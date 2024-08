Kritik an Impfpolitik: Rettungssanitäter sieht „Gehirnwäsche“ bei der Reaktion auf Fragen zum COVID-Impfen.

„Pflegekräfte haben gedacht, ich sei herzlos, wenn ich in Trauersituationen, in denen eine Mutter ihr Kind verloren hat, nach den Impfungen frage. Aber wenn ich nicht frage, wer wird es dann tun?… Wir haben seit den COVID-Impfungen viele Todesfälle gesehen. Ich werde dich nicht anlügen. Ich werde die Realität nicht für dich beschönigen.“

Sanitäter Harry Fisher erklärt in dieser Woche Livio Sanchez in der Sendung VSRF Live , warum es seine Pflicht ist, weiterhin nach dem COVID-Impfstatus der Patienten zu fragen, um die er sich kümmert.

„Ich frage nach den Impfungen. Das gehört zu meiner Anamnese, die ich sammle“, sagt Fisher. „Wenn ich dich nach Rauchen oder Alkoholkonsum frage, werde ich sicherlich auch nach einem Experiment fragen, an dem du teilgenommen hast, das sich als gefährlich erwiesen hat.“

„Selbst ihre [Pfizers] eigenen Unterlagen… hast du jemals die kumulative Analyse 5.3.6 gesehen… [die Liste der sogenannten ‘Nebenwirkungen’], die auftreten könnten. Wie… oh mein Gott. Das sind acht oder neun Seiten Müll. Also werde ich nach dieser gefährlichen Substanz fragen“, fügt Fisher hinzu.

