Kuba – Auch die 30-ste UN-Resolution zur Normalisierung scheitert an USA und Israel

Von Peter Haisenko

Seit sechzig Jahren wird Kuba von den USA mit völkerrechtswidrigen Sanktionen und Embargos gequält. Die Weltgemeinschaft will das beenden und hat es schon dreißigmal versucht. Nur die USA und Israel verhindern das auch diesmal.

Die USA beanspruchen für sich den Status des „Weltpolizisten“. Allerdings würde dazu auch gehören, dass es einen Gesetzesrahmen gibt, an den sich jeder „Polizist“ halten muss. Das gilt für alle Bereiche, von der Dorfpolizei bis zur „Weltpolizei“. Hält sich die Polizei nicht an die Regeln oder es gibt keine, herrschen Willkür, Korruption und die schiere Gewalt des Stärkeren. Eine Polizei, die sich nicht an die gesetzlichen Regeln hält, delegitimiert sich selbst. Die USA haben sich noch nie an Regeln gebunden gefühlt und handeln dementsprechend. Sie wenden weltweit Gewalt an und erklären ihre selbsterfundenen