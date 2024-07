Einen Tag nachdem der IGH die israelische Besatzung für illegal erklärt hat, greifen Siedler im Westjordanland Palästinenser und amerikanische Freiwillige brutal an.

Am 21. Juli wurden drei amerikanische Freiwillige in ein Krankenhaus in Nablus evakuiert, nachdem sie von israelischen Siedlern im Dorf Qusra im Westjordanland angegriffen worden waren. Den israelischen Behörden vor Ort gelang es nicht, die Angreifer festzunehmen.

Nach dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs, das die israelische Besatzung in ihrer Gesamtheit für illegal erklärte und die systematische Nichtverantwortlichkeit der Siedler für die Gewalt unterstrich, wurden drei internationale Freiwillige, alle amerikanische Staatsbürger, in ein Krankenhaus in Nablus evakuiert, nachdem sie von Siedlern in dem Dorf Qusra, südlich von Nablus, angegriffen worden waren. Den israelischen Behörden vor Ort gelang es nicht, die Angreifer festzunehmen.

Siedler aus dem extremistischen israelischen Siedleraußenposten Esh Kodesh griffen palästinensische Bauern an, die ihr Land bearbeiteten, sowie internationale Freiwillige, die sie begleiteten, um sie vor solchen Angriffen zu schützen. Die israelischen Siedler setzten bei dem Angriff Metallrohre und Schlagstöcke ein und bewarfen die Menschen aus nächster Nähe mit Steinen.

Drei der internationalen Freiwilligen wurden verletzt und mussten mit Verdacht auf Knochenbrüche ins Krankenhaus eingeliefert werden. Eine Studentin des Berkeley City College wurde von einem Metallrohr im Gesicht und am Arm getroffen (siehe Foto unten), zwei weitere amerikanische Freiwillige wurden mit Holzknüppeln geschlagen. Eine vierte amerikanische Freiwillige erlitt leichte Verletzungen, als sie von Steinen getroffen wurde, die von den Siedlern geworfen wurden, die auch ihr Telefon stahlen.

Weitere Informationen zu den jüngsten Angriffen der Siedler finden Sie in diesem Video von Al Jazeera.

Foto: Ein Freiwilliger des Berkeley City College wird von israelischen Siedlern im besetzten Westjordanland angegriffen.

Die IDF-Soldaten, die am Tatort eintrafen, drohten, einen palästinensischen Bauern zu erschießen, der von den internationalen Freiwilligen begleitet wurde. Die Freiwilligen riefen: “Er ist einer von uns!”, woraufhin die Soldaten zwei Schüsse in die Luft neben dem Palästinenser abgaben. Ferner weigerte sich die Notrufzentrale der israelischen Polizei, Einsatzkräfte zu schicken und teilte dem internationalen Freiwilligen, der sie um Hilfe bat, mit, dass “die Armee ihnen mitgeteilt habe, dass es nicht notwendig sei, Einsatzkräfte zu schicken”. Keiner der israelischen Siedler wurde verhaftet oder für die wiederholten Übergriffe bestraft.

Die angegriffenen Freiwilligen waren Teil der kürzlich gestarteten Kampagne “Defend Palestine”, die von palästinensischen Basisorganisationen organisiert wird. Die Kampagne ruft internationale Freiwillige dazu auf, in großer Zahl in das Westjordanland zu kommen und Teil einer organisierten internationalen Schutzpräsenz zu werden.

Mohammed Khatib, ein palästinensischer Organisator der Kampagne, sagte: “Der heutige Angriff, weniger als 24 Stunden nach der Entscheidung des IGH, dass die israelische Besatzung illegal ist und die Siedler Straffreiheit genießen, wenn sie Gewalt ausüben, ist ein weiterer Beweis für die dringende Notwendigkeit eines internationalen Zivilschutzes in Palästina. Achtzehn Gemeinden im Westjordanland sind seit Oktober durch diese Gewalt völlig zerstört worden, und das palästinensische Volk hat keine Zeit mehr zu warten”.

Das Dorf Qusra, umgeben von der Siedlung Migdalim und den Siedlungsaußenposten Esh Kodesh, Bar Farm, Ahiya und Kida, war fast täglich Ziel von Angriffen israelischer Siedler, die ungestraft Dorfbewohner angriffen, Bauernhöfe verwüsteten und sogar mehrere Häuser im Dorf niederbrannten. Am 11. Oktober wurden vier Dorfbewohner bei einem solchen Angriff getötet, zwei weitere bei einem weiteren Angriff am 12. Oktober.

Der Angriff ereignete sich, als die Bauern von internationalen Freiwilligen zu ihren Olivenhainen in der Nähe des israelischen Außenpostens Esh Kodesh begleitet wurden. Unkontrollierte Siedlergewalt hat den Bauern seit Oktober den Zugang zu diesen Hainen und einem Großteil ihres Landes verwehrt. Obwohl es sich um palästinensisches Privatland in Zone B handelt, die seit 1994 unter palästinensischer Verwaltung steht, haben die israelischen Behörden nichts unternommen, um die Siedler unter Kontrolle zu bringen oder den Palästinensern die Nutzung ihres Landes zu ermöglichen.

Die palästinensischen Organisatoren und die amerikanischen Freiwilligen von Defend Palestine, einschließlich derer, die heute verletzt wurden, appellieren an das Weiße Haus, den Kongress und das Außenministerium der Vereinigten Staaten:

Den heutigen Angriff in Qusra zu untersuchen, die Identität der angreifenden Siedler zu ermitteln und umfassende Sanktionen gegen sie zu verhängen, wie es das Außenministerium am 11. Juli 2024 getan hat, als es drei andere gewalttätige israelische Siedler und fünf Einrichtungen sanktionierte.

Jegliche wirtschaftliche, diplomatische oder militärische Unterstützung Israels an die Bedingung zu knüpfen, dass Israel das Urteil des IGH vollständig umsetzt, einschließlich des Rückzugs seiner Streitkräfte und Siedler aus dem Westjordanland, dem Gazastreifen und Ost-Jerusalem.

Forderung und Durchsetzung eines dauerhaften Waffenstillstands im Gazastreifen, des Zugangs humanitärer Hilfe und der Freilassung aller palästinensischen Gefangenen.

Forderung nach Rückzug aller Siedler mit US-Staatsbürgerschaft, von denen schätzungsweise 100.000 der insgesamt über 700.000 israelischen Siedler illegal auf besetztem palästinensischem Land leben. Sollten sie sich weigern, das Land zu verlassen, müssen auch sie mit raschen Sanktionen rechnen.

Aufhebung der Steuerbefreiung für in den USA ansässige gemeinnützige Organisationen, die israelische Siedlungen und Außenposten in den besetzten palästinensischen Gebieten finanzieren.

Respektieren Sie das Völkerrecht und unternehmen Sie alle notwendigen Schritte, um das Recht des palästinensischen Volkes auf Sicherheit, Gerechtigkeit und Selbstbestimmung zu verwirklichen.

“Was heute geschehen ist, ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Lippenbekenntnisse der Biden-Administration gegenüber den israelischen Siedlern nicht ausreichen und viel stärkere Sanktionen gegen die israelischen Institutionen notwendig sind, die für die Ermöglichung der israelischen Gewalt und die Straflosigkeit der Siedler verantwortlich sind”, betonte der Organisator von Defend Palestine, Jonathan Pollak.