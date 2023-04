Unvermeidliche De-Dollarisierung: Welche Länder wenden sich vom Greenback ab?

Der Trend, die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern und im internationalen Zahlungsverkehr auf nationale Zahlungsmittel umzusteigen, gewinnt weltweit an Fahrt.

Die US-Sanktionen gegen Russland und andere Länder haben die Vorherrschaft des Dollars in Gefahr gebracht, da die betroffenen Länder nach Alternativen suchen, erklärte Finanzministerin Janet Yellen am Sonntag gegenüber einer amerikanischen Nachrichtenagentur.

“Wenn wir Finanzsanktionen verhängen, die an die Rolle des Dollars gekoppelt sind, besteht die Gefahr, dass mit der Zeit die Hegemonie des Dollars untergraben wird”, sagte Yellen.

Welche Länder sind also bereit, die Verwendung der US-Währung bei Handelsgeschäften abzuschaffen? Sputnik erforscht.

Russland

In einem neuen Zeichen für Russlands Bestreben, den Dollar loszuwerden, sagte Außenminister Sergej Lawrow letzte Woche in einer Erklärung, dass der Trend, den Dollar für Abrechnungen im internationalen Handel aufzugeben, “unumkehrbar” sei.

Lawrow fügte hinzu, dass der Prozess der Abkehr einer Reihe von Ländern, darunter auch Russland, vom Dollar bereits im Gange sei und sich in nächster Zukunft sicherlich noch beschleunigen werde.

Nach Ansicht des Ministers haben sich die USA selbst in den Fuß geschossen, indem sie die Weltwirtschaft durch die dominante Rolle des Dollars gesteuert haben. Lawrow fügte hinzu, dass die Sanktionen Washingtons gegen Moskau wegen der militärischen Sonderoperation in der Ukraine anderen Ländern die Notwendigkeit vor Augen geführt hätten, ihre Abhängigkeit vom Westen zu verringern.

Damit griff er frühere Äußerungen von Präsident Wladimir Putin über den “unvermeidlichen Prozess der Entdollarisierung” auf, der sich derzeit in Russland vollziehe und eine schnellstmögliche Umstrukturierung der nationalen Wirtschaft erfordere.

Das russische Finanzministerium wiederum hat den Dollar wiederholt als “giftig” bezeichnet, während der Chef der russischen VTB-Bank, Andrej Kostin, die US-Währung als Washingtons mächtigste Waffe bezeichnete, die es ihm erlaube, “andere Länder zu dominieren und ihnen Angst zu machen”. Russland habe keine andere Wahl, als “den Weg der Entdollarisierung zu gehen”, so Kostin.

Brasilien, China

In der vergangenen Woche forderte der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva die BRICS-Staaten auf, eine Alternative zum Dollar im Außenhandel zu entwickeln. Zu den BRICS-Ländern gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.

“Warum kann eine Institution wie die BRICS-Bank nicht eine Währung haben, die die Handelsbeziehungen zwischen Brasilien und China, zwischen Brasilien und allen anderen BRICS-Ländern finanziert? Wer hat entschieden, dass der Dollar die (Handels-)Währung nach dem Ende der Goldparität ist?” sagte Lula während eines Besuchs bei der in Shanghai ansässigen New Development Bank.

Gleichzeitig räumte er ein, dass die Abkehr vom Dollar “schwierig ist, weil wir nicht daran gewöhnt sind. Jeder hängt von einer einzigen Währung ab”.

Lula äußerte sich, nachdem Brasilien eine Vereinbarung mit China getroffen hatte, den Handel in ihren eigenen Währungen abzuwickeln und damit den US-Dollar als Zwischenhändler abzuschaffen. Die brasilianische Agentur für Handels- und Investitionsförderung erklärte, das Abkommen werde dazu beitragen, “die Kosten zu senken, den bilateralen Handel noch stärker zu fördern und Investitionen zu erleichtern”.

Westliche Medien wiederum berichteten damals, dass das Abkommen China, dem größten Konkurrenten der US-Wirtschaftshegemonie, und Brasilien, der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas, ermöglichen soll, ihre massiven Handels- und Finanztransaktionen direkt abzuwickeln, indem sie Yuan gegen Reais und umgekehrt tauschen, anstatt den Umweg über den Dollar zu nehmen.

Ein staatliches chinesisches Medienunternehmen meldete unterdessen, dass die größte Geschäftsbank des Landes, die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), die erste grenzüberschreitende Yuan-Transaktion in Brasilien in ihrer dortigen Filiale abgewickelt hat, was “einen weiteren wichtigen Schritt in der Globalisierung des Yuan darstellt”.

Die Transaktion war die erste ihrer Art, seit die chinesische Zentralbank die ICBC im Februar als Yuan-Clearingbank in Brasilien zugelassen hat.

Chinesische Experten wurden von der Zeitung mit den Worten zitiert, dass “Yuan-Abrechnungen die regionale Wirtschafts- und Handelserholung in der Post-COVID-Ära ankurbeln und Unternehmen dabei helfen dürften, eine verlässlichere Alternative zum US-Dollar zu finden, da sie sicherere grenzüberschreitende Handels- und Investitionsgeschäfte anstreben.”

Zhang Jieyu, stellvertretender wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung für Lateinamerika- und Karibikstudien am China Institute of International Studies, erklärte gegenüber der Zeitung, dass die Yuan-Einigung mit Brasilien “ein klares Zeichen für die wachsende Akzeptanz und den Einfluss der chinesischen Währung auf der ganzen Welt ist und als Beispiel für weitere Länder dienen wird.”

Das Blatt berichtete, dass “der US-Dollar zwar immer noch die brasilianischen Devisenreserven dominiert, aber die Rolle des Yuan als aufstrebende internationale Reservewährung in letzter Zeit hervorgehoben wurde”.

Aus einem kürzlich veröffentlichten Bericht der brasilianischen Zentralbank geht hervor, dass der Anteil des Yuan an den brasilianischen Devisenreserven Ende 2022 5,37 % betragen wird und damit den Anteil des Euro (4,74 %) übertrifft, was bedeutet, dass der Yuan die zweitgrößte Reservewährung des südamerikanischen Landes ist.

Indien

Während Indien aufgrund der angespannten Beziehungen zu China dem Handel mit dem Yuan eher zurückhaltend gegenübersteht, ist allein schon der Gedanke an eine Diversifizierung der Außenhandelswährungen für Neu-Delhi von großem Interesse.

Medienberichten zufolge hat letzte Woche eine ganze Reihe von Ländern Gespräche mit der indischen Zentralbank geführt, um den Abschluss gegenseitiger Handelsgeschäfte in indischen Rupien zu erörtern.

Zu den Ländern gehören Berichten zufolge Indiens unmittelbare Nachbarn wie die Malediven und Myanmar sowie Russland und sogar das Vereinigte Königreich, Deutschland und Neuseeland.

Den Berichten zufolge planen Unternehmen und Banken der genannten Länder nun, so genannte Vostro-Konten bei indischen Banken einzurichten, die ihnen helfen sollen, Geschäfte für die Lieferung indischer Waren ins Ausland abzuschließen und umgekehrt.

Im Moment sieht das System noch recht umständlich aus, da die Eröffnung eines jeden solchen Kontos von den indischen Aufsichtsbehörden genehmigt werden muss und die angesammelten Kontoguthaben nur in indische Staatsanleihen investiert werden können. Experten sind der Meinung, dass das System zwar nicht mit den Grundsätzen des Freihandels vereinbar ist, aber dennoch einen großen Schritt nach vorn darstellt. Es wird vermutet, dass das System bereits bei Transaktionen im Zusammenhang mit dem russisch-indischen Handel und dem Handel zwischen Indien und dem Iran getestet worden ist.

Die BRICS wollen gemeinsam den Dollar abschaffen

Was die BRICS insgesamt betrifft, so erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow im Februar, dass die Mitgliedsstaaten der Gruppe aufgrund der Unzuverlässigkeit des Dollars bereits aktiv daran arbeiten, die Zahlungen in nationalen Währungen im gegenseitigen Handel und bei Finanzgeschäften zu erhöhen.

“Der Anteil der Landeswährungen an den Zahlungen zwischen den BRICS-Ländern nimmt bereits rasch zu. In den BRICS-Ländern gibt es Initiativen, die sich mit der Notwendigkeit befassen, an der Schaffung einer eigenen Währung zu arbeiten. Der Grund dafür ist ganz einfach: Wir können uns nicht auf Mechanismen verlassen, die in den Händen derer liegen, die jederzeit betrügen und sich weigern können, ihren Verpflichtungen nachzukommen”, erklärte Lawrow gegenüber Reportern.

Der russische Wirtschaftswissenschaftler und Forscher Mikhail Khazin erklärte gegenüber Sputnik, dass die Vorherrschaft des Dollars durch das Entstehen mehrerer alternativer Währungszonen, die den lateinamerikanischen, eurasischen, chinesischen und indischen Raum umfassen, beendet werden könnte.

Dieser Prozess sei bereits im Gange, und es sei sinnvoll, ein Zahlungssystem zu schaffen, das die Währungssysteme des eurasischen, chinesischen, indischen und lateinamerikanischen Raums miteinander verbindet”, so Chasin.

“Es ist notwendig, ein vom Dollar unabhängiges Zahlungssystem zu schaffen”, betonte er.

Golfstaaten

Mitte März schloss die chinesische Export-Import-Bank Berichten zufolge den ersten Kooperations- und Kreditvertrag mit der saudi-arabischen Nationalbank ab. Damit soll sichergestellt werden, dass Transaktionen zwischen Unternehmen aus beiden Ländern künftig in der jeweiligen Landeswährung abgewickelt werden.

Experten zufolge hat Riad bereits im März 2022 damit begonnen, über die Umstellung auf den Yuan-Handel nachzudenken, und die aktive Zusammenarbeit mit Peking in diesem Bereich in den letzten Monaten hat diesen Prozess erheblich vorangetrieben.

Ende letzten Monats unterzeichnete China das erste Energiegeschäft in Yuan, das rund 65 000 Tonnen Flüssigerdgas (LNG) aus den VAE betraf.

Die Transaktion wurde von der China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) und dem französischen Unternehmen TotalEnergies über die Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange abgewickelt. Vertreter des chinesischen Öl- und Gasunternehmens CNOOC erklärten in diesem Zusammenhang, dass sie beabsichtigen, weiterhin “Innovationen” im LNG-Handel zu fördern.

Die Vereinbarung kam zustande, nachdem die irakische Zentralbank im Februar angekündigt hatte, dass sie zum ersten Mal die direkte Abwicklung von Handelsgeschäften mit China in Yuan zulassen wolle, um den Zugang zu Fremdwährungen zu verbessern.

Die Zentralbank erklärte, sie wolle damit eine Dollarknappheit auf den lokalen Märkten ausgleichen, die die Regierung zuvor dazu veranlasst hatte, eine Währungsaufwertung zu genehmigen.

“Es ist das erste Mal, dass Importe aus China in Yuan finanziert werden, da irakische Importe aus China bisher nur in [US-]Dollar finanziert wurden”, sagte Mudhir Salih, der Wirtschaftsberater der Regierung, einer britischen Nachrichtenagentur.

Zuvor hatte der russische Experte Michail Chasin gegenüber Sputnik erklärt, dass der “unvermeidliche” Prozess der Entdollarisierung durch Washingtons weitreichende Sanktionen gegen wichtige globale Akteure, darunter Russland, und die Verwendung des Dollars als “Bestrafungsmechanismus” begünstigt worden sei. Durch das Einfrieren von Vermögenswerten der russischen Zentralbank, den Ausschluss des Landes aus dem SWIFT-Zahlungssystem und das Verbot der Ausfuhr von auf US-Dollar lautenden Banknoten in das Land habe Washington ein bedrohliches Signal an andere Weltakteure gesendet, so der russische Experte.