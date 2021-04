Krieg zwischen Ukraine und Russland?

Offene und weitreichende Feindseligkeiten scheinen in der Ostukraine unvermeidlich zu sein. Kiew befindet sich auf dem Kriegspfad, mit der „unerschütterlichen“ Unterstützung der USA und der NATO.

Die jahrelange penetrante anti-russische Propaganda des Westens hat die Bevölkerung der EU und der USA auf den Krieg vorbereitet und Russland zum Oberbösen gemacht … und was böse ist darf man ohne Skrupel vernichten.

Schliesslich sind die Russen und besonders Putin an allem schuld was im Westen an Schlechtem passiert. Vom Zusammenbruch der Wirtschaft, Hyperinflation, Hygienediktatur und Verarmung müssen die Regime ablenken, deshalb muss ein Krieg her.

Der Strom von militärischen Transportflugzeugen zwischen NATO-Ländern und der Ukraine hat sich in den letzten Monaten enorm gesteigert. Mit Biden als defacto Präsident der Ukraine nach dem Obama-Putsch 2014 am Ruder im Weissen Haus wird für einen Konflikt vorbereitet.

Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten schütten die ukrainische