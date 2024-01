Pflegen Sie Ihren Mund, um Ihr Gehirn zu schützen

Die Geschichte auf einen Blick

Das empfindliche Gleichgewicht der Bakterien in Ihrem Mund ist für Ihre Gesundheit ebenso wichtig wie Ihr Darmmikrobiom

Parodontalerkrankungen werden durch eine Zunahme von Porphyromonas gingivalis ausgelöst, einem Bakterium, das auch die angeborene Immunantwort beeinträchtigt und das Risiko für Typ-2-Diabetes, Herzerkrankungen, Lungenentzündung, Autoimmunerkrankungen und psychische Störungen erhöht

Wenn Bakterien, die Karies und Zahnfleischerkrankungen verursachen, in den Blutkreislauf gelangen, setzt die Leber C-reaktive Proteine frei, die entzündliche Wirkungen haben. Entzündungen wiederum sind bekanntermaßen eine krankheitsverursachende Kraft, die zu den meisten chronischen Krankheiten führt

P. gingivalis wurde in den Gehirnen von Alzheimer-Patienten gefunden und könnte eine Ursache für die Erkrankung sein. Wenn die Zähne nicht zweimal am Tag geputzt werden, erhöht sich das Demenzrisiko nachweislich um bis zu 65 %, verglichen mit dreimaligem Zähneputzen am Tag

Eine kürzlich durchgeführte Studie mit 40 175 Erwachsenen mittleren Alters, die weder einen Schlaganfall noch eine Demenz hatten, ergab, dass Menschen mit schlechter Mundgesundheit höhere Werte von Neuroimaging-Markern aufwiesen, die mit einer Schädigung der weißen Hirnsubstanz in Zusammenhang stehen. Da diese Marker dem Schlaganfall und der Demenz vorausgehen und etablierte Risikofaktoren sind, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Mundgesundheit ein vielversprechendes Ziel für sehr frühzeitige Interventionen zur Verbesserung der Gehirngesundheit ist

Es ist bedauerlich, wie viele Menschen die Bedeutung der Mundgesundheit für ihre allgemeine Gesundheit nicht richtig einschätzen. Tatsache ist, dass das empfindliche Gleichgewicht der Bakterien in Ihrem Mund genauso wichtig für Ihre Gesundheit ist wie Ihr Darmmikrobiom.

Wenn bestimmte Bakterien im Übermaß vorhanden sind, treten verschiedene Probleme auf, und zwar nicht nur in Ihrem Mund. Auch andere Teile Ihres Körpers können stark betroffen sein.

So wird beispielsweise eine Parodontalerkrankung, die das Weichgewebe und die Knochen im Mund angreift, durch eine Zunahme von Porphyromonas gingivalis ausgelöst, einem Bakterium, das auch die angeborene Immunantwort beeinträchtigt und das Risiko für Typ-2-Diabetes, Herzerkrankungen, Lungenentzündung, Autoimmunerkrankungen und psychische Störungen erhöht.

Orale Bakterien können systemische Entzündungen und Neurodegeneration fördern

Wenn Bakterien, die Karies und Zahnfleischerkrankungen verursachen, in den Blutkreislauf gelangen, setzt die Leber C-reaktive Proteine frei, die eine entzündliche Wirkung haben. Entzündungen wiederum sind bekanntermaßen eine krankheitsverursachende Kraft, die zu den meisten chronischen Krankheiten führt, darunter auch zu neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und Multiple Sklerose (MS). Dies geht aus einem wissenschaftlichen Bericht aus dem Jahr 2022 hervor:

„Es wurde vorgeschlagen, dass Parodontalerkrankungen die Entstehung von Alzheimer auslösen oder dazu beitragen können, und zwar über mehrere Wege, einschließlich wichtiger parodontaler Pathogene. Dysbiotische orale Bakterien können bakterielle Produkte in den Blutkreislauf freisetzen und schließlich die Blut-Hirn-Schranke überwinden; diese Bakterien können auch Veränderungen der Darmmikrobiota verursachen, die Entzündungen verstärken und möglicherweise die Gehirnfunktion über die Darm-Hirn-Achse beeinflussen. Der Trigeminusnerv wurde als weiterer Verbindungsweg zwischen oralen bakteriellen Produkten und dem Gehirn vorgeschlagen … Es gibt klinische Hinweise darauf, dass Patienten mit Parodontitis ein höheres Risiko für die Entwicklung von Parkinson und MS haben. Diese Verbindung zwischen Gehirn, Parodontitis und systemischer Entzündung eröffnet neue Möglichkeiten, wie Mikrogliazellen, die wichtigsten Zellen des angeborenen Immunsystems, und Astrozyten, die entscheidenden Regulatoren der angeborenen und adaptiven Immunreaktionen im Gehirn, zur Gehirnpathologie beitragen. Derzeit behindert das mangelnde Verständnis der Pathogenese der Neurodegeneration die Entwicklung von Therapien. Wir können jedoch dieser Pathogenese vorbeugen, indem wir eine der möglichen Ursachen (Parodontitis) für die systemische Entzündung durch einfache präventive Mundhygienemaßnahmen bekämpfen.“

Schlechte Mundgesundheit schädigt Ihr Gehirn

In der Tat haben viele Studien eine schlechte Mundgesundheit mit einem erhöhten Demenzrisiko in Verbindung gebracht. Eine Studie aus dem Jahr 2019, in der P. gingivalis in den Gehirnen von Alzheimer-Patienten entdeckt wurde, spekulierte, dass das Bakterium, das für Parodontalerkrankungen verantwortlich ist, einen ursächlichen Beitrag zur Alzheimer-Krankheit leisten könnte.

Es wurden auch toxische Proteasen aus dem Bakterium, so genannte Gingipains, gefunden, „und die Werte korrelierten mit der Tau- und Ubiquitin-Pathologie“. Diese Gingipains haben nachweislich auch selbst neurotoxische Wirkungen, sowohl in vivo als auch in vitro. Mit Hilfe eines synthetischen Gingipain-Inhibitors konnten die Forscher die Neuroinflammation verringern, indem sie die bakterielle Belastung durch P. gingivalis reduzierten.

In einer anderen Studie wurde festgestellt, dass das Risiko, an Demenz zu erkranken, um 65 % anstieg, wenn die Zähne nicht zweimal am Tag geputzt wurden, im Vergleich zu dreimal täglichem Zähneputzen. Erst kürzlich wurde in einer Beobachtungsstudie mit 40 175 Erwachsenen mittleren Alters, die weder einen Schlaganfall noch eine Demenz hatten, festgestellt, dass Menschen mit schlechter Mundgesundheit höhere Werte von Neuroimaging-Markern aufwiesen, die mit einer Schädigung der weißen Hirnsubstanz in Zusammenhang stehen.

„Da die in dieser Studie untersuchten Neuroimaging-Marker dem Schlaganfall und der Demenz vorausgehen und etablierte Risikofaktoren sind, deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass die Mundgesundheit … ein vielversprechendes Ziel für sehr frühe Interventionen zur Verbesserung der Gehirngesundheit sein könnte.“ Neurologie 23. Januar 2024

Wie von den Autoren angemerkt:

„Da die in dieser Studie untersuchten Neuroimaging-Marker etablierte Risikofaktoren für Schlaganfall und Demenz sind und diesen vorausgehen, deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass die Mundgesundheit, ein leicht zu verändernder Prozess, ein vielversprechendes Ziel für sehr frühe Interventionen zur Verbesserung der Gehirngesundheit sein könnte.“

Die Autoren eines begleitenden Leitartikels stellten ebenfalls fest:

„Die Tatsache, dass diese bildgebenden Veränderungen bei asymptomatischen Personen zu beobachten sind, lässt hoffen, dass, wenn der Zusammenhang kausal ist, Maßnahmen zur Verbesserung der Mundgesundheit für die spätere Gehirngesundheit von großem Nutzen sein könnten.“

Optimieren Sie Ihre Ernährung für die Mundgesundheit

Karies und Parodontalerkrankungen werden in erster Linie durch eine schlechte Ernährung in Verbindung mit einer schlechten Mundpflege ausgelöst. Um Ihre Ernährung für die Mundgesundheit und die Funktion der Mitochondrien zu optimieren, sollten Sie Folgendes tun:

Reduzieren Sie radikal den Verzehr von raffiniertem Zucker und verarbeiteten Lebensmitteln, da sie das Wachstum von krankmachenden Bakterien im Mund fördern. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf den Verzehr echter Lebensmittel, d. h. ganzer, unverarbeiteter Lebensmittel.

Optimieren Sie Ihren Vitamin-D-, K2-, Magnesium- und Kalziumspiegel. Diese Nährstoffe wirken synergetisch, um Ihr Zahnfleisch, Ihre Zähne und Ihre Knochen zu schützen. Kalzium stärkt Ihre Knochen, wirkt aber nur, wenn es an den richtigen Stellen ankommt. Vitamin K2 leitet Kalzium in die Knochen und verhindert, dass es sich an den Blutgefäßwänden ablagert. Ein Vitamin-D-Mangel erhöht das Risiko von Entzündungskrankheiten und ist mit einem höheren Krankheitsrisiko verbunden. Ihr Vitamin-D3-Spiegel sollte idealerweise über 60 ng/ml liegen, damit sich die Knochen richtig bilden können. Wenn Sie Ihren Serumspiegel nicht durch vernünftige Sonneneinstrahlung auf oder über 60 ng/ml halten können, sollten Sie die Einnahme eines oralen Vitamin-D3-Präparats in Betracht ziehen.

Erhöhen Sie die Zufuhr von Vitamin C und/oder CoQ10, wenn Sie mit Zahnfleischbluten zu kämpfen haben, da dies ein häufiges Anzeichen für einen Mangel an Vitamin C und CoQ10 ist.

Zähneputzen: Do’s and Don’ts

Wenn es um die Mundgesundheit geht, steht regelmäßiges Zähneputzen ganz oben auf der Liste. Forschungen haben ergeben, dass die ideale Dauer des Zähneputzens zwei Minuten beträgt und der ideale Druck bei 150 Gramm liegt, was etwa dem Gewicht einer Orange entspricht. Wenn Sie Ihre Zähne zu stark und zu lange putzen, kann das mehr schaden als nützen. Es gibt also keinen Grund, härter oder länger zu putzen.

Idealerweise putzen Sie zwei- bis dreimal am Tag – morgens, abends und 30 bis 60 Minuten nach der Hauptmahlzeit. Der Grund, warum das Zähneputzen unmittelbar nach dem Essen nicht empfohlen wird, ist, dass dies den Zahnschmelz eher schwächen als stärken kann.

Diese kontraintuitive Feststellung wurde in einer Studie aus dem Jahr 2004 gemacht, in der festgestellt wurde, dass zu frühes Zähneputzen nach dem Essen oder Trinken, insbesondere nach säurehaltigen Speisen und Getränken wie Limonade, die Zahnerosion beschleunigt.

Was die Zahnpasta betrifft, so empfehle ich die Verwendung von nicht fluoridierten Versionen. Überprüfen Sie auch die Liste der Inhaltsstoffe auf andere schädliche Bestandteile wie Triclosan, Natriumlaurylsulfat, Propylenglykol, Diethanolamin, Parabene und Mikroperlen. Am sichersten ist es, wenn Sie Ihre eigene Zahnpasta herstellen, was sowohl einfach als auch kostengünstig ist.

Sie können zum Beispiel einfach Kokosnussöl und Backpulver mit einer Prise Himalaya-Salz mischen. Hochwertiges ätherisches Pfefferminzöl kann hinzugefügt werden, um den Geschmack zu verbessern und Karies vorzubeugen. Beginnen Sie mit ein paar Esslöffeln Kokosnussöl und Backpulver und fügen Sie mehr von dem einen oder dem anderen hinzu, bis Sie eine angenehme Konsistenz erreichen. (Eine etwas festere Konsistenz ist in der Regel einfacher zu verwenden.) Hier ist ein weiteres Rezept von MindBodyGreen, das auf Ton basiert:

Zutaten

1/2 Tasse Bentonit-Ton

1/8 Teelöffel Salz

2 Teelöffel Backpulver

2/3 Tasse Wasser

1/4 Tasse Kokosnussöl

1 Teelöffel Stevia (wahlweise)

1 bis 4 Tropfen ätherisches Pfefferminzöl

Zubereitung

Die Tonerde und das Salz in einer Schüssel mischen. Das Wasser hinzufügen. Gut mischen. Die restlichen Zutaten hinzufügen und zu einer Paste verrühren. Bewahren Sie sie in einem Glas mit Deckel auf. Jedes Mal, wenn Sie die Paste verwenden wollen, geben Sie einen Löffel davon auf Ihre Zahnbürste. Befeuchten Sie die Paste, indem Sie die Bürste unter fließendes Wasser halten, und putzen Sie wie gewohnt.

Die Wichtigkeit von Zahnseide

Während die meisten Menschen täglich ihre Zähne putzen, wird die Verwendung von Zahnseide häufiger übersehen. Das ist bedauerlich, denn Zahnseide ist vielleicht sogar noch wichtiger als Zähneputzen.

Sie entfernt bakterielle Vorstufen von Plaque, die sich schließlich in harten Zahnstein verwandeln, der durch regelmäßiges Zähneputzen oder die Verwendung von Zahnseide nicht entfernt werden kann. Zahnstein ist die Ursache für die Schäden, die zu Karies und Zahnverlust führen. Ich empfehle, eine Zahnseide mit veganem Wachs zu verwenden, um giftige PFAS-Chemikalien zu vermeiden. Für eine einwandfreie Zahnseide:

Nehmen Sie ein Stück Zahnseide, das etwa 15 bis 18 Zentimeter lang ist, und wickeln Sie jedes Ende um Ihre Zeigefinger. Wenn Sie breitere Zahnzwischenräume haben, verwenden Sie Super Floss, die dicker ist.

Schieben Sie die Zahnseide vorsichtig zwischen Ihre Zähne. Vermeiden Sie es, die Zahnseide in Ihr Zahnfleisch einzuschneiden.

Wickeln Sie die Zahnseide am Zahnfleischrand in Form eines „C“ um die Seite des Zahns und führen Sie sie sanft, aber bestimmt am Zahn auf und ab und von Seite zu Seite, wobei Sie darauf achten, dass Sie auch den Zahnfleischrand erreichen. Achten Sie darauf, dass Sie beide Seiten der benachbarten Zähne schrubben, bevor Sie zum nächsten Satz übergehen.

Wiederholen Sie den Vorgang an den restlichen Zähnen, einschließlich der Rückseite des letzten Zahns.

Wenn die Fingerfertigkeit ein Problem ist, verwenden Sie weiche Plaque-Entferner anstelle von Zahnseide. Ähnlich wie Zahnstocher ermöglichen sie es Ihnen, mit einer Hand zwischen den Zähnen zu reinigen. Wenn Ihr Zahnfleisch beim Zähneputzen, bei der Verwendung von Zahnseide oder bei der Verwendung eines Plaque-Entferners blutet, ist dies ein Warnzeichen dafür, dass Bakterien am Werk sind und Schäden verursachen.

Wenn diese Bakterien nicht entfernt werden, kann dies leicht zu chronischen Entzündungen an anderen Stellen Ihres Körpers führen. Die Lösung besteht darin, Zahnseide zu benutzen und die Zähne häufiger zu putzen, bis das Zahnfleisch nicht mehr vom Zähneputzen oder der Zahnseide blutet. Wenn das Bluten länger als eine Woche anhält, sollten Sie einen Zahnarzt aufsuchen.

Eine Alternative zu Zahnseide ist die Verwendung einer Munddusche. Hier haben Sie die Möglichkeit, einige Esslöffel 3%iges Wasserstoffperoxid in den Wassertank zu geben. Wasserstoffperoxid wurde erstmals 1913 zur Behandlung von Zahnfleischerkrankungen eingesetzt und wird auch heute noch bei der Behandlung von Gingivitis (Zahnfleischentzündung) und Parodontitis verwendet.

Das Spülen des Mundes mit verdünntem Wasserstoffperoxid ist eine wirksame Methode, um die schädlichen Bakterien abzutöten, die mit diesen Erkrankungen einhergehen. Achten Sie nur darauf, dass Sie es mit klarem Wasser verdünnen und nicht verschlucken.

Pflege von Zähnen und Zahnfleisch über Bürsten und Zahnseide hinaus

Weitere hilfreiche Strategien sind:

Methylenblau – Als Mundspülung verwendet, deaktiviert Methylenblau in einer Konzentration von 0,5 bis 1 % nachweislich schädliche Mikroorganismen, die zu Parodontitis führen. Xylit – Dieser natürliche Zuckeralkohol kann nachweislich die Entstehung von Karies reduzieren und sogar rückgängig machen, indem er die Vermehrung von Mutans Streptokokken (MS) in Plaque und Speichel hemmt und die Anhaftung von Mikroorganismen an der Zahnoberfläche verringert.

– Als Mundspülung verwendet, deaktiviert Methylenblau in einer Konzentration von 0,5 bis 1 % nachweislich schädliche Mikroorganismen, die zu Parodontitis führen. Xylit – Dieser natürliche Zuckeralkohol kann nachweislich die Entstehung von Karies reduzieren und sogar rückgängig machen, indem er die Vermehrung von Mutans Streptokokken (MS) in Plaque und Speichel hemmt und die Anhaftung von Mikroorganismen an der Zahnoberfläche verringert. Xylitol-Zahnpasten , -Mundspülungen, -Tabletten und -Kaugummi sind leicht zu finden. Achten Sie nur darauf, dass die Produkte, die Sie kaufen, kein Fluorid oder Triclosan enthalten, da beide giftig sind. Halten Sie xylithaltige Produkte auch von Haustieren fern. Es ist vor allem für Hunde extrem giftig.

, -Mundspülungen, -Tabletten und -Kaugummi sind leicht zu finden. Achten Sie nur darauf, dass die Produkte, die Sie kaufen, kein Fluorid oder Triclosan enthalten, da beide giftig sind. Halten Sie xylithaltige Produkte auch von Haustieren fern. Es ist vor allem für Hunde extrem giftig. Ölziehen – Ölziehen ist eine sanfte, nachweislich wirksame Methode zur Verringerung von Zahnbelag, Zahnfleischentzündung und Mundgeruch. Nach ayurvedischer Tradition kann Ölziehen auch mehr als 30 systemische Krankheiten, einschließlich Entzündungen, verbessern. Idealerweise sollten Sie täglich 15 bis 20 Minuten Ölziehen, aber arbeiten Sie sich langsam heran. Es kann eine Weile dauern, bis Sie sich daran gewöhnt haben, die Muskeln in Ihren Wangen so lange anzuspannen. Wenn Sie fertig sind, spucken Sie das Öl in einen Mülleimer oder in die Toilette (wenn Sie es ins Waschbecken spucken, kann der Abfluss verstopfen), spülen Sie Ihren Mund mit Wasser aus und putzen Sie sich wie gewohnt die Zähne. Während Kokosnussöl routinemäßig zum Ölziehen empfohlen wird, ist MCT-Öl möglicherweise eine noch bessere Alternative. Zwar haben beide antiseptische, antimikrobielle und entzündungshemmende Eigenschaften, aber im Vergleich zu Kokosnussöl enthält MCT-Öl mehr Fettsäuren, wodurch es schädliche Bakterien besser abfangen und Biofilme auflösen kann. Außerdem ist es flüssig, so dass es sich leichter im Mund verteilen lässt.

– Ölziehen ist eine sanfte, nachweislich wirksame Methode zur Verringerung von Zahnbelag, Zahnfleischentzündung und Mundgeruch. Nach ayurvedischer Tradition kann Ölziehen auch mehr als 30 systemische Krankheiten, einschließlich Entzündungen, verbessern. Idealerweise sollten Sie täglich 15 bis 20 Minuten Ölziehen, aber arbeiten Sie sich langsam heran. Es kann eine Weile dauern, bis Sie sich daran gewöhnt haben, die Muskeln in Ihren Wangen so lange anzuspannen. Wenn Sie fertig sind, spucken Sie das Öl in einen Mülleimer oder in die Toilette (wenn Sie es ins Waschbecken spucken, kann der Abfluss verstopfen), spülen Sie Ihren Mund mit Wasser aus und putzen Sie sich wie gewohnt die Zähne. Während Kokosnussöl routinemäßig zum Ölziehen empfohlen wird, ist MCT-Öl möglicherweise eine noch bessere Alternative. Zwar haben beide antiseptische, antimikrobielle und entzündungshemmende Eigenschaften, aber im Vergleich zu Kokosnussöl enthält MCT-Öl mehr Fettsäuren, wodurch es schädliche Bakterien besser abfangen und Biofilme auflösen kann. Außerdem ist es flüssig, so dass es sich leichter im Mund verteilen lässt. Ätherisches Pfefferminzöl – Pfefferminzölextrakt ist nachweislich wesentlich wirksamer bei der Verhinderung der Entwicklung von Biofilmen, die zu Karies und Mundgeruch führen können, als die chemische Mundspülung Chlorhexidin. Ein einfaches selbstgemachtes Mundwasser von Lindsey Elmore kann aus einer halben Tasse destilliertem Wasser, zwei Teelöffeln Backpulver, einem halben Teelöffel Meersalz, vier Tropfen ätherischem Pfefferminzöl, drei Tropfen ätherischem Nelkenöl, zwei Tropfen ätherischem Teebaumöl und Xylitol nach Geschmack hergestellt werden. Mischen Sie die Zutaten einfach in einer Glasflasche und schütteln Sie sie vor jedem Gebrauch gut. Spülen und ausspucken. Nicht schlucken.

– Pfefferminzölextrakt ist nachweislich wesentlich wirksamer bei der Verhinderung der Entwicklung von Biofilmen, die zu Karies und Mundgeruch führen können, als die chemische Mundspülung Chlorhexidin. Ein einfaches selbstgemachtes Mundwasser von Lindsey Elmore kann aus einer halben Tasse destilliertem Wasser, zwei Teelöffeln Backpulver, einem halben Teelöffel Meersalz, vier Tropfen ätherischem Pfefferminzöl, drei Tropfen ätherischem Nelkenöl, zwei Tropfen ätherischem Teebaumöl und Xylitol nach Geschmack hergestellt werden. Mischen Sie die Zutaten einfach in einer Glasflasche und schütteln Sie sie vor jedem Gebrauch gut. Spülen und ausspucken. Nicht schlucken. Homöopathische Gewebesalze wie Kieselerde, Calcarea fluorica (Calciumfluorid), Calciumphosphat und Calciumcarbonat können ebenfalls dazu beitragen, die Mundgesundheit von innen heraus zu fördern. (Kalziumfluorid ist nicht zu verwechseln mit der chemischen Formulierung von Natriumfluorid in Zahnpasta, das giftig ist und eine Giftwarnung trägt).

wie Kieselerde, Calcarea fluorica (Calciumfluorid), Calciumphosphat und Calciumcarbonat können ebenfalls dazu beitragen, die Mundgesundheit von innen heraus zu fördern. (Kalziumfluorid ist nicht zu verwechseln mit der chemischen Formulierung von Natriumfluorid in Zahnpasta, das giftig ist und eine Giftwarnung trägt). Atmen Sie immer durch die Nase – Auch wenn dies vielleicht etwas aus dem Zusammenhang gerissen erscheint, kann die Art und Weise, wie Sie atmen, einen großen Einfluss auf Ihre Mundgesundheit haben. Chronische Mundatmung trocknet den Mund aus und fördert so das Wachstum von Mikroorganismen, die zu Karies und Parodontitis führen. Weitere Informationen finden Sie unter „Top-Atemtechniken für eine bessere Gesundheit„.

Abschließend möchte ich sagen, dass Sie in diesem Jahr den sprichwörtlichen Stier bei den Hörnern packen und sich wirklich um die Gesundheit Ihres Mundes bemühen sollten, wenn Sie bisher zu lasch mit Ihrer Mundgesundheit umgegangen sind. Es ist eine relativ einfache Präventionsstrategie, die sich sehr auszahlen kann, da sie ernsthafte und kostspielige Gesundheitsprobleme verhindert.

