestätigte Valentin Bruttel, Ph.D., einer der Autoren des Preprints, die Ähnlichkeit zwischen der von ihm mitverfassten Veröffentlichung und den Enthüllungen in den von der USRTK veröffentlichten Dokumenten.