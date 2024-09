Kuwait will Bankkonten von Einwohnern einfrieren, die ihre biometrischen Fingerabdrücke nicht registrieren lassen

Kuwait schreibt ein biometrisches Registrierungsverfahren für Bürger und Ausländer vor. Diejenigen, die ihre Fingerabdrücke nicht innerhalb der festgelegten Fristen registrieren lassen, müssen mit Konsequenzen wie der Aussetzung staatlicher Dienstleistungen und dem Einfrieren von Bankkonten rechnen.

Es wird behauptet, dass die Gründe für die Erzwingung der Registrierung digitaler biometrischer Daten darin liegen, die Sicherheit zu erhöhen und Fragen der doppelten Staatsangehörigkeit zu lösen. Diese Initiative steht jedoch im Einklang mit globalen Trends in der Biometrie und der gemeinsamen Nutzung unserer Daten mit ausgewählten Behörden.

Es ist kein Zufall, dass die Vereinten Nationen zur gleichen Zeit darauf drängen, dass ein Globaler Digitaler Pakt von 193 Ländern angenommen wird, damit er eine wichtige Rolle bei der globalen Steuerung von künstlicher Intelligenz, Internet, digitalen öffentlichen Gütern und digitaler Infrastruktur spielen kann.

Kuwait bereitet sich darauf vor, staatliche Dienstleistungen für Personen auszusetzen, die ihre Fingerabdrücke nicht innerhalb der festgelegten Fristen, d.h. bis zum 30. September 2024 für Kuwaitis und bis zum 30. Dezember 2024 für Auswanderer, registrieren lassen

Etwa 175.000 Bürger und 800.000 Ausländer müssen sich noch biometrisch registrieren lassen. Die Zentralbank von Kuwait hat die Banken angewiesen, Maßnahmen wie die Aussetzung elektronischer Kanäle, die Sperrung von Bankkarten und schließlich das Einfrieren von Konten für diejenigen durchzuführen, die die Registrierungsanforderungen nicht erfüllen. Dies wird sich auch auf Finanzanlagen wie Aktien, Fonds und Anlageportfolios auswirken.

Wenn die Menschen die Frist für die Abnahme der Fingerabdrücke nicht einhalten, werden ihre elektronischen Bankkanäle deaktiviert, ihre Bankkarten gesperrt und ihre Konten eingefroren. Abzüge für Kredite und Hypotheken werden jedoch weiterhin vorgenommen. Das Reiserecht wird nicht beeinträchtigt, aber illegal aufhältige Personen, die die Grenze überschreiten, müssen sich mit Fingerabdrücken registrieren lassen.

(Der obige Text ist eine gekürzte Fassung des Artikels “Kuwait bereitet sich darauf vor, Dienste für nicht registrierte biometrische Fingerabdrücke einzustellen”, der am 9. September 2024 von Biometric Update veröffentlicht wurde. Den vollständigen Artikel können Sie HIER lesen ).

Im März 2024 wurde bekannt, dass das Land auch biometrische Daten im Rahmen eines regionalen Sicherheitsnetzes austauschen will.

Es wird behauptet, dass das Ziel der Initiative, biometrische Fingerabdrücke sowohl von Staatsbürgern als auch von Ausländern zu registrieren, darin besteht, Fragen der doppelten Staatsangehörigkeit zu lösen und die Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern, indem Personen, die gefälschte Pässe benutzen, aufgespürt werden.

Kuwait plant, mit Interpol und den Ländern des Golf-Kooperationsrates zusammenzuarbeiten, um ein solides Sicherheitsnetz aufzubauen. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Herausforderungen zu bewältigen, die sich durch Doppelstaatsangehörige ergeben, die bei Reisen zwischen Ländern mehrere Identitäten verwenden.

Der Schritt kommt, da Kuwait eine große ausländische Bevölkerung beherbergt, von denen viele eine doppelte Staatsbürgerschaft oder ein befristetes Arbeitsvisum besitzen. Die biometrische Erfassung von Fingerabdrücken, die offizielle Identifizierungsmethode in Kuwait, soll das Einreiseverfahren für Besucher und Einwohner vereinfachen.

Die Initiative ist Teil eines breiteren Trends in der weltweiten Entwicklung der Biometrie, wobei andere Länder ähnliche Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit zu erhöhen und die Reiseprozesse zu optimieren.

(Der obige Text ist eine gekürzte Fassung des Artikels “Kuwait to share biometrics with Interpol, Gulf countries for regional security network”, der von Biometric Update am 25. März 2024 veröffentlicht wurde. Den vollständigen Artikel können Sie HIER lesen).

Wie wir in einem Artikel Anfang des Monats erwähnt haben, führt die Europäische Union (“EU”) ein automatisiertes Computersystem für die Registrierung von Reisenden aus Ländern außerhalb der EU ein. Und während die EU und die EU-Länder biometrische digitale Ausweise und Gesichtserkennung in verschiedenen öffentlichen Diensten, einschließlich der Grenzkontrolle, einführen, drängen die US-Behörden weiterhin auf den Zugang zu den biometrischen Datenbanken der EU-Mitgliedstaaten.

Sie zentralisieren unsere Daten und den Zugang zu ihnen für eine globale, zentralisierte Kontrolle.

Am 22. und 23. September findet bei den Vereinten Nationen (“UN”) der “Zukunftsgipfel” statt, von dem sich die UN erhoffen, dass 193 Nationen den “Pakt für die Zukunft” mit seinen Anhängen “Erklärung über künftige Generationen” und “Global Digital Compact” annehmen. Der Pakt und seine Anhänge gehen auf den Bericht “Unsere gemeinsame Agenda” von UN-Generalsekretär António Guterres zurück.

Zur Vorbereitung des Gipfels hat Guterres elf Strategiepapiere veröffentlicht, “die unsere Welt umgestalten werden”, so die UN-Stiftung.

Unsere gemeinsame Agenda entschlüsselt: Making Policy Make Sense, Stiftung der Vereinten Nationen, 11. August 2023

In einem Artikel, der die Vorbereitungen für den Zukunftsgipfel erläutert und einen Überblick über die elf Strategiepapiere gibt, schreibt Jacob Nordangård:

Die elf Policy Briefs enthalten den Entwurf für ein digitales System (Global Digital Compact ), das mit Hilfe “vertrauenswürdiger” künstlicher Intelligenz betrieben werden soll. Wir können davon ausgehen, dass “vertrauenswürdig” bedeutet, dass sie die UN-Politik (wie die SDGs und das Pariser Abkommen) nicht kritisieren wird. Die KI muss im Einklang mit dem “Al-Gore-Rhythmus” sein.

Im Rahmen des Global Digital Compact drängen die Vereinten Nationen darauf, weltweit eine bedeutende und steuernde Rolle bei der künstlichen Intelligenz (“KI”) zu spielen. Wie das Brownstone Institute feststellt, “gelingt es den Vereinten Nationen, die Umsetzung der SDGs mit ihrer Fähigkeit zu verknüpfen, KI zu kontrollieren und zu implementieren und die Kontrolle über das Internet, digitale öffentliche Güter und Infrastruktur sowie KI auszuüben.

Auf einer Pressekonferenz im Jahr 2023 erklärte Guterres das Ziel der UNO, sich als globaler “Ermöglicher und Beschleuniger” von KI zu etablieren. “Die Agenda 2030 – unser globaler Plan für Frieden und Wohlstand auf einem gesunden Planeten – steckt in großen Schwierigkeiten. KI könnte dazu beitragen, dies zu ändern. Sie könnte den Klimaschutz und die Bemühungen zur Erreichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) bis 2030 vorantreiben”, sagte Guterres.