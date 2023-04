Kriegsvorbereitungen … Westliche Staatsmedien enthüllen „russische Sabotagetrawler“.

Was die Situation noch gefährlicher macht, ist die Tatsache, dass westliche Medien schamlos für die Kriegsagenda werben.

Russische Fischtrawler sind in Tarnkappenmissionen unterwegs, um die transatlantische Kommunikation auszuspionieren und die Energieversorgung in Europa zu sabotieren, so eine koordinierte „Untersuchung“ der europäischen Staatsmedien.

Entschuldigen Sie das Wortspiel, aber diese Geschichte mit den russischen Trawlern hat etwas fauliges an sich.

Die staatliche britische BBC berichtete, dass ihre Kollegen in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden diese Woche die Ergebnisse einer gemeinsamen Untersuchung (sic) ausstrahlen, in der die erschreckende (sic) Behauptung aufgestellt wird, der Kreml habe eine Flotte getarnter Schiffe beauftragt, unterseeische Telekommunikationskabel anzuzapfen und Windparks in der Nordsee zu sabotieren.

Das Niveau der westlichen Medien hat sich über viele Jahre hinweg verschlechtert. Aber diese jüngste konzertierte öffentliche Inszenierung ist wirklich das Letzte. Abgesehen davon, dass es keine Beweise für die atemberaubende Geschichte gibt, wird auch unumwunden zugegeben, dass sich die Behauptungen auf nordische Geheimdienste als Quellen stützen. Aus früheren Wikileaks-Enthüllungen und anderen seriösen Quellen ist hinlänglich bekannt, dass der nordische staatliche Geheimdienst ein Stellvertreter der amerikanischen CIA ist.

Hier haben wir es also mit regierungseigenen Medien zu tun, die die europäischen Nationen mit Propaganda bombardieren, die unverhohlen darauf abzielt, in der Öffentlichkeit Angst vor Russland als Bedrohung zu schüren.

Und das, während die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten in den nächsten Wochen mit den bisher größten Militärmanövern in der nordischen Region beginnen werden. Diese Kriegsspiele mit dem Namen „Defender 23“ werden sich über mehrere Monate erstrecken und beinhalten die größte Verlegung von US-Truppen nach Europa seit dem vermeintlichen Ende des Kalten Krieges vor mehr als 30 Jahren. Die Stationierung von NATO-Truppen in der Nähe der russischen Westgrenze wird dreist als Bildung eines „Kriegsbündnisses“ angepriesen, wie die New York Times zustimmend berichtet.

Diese massive Mobilisierung von Zehntausenden von Truppen, Kampfflugzeugen und Marineschiffen unter der Führung Washingtons in Russlands Hinterhof findet zur gleichen Zeit statt, in der die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Partner ein rabiat antirussisches Regime in der Ukraine mit Waffen versorgen. Aus jüngsten Pentagon-Leaks wissen wir, dass amerikanische und westliche Spezialeinheiten nachweislich vor Ort in der Ukraine gegen Russland kämpfen. All dies wird von den westlichen Medien normalisiert, während dieselben Medien ihre Öffentlichkeit mit mysteriösen russischen Fischtrawlern in Angst und Schrecken versetzen, die angeblich planen, Telefongespräche auszuspionieren und die Stromversorgung von Windparks zu unterbrechen.

Das Gaslighting, das sich hier abspielt, ist wirklich beeindruckend. Denn während die westlichen Medien versuchen, die Öffentlichkeit mit haarsträubenden und unbewiesenen spekulativen Geschichten über russische Bösewichte zu erschrecken, die angeblich versuchen, europäische Zivilisten auszuspionieren und die Energieversorgung in Europa zu sabotieren, wird die tatsächliche Realität geflissentlich ignoriert.

Die jüngsten Pentagon-Leaks bestätigen, was Wikileaks und der ehemalige NSA-Analyst Edward Snowden schon vor langer Zeit enthüllt haben. Nämlich, dass die staatlichen Geheimdienste der USA ihre NATO-Verbündeten routinemäßig ausspionieren.

Zweitens: Was ist mit den spekulierten russischen Absichten, Windparks in der Nordsee in die Luft zu jagen, was ist mit der tatsächlichen Sprengung der Nord Stream-Gaspipelines unter der Ostsee? Diese Pipelines, deren Bau mehr als ein Jahrzehnt gedauert und über 20 Milliarden Dollar gekostet hat, um erschwingliches Erdgas aus Russland nach Europa zu liefern, wurden im vergangenen September von den Vereinigten Staaten und NATO-Komplizen gesprengt.

Wie der renommierte Enthüllungsjournalist Seymour Hersh vor über zwei Monaten berichtete, wurde die Sabotage der Nord Stream-Pipelines von US-Präsident Joe Biden persönlich angeordnet, um Europa von russischer Energie abzuschneiden. Es handelte sich um einen gigantischen Akt des Staatsterrorismus und wohl auch um eine Kriegshandlung gegen Russland. Washingtons Verrat besteht darin, Europa zu verarmen, um es zu einem gefangenen Sklaven des amerikanischen Kapitalismus zu machen.

Die westlichen Medien haben systematisch jede eingehende Berichterstattung über die Untersuchung von Seymour Hersh ausgeblendet. Anstatt eigene Nachforschungen anzustellen, haben diese Bastionen der „freien Presse“ versucht, mit Behauptungen, die ihnen von westlichen Geheimdiensten zugespielt wurden, abzulenken und das Wasser zu trüben. Die New York Times, die Washington Post und deutsche Medien haben versucht, absurde Berichte über „pro-ukrainische Militante“ zu verbreiten, die die Nord-Stream-Pipelines mit einer Jacht bombardiert haben.

Die skandinavischen Länder haben Berichten zufolge vorläufige Untersuchungen zum Nord-Stream-Vorfall durchgeführt, weigern sich jedoch, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen, und verweigern Russland auch den Zugang zu ihren Forschungsdaten – obwohl Russland der Hauptanteilseigner der bombardierten Infrastruktur ist.

Washington und seine europäischen Verbündeten haben alle Forderungen Russlands und Chinas an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen abgewürgt, eine unabhängige Untersuchung der Nord-Stream-Sabotage in Auftrag zu geben – ein potenzielles Verbrechen des Jahrhunderts.

Unglaublicherweise wurde in dem BBC-Bericht von dieser Woche über russische Geistertrawler“, die angeblich Unterseekabel und Windparks bedrohen, mit keinem Wort erwähnt, dass die USA und ihre NATO-Partner die Nord-Stream-Pipelines gesprengt haben.

Die BBC, die New York Times und andere westliche Medien sind nichts anderes als schmutzige Waschsalons für westliche Geheimdienste geworden, deren unerbittliche Mission es ist, Russland wegen der Ukraine und China wegen Taiwan zu verleumden. Es ist eine orwellsche Meisterleistung, wenn die Aggressoren zu Opfern und Verteidigern gemacht werden. Die westliche Berichterstattung über Russland und China ist zu einer Travestie geworden. Es ist eine regelrechte Dämonisierung ohne den Anschein von sachlicher Ausgewogenheit oder historischem Kontext.

Wir leben in gefährlichen Zeiten eines Krieges, der zu einem nuklearen Flächenbrand eskalieren könnte. Die Vereinigten Staaten und ihre imperialistischen europäischen Vasallen treiben den Krieg als letzten Versuch voran, um die schwindende unipolare Hegemonie Washingtons zu stützen. Was die Situation noch gefährlicher macht, ist die Tatsache, dass die westlichen Medien schamlos für die Kriegsagenda werben.