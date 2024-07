Von Trumps “Attentat” bis zu Bidens Verschwinden … alles nur Theater

Kit Knightly

Neuauflagen und Fortsetzungen haben das Filmemachen in Hollywood fast zum Erliegen gebracht, indem sie jeden Film in eine Ansammlung von Metareferenzen und Nostalgieködern verwandelt haben… “Hey, weißt du noch, als das in dem anderen Film passiert ist? Das war cool!

Jetzt scheint es, als versuche man die gleiche Taktik in der Politik. Das ist es, was wir mit dem “Attentatsversuch” auf Trump haben – ein Neuauflage eines alten Klassikers – des JFK-Attentats – für ein modernes Publikum.

Hey Leute, erinnert ihr euch an den zweiten Schützen? Erinnert ihr euch an den Sündenbock? Erinnert ihr euch an die Anweisung an die Geheimdienste, sich zurückzuhalten?

Hey, ihr Libertären und Wahrheitsfanatiker da draußen – seht ihr, Donald ist genau wie JFK, er ist auf eurer Seite. Er ist gegen den bösen alten Tiefen Staat, den ihr nicht mögt. Ehrlich.

Die Neuauflage ist natürlich billiger, kitschiger und richtet sich an die kleinen, gequetschten und verwirrten modernen Geister, die nicht mehr in der Lage sind, sich vollständig daran zu erinnern, wie die wirkliche Realität aussieht, und die leicht übersehen, dass

a) Trump wurde nicht wirklich der Kopf weggeblasen.

b) er sich in den letzten 4 Jahren seiner Amtszeit nie gegen den Deep State gestellt hat; und

c) Die Warren-Kommission war keine Ansammlung von Fragen, die von PR-Teams auf 𝕏 gepostet wurden, um ihre Kandidaten hart aussehen zu lassen.

Dies ist zweifellos der kraftvollste und relevanteste Austausch der gesamten Anhörung von @RepPatFallon



Dies allein rechtfertigt die Entlassung von Kim Cheatle, die Anklage von Kim Cheatle und die Inhaftierung von Kim Cheatle.



Der erste von vielen, die für den versuchten… pic.twitter.com/sxmKfZIyzZ — Viva Frei (@thevivafrei) Juli 22, 2024

Die republikanische Pseudo-Idylle konzentriert sich auf die Geheimdienstchefin Kimberly Cheatle, die eindeutig als Bösewichtin des Stücks dargestellt wird und immer neue Demütigungsrituale über sich ergehen lassen muss, die gestern in ihrem Rücktritt gipfelten.

Auf 𝕏 tauchen immer wieder Clips auf, in denen Republikaner ihr Fragen stellen, die sie nicht beantworten will.

Das können nur die bereits erwähnten verrohten und verwirrten modernen Köpfe mit der Realität verwechseln.

So wie Cheatles Auftritt auf dem jüngsten Parteitag der Republikaner, wo sie “versehentlich gefilmt” wurde, als republikanische Abgeordnete sie “wütend zur Rede stellten”.

Sen. Barrasso und Blackburn konfrontieren USSS-Direktor Cheatle auf dem RNC. Gut für sie. pic.twitter.com/893FFR0LNe — Mirthful Moments (@moment_mirthful) Juli 18, 2024

Wir haben es also mit einer hübschen kleinen Zweiteilung zu tun: Die Rechten wollen wissen, wie sie so etwas zulassen konnte, und die Linken sind empört, dass eine (weibliche) Beamtin so behandelt wird,

Und natürlich stellt niemand die einzig relevante Frage:

Warum war sie überhaupt dort?

Warum nahm die Leiterin des USSS am RNC teil, nachdem ihre Behörde angeblich den republikanischen Kandidaten fast getötet hatte?

Natürlich, damit der Film gedreht werden konnte. Damit wir TikTok-Actionclips haben, die die Generation Goldfisch teilen und beklatschen kann.

Es ist performativ. Alles ist performativ. Die ganze Zeit.

Inzwischen ist Onkel Joe aus dem Rennen ausgestiegen… per Tweet, warum auch immer. Niemand hatte ihn ein paar Tage lang gesehen, bis gestern Abend, woraufhin die Leute spekulierten, er sei irgendwo gestorben, was wiederum zu noch mehr erfundenem politischen Theater führte, als Kamala Harris angeblich Joe während einer Pressekonferenz an den Lautsprecher holte, um ein Lebenszeichen zu geben.

NOW – Kamala speaks to Biden over phone at campaign HQ: "It is so good to hear our President's voice. Joe, I know you're still on the reco… on the call… and we've been talking everyday…"pic.twitter.com/i6MyVAB9M3 — Disclose.tv (@disclosetv) July 22, 2024

Es ist so gefälscht, dass es mich schaudern lässt. Aber war es eine inkompetente Vertuschung? Oder vorgetäuschte Inkompetenz, um es so aussehen zu lassen, als gäbe es etwas zu vertuschen und das Reality-TV-Drama am Kochen zu halten?

Wer weiß das schon? Ist das überhaupt wichtig?

Ich bin alt genug, um mich an die Zeit vor drei Monaten zu erinnern, als so viele davon überzeugt waren, dass Kate Middleton seit Weihnachten tot sei, nur um dann lächelnd mit einem großen Hut aufzutauchen und all diese “Verschwörungstheoretiker” lächerlich zu machen.

Das ist nur eine weitere Drehung an der Schraube. Eine weitere Sache, die nur um ihrer selbst oder des Spiels willen gemacht wird.

Man könnte sagen, das ist alles nur Lärm. Bunte Lichter und Farben, um uns zu beschäftigen, während der große Reset uns alle betrifft.

Je näher der Wahltermin rückt, desto hysterischer wird der Strudel des inszenierten Theaters – im wahrsten Sinne des Wortes – und die nächste Clownshow ist die Wahl von Bidens Nachfolger auf der Liste der Demokraten. Harris ist die wahrscheinliche Erbin, aber es wird auch viel über Michelle Obama, Gavin Newsom oder sogar die Rückkehr von Hillary…. gesprochen – eine weitere Neuauflage in Sicht?

Ich freue mich auf den DNC nächsten Monat, wenn es so weitergeht wie in den vergangenen zwei Wochen, wird es lustig…

Vielleicht gibt es sogar noch mehr Wendungen – ein spannendes Staffelfinale von einem Autorenteam, das so verzweifelt versucht, die Einschaltquoten hochzuhalten, dass es alle Register zieht.

Spektakel und Theater, die uns vergessen lassen sollen, dass die Guten und die Bösen nur Schauspieler sind, die für dieselben Leute arbeiten und bezahlt werden, egal ob ihre Figur bis zum Abspann überlebt oder nicht.

Sie wollen nicht, dass wir uns daran erinnern, dass unabhängig vom Ausgang der Nominierungen und der anschließenden Wahl der endgültige Präsident von denselben Kräften ausgewählt wird, die die US-Wahlen 2020 manipuliert haben, und dass seine oder ihre Aufgabe darin bestehen wird, die gleiche menschenfeindliche Agenda fortzusetzen, die von fast jeder nationalen Regierung auf der ganzen Welt verfolgt wird.

Und das ist das Einzige, was wirklich zählt.

Aber was soll’s, wenn sie weiterhin immer absurdere politische Narrative über ihre Scheindemokratie verbreiten wollen, können wir auch gleich das Popcorn rausholen und genießen.

Solange wir uns daran erinnern, wird das Ende immer das gleiche sein.