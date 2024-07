Meta’s Politik zum Zionismus aufgedeckt: CyberWell gerät nach Enthüllung von Israel-Verbindungen ins Schleudern

Von Kit Klarenberg

Am 10. Juli wurde bekannt gegeben, dass der Social-Media-Gigant Meta den Umfang seiner Zensur und Unterdrückung von Inhalten im Zusammenhang mit dem Völkermord im Gazastreifen ausweiten wird. Im Rahmen der neuen Richtlinie werden Facebook- und Instagram-Beiträge verboten, die „abfällige oder bedrohliche Verweise auf ‚Zionisten‘ enthalten, wenn der Begriff verwendet wird, um sich auf Juden oder Israelis zu beziehen“. Es überrascht nicht, dass eine ganze Reihe von zionistischen Lobby-Organisationen – von denen viele aggressiv auf Meta eingewirkt haben, um diese Änderungen anzunehmen – den Schritt bejubelten. Ermutigt fordern dieselben Organisationen nun, dass alle Social-Media-Plattformen diesem Beispiel folgen sollen.

Die Times of Israel stellte fest, dass „fast 150 Lobbygruppen und Experten Beiträge lieferten, die zu Metas Richtlinienaktualisierung führten“. Darunter befand sich auch die in Tel Aviv ansässige Organisation CyberWell, die von der Times of Israel ganz banal als gemeinnützige Organisation beschrieben wird, die seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem anschließenden Krieg in Gaza die Zunahme von Antisemitismus und Holocaust-Leugnung im Internet dokumentiert hat. Diese bösartigen Aktivitäten haben einen verheerenden Einfluss auf das, was das westliche Publikum in den sozialen Medien über den Völkermord im Gazastreifen sieht und hört.

Im Januar veröffentlichte CyberWell einen ausführlichen Bericht darüber, wie es versuchte, viele prominente X-Konten zu zensieren, die Zweifel an der offiziellen Darstellung des 7. Oktobers äußerten, einschließlich der weit verbreiteten, nachweislich falschen Behauptung, Hamas-Kämpfer hätten Dutzende von Säuglingen geköpft. Zu den Nutzern in der Schusslinie gehörten der beliebte anonyme Zei Squirrel, Al Jazeera, der Chef von The Grayzone, Max Blumenthal, und der bekannte Rapper Lowkey von MintPress News. CyberWell behauptete, eine solche legitime Skepsis sei mit der Leugnung des Holocaust vergleichbar.

Die Auswirkungen dieser Lobbyarbeit sind unklar, obwohl fast gleichzeitig Zei Squirrel ohne Vorwarnung oder Erklärung abrupt von X suspendiert wurde, was eine weit verbreitete Empörung auslöste. Nur aufgrund der unerbittlichen Gegenreaktionen wurde das Konto wieder freigeschaltet. Kürzlich hat CyberWell Meta eine formelle Anleitung zur Zensur der Palästina-Solidaritätsphrase „vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ vorgelegt, von der Zionisten fälschlicherweise behaupten, sie sei ein Aufruf zum Völkermord an den Juden.

Diese Intervention ist Teil einer umfassenderen Bemühung des Unternehmens, das soziale Netzwerk zu zwingen, die höchst umstrittene Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) für Antisemitismus zu übernehmen. Diese Definition, die von vielen Quellen – einschließlich des Wissenschaftlers David Feldman, der an ihrer Ausarbeitung mitgewirkt hat – verurteilt wurde, weil sie Kritik an der zionistischen Einheit fälschlicherweise mit Antisemitismus gleichsetzt, ist eine wichtige Inspiration für CyberWell. Ebenso scheint es, dass es sich um einen finsteren Blitzkrieg der israelischen Regierung zur psychologischen Kriegsführung handelt, der sich mit „Aktivitäten des Massenbewusstseins“ in den USA und Europa befasst.

35 Pro-Israel-Gruppen haben soziale Medienplattformen dazu aufgerufen, das Meta-Verbot zu kopieren, Zionisten ins Visier zu nehmen. Foto | Adopt IHRA Coalition

Am 24. Juni berichteten die unabhängigen Journalisten Lee Fang und Jack Poulson, dass CyberWell eine Komponente dieser heimtückischen Bemühungen ist, pro-israelische Narrative in der westlichen Welt zu formen und zu verbreiten, bekannt als Voices of Israel. Als Reaktion auf die Enthüllung wies CyberWell jede Verbindung mit der seit langem laufenden, von Israel finanzierten Hasbara-Operation oder den Erhalt von Regierungsgeldern „aus irgendeinem Land“ zurück. Wie wir sehen werden, gibt es jedoch eindeutige Gründe, diese Dementis anzuzweifeln.

Es ist von entscheidender Bedeutung, die politischen, ideologischen und finanziellen Kräfte zu klären, die die Operationen von CyberWell leiten, und die bösartigen Interessen, denen ihre Zensuraktivitäten dienen. Die gemeinnützige Organisation ist jetzt ein „vertrauenswürdiger Partner“ von Meta, TikTok und X und unterstützt diese großen sozialen Netzwerke angeblich bei der Bekämpfung von „Desinformation“. In Wirklichkeit verleiht dies einer schattenhaften Privatfirma mit offenen Verbindungen zu Israels Geheimdienstapparat und offensichtlichen Ambitionen, ihren Zensurkreuzzug weltweit zu führen, uneingeschränkte Macht, um zu verhindern, dass die Realität von Israels Völkermord an die Öffentlichkeit gelangt.

‘Nichts Falsches’

Als Reaktion auf die Enthüllungen von Fang und Poulson tauchte CyberWell, das bis dahin mit einem angemessenen Maß an Transparenz gearbeitet hatte, unter. Viele Bereiche der Website wurden um belastende Informationen bereinigt oder ganz gelöscht. Dazu gehörte auch ein sehr aufschlussreicher Abschnitt über die Personen, die das Unternehmen leiten und beraten. Jetzt erfahren Besucher der CyberWell-Website nicht, wer oder was hinter der Initiative steckt, die verspricht, „mehr Daten, weniger Hass“ zu liefern, indem sie mit Hilfe künstlicher Intelligenz gegen „Antisemitismus“ im Internet vorgeht.

In einer an Fang und Poulson gerichteten Stellungnahme behauptete CyberWell, man sei „gezwungen, die Seite ‚Unser Team‘ aus Sicherheitsgründen zu entfernen“, da die Berichterstattung des Paares „falsche und irreführende Informationen liefert“. In der Erklärung heißt es weiter: „Nach der Veröffentlichung Ihres Artikels wurden unsere Analysten angegriffen und auf X namentlich genannt. Die Nutzer teilten Ihren Artikel und die Namen unserer Mitarbeiter mit einem größeren Netzwerk und wir machten uns Sorgen um die Sicherheit unserer Mitarbeiter.“

Ein Blick auf die inzwischen gelöschten Lebensläufe der Gründer und Mitarbeiter von CyberWell deutet auf eine etwas andere Begründung hin. Viele Mitglieder des „dynamischen Teams“ der gemeinnützigen Organisation, das sich aus „Akademikern, pensionierten Generälen, ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern und innovativen Tech-Profis“ zusammensetzt, haben umfangreiche Erfahrungen mit der israelischen Besatzungsmacht (IOF) und Verbindungen zur israelischen Regierung. Die in den USA geborene Gründerin Tal-Or Cohen Montemayor wanderte als Teenager nach Tel Aviv aus und meldete sich freiwillig zum Dienst in der IOF als „Einzelkämpferin“. Danach wechselte sie über die israelische Firma Argyle Consulting, die private Spionagedienste für internationale Unternehmen und „andere Einrichtungen“ anbietet, in den Geheimdienstbereich.

Sie diente unter Zohar Gorgel, „einem dekorierten IDF-Geheimdienstler mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in verschiedenen Cyber- und Technologiefunktionen“. Gemeinsam kamen sie auf die Idee, „die Durchsetzung und Verbesserung von Gemeinschaftsstandards und Richtlinien gegen Hassreden in der gesamten digitalen Landschaft voranzutreiben, um den Online-Antisemitismus zu bekämpfen“, und so gründeten sie CyberWell, „ermutigt durch Kollegen und Mentoren“. An anderer Stelle beschäftigt die Organisation Yonathan Hezroni, „einen ehemaligen Analysten und Leiter eines Analystenteams“ in der Forschungsabteilung des militärischen Geheimdienstes der IOF.

Dina Porat, Chefhistorikerin des von der zionistischen Entität finanzierten Yad Vashem, die die Arbeitsdefinition der IHRA stark beeinflusst hat, wird als Beraterin von CyberWell genannt. Ebenso Generalmajor Amos Yadlin, ein 40-jähriger hochrangiger IDF-Veteran, der einst die Spionageabteilung der IDF leitete und zuvor Verteidigungsattaché in den USA war. An ihrer Seite steht Oberstleutnant Peter Lerner, ein langjähriger IDF-Sprecher. Seine Position wirft ernste Fragen zu den Leugnungen der gemeinnützigen Organisation auf, die jede Verbindung zu Voices of Israel abstreitet.

In israelischen Unternehmensunterlagen ist Lerner als Aktionär und Direktor von Keshet David aufgeführt. Wie der Vorsitzende und Gründer von Voices of Israel, Micah Lakin Avni, in einem Interview mit der Times of Israel im Dezember 2018 erklärte, ist Keshet David – ursprünglich Israel Cyber Shield genannt – der Forschungs- und Nachrichtendienst seiner von der israelischen Regierung finanzierten Organisation, die damals als Concert bekannt war. Geleitet wurde sie von Yossi Kuperwasser, dem ehemaligen Generaldirektor des israelischen Ministeriums für strategische Angelegenheiten und führenden Forscher des militärischen Geheimdienstes der IDF.

Israel Cyber Shield sorgte im Mai dieses Jahres für erhebliche öffentliche Kontroversen, nachdem bekannt wurde, dass die Organisation ein „schmutziges Dossier“ über die prominente BDS-Aktivistin Linda Sarsour zusammengestellt und in Umlauf gebracht hatte, um sie zu diskreditieren und Universitäten und andere Organisationen zu ermutigen, sie nicht als Rednerin aufzuführen. Wie Avni in seinem Interview einräumte, war die Schaffung eines feindlichen Umfelds für Palästina-Solidaritätsaktivisten und -Veranstaltungen genau der Gründungszweck der Einheit:

„Wenn eine Person einen Beitrag, einen öffentlichen Beitrag auf Facebook veröffentlicht und sagt, ich bin ein großer Unterstützer dieser oder jener Anti-Israel-Organisation, nicht nur das, sondern ich organisiere morgen eine Demonstration auf meinem Campus – wenn sie diesen öffentlichen Beitrag für die ganze Welt veröffentlicht, ist das eine öffentliche Information, also ist nichts falsch daran, sich dieses Beitrags bewusst zu sein und sicherzustellen, dass die jüdischen Studenten auf ihrem Campus davon wissen… Konzert finanziert Keshet David und wir bekommen alle Informationen.“

‘Engmaschig’

CyberWells tiefe und zusammenhängende – wenn auch gut verdeckte – Verbindungen zu Voices of Israel und der israelischen Regierung enden hier nicht. Im Jahresbericht 2022 der gemeinnützigen Organisation wird als Finanzchef Sagi Balasha genannt, der allererste Geschäftsführer von Voices of Israel, als die Organisation noch Concert hieß. Er übernahm den Posten, nachdem er die einflussreiche zionistische Lobbygruppe Israeli-American Council (IAC) verlassen hatte, etwa zu der Zeit, als IAC Keshet David unter dem früheren Namen Israel Cyber Shield Tausende von Dollar spendete.

Im Jahr 2021 wurde CyberWell unter dem Namen Global Antisemitism Research Center (Global ARC) gegründet. Fast sofort erhielt die völlig unbekannte gemeinnützige Organisation zusammen mit Keshet David eine Spende in Höhe von 30.000 Dollar von der Merona Leadership Foundation, die von Gila Milstein geleitet wird, der Frau des wohlhabenden CyberWell-Vorstandsmitglieds Adam Milstein, der 2007 unter der ausdrücklichen Leitung des damaligen israelischen Generalkonsuls in Los Angeles, Ehud Danoch, das IAC mitbegründet hatte.

Seit 2018 ist der ehemalige israelische Polizeibeamte Eran Vasker Vorstandsvorsitzender von Keshet David. Gleichzeitig leitete er Argyle Consulting, die private Spionagefirma, in der sich Tal-Or Cohen Montemayor und Zohar Gorgel kennenlernten, und gründete CyberWell. Cohen Montemayor gab in einem Podcast-Interview im Januar dieses Jahres zu, dass sie während ihrer Tätigkeit für das israelische Ministerium für strategische Angelegenheiten, das Voices of Israel gegründet hat, „Analysen“ erstellt hat. Arik Becker, Mitglied des Prüfungsausschusses von CyberWell, ist ein ehemaliger Argyle-Absolvent.

Fang und Poulson schreiben: „Mit anderen Worten, der Geschäftsführer von CyberWell und zwei seiner Vorstandsmitglieder arbeiteten zuvor bei demselben privaten Geheimdienst-Spin-Off von Voices of Israel, ein Direktor des Spin-Offs ist ein Berater von CyberWell, und der CEO von Voices wurde der CFO von CyberWell.“ So Poulson gegenüber MintPress News:

„Diese Gruppen sind so eng miteinander verflochten, dass man auf zehn verschiedene Arten zu demselben Ergebnis kommen kann. Diese Bemühungen sind mit Sicherheit alle eine Weiterentwicklung von Israels langjährigem Anti-BDS-Programm.”

Um dieses mephitische Netz noch undurchsichtiger und inzestuöser zu machen, hat sich CyberWell mit der berüchtigten Act.IL zusammengetan, die eng mit IAC und dem israelischen Ministerium für strategische Angelegenheiten verbunden ist. Letzteres leitet die weltweiten Anti-BDS-Bemühungen zionistischer Organisationen. Im CyberWell-Jahresbericht 2022 heißt es, dass die gemeinnützige Organisation als Datenlieferant für die Act.IL-Community diente, die zum Jahresende einen Aufruf zum Handeln über den Stand des Online-Antisemitismus veröffentlichte.

In einer bitteren Wendung stellte Act.IL 2022 seine Tätigkeit ein. Jahrelang hatte Act.IL heimlich zionistische Aktivisten zusammengetrommelt, um Boykotte zu organisieren, israelische Unterdrückung und Abschlachtung zu rechtfertigen und Menschenrechtsgruppen und Palästina-Solidaritätsaktivisten online unter dem Deckmantel der organischen und spontanen Reaktion zu schikanieren. Die Plattform wurde abrupt geschlossen, ohne dass es dafür eine Erklärung gab. Ausgelöst wurde dies möglicherweise durch den Einsatz des kanadischen Akademikers Michael Bueckert, der Act.IL vom ersten Tag an als Propagandakomplott der israelischen Regierung entlarvte.

‘Hassvolle Rhetorik’

Der dringende Wunsch von CyberWell, sich vom israelischen Sicherheits- und Geheimdienstapparat zu distanzieren, ist jedoch zweifellos durch die Befürchtung motiviert, dass die Organisation den Weg von Act.IL gehen könnte, wenn ihre wahre Natur aufgedeckt und bekannt würde. Bezeichnenderweise weigerten sich sowohl die Führungskräfte von Argyle und CyberWell als auch Adam und Gila Milstein, auf weitere Anfragen von Fang und Poulson zu ihrer Beziehung und gemeinsamen Finanzierung mit Keshet David zu antworten.

Die Ursprünge von CyberWell bei der israelischen Regierung sind jedoch nicht zu übersehen. Im Februar 2021 erstellten das Ministerium für strategische Angelegenheiten in Tel Aviv und das Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten einen Bericht mit dem Titel „The Hate Factor: policy outline for combating antisemitism online“. Wenig beachtet wurde damals, dass zu den vorgeschlagenen Strategien auch die Nutzung künstlicher Intelligenz – das Alleinstellungsmerkmal von CyberWell – gehörte, um Nutzer auf Social-Media-Plattformen, die israelkritische Inhalte posten und teilen, aufzuspüren und zu neutralisieren. Es ist kein Zufall, dass CyberWell erst Monate später an den Start ging.

„Unsere Berichterstattung zeigt forensisch, dass die gemeinnützige IHRA-Lobby CyberWell eine Abspaltung von Israels umstrittenster Anti-BDS-Intelligenzsammelaktion Keshet David ist, die außerdem die Argyle Consulting Group als ihr öffentliches Gesicht benutzte“, sagt Poulson gegenüber MintPress News.

„Das Hütchenspiel der Unternehmen geht weiter: Keshet ist der Informationsbeschaffungsarm der wichtigsten Propagandabehörde der israelischen Regierung, Voices of Israel. Dass CyberWell seine Geheimdienstverbindungen von seiner Website entfernt hat, nachdem wir aufgedeckt haben, wie die gemeinnützige Organisation aus diesem Netzwerk entstanden ist, spricht Bände.”

Die Aktivisten der Palästina-Solidarität müssen unbedingt Druck auf CyberWell ausüben und Antworten auf die Fragen verlangen, die die Führungskräfte des Unternehmens jetzt abblocken. Sie – und natürlich die gespenstischen Akteure, die hinter ihnen lauern – haben offensichtlich große Pläne. Am 3. Juli verbreitete CyberWell eine zweifelhafte Studie über angebliche antisemitische Postings im Zusammenhang mit den britischen Parlamentswahlen in diesem Monat. Darin wurden insbesondere kritische Inhalte über den erklärten Zionismus des jetzigen Premierministers Keir Starmer angeführt. In einer begleitenden Presseerklärung hieß es:

„CyberWell geht davon aus, dass antisemitische Verschwörungen, Anschuldigungen und hasserfüllte Rhetorik sowohl online als auch in der realen Welt weiter zunehmen werden, da in diesem Jahr in zahlreichen Ländern wie Großbritannien, Frankreich und den USA Wahlen stattfinden. Leider ist eines der wenigen Dinge, über die sich gegnerische Parteien und Seiten im Laufe der Geschichte geeinigt haben, die Verwendung antisemitischer Tropen, um den anderen für vermeintliche Fehler und Schäden verantwortlich zu machen.”

Wir können davon ausgehen, dass in den kommenden Jahren bei jeder Wahl und jedem politischen Vorfall ähnliche „Studien“ in Umlauf gebracht werden, wenn die von den israelischen Geheimdiensten betriebenen CyberWell-Operationen nicht rasch – und völlig zu Recht – gestoppt werden.