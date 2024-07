Kriegsvorbereitungen: Großbritannien muss in drei Jahren bereit sein, warnt der Chef der britischen Armee

In ungewöhnlich unverblümten Worten für einen Offizier warnte der Generalstabschef Sir Roly Walker, dass eine Konvergenz der Bedrohungen bis 2027 oder 2028 zu einer “Achse des Umbruchs” führen könnte.

Großbritanniens Armee müsse in drei Jahren auf einen Krieg gegen eine “Achse des Wandels” aus Russland, China, Iran und Nordkorea vorbereitet sein, warnte der neue Chef der Streitkräfte.

General Sir Roly Walker betonte zwar, dass ein Konflikt nicht unvermeidlich sei, behauptet, dass der russische Präsident Wladimir Putin “sehr, sehr gefährlich” aus seiner Invasion in der Ukraine hervorgehen werde und “Vergeltung” gegen Länder wie Großbritannien üben wolle, die die ukrainischen Streitkräfte unterstützt hätten, unabhängig davon, ob Moskau gewinne oder verliere.

“Wenn man denkt, dass sie [die Russen] am Boden sind, kommen sie zurück, um sich zu rächen”, sagte er bei einem Informationsgespräch mit Journalisten am Rande einer jährlichen Armeekonferenz.

In einer für einen Offizier ungewöhnlich offenen Rede warnte General Walker auch vor einer möglichen chinesischen Invasion Taiwans, dem Streben Irans nach Atomwaffen und der Bedrohung durch Nordkorea.

Er beschrieb, wie diese Länder Beziehungen zueinander aufbauen – indem sie Waffen und Technologien austauschen – und wie diese Herausforderung bis 2027 oder 2028 konvergieren könnte.

“Bis 2027-2028 könnte diese Konvergenz eine Art gegenseitige Singularität erreicht haben, wodurch die Möglichkeit, einzelne Krisen isoliert zu bewältigen – etwa durch ein regelbasiertes System – meiner Meinung nach erheblich abnehmen wird”, sagte er.

“Ein Problem in einem Gebiet kann eine sympathische Detonation in einem anderen Gebiet auslösen, und deshalb ist es ein globales Problem, das aus verschiedenen Perspektiven auf der ganzen Welt betrachtet wird.

Angesichts der Bedrohungen, so General Walker, sei es “dringend notwendig”, dass die britische Armee ihre Fähigkeit zur Abschreckung künftiger Kriege mit glaubwürdiger Kampfkraft wieder aufbaue.

Der Befehlshaber warnte auch davor, dass die Armee verlieren werde, wenn sie an alten Vorstellungen von Kriegsführung festhalte, anstatt sich an die neuen Technologien anzupassen, die das Schlachtfeld verändern.

“Ich sage, dass wir uns nicht auf einem unausweichlichen Weg in den Krieg befinden, aber was wir haben, ist die absolute Dringlichkeit, eine glaubwürdige harte Macht wiederherzustellen, um die Abschreckung zu untermauern”, sagte er.

Er nannte den Plan einen “Nicht-Kriegs-Plan”, den er ebenfalls am Dienstag in einer Rede auf der Land Warfare Conference des Heeres in London vorstellte.

Der General sagte, er wolle die Kampf- und Tötungskapazitäten der Armee bis 2027 verdoppeln und bis zum Ende des Jahrzehnts eine mindestens dreimal so große gegnerische Streitmacht vernichten.

Der Generalstabschef erklärte jedoch, dass dies weder mehr Truppen noch mehr Geld erfordere, warnte jedoch vor weiteren Einschnitten bei der Größe und dem Budget der Armee.

Die neue Regierung hat in der vergangenen Woche eine umfassende Überprüfung des Verteidigungssektors eingeleitet, die wahrscheinlich zu Einschnitten bei den Fähigkeiten führen wird, wenn sich das Finanzministerium nicht zu einer deutlichen Erhöhung des Verteidigungshaushalts verpflichtet.

Premierminister Sir Keir Starmer hat versprochen, die Verteidigungsausgaben von derzeit knapp über 2% des Nationaleinkommens auf 2,5% zu erhöhen, aber noch keinen Zeitrahmen genannt.

Viele Verteidigungsexperten sind jedoch der Meinung, dass selbst diese Erhöhung noch zu gering ist, um Großbritannien glaubwürdig in einen Krieg zu führen, geschweige denn in einen großangelegten Überlebenskrieg.

Angesichts des Zeitmangels für die Beschaffung neuer Großwaffensysteme sei es wichtig, innovativ zu sein und sich anzupassen, indem man autonome Waffen, künstliche Intelligenz und andere neue Technologien einsetze, um Soldaten zu effektiveren Killern zu machen, wie es das ukrainische Militär gegen Russland tue.

“Wir haben gerade genug Zeit, um uns vorzubereiten, zu handeln und die Wiederherstellung glaubwürdiger Landstreitkräfte sicherzustellen, um eine Strategie der Abschreckung zu unterstützen”, sagte er in seiner Rede.