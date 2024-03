Krieg, Nachkrieg, Nachkrieg und die Sanktionierung des Dritten Weltkriegs

Phil Butler

Die Nachricht über die jüngsten Sanktionen der Europäischen Union gegen Unternehmen und Einzelpersonen aus Russland, Indien, Iran, China und Syrien sollte hier in Europa eigentlich für Aufregung sorgen. Irgendwie scheinen sich die Menschen in der EU jedoch in jeder Hinsicht mit ihrem Schicksal abgefunden zu haben. Man kann sich nur vorstellen, wie weit die Russophobie in den mit Großbritannien, Deutschland, Frankreich und vor allem den Vereinigten Staaten verbündeten Ländern gediehen ist. Ich wünschte, dieses Ausmaß an Wahnsinn wäre beispiellos. Vielleicht wäre dann die Gefahr geringer, dass sich die Geschichte wiederholt. Ich bin nicht optimistisch.



Keiner der jungen Menschen, die in westlichen Schulen unterrichtet werden, kennt sich mit internationalen Beziehungen aus, geschweige denn mit Geschichte. Nur wenigen ist bewusst, wie tief Angst und Hass oder die Entmenschlichung anderer Nationen und Rassen in der Vergangenheit Hunderte Millionen Menschen das Leben gekostet haben. Ein Blick auf die Beziehungen zwischen Amerika und Japan in der Zeit nach 1900 liefert uns eindrucksvolle Beispiele. Eine kurze Geschichtslektion.



Historische Parallelen



Die Vereinigten Staaten und Japan erlebten von den 1860er-Jahren bis etwa 1940 eine Zeit des gegenseitigen Respekts und sogar der Bewunderung. Auf japanischer Seite führten Staatsmänner wie Prinz Iesator Tokugawa Bewegungen an, die unsere beiden Länder über Generationen hinweg verbanden. Dann erließ Präsident Calvin Coolidge 1924 das Einwanderungsgesetz, um ein drängendes soziales Problem zu lösen. Es enthielt jedoch ein schreckliches und katastrophales Element, das zu schrecklichen Ergebnissen führte. Coolidges Gesetz ließ die Amerikaner glauben, dass alle Asiaten gleich seien. In ihrer unendlichen Weisheit haben unsere Gesetzgeber Japaner, Chinesen, Koreaner und alle anderen asiatischen Länder und Völker zu einem großen, entmenschlichten Stück Fleisch zusammengefasst. Was dann geschah, war voraussehbar.



Als die alte Garde der Pazifisten in Japan dem neuen Regime der Militaristen Platz machte, war die Vorhersage sicher, dass Japan sich im Zweiten Weltkrieg den Achsenmächten anschließen würde. Dann wurden die Militaristen/Industriellen im Westen losgelassen, um mit ihren eigenen Verunglimpfungen und Entmenschlichungen zu beginnen. Das ist im Grunde die Art und Weise, wie Washington, London, Paris und Berlin heute die Kriegstrommeln gegen die „barbarischen“ Russen, Chinesen, Iraner und andere schlagen. Diese jüngsten Sanktionen der EU richten sich gegen alle, die in einer Weise mit dem Verteidigungs- und Sicherheitssektor Russlands in Verbindung stehen. Insgesamt umfasst diese Sanktionstranche 27 neue Unternehmen, die zu den mehr als 600 bereits verbotenen oder mit Sanktionen belegten Unternehmen hinzukommen.



Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht an die Erklärung des ehemaligen Präsidenten Barack Obama über den „amerikanischen Exzeptionalismus“, als die USA und die EU begannen, die Russen zu verunglimpfen. Es ist interessant zu vergleichen, wie die Leute, die hinter dem Gesetz von 1924 standen, die Eugenik als Rechtfertigung für die Einschränkung der Rasse oder der ethnischen Zugehörigkeit von Menschen durch das Gesetz benutzten. Manche behaupten sogar, das Gesetz habe dazu beigetragen, die Ausbreitung von „Schwachsinn“ in der amerikanischen Gesellschaft zu verhindern. Nein, das erfinde ich nicht.



Als nach dem Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg unvorstellbare Sanktionen gegen das Kaiserreich Japan verhängt wurden, war das Ergebnis ebenso vorhersehbar wie die Maßnahmen, die wir heute ergreifen. Und nur noch wenige Historiker bezeichnen den Angriff auf die amerikanischen Stützpunkte in Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 als Überraschungsaktion der Japaner. Nur wenige meiner Generation haben im Geschichtsunterricht gelernt, dass Präsident Franklin D. Roosevelt ein Jahr oder länger vor dem Angriff auf Pearl Harbor einen verbindlichen Entwurf vorgelegt hatte. Es gab auch eine große PR-Kampagne. Den Zeitungslesern und Fernsehzuschauern wurde erzählt, dass Pearl Harbor dazu geführt habe, dass sich sehr viele Freiwillige gemeldet hätten. Einberufungen, Kriegsmanöver und ein riesiger militärisch-industrieller Komplex waren jedoch schon lange vor Ende 1941 im Gange. Unter den Amerikanern kursieren immer noch viele Mythen. Uns, der Generation der Babyboomer, wurde nicht gesagt, dass die USA ein Embargo für strategische Güter wie Waffen, Flugbenzin und sogar Schrott gegen Japan verhängt hatten.



Kein Historiker wird heute noch erzählen, dass Washington im Sommer 1941 alle japanischen Guthaben in den USA einfror. Das Einfrieren machte es den Japanern unmöglich, Öl zu kaufen. Dem Kaiser und seiner militaristischen Elite blieben nur wenige Wochen, um zu reagieren, bevor der Krieg in China zum Stillstand kam. Der folgende Bericht von Konteradmiral Frank Edmund Beatty Jr., der zum engsten Kreis um FDR gehörte, beschreibt die damalige Situation:



„Vor dem 7. Dezember war mir sogar klar, dass wir Japan in die Enge treiben würden.“ Ich glaubte, dass Präsident Roosevelt und Premierminister Churchill wollten, dass wir in den Krieg eintreten, weil sie glaubten, dass die Alliierten ohne uns nicht gewinnen könnten und dass alle unsere Versuche, die Deutschen dazu zu bringen, uns den Krieg zu erklären, fehlgeschlagen waren. Wir zwangen sie so sehr, dass wir hätten wissen können, dass sie auf die Vereinigten Staaten reagieren würden. All ihre militärischen Vorbereitungen – und wir können ihre globale Bedeutung zeigen.“



Und noch mehr…



Es gibt noch viele andere Ereignisse, darunter die Scharade im Golf von Tonkin, die Millionen Amerikaner in den Dschungel von Indochina trieb, und der schreckliche Vietnamkrieg. Und in jüngster Zeit erinnere ich mich an Bilder, auf denen der ehemalige US-Außenminister und frühere Generalstabschef Colin Powell vor dem Kongress ein Fläschchen mit Johnsons Babypuder hochhält. Dann sind da die 2 Milliarden Dollar, die Amerika Chiang Kai-shek gab, um den Kommunismus zu stoppen. Dieses Geld ist heute 26 Milliarden Dollar wert. Und dieses Geld landete in den Taschen von Funktionären der Kuomintang-Regierung. Auch die damalige US-Politik gegenüber China, einschließlich des Aufbaus einer südkoreanischen Armee durch die „American Military Advisory Group“, führte zum Koreakrieg. Wenn all dies denjenigen bekannt vorkommt, die sich mit der Situation in der Ukraine befassen, ist meine Absicht erfüllt.



Die grausame Ironie der heutigen Spannungen zwischen West und Ost ist eine falsche Idiotie, wenn man sie aus einer mehr evidenzbasierten oder historischen Perspektive betrachtet. Deswegen greift der russische Präsident Putin häufig auf historische Beweise und Argumente zurück, um das Handeln seines Landes zu erklären. Rückblickend betrachtet hatte der angesehene Schriftsteller und Intellektuelle Randolph Bourne Recht, als er die Eliten, darunter Präsident Wilson, dafür kritisierte, Amerika in den Ersten Weltkrieg getrieben zu haben. Damals wie heute taten die Eliten so, als seien amerikanische Interventionen moralische Gebote. Heute wie damals wird diese Propaganda „im Namen Gottes und des Vaterlandes“ von Großkonzernen betrieben. Und noch eine grausame Ironie fällt auf. Rund zwanzig Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs waren 70 Prozent der befragten Amerikaner der Meinung, dass die amerikanische Kriegsbeteiligung ein Fehler gewesen sei. Ich vermute, dass diese Zahl in Vietnam noch viel höher ist. Aber ich frage mich, wer übrig bleiben wird, wenn die Eliten des Westens die Russen nicht mehr unterstützen.



Wer dieses Potenzial nicht erkennt, wird mit Sicherheit entweder in den Schützengräben Osteuropas, in Taiwan oder zu Hause in Iowa verstrahlt. Nach allem, was geschehen ist, ist die Verschwörung deutscher Generäle, die Brücke über die Straße von Kertsch zu zerstören, nur die letzte schreckliche Provokation. Jetzt sagt Frankreichs Banker-Elite, Jr. Bozo Macron, dass NATO-Truppen in der Ukraine ein Muss sind. Und Herr Putin warnt vor den „katastrophalen“ Folgen.



Meine Frage an Sie alle lautet: „Blicken Sie optimistisch in unsere Zukunft?“