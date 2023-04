COVID-Arzt, der seine Stelle im Krankenhaus aufgab, hat eine Vision für die Gesundheitsversorgung

Vor kurzem habe ich Dr. Paul Marik, den Erfinder des bekannten MATH+-Protokolls, zu seinen Erfahrungen während der Pandemie und wie sie ihn verändert hat, interviewt.

Vor der COVID-Pandemie wurde Dr. Paul Marik durch die Entwicklung eines hochwirksamen Sepsis-Protokolls mit intravenösem Vitamin C bekannt, das zu einem drastischen Rückgang der Sterblichkeitsrate führte. Im Jahr 2020 war er Mitbegründer der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) und veröffentlichte anschließend eines der umfassendsten und wirksamsten Protokolle zur Behandlung von COVID-19.

Trotz einer glänzenden Karriere bis zu diesem Zeitpunkt führte die Sünde, auf einer frühzeitigen Behandlung von COVID-19 zu bestehen und diese Informationen mit der Öffentlichkeit zu teilen, dazu, dass er verunglimpft, diskreditiert und schließlich zum Rücktritt gezwungen wurde. Auch ich bin ein Veteran in dieser Angelegenheit, und zwar so sehr, dass Marik die ersten beiden Male, als ich versuchte, ihn zu interviewen, die Einladung ablehnte, zum Teil wegen der Art und Weise, wie ich in den Medien dargestellt wurde.

Ich hatte das Kool-Aid geschluckt. Ich war ein fest angestellter Professor der Medizin. Ich war sogar der Einzige in meinem Fachbereich mit einer festen Stelle. Ich glaubte der medizinischen Literatur, ich glaubte den Erzählungen. Ich habe geglaubt, was ich gelehrt habe, und Sie können verstehen, wie verstörend es für einen selbst ist, wenn man entdeckt, dass das, was man gelehrt und gefördert hat, auf Lügen, Unwahrheit und Täuschung beruht.“

Es ist in der Tat eine harte Pille, die jeder schlucken muss, und ich applaudiere Marik dafür, dass er den Mut und die moralische Stärke hatte, den echten Beweisen zu folgen und nicht vor der Wahrheit zurückzuschrecken, als sie ihm dämmerte. Manche können damit nicht umgehen und stecken einfach den Kopf in den Sand und tun so, als wüssten sie nicht, was sie wissen.

COVID hat aufgedeckt, worum es im medizinischen System geht

Wie Marik feststellte, hat COVID nicht nur die Welt, sondern auch die Medizin verändert. Vor COVID waren Intensivmediziner relativ isoliert von den Übeln der Big Pharma und sie hatten therapeutische Freiheit. Ihre Aufgabe war es, den Patienten mit allen verfügbaren Mitteln zu retten, und das taten sie auch.

Das änderte sich, als COVID aufkam. Plötzlich wurde den Ärzten befohlen, die Patienten ohne Behandlung nach Hause zu schicken, bis sie nicht mehr in der Lage waren zu atmen, und dann sollten sie sie mechanisch beatmen und einem strengen Medikamentenprotokoll folgen. Zusammengenommen erwiesen sich diese Behandlungen für die meisten Patienten als tödlich.

Marik gehörte zu denjenigen, die sich weigerten, dies zu akzeptieren, und sich daran machten, Behandlungsprotokolle zu entwickeln, eines für den Einsatz im Krankenhaus und ein anderes für die frühe ambulante Behandlung.

Es ist ihnen einigermaßen gelungen, meine klinische Karriere zu beenden, aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde niemals aufgeben, denn man muss für Wahrheit und Ehrlichkeit kämpfen. Ich glaube, dass ich jetzt eine viel größere Rolle spiele, weil ich und Sie und viele von uns den Betrug des Systems aufgedeckt haben, und wir müssen Patienten und Gesundheitsdienstleister in die Lage versetzen, das zu tun, was unsere hippokratische Pflicht ist: Den Patienten zu helfen. Dazu sind wir hier.“

Das MATH+-Protokoll

Das ursprüngliche MATH+-Protokoll, das der FLCCC Anfang 2020 entwickelte, erhielt seinen Namen von:

Seitdem wurde das Protokoll mehrmals überarbeitet, da mehr Daten verfügbar wurden. Darüber hinaus wurden weitere Protokolle entwickelt, darunter eines für lange COVID- und COVID-Spritzenverletzungen. Sie finden sie alle auf der Website des FLCCC.

Die Pflicht gegenüber dem Patienten führte zur Entdeckung der Sepsis-Behandlung

Wie Marik erklärt, ist das MATH+-Protokoll aus seinem vier Jahre zuvor entwickelten HAT-Protokoll für Sepsis hervorgegangen.

„HAT steht für Hydrocortison, Ascorbinsäure und Thiamin. Wie kam es dazu? Ich bin ein Kliniker am Krankenbett, und wie [Sir William] Osler sagte: ‚Man lernt Medizin am Krankenbett. Und warum? Weil dort der Patient ist … Dort werden einige der wichtigsten Entdeckungen gemacht, am Krankenbett. [Im Januar 2016 hatte ich eine Patientin mit einer überwältigenden Sepsis. Ich glaube, sie war in ihren 50ern.

Sie hatte eine biliäre Sepsis. Sie kam auf die Intensivstation. Sie wurde intubiert. Sie hatte ein Nierenversagen. Sie bekam mehrfache Dosen von Vasopressoren. Als Arzt wusste ich, dass sie sterben würde … und wenn man am Krankenbett steht, hat man eine Verpflichtung gegenüber dem Patienten. Der Arzt denkt immer: ‚Was kann ich tun, um diesem Patienten zu helfen? Gibt es ein Kaninchen, das ich aus dem Hut zaubern kann, um ihr zu helfen?‘

Zufälligerweise hatte ich einige Arbeiten von Dr. [Alpha] Fowler über Vitamin C gelesen und war von seiner Arbeit wirklich beeindruckt. Er hatte eine vorläufige Studie über Vitamin C bei Sepsis durchgeführt, und ich dachte: „Wissen Sie was? Warum probiere ich es nicht aus?‘ Es ist im Krankenhaus erhältlich. Es ist von der FDA zugelassen. Ich rief meinen Apotheker an; wir hatten Vitamin C. Ich sagte ihm, was ich tun wollte. Ich erklärte der Familie, was wir vorhatten. Ich beschloss, Vitamin C zu verwenden.

Ich war mir nicht sicher, welche Dosis ich verwenden sollte. Ich sah mir die Studie von Dr. Fowler an, und in seiner Arbeit verwendete er zwei verschiedene Dosen, 50 Milligramm pro Kilogramm pro Tag und 200 … Wir begannen mit 100 mg pro Kilogramm pro Tag, was 1,5 Gramm alle sechs Stunden entsprach …

Ich war immer sehr beeindruckt von Hydrocortison bei Sepsis. Vor kurzem, etwa vor einer Woche, haben wir nun eine Arbeit, die den lebensrettenden Nutzen von Hydrocortison bei Lungenentzündung belegt. Das war also nichts, was ich aus der Luft gegriffen habe.

Dann habe ich Thiamin wegen seiner vielfältigen positiven Wirkungen hinzugefügt. Zunächst dachte ich, dass es zusammen mit Vitamin C vor Oxalose schützen würde, aber das war nicht der Fall. Aber Thiamin hat tatsächlich wichtige Auswirkungen auf den intermediären Stoffwechsel, die Funktion der Mitochondrien, die Energie, den Stoffwechsel, und Patienten mit Sepsis haben oft sowohl einen Vitamin-C-Mangel als auch einen Thiamin-Mangel.

Das war der anfängliche Grundgedanke für dieses Projekt. Ich dachte: „Was haben wir denn zu verlieren? Als ich am nächsten Morgen zur Arbeit kam, war ich überzeugt, dass sie nicht bei uns sein würde. Ich kann Ihnen sagen, dass ich völlig verblüfft und fassungslos war. Am nächsten Morgen saß sie aufrecht im Bett, die Vasopressoren waren abgesetzt. Sie wurde extubiert. Ihre Nierenfunktion hatte sich verbessert, und drei Tage später konnte sie die Intensivstation verlassen.

Ich war fassungslos. Unsere Krankenschwestern waren fassungslos. Die Assistenzärzte waren fassungslos. Sie hatten so etwas noch nie gesehen. Diese Frau, von der wir wussten, dass sie sterben würde, konnte das Krankenhaus einfach so verlassen. Wenn man so etwas sieht, sagt man: ‚Wow, vielleicht war das nur ein Zufall‘. Aber ich habe es wieder und wieder gemacht, und es ist genau das Gleiche passiert.

Wir haben dies als Protokoll in unserer Intensivstation eingeführt, und unsere Krankenschwestern haben es befürwortet, weil sie die dramatische Wirkung sehen konnten. Die Krankenschwestern sagen die Wahrheit. Sie sind diejenigen, die am Krankenbett stehen … obwohl das Krankenhaus versucht hat, sie zum Schweigen zu bringen.“