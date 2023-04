Faktencheck der Behauptung des Guardian, dass „Covid eine goldene Ära der Impfstoffe einläutete“

Allem Anschein nach sehen sich die Menschen mit den vereinten Anstrengungen eines internationalen Kartells kommerzieller Interessen konfrontiert – Mediengiganten, Big Pharma, Agrarindustrie, Lebensmittelhersteller, Regierungen, Hochschulen, medizinische und militärische Behörden – die alle zu 100 % hinter unserer biotechnologischen Zukunft stehen, komme, was wolle. Sie wollen in aller Eile eine Reihe neuer Medikamente und Impfstoffe einführen, die weitaus invasiver, experimenteller und gefährlicher sind als alles, was wir bisher erlebt haben.

Dies wird in zwei kürzlich von The Guardian veröffentlichten und von Medscape wiedergegebenen Artikeln deutlich. Gestern haben wir auf den von Medscape veröffentlichten Artikel hingewiesen, der sich über die Nachricht zu freuen schien, dass Moderna seine mRNA-Injektionen auf „alle möglichen Krankheitsbereiche“ ausweiten will. Zugegeben, Medscape zitierte einen Artikel in The Guardian, von dem wir wissen, dass er Teil der Propagandamaschine ist und dessen Ruf in Scherben liegt, aber enttäuschend ist, dass Medscape, eine Webressource für Ärzte und Angehörige der Gesundheitsberufe, die Propaganda einfach wiederkäut, ohne auch nur den geringsten Hinweis auf die Schäden oder Gefahren, die mRNA-Injektionen für die Menschheit darstellen, zu geben.

Sehr zur Schande von Medscape gibt Dr. Guy Hatchard einen Einblick in die Verbindungen zwischen dem Autor der Guardian-Artikel und Bill Gates und überprüft die Guardian-Artikel, indem er sie mit den bekannten Fakten vergleicht.

Dr. Guy Hatchard

Zwei Leitartikel, die kürzlich im britischen Guardian erschienen sind, geben einen Hinweis darauf, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf uns zukommen wird. Der eine trug den Titel „A silver lining“: how covid ushered in a vaccines golden era“ und der andere „Cancer and heart disease vaccines ‚ready by the end of the decade (Ein Silberstreif am Horizont“: wie Covid eine goldene Ära der Impfstoffe einleitete“ und der andere „Impfstoffe gegen Krebs und Herzkrankheiten, die bis zum Ende des Jahrzehnts fertig sind)'“.

Beide Artikel wurden von Linda Geddes, Wissenschaftskorrespondentin des Guardian, verfasst. Wenn man ein wenig recherchiert, stellt man fest, dass Geddes auch Beraterin von GAVI ist, der Global Vaccine Alliance, deren größter Geldgeber die Gates Foundation ist. Zwei Leitartikel am selben Tag in einer vermeintlich unabhängigen Zeitung sagen viel über die enorme Reichweite von GAVI, Gates und Big Pharma aus.

Die Artikel versprechen die Rettung von Millionen von Menschenleben bis zum Jahr 2030 durch mehrere mRNA-Impfstoffe, die von Moderna für Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Infektionskrankheiten, Autoimmunerkrankungen und seltene Krankheiten entwickelt werden – ein fast volles Haus. Verzeihen Sie mir, dass ich ein Spielverderber bin, aber sind das nicht dieselben Krankheiten, von denen jetzt bekannt ist, dass sie durch mRNA-Impfstoffe verursacht oder verschlimmert werden, die wir jede Woche in unseren Berichten besprechen?

Aber keine Sorge, Geddes interviewt eine Reihe von Impfstoffwissenschaftlern und berichtet: „Die Entwicklung und Erprobung ist seit der Einführung von Covid-19 in einem noch nie dagewesenen Tempo vorangeschritten, sodass Technologien, die andernfalls ein weiteres Jahrzehnt gebraucht hätten, um die späte klinische Erprobung, die behördliche Zulassung und den Scale-up der Produktion zu durchlaufen, ihre Tauglichkeit unter Beweis stellen konnten [indem sie einfach unbewiesen an Millionen von Menschen verabreicht wurden].“

„Seitdem ist die Zahl der Studien zur Erforschung von mRNA-Impfstoffen für andere Krankheiten explodiert. Einigen von ihnen hat die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA den Status eines Therapiedurchbruchs verliehen, was bedeutet, dass ihre Zulassung im Schnellverfahren erfolgen wird (und sie dann Millionen ahnungsloser menschlicher Versuchskaninchen verabreicht werden).

Ich kann nicht glauben, was da lese. Es wird jetzt in Betracht gezogen:

Ein Triumph, dass die mit Pfizer mRNA geimpfte Versuchsgruppe eine höhere Sterblichkeitsrate aufwies als die Kontrollgruppe (Ergebnisse, die verschwiegen wurden und wie andere Fakten immer noch verschleiert werden).

Ein sogenannter Fortschritt für die Wissenschaft, dass die Versuche zur Sicherheit des Impfstoffs abgebrochen und die Kontrollgruppen geimpft wurden, obwohl sie über einen längeren Zeitraum ungeimpft bleiben sollten, um die Sicherheit zu bestimmen.

Der Artikel im Guardian enthält einige einfache Diagramme, die die Funktionsweise von Zehntausenden von Genen und Millionen von Proteinen in jeder unserer 37 Billionen Zellen zum Nutzen von Laien auf einen einfachen magischen Spritzer reduzieren. Sie scheinen den Diagrammen sehr ähnlich zu sein, die uns über die nicht vorhandene Sicherheit und Wirksamkeit von mRNA-Covid-Impfstoffen getäuscht haben.

Haben sie vergessen, was der bedeutende und preisgekrönte Forschungsbiologe Professor Brian J. Ford 2017 über die Unzulänglichkeit unseres Wissens über lebende Systeme und die Gefahr der Annahme, dass wir mehr wissen, als wir wissen, schrieb?

„Die unergründliche Komplexität einer lebenden Zelle wird nicht allgemein geschätzt; selbst eine Simulation der Bewegungsabläufe eines Mitochondriums würde unsere heutigen Vorstellungen übersteigen. Die Nachahmung von Fragmenten unseres trivialen Verständnisses erklärt nicht ihre Komplexität, denn Zellen sind intelligent, und sie leben ein Leben, mit dem wir uns kaum auseinandergesetzt haben.“

In den Artikeln des Guardian werden zwei laufende Versuche mit neuen Moderna-Impfstoffen erwähnt, deren Zulassung von der FDA gerade beschleunigt wurde:

Ein experimenteller mRNA-Impfstoff zeigte eine Wirksamkeit von 83,7 % (??) gegen nur zwei (??) Symptome von RSV (Husten und Fieber) – RSV ist im Allgemeinen eine milde, erkältungsähnliche Krankheit, die Säuglinge und ältere Erwachsene schwerer treffen kann.

Eine Studie mit einem genetischen Impfstoff gegen Melanom-Hautkrebs mit nur 157 Teilnehmern zeigte Berichten zufolge eine um 44 % geringere Sterblichkeit und ein geringeres Wiederauftreten des Krebses im Vergleich zur Behandlung mit dem Medikament Keytruda allein.

Der Zeitungsartikel enthält nicht die erforderlichen Informationen, um zu beurteilen, was die 83,7 % und 44 % bedeuten könnten. Tatsächlich ist die Fünf-Jahres-Überlebensrate für alle Formen des Melanoms unter Verwendung der derzeitigen Behandlungen mit 94 % sehr hoch, und Keytruda ist keine eigenständige Melanom-Behandlung, sondern nur eine optionale Behandlung für einige fortgeschrittene Formen des Melanoms. Vor diesem Hintergrund ist die Zahl von 44 % praktisch bedeutungslos und eindeutig ein statistischer Taschenspielertrick, um den Laien über die Gesamtwirksamkeit zu täuschen.

Der Guardian-Artikel wirft mehr ernste Fragen auf als er Antworten gibt. Unglaublicherweise werden z. B. keine unerwünschten Wirkungen erwähnt, außer dass einige (???) Menschen sich nach der Covid 19-Impfung etwas unwohl gefühlt haben, was nach Ansicht von Prof. Robin Shattock, dem Leiter des Future Vaccine Manufacturing Research Hub am Imperial College London, fälschlicherweise dazu führen könnte, dass einige Menschen mit der Impfung zögern. Warum konnte Professor Shattock nicht erkennen, dass die Zahl der Berichte über Impfschäden durch Covid-19-Impfstoffe die aller anderen bisherigen Grippeimpfstoffe zusammengenommen um ein Vielfaches übersteigt?

Dr. Paul Burton, Chief Medical Officer bei Moderna, glaubt, dass Moderna neben anderen Wundern in Kürze eine einzige Impfung für alle Atemwegserkrankungen entwickeln wird. Keines der beiden zitierten Moderna-Studienergebnisse ist so bahnbrechend, wie er und die Artikel den unkritischen Lesern zu suggerieren versuchen. Keines dieser Ergebnisse rechtfertigt in einer Weise die Behauptung, dass die meisten Krankheiten in 5 bis 10 Jahren geheilt sein werden. Auch will uns Dr. Bruton nicht über die bekannte Tatsache aufklären, dass Virusimpfstoffe andere Atemwegserkrankungen begünstigen können, was als virale Interferenz bekannt ist und auch aus der Kombination von Impfstofftypen resultieren kann.

Was erhofft sich Moderna also eigentlich? Offensichtlich auf einen weiteren 100-Milliarden-Dollar-Zahltag. Geddes interviewt eine Reihe führender Impfstoffwissenschaftler, die den Regierungen überschwänglich für ihre politische Macht und ihre Finanzierung danken, die ihrer Meinung nach dazu beigetragen haben, dass der Impfstoff Hunderten Millionen Menschen verabreicht werden kann [noch bevor die Sicherheit erforscht wurde]. Das Vereinigte Königreich, die USA und Norwegen sind die wichtigsten Geberländer von GAVI.

Die Hauptsorge der Wissenschaftler scheint darin zu bestehen, dass ihre Forschungsgelder abgezweigt werden, um den Krieg in der Ukraine zu finanzieren, und so warnen sie davor, „dass der beschleunigte Fortschritt, der in den vergangenen drei Jahren ‚um eine Größenordnung‘ angestiegen ist, umsonst sein wird, wenn das hohe Investitionsniveau nicht beibehalten wird.“

Wir lassen uns doch nicht von dieser Art kindisch durchschaubarer Public-Relations-Übertreibung und Propaganda täuschen, oder? Hervorragend vernetzte und finanzstarke Leute planen das „scharfe Ende“ unserer medizinischen Zukunft als willfährige Laborratten, und sie gehen fest davon aus, dass die Regierungen uns keine Ausstiegsmöglichkeiten geben werden, während willfährige Gesetzgeber und Gerichte ihnen Immunität gewähren werden. Mit anderen Worten: Business as usual, aber mit neuen, tödlicheren Spielzeugen.

Um diesen Wissenschaftlern zu helfen, veröffentlichen Mainstream-Publikationen wie Scientific American und viele andere Artikel über Strategien, um die Debatte zu beenden, bevor sie überhaupt begonnen hat. Die beiden Artikel in The Guardian sind Paradebeispiele für einen Präventivschlag gegen das, was fälschlicherweise als Verschwörungstheorien bezeichnet wird und in Wirklichkeit vernünftige Fragen sind. Seit wann schließt die Wissenschaft eine rationale Debatte und offene Informationen aus? Das geschieht hier in Neuseeland. Sehen Sie sich diesen aufschlussreichen Beitrag über Dr. Sanjaya Hattotuwa, den Leiter des Desinformationsprojekts, an.

Allem Anschein nach sehen sich die einfachen Menschen den vereinten Bemühungen eines internationalen Kartells kommerzieller Interessen gegenüber – Mediengiganten, große Pharmaunternehmen, agrarchemische Industrien, Lebensmittelverarbeiter, Regierungen, Hochschulen, medizinische und militärische Behörden – die alle zu 100 % hinter unserer biotechnologischen Zukunft stehen, komme, was wolle. Sie wollen in aller Eile eine Reihe neuer Medikamente und Impfstoffe auf den Markt bringen, die weitaus invasiver, experimenteller und gefährlicher sind als alles, was wir je zuvor erlebt haben. Noch besorgniserregender ist, dass ihre unvorhersehbaren Auswirkungen nicht mehr rückgängig gemacht werden können, wenn sie einmal eingesetzt wurden, da sie aktive synthetische genetische Anweisungen enthalten. Sie werden uns über Generationen hinweg erhalten bleiben.

Wir stehen am Anfang einer sich langsam anbahnenden Katastrophe, die die Menschheit zu verschlingen beginnt.

Wie beängstigend diese Aussicht sein kann, wurde letzte Woche durch die Veröffentlichung einer Arbeit mit dem Titel „SARS-CoV-2 Spike Protein Accumulation in the Skull-Meninges- Brain Axis: Potential Implications for Long-Term Neurological Complications in post-covid-19“ unterstrichen. Es gibt zwei Quellen für das Covid-Spike-Protein – die Covid-Infektion und die Impfung. Die zweite ist die hartnäckigere und quantitativ größere Quelle. Die Ergebnisse der Studie, die auf Autopsien und Tierversuchen beruhen, lassen vermuten, dass das Spike-Protein eine lange Lebensdauer im Körper haben könnte, wodurch es weiterhin zum Zelltod im Gehirn und damit zu langfristigen neurologischen Schäden führen könnte.

Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass dies bereits geschieht, wenn wir uns umschauen und die steigende Schwerkriminalität, die überfüllten Krankenhäuser, die überzähligen Todesfälle, das Wirtschaftschaos, die Wut der Geschlechter, die Gewalt in den Familien und die Selbstmorde der Jugendlichen verdauen.

Die Befürworter der Biotech-Medizin sind gut organisiert. Gummistempel-Politiken werden direkt in die Datenbanken der Regierungen eingespeist und erscheinen vorgefertigt auf den Computern von Gesetzgebern und Medien in Ländern auf der ganzen Welt, die alle von Big Pharma finanziert und kontrolliert werden. Unsere Kinder werden für eine gefügige Zukunft trainiert, während sie Schlange stehen, um ihre Impfungen zu erhalten, die von ihren Bildungseinrichtungen vorgeschrieben und von unseren eigenen Steuergeldern bezahlt werden.

Einem solchen Ausmaß an organisierter und koordinierter Manipulation können Einzelpersonen, die sich verstecken, oder sogar diejenigen, die sich isoliert äußern, nicht wirksam entgegentreten. Stimmen wie die des angesehenen britischen Onkologieprofessors Angus Dalgleish oder der Kardiologen Aseem Malhotra und Peter McCollough werden fast ungestraft ignoriert und gelöscht.

Die Vorstellung, dass die Normalität automatisch zurückkehrt, ist ein Hirngespinst. 1944 weigerte sich Helene Berr, auf Freunde in Paris zu hören, die sie aufforderten, in den Untergrund zu gehen oder aus der Stadt zu fliehen. Sie beschloss, wie gewohnt weiterzumachen, in der Hoffnung, dass die Vernunft zurückkehren würde, als die Invasion der Alliierten in der Normandie immer näher an Paris heranrückte. Angesichts der Berichte über die Razzien und Verhaftungen der Nazis schrieb sie in ihr Tagebuch: „Helene wurde verhaftet und starb am 14. April 1945 in Belsen, nachdem sie von einem Wachmann schwer verprügelt worden war, nur zwei Wochen bevor Hitler Selbstmord beging.

Die Wiederherstellung der Normalität, des rationalen Denkens, der Informationsfreiheit und der öffentlichen Debatte, der medizinischen Entscheidungsfreiheit und der Einwilligung nach Aufklärung kann nicht anderen überlassen werden. Die ganze Welt – links und rechts, weiß und schwarz, Mann und Frau, Ost und West – wird langsam von einer Flutwelle des Unheils überrollt.

An diesem Punkt ist es dringend notwendig, unabhängige Gesundheits- und Bildungseinrichtungen zu schaffen, die Bildungsprogramme anbieten, die nicht von kommerziellen Interessen beeinflusst sind. Andernfalls werden die zukünftigen Führer der Gesellschaft, die nächste Generation, falsch informiert und irregeführt aufwachsen, ihre Köpfe vollgestopft mit den wilden Fantasien verrückter Wissenschaftler, die mit uns allen Gott spielen wollen.

Über den Autor

Guy Hatchard, PhD, war früher leitender Angestellter bei Genetic ID, einem weltweit tätigen Unternehmen für Lebensmitteltests und -sicherheit (jetzt bekannt als FoodChain ID). Sie können seine Websites HatchardReport.com und GLOBE.GLOBAL abonnieren, um regelmäßig per E-Mail informiert zu werden. GLOBE.GLOBAL ist eine Website, die über die Gefahren der Biotechnologie informiert.