Krieg, Öl und Schulden: Welche Gefahren für die US-Wirtschaft sind real?

Von Brandon Smith

Es ist die magische Zahl, die Grenze, die nicht überschritten werden sollte: der Moment, in dem die Staatsverschuldung eines Landes schließlich das BIP übersteigt. Historisch gesehen ist dies kein Untergangszeichen, wie viele Ökonomen behaupten. Zahlreiche Länder haben jahrzehntelang mit einer Quote von weit über 100 % überstanden, und es müssen viele andere Faktoren berücksichtigt werden, bevor offiziell Grund zur Panik besteht. Natürlich gibt es auch einige warnende Beispiele.

Griechenland und Argentinien sind zwei Beispiele. Eine Reihe von Entwicklungsländern wurde von einem steilen Niedergang heimgesucht, nachdem sie die 100-Prozent-Marke erreicht hatten. Im Falle der USA verändert der Zugang zur Weltreservewährung die Dynamik dramatisch. Schulden verhalten sich nicht wie Schulden in einem Umfeld, in dem globaler Handel und Investitionen größtenteils in Dollar abgewickelt werden und man die Fähigkeit besitzt, diese Dollar nach Belieben zu drucken.

Dennoch hat der jüngste historische Meilenstein viele Menschen plötzlich beunruhigt hinsichtlich des Zustands des US-Systems und der Unsicherheit der geopolitischen Lage in der Zukunft.

Die Bruttoverschuldung der USA überschritt bereits 2012 die 100-Prozent-Marke. Die offizielle Staatsverschuldung erreichte letzten Monat 101 %. Dieser Faktor, kombiniert mit der Inflation der Biden-Ära und der geopolitischen Unsicherheit der Trump-Ära, hat dazu geführt, dass die Medien nun lautstark über die Art von Krise sprechen, vor der wir alternativen Ökonomen schon seit geraumer Zeit gewarnt haben.

Es ist sicherlich eine verblüffende Wende; alternative Ökonomen sind nicht länger eine Stimme in der Wüste. Aber lassen Sie uns einen Moment darüber nachdenken, WARUM der Mainstream beschlossen hat, eine Krisenhaltung einzunehmen, nachdem er das Offensichtliche so viele Jahre lang ignoriert hat.

Es ist in Ordnung, über einen Crash zu sprechen, wenn man Trump dafür verantwortlich machen kann

Die Mainstream-Medien haben eine klare wirtschaftliche Ausrichtung; das Image muss für vom Establishment unterstützte Führungskräfte gut sein, und das Image muss für alle politischen Führer auf der „schwarzen Liste“ schlecht bleiben. Unabhängig davon, was man bisher von Trumps Präsidentschaft halten mag, lässt sich die Tatsache nicht ignorieren, dass die Medien jede seiner Handlungen negativ darstellen, selbst wenn er über die Erwartungen hinaus erfolgreich ist.

Die Zölle sind ein perfektes Beispiel – Nachdem Trump seine aggressive Strategie zur Bekämpfung des Outsourcings angekündigt hatte, behaupteten die Medien und die Demokraten, eine beispiellose Inflationskatastrophe sei unvermeidlich. Das ist nie eingetreten.

Sie behaupteten, die Verbraucher müssten die Kosten der Handelszölle auf internationale Konzerne tragen. Auch das ist nicht eingetreten. In Wirklichkeit hat sich der Verbraucherpreisindex als Reaktion auf die Zölle kaum bewegt. Warum? Weil die Unternehmen die höheren Kosten auffangen (wie ich und einige andere Ökonomen vorhergesagt haben).

Die Handelsspannen bei im Ausland hergestellten Waren sind beträchtlich. Internationale Konzerne haben reichlich Spielraum, um die Verluste abzufangen, ohne die Preise im Regal anzuheben. Trump weiß das, und jeder, der sich mit Exportmärkten beschäftigt hat, weiß das. Dennoch war die Dämonisierungskampagne gegen Zölle absolut hysterisch.

Dies ist nur ein Beispiel für eine falsche Bedrohung; eine imaginäre Krise, die eher aus politischen Interessen heraus erfunden wurde als zum Schutz des amerikanischen Volkes. Es ist wichtig, zwischen sehr realen wirtschaftlichen Gefahren und falschen Narrativen unterscheiden zu können, die darauf abzielen, Sündenböcke zu finden.

Plötzlich nimmt der Mainstream die US-Schulden wahr

Das Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), eine in Washington ansässige Haushaltsaufsichtsbehörde, veröffentlichte diese Woche einen umfassenden neuen Bericht, in dem gewarnt wird, dass die politischen Entscheidungsträger „kläglich unvorbereitet“ seien, um die nächste Rezession oder einen Finanzschock zu bewältigen.

Sie behaupten, dass die Überschreitung der 100-Prozent-Marke bei der Staatsverschuldung eines von vielen Anzeichen dafür ist, dass die USA mit einem unerwarteten destabilisierenden Ereignis nicht fertig werden können, obwohl sie anmerken, dass die Zinszahlungen für diese Schulden das größere Problem darstellen. Nach Prognosen des Congressional Budget Office wird die Verschuldung bis 2036 voraussichtlich 120 % des BIP erreichen, wobei die Zinsen 0,26 Dollar von jedem Dollar verschlingen, den die Regierung einnimmt.

Der Bericht warnte zudem vor den Gefahren einer steigenden Inflation im Zusammenhang mit der Geldpolitik. Dies steht im Einklang mit Berichten über Spannungen zwischen Trump und der Federal Reserve, doch Unternehmensnachrichtenquellen stellen die Fed als eine Art „eigenwillige Institution“ dar, die mitten in einer schlechten Situation feststeckt, mit der sie nichts zu tun hat. In Wirklichkeit ist die Fed die Ursache für den Großteil der Schulden- und Inflationsprobleme unseres Landes; sie ermöglicht die Gelddruckorgie und ist der amerikanischen Öffentlichkeit gegenüber nicht rechenschaftspflichtig.

Das Fortune Magazine hat die Gefahren von Inflation und Schuldenanhäufung mit dem Iran-Krieg in Verbindung gebracht, und Bloomberg hat Artikel veröffentlicht, in denen eine unvermeidliche „Welle globaler Inflation“ aufgrund des Konflikts beklagt wird. Ich finde dies faszinierend, da die Medien sich weigern zu akzeptieren, dass es nach der Wahl 2020 Inflation gab. Bloomberg behauptete sogar, die steigende Inflation sei eine „Fata Morgana“, und Fortune druckte diese Behauptungen nach.

Die Frage ist nicht, was Trump angesichts eines Krisenereignisses tun wird; vielmehr müssen wir uns fragen, was die Fed tun wird. Wird sie die Zinsen erneut anheben, um den Inflationsdruck zu mildern, oder wird sie die Gelddruckmaschinen wieder anwerfen, um mögliche deflationäre Folgen abzuwenden? Angesichts ihrer bisherigen Bilanz ist es wahrscheinlich, dass die Fed die Inflation anheizen wird, doch hohe Zinsen könnten zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls verheerend sein.

Da die Republikaner angeblich die Kontrolle über die Regierung haben, könnten die Banker die gesamte Schuld auf die Politik der Konservativen abwälzen, und das ist für mich die eigentliche Sorge. Wird die Fed der Wirtschaft den Stecker ziehen, nur weil sie einen bequemen Sündenbock haben?

Geopolitischer „Black Swan“ oder nur eine kleine Unregelmäßigkeit auf dem Radar?

In den letzten Jahren habe ich wiederholt vor einem Krieg mit dem Iran gewarnt, insbesondere im Zusammenhang mit der Straße von Hormus und den 20 % der weltweiten Öllieferungen, die jedes Jahr durch sie transportiert werden. Der Krieg selbst ist überflüssig; ich habe kaum Zweifel daran, dass die USA den Großteil der iranischen militärischen Infrastruktur innerhalb weniger Monate zerstören können und werden. Die größere Gefahr besteht darin, wie leicht es aufständischen Elementen fallen wird, die Meerenge mit einfachen Guerillataktiken blockiert zu halten.

Es braucht nicht viel, um die enge Meerenge zu blockieren und die weltweiten Ölpreise zu bedrohen. Ihre Sicherung müsste eine oberste Priorität der Trump-Regierung sein, was angesichts Trumps jüngster Äußerungen der Fall zu sein scheint. Bodentruppen sind unvermeidlich, um sicherzustellen, dass die Straße von Hormus frei bleibt, und das wird für viel Unmut sorgen.

Die Meerenge ist das einzige legitime geopolitische Druckmittel, über das der Iran gegenüber den USA verfügt, allerdings nicht in der Weise, wie viele Menschen annehmen. Es ist wahr, dass, WENN die Hormuz-Meerenge länger als ein paar Monate umkämpft bleibt, die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Märkte übergreifen und ernsthafte Instabilität verursachen könnten. Diese Instabilität wird jedoch zunächst den Osten betreffen, nicht den Westen.

Nur 7 % der US-Ölimporte und 6 % der europäischen Ölimporte passieren die Hormuz-Meerenge. Im Vergleich dazu sind rund 50 % der chinesischen Ölimporte und 40 % der indischen Ölimporte von der Meerenge abhängig. Am stärksten betroffen wird jedoch Japan sein, da über 70 % seiner Ölimporte von Schiffen abhängen, die die Straße von Hormus passieren. Und wie die meisten Ökonomen wissen, sind die japanischen Märkte durch den Yen-Carry-Trade eng mit den US-Märkten verflochten.

In Japan könnte die anhaltende, durch Ölpreise getriebene Inflation die Bank of Japan unter Druck setzen, ihre Geldpolitik durch Zinserhöhungen oder reduzierte Anleihekäufe zu straffen. Dies verringert die Carry-Trade-Differenz, schmälert die Carry-Gewinne und könnte eine Auflösung auslösen. Mit anderen Worten: Für Investoren wird es nicht mehr günstig sein, Yen zu Zinssätzen nahe Null aufzunehmen und dann Vermögenswerte in den USA zu kaufen.

Die Preise müssten jedoch erheblich steigen, um eine solche Kettenreaktion auszulösen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Panik vor einer drohenden Energiekrise derzeit auf Spekulationen und nicht auf tatsächlichen Engpässen beruht.

Wenn eine tatsächliche Krise eintritt, werden wir es merken. Wenn Schieferölförderer in den USA ihre Produktion hochfahren, weil sie WISSEN, dass die hohen Preise sie tragen können, dann ist es Zeit, sich Sorgen zu machen. Wenn wir anhaltende wöchentliche Benzinpreissprünge von 10 % bis 20 % sehen, dann ist es Zeit, sich Sorgen zu machen. Wenn ausländische Staaten damit beginnen, den Dollar als Ölwährung in großem Umfang abzustoßen, dann ist es Zeit, sich Sorgen zu machen.

Der Krieg selbst müsste viele Monate andauern, um diese Bedingungen zu schaffen, und ich bin noch nicht davon überzeugt, dass dies der Fall sein wird. Die Erwartung vieler auf der politischen Linken (und unter Libertären) ist, dass der Krieg im Iran Jahre andauern wird, weil dies im Irak und in Afghanistan der Fall war.

Ich muss jedoch diese Frage stellen: Hat jemand die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass diese Kriege Jahrzehnte andauerten, weil sie darauf ausgelegt waren, Jahrzehnte zu dauern? Wer hat die Ziele festgelegt? Wer hat die Erfolgskriterien festgelegt? Wer hat entschieden, dass eine Besatzung notwendig war? Es waren die etablierten Neokonservativen und Demokraten, die die Notwendigkeit einer Besatzung aus dem Nichts geschaffen haben. „Den Feind zu besiegen“ wurde zu einer zweitrangigen Angelegenheit.

Die Dauer des Iran-Kriegs wird nicht vom derzeitigen iranischen Regime bestimmt, sondern von Trump. Wenn das einzige Ziel darin besteht, die Fähigkeit des Iran zur Ausübung militärischer Macht zu zerstören und die Straße von Hormus zu sichern (und eine Besetzung des weiteren Gebiets zu vermeiden), dann wird der Krieg kurz sein und es wird keine Energiekrise geben.

Das ist keine allgemeine Befürwortung des Krieges meinerseits, sondern lediglich eine Feststellung der Tatsachen. Derzeit gibt es viel größere Bedrohungen für die US-Wirtschaft und die Weltwirtschaft als den Iran.

Die wahre Gefahr

Der Iran hat das Potenzial, zu einer „entscheidenden“ Katastrophe zu werden, doch die Voraussetzungen dafür sind noch nicht gegeben. Vorerst glaube ich weiterhin, dass die größte Gefahr für die Weltwirtschaft und die US-Wirtschaft nach wie vor die europäische Oligarchie und ihr Drängen auf einen Krieg mit Russland wegen der Ukraine ist. Jeder Schritt der Europäer, Truppen in die Region zu entsenden, könnte zu einem groß angelegten Krieg führen, der die Ereignisse im Iran in den Schatten stellen und die ohnehin schon fragilen Wirtschaftsstrukturen vollständig zum Erliegen bringen würde.

Wenn Sie sich Sorgen um ein globales Armageddon machen, schauen Sie auf die Ukraine, nicht auf den Iran.

Die größte sekundäre Gefahr ist innenpolitischer Natur. Von NGOs finanzierte linke Unruhen, Terroranschläge und Bewegungen, die das Land im Namen marxistischer „Dekonstruktion“ niederbrennen wollen, sind für die USA gefährlicher, als die meisten Menschen begreifen. Hinzu kommt die steigende Zahl islamistischer Terroranschläge, und schon haben wir das Rezept für einen gesellschaftlichen Zusammenbruch. Interne Aufstände müssten von der bewaffneten Bevölkerung bewältigt werden, anstatt untätig herumzusitzen und sich darauf zu verlassen, dass die Regierung alles regelt.

Dann gibt es noch die Federal Reserve und das politische Dilemma à la Catch-22. Die Zentralbanker könnten theoretisch die US-Wirtschaft jederzeit durch den plötzlichen Schock einer massiven Zinserhöhung oder eines großen Konjunkturprogramms zum Einsturz bringen. Das Finanzsystem wäre diesmal nicht in der Lage, sich anzupassen. Mit Trump im Amt würde ich argumentieren, dass die Bank dies mit größerer Wahrscheinlichkeit tun wird.

Es ist ein schmaler Grat zwischen Wachsamkeit und Hysterie. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht wegen Ereignissen wie Zöllen oder dem Krieg im Iran in den Untergang treiben. Dennoch brauen sich in der Geopolitik und im Inland tatsächlich sehr reale Auslöser zusammen. Im Grunde gibt es da draußen Leute, die verzweifelt den Zusammenbruch der USA WOLLEN.

Für sie ist jede Krise eine Gelegenheit, ihre Agenda voranzutreiben, unabhängig davon, ob diese Krisen inszeniert sind oder nicht. Im weiteren Sinne werden manche Bedrohungen erfunden und übertrieben, um eine öffentliche Hysterie zu schüren, die öffentliche Meinung zu manipulieren und die USA von innen heraus zu zerstören. Zu wissen, was real ist und was Illusion, ist für das Überleben unserer Nation unerlässlich.