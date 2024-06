Labor-Leck: Ein raffiniertes Ablenkungsmanöver?

Von HFDF-Team

Anmerkung von HFDF: Wir sind der Suche nach der Wahrheit verpflichtet. Wir folgen den faktischen Beweisen und Daten, um zu unseren Schlussfolgerungen zu gelangen, auch wenn sie unbequem – oder sogar beunruhigend – sein mögen. Auf der Suche nach der Wahrheit teilen wir den folgenden Artikel.

Die laufenden Ermittlungen in dem schwer fassbaren Mordfall der Covid-Pandemie werden durch allerlei Vernebelungen und Irreführungen erschwert.

Zu diesen wackeligen Behauptungen gehören vor allem die verschiedenen Versionen der Theorie des SARS-CoV-2-Virus, der mehr Leben hat als eine wilde Katze und so oft wieder auftaucht wie die watschelnden Zombies, die in den Wäldern am Rande der Stadt lauern.

Sobald der Vorhang für die unbewiesenen Hypothesen über das Leck im Labor gelüftet ist, entpuppt sich die gesellschaftlich organisierte Hexerei der Covid-Pandemie als das eigentliche Schema.

Die Behauptung, dass es sich bei SARS-CoV-2 um ein künstlich erzeugtes, quasi biologisches, tödliches Funktionserweiterungsphänomen und nicht um ein computergeneriertes Konstrukt handelt, wird durch ein Laborfleck gestützt. Das ursprüngliche Forschungspapier zeigt, dass das fragliche Virus nichts weiter als eine In-silico-Erscheinung war, ein Simulakrum, das durch nachweislich fragwürdige genomische Sequenzierung erzeugt wurde.

In dieser Theorie wird die fantasievolle Behauptung aufgestellt, dass ein Virus aus einer Hyperreality-TV-Show auf wundersame Weise aus einer biologischen Forschungseinrichtung im fernen Wuhan, China, entwichen ist oder dort absichtlich freigesetzt wurde, weltweit wütete und Millionen von Menschen tötete.

Indem sie unterstellen, dass das Virus ein von Menschenhand geschaffener mikrobieller Mörder war, vermeiden die Befürworter der Geschichte vom Labordurchbruch die Tatsache, dass die letzten dreieinhalb Jahre eine vorsätzliche, hoch organisierte Ausmerzung der Weltbevölkerung unter dem Deckmantel des Schutzes der „öffentlichen Gesundheit“ waren.

Leider sind viele Eingeweihte, die den pharmakologischen Fantasien der Medizinindustrie skeptisch gegenüberstehen, immer noch in der „Lab-Leak“-Schleife des Covid-Karussells gefangen.

Inmitten des Hyperfokus auf Funktionsgewinnforschung, Furin-Spaltstellen, Restriktionsenzyme und den Rest des Science-Fiction-Fachjargons, der die Lab-Leak-Hypothese in wissenschaftlich klingenden Hokuspokus hüllt, stellt sich die elementare Frage: „Ist diese Theorie auch nur einen Hauch von Wasser wert?“

Eine auffällige Kuriosität, die die Bedrohung durch eine „im Labor entweichende Biowaffe“ in Frage stellt, ist die Tatsache, dass die „Covid-19“-Todesfälle der Alters-/Risikoschichtung und der saisonalen Kurve von Grippe und Lungenentzündung folgen (zwei namentlich genannte Krankheiten, die bis 2020 von den Gesundheitsbehörden in ihren Tabellen in einen Topf geworfen wurden).

Ebenso unerklärlich ist die Tatsache, dass die gemeldeten Grippefälle in vielen Ländern im Jahr 2020 plötzlich verschwanden.

In der Zwischenzeit wurden viele Lungenentzündungstodesfälle seit 2020 auf Totenscheinen fälschlicherweise „Covid“ zugeschrieben. Selbst wenn die Biowaffentheorie Realität wäre, sollten wir vielleicht erleichtert sein, da Covid offenbar nur zwei Arten von Bevölkerungen angreifen konnte:

80-Jährige und Ältere, die an mehreren Krankheiten leiden, und andere chronisch kranke Menschen, die sich bereits in Krankenhäusern und Pflegeheimen befanden oder in diese eingewiesen wurden.

In diesen Einrichtungen wurden „Covid“-Patienten zwangsweise mit giftigen Medikamenten „behandelt“, an Beruhigungsmittel und Beatmungsgeräte angeschlossen, die ihre Lungen sprengten oder kollabierten, und in ihren Zimmern einem schmerzhaften, einsamen und verzweifelten Tod überlassen.

Familienangehörige wurden daran gehindert, an ihrer Seite zu sein, um sie zu trösten, die makabren Protokolle zu hinterfragen, die ihnen gnadenlos zugefügt wurden, und sie aus den „Todeszellen“ zu holen.

Die Tatsache, dass die auf Covid zurückzuführende Sterblichkeitsrate in der übrigen Weltbevölkerung so niedrig war, beweist, dass die angebliche „Biowaffe“ ein Blindgänger war.

Um sich auf die Theorie des Laborlecks und die grandiose Erzählung von der Covid-Pandemie zu stützen, bedarf es in der Tat verdrehter mentaler Gymnastik und eines blinden Glaubens an das Esoterische.

Zahllose Ungereimtheiten deuten darauf hin, dass die Theorie des Laborlecks – und möglicherweise das Virus selbst – ein Mythos ist.

Hier sind einige Besonderheiten, die jeden vernünftigen Menschen veranlassen sollten, die Theorie des Labordurchbruchs in Frage zu stellen:

(1) Dieser so genannte Covid-Virus schlug offenbar ohne Vorwarnung zu. Es gab Ende 2019 oder Anfang 2020 keine erkennbaren Anzeichen für eine Ansteckung, die zu einem Massensterben geführt hätte. In den USA und in angeblichen Krisenherden anderswo wurde das Covid-Todesereignis genau in der Woche gemeldet, in der die WHO eine globale Pandemie ausrief – Mitte März 2020.

FRAGEN:

Welche dunkle Magie war im Spiel, die diesen mikrobiellen Kraken darauf trainierte, nur auf behördliche Anweisung hin freigesetzt zu werden und nur an ausgewählten Orten synchron zu sein? Sollen wir glauben, dass ein sich plötzlich super ausbreitendes Virus, das tödlicher ist als eine Grippe, auf einen Regierungserlass gewartet hat, um übermäßige Todesfälle zu verursachen? Warum verursachte dieses tödliche Virus kein Massensterben in der chinesischen Stadt, in der ein Leck im Labor des Wuhan Institute of Virology entstanden sein soll?

(2) Dieses angebliche Virus ist weder von Norditalien nach Mittel- oder Süditalien gewandert, noch hat es andere Teile Europas befallen. Stattdessen hüpfte, hüpfte und sprang es unwahrscheinlich direkt in ein öffentliches Krankenhaus in Elmhurst – im Stadtteil Corona in Queens, New York City.

FRAGE: War das ein Zufall oder was?

(3) Die „erste Welle“ von Covid-Todesfällen in den USA ereignete sich fast ausschließlich in Pflegeheimen und Krankenhäusern, nicht in der Allgemeinbevölkerung.

FRAGEN:

Wie ist es möglich, dass dieses Virus demografisch so klug war? Warum hat es diese Einrichtungen, die mit kranken, gebrechlichen und älteren Menschen gefüllt sind, so gezielt ins Visier genommen und sie so vollständig überflutet? Hätte die hohe Zahl der Todesfälle in Krankenhäusern und Pflegeheimen nicht auch etwas mit der Anwendung gefährlicher Protokolle, einseitiger Nicht-Wiederbelebungsanordnungen und einer offensichtlich zielgerichteten Politik der Vernachlässigung zu tun?

(4) Bei dieser angeblichen „ersten Welle“ waren hauptsächlich arme Menschen betroffen, und viele von ihnen waren behindert.

FRAGEN:

Wie, bitte schön, wurde dieser Frankenstein-Virus so programmiert, dass er Menschen der oberen Mittelschicht und wohlhabende Menschen meidet? Woher wusste er, dass er gesunde und fähige Menschen meiden musste? Sind die Armen nicht immer anfälliger für Krankheiten? Brauchen wir ein virales Ereignis, um dies zu erklären?

(5) Wenn wir der Geschichte von der „Ausbreitung des Erregers“ Glauben schenken wollen, müssen wir davon ausgehen, dass das Virus während dieser ersten Welle geografisch versiert war. Wenn wir der Geschichte von der „Ausbreitung des Erregers“ Glauben schenken wollen, müssen wir davon ausgehen, dass das Virus während dieser ersten Welle geografisch sehr geschickt war. Bestimmte Bezirke und Ballungsgebiete in bestimmten US-Bundesstaaten waren betroffen, während benachbarte Regionen nicht betroffen waren. Merkwürdigerweise lagen viele dieser von Covid betroffenen Bezirke in den USA direkt neben nicht betroffenen Gebieten, auch in der Metropolregion von New York, wo das Virus offenbar keine Flüsse überqueren konnte.

FRAGE: Wurde dieser funktionale Kobold entwickelt, um Bezirks-, Landes- und nationale Grenzen zu erkennen und sich an städtische Gebiete zu halten, während vorstädtische und ländliche Gemeinden weitgehend in Ruhe gelassen werden?

(6) Auch nach der „ersten Welle“ waren die Bevölkerungsgruppen, auf die diese „Biowaffe“ anscheinend ausschließlich abzielte, sowohl innerhalb als auch außerhalb von Einrichtungen ältere, kränkliche und behinderte Menschen – Menschen, die für alle Arten von Krankheiten anfälliger sind.

FRAGE: Warum ist das angeblich neuartige Virus auf Kinder, jüngere Erwachsene und gesunde Menschen übergesprungen?

(7) Diese aus dem Labor stammende dämonische Entität tötete viel mehr Opfer an Orten, an denen die „Notfallmaßnahmen“ des Polizeistaats de facto am schärfsten waren, und viel weniger Opfer in angrenzenden Gebieten, in denen die Gegenmaßnahmen der Behörden viel milder waren.

FRAGE: Wieso?

Jedes dieser haarsträubenden Ereignisse verdeutlicht, dass es kein globales virales Ereignis gab. Stattdessen sahen wir, wie radikal unterschiedliche Gesundheitspolitiken und -mandate in einer Handvoll von Ländern auf der ganzen Welt zu radikal unterschiedlichen Gesundheitsergebnissen führten.

Daher ist es unglaubwürdig, diese konvergierenden Umstände einem im Labor entdeckten Dämon oder Erreger irgendeiner Gattung zuzuschreiben. Vielmehr handelt es sich um eine koordinierte Kampagne, die von mächtigen Interessengruppen und ihren Mitarbeitern in der akademischen Welt, in der medizinischen Industrie und in den Medien orchestriert wurde.

Die Ursprünge der Leck-Geschichte im Labor

In den Medien tauchte die Geschichte vom undichten Labor schon früh auf. Sie wurde schnell übernommen und wurde zu einem akzeptierten Narrativ, sogar in bestimmten Bereichen der „respektablen“ Covid-„Skeptiker“. In der Tat haben einige „etablierte“ Covid-Skeptiker ihren Ruf – und in einigen Fällen ganze Industriezweige – um den Mythos des undichten Labors herum aufgebaut, obwohl dieses Narrativ des Funktionsgewinns an Glaubwürdigkeit grenzt.

Sogenannte Covid-Skeptiker, die Aspekte des Covid-Mythos glauben, schaffen eine Situation, in der Ressourcen der „Dissidenten-Bewegung“ in Konferenzen und Untersuchungen kanalisiert werden, bei denen die Aufmerksamkeit auf esoterische Erklärungen fixiert ist, die letztlich die allgemeine Pandemie-Erzählung stützen. Wenn sie wirklich Dissidenten wären, würden sie mit den Wahrheitsverkündern zusammenarbeiten, um die nachweisbaren Beweise für den Betrug zu erbringen, der das Covid-Unternehmen ausmacht.

Die Theorie des Labordurchbruchs verstärkt die Vorstellung, dass „das Virus“ ein ernstes Problem ist, das gelöst werden muss, und nicht ein auf Angst basierender Kontrollmechanismus. Sie untermauert die Vorstellung, dass ein „tödlicher“, vom Menschen verursachter, „neuartiger“ Virus einen „noch nie dagewesenen medizinischen Notfall“ verursacht hat, für den eine Reihe von invasiven Maßnahmen – einschließlich der weltweiten Aufhebung grundlegender bürgerlicher Freiheiten – gerechtfertigt sind.

Um eine weitere Runde von Abriegelungen zu rechtfertigen und drakonischere Maßnahmen, wie z. B. eine Impfpflicht, zu kodifizieren, muss nur die Angst vor einer Biowaffe neu entfacht werden.

Ein weiteres, aber damit zusammenhängendes Ergebnis der Fokussierung auf die „Laborleck“-Vermutung ist, dass sie die Erzählung vom „plötzlichen Auftauchen eines tödlichen neuartigen Virus“ untermauert, die dem Biosicherheitskomplex die Grundlage dafür liefert, dem Steuerzahler durch die treffend benannte „Pandemievorbereitungsindustrie“ Billionen abzunehmen.

Eine weitere Folge der Annahme des Labordurchbruchs ist, dass die Aufmerksamkeit davon abgelenkt wird, wie die Wahrnehmung einer Pandemie/Massenpanik mit inszenierten Hollywood-Produktionen, Weltuntergangsmodellen und den bedeutungslosen PCR-Tests heraufbeschworen wurde, die in betrügerischer Weise Fälle produzierten und Todesfälle aus anderen Ursachen fälschlicherweise Covid zuschrieben.

Das vielleicht größte Problem bei der Akzeptanz und Förderung der Theorie des Labordurchbruchs ist jedoch, dass sie die große Lüge bestätigt, dass es im Frühjahr 2020 jemals eine „Pandemie“ gegeben hat, die durch einen „einzigartigen viralen Erreger“ verursacht wurde. Auf diese Weise verschleiert die Theorie die Verbrechen, die in den Krankenhäusern und Pflegeheimen begangen wurden, und bietet den Kriminellen, die diese von oben gesteuerte Operation geplant und durchgeführt haben, Deckung.

Die „Pandemie“-Erzählung dient nicht nur dazu, die Wahrscheinlichkeit zu verschleiern, dass es sich um einen Massenmord handelte, der durch eine Politik ausgelöst wurde, die von identifizierbaren Einzelpersonen konstruiert, orchestriert und angeordnet wurde, sondern sie dient auch als Deckmantel für die gesamte „Covid-Operation“, die den Wohlhabenden zugute kam, während sie das Leben der arbeitenden Menschen auslöschte.

Ist es möglich, dass die Geschichte mit dem Funktionsgewinn des Virus erfunden wurde, um die Öffentlichkeit dazu zu bringen, den Köder des Laborlecks zu schlucken? Und wurde dieses ganze Fischmärchen in den Covid-Diskurs hineingeworfen, um die Öffentlichkeit von den „Ursprüngen“ der Krankheit besessen zu halten, anstatt sich auf das politisch verursachte Gemetzel der letzten dreieinhalb Jahre zu konzentrieren? (Wenn wir „Abschlachten“ sagen, meinen wir nicht die tatsächliche Krankheit, sondern die Isolation, toxische Behandlungen wie Remdesivir und mRNA-Injektionen und den mörderischen Missbrauch von Beruhigungsmitteln und Beatmungsgeräten).

Ohne die Existenz einer Biowaffe SARS-CoV-2 geht alles andere in der offiziellen Darstellung den Bach runter, einschließlich der erfundenen Covid-19-Falldefinition, der fragwürdigen nicht-diagnostischen rt-PCR-Tests, der gefälschten Ausreden für Abriegelungen, Masken und soziale Distanzierung sowie der Debatte darüber, ob das „neuartige Virus“ durch eine Liebesbeziehung zwischen einer Fledermaus und einem Schuppentier oder durch Funktionserweiterungsexperimente im Labor in Wuhan entstanden ist.

Mit anderen Worten: Das Beharren des Establishments auf der Theorie des Laborlecks dient dazu, die tatsächlichen Verbrechen zu vertuschen, die in großem Umfang und ungestraft begangen wurden.

Wenn bewiesen werden kann, dass es keine Pandemie gab, wie wir in einem früheren Artikel behauptet haben, und es keine Beweise für ein Virus gibt, wie würde es dann weitergehen?

Wir müssten uns mit der Realität abfinden, dass es sich niemals um eine „fehlgeleitete Pandemie“ gehandelt hat, wie einige Prominente der „Gesundheitsfreiheit“ es zu nennen pflegen.

Wir müssten uns mit der Tatsache auseinandersetzen, dass die einzige Pandemie ein gewaltsamer staatlicher und medizinischer Angriff auf Milliarden von Menschen war, eine falsche Zuschreibung einer erfundenen Krankheit auf Totenscheinen und eine intensive Propaganda mit gefälschten Tests und gefälschten „wissenschaftlichen“ Studien.

Wir müssten akzeptieren, dass wir es mit der Zusammenarbeit despotischer öffentlicher und privater Elemente zu tun haben, die kriminellen Betrug und regelrechten Völkermord begehen.

Wir müssten die Regierung (einschließlich der Geheimdienste und des Militärs), die Gesundheitsbehörden, die Krankenhäuser und Pflegeheime, die pharmazeutische und biotechnologische Industrie sowie die Medien für diese Verbrechen zur Verantwortung ziehen.

Das gesamte System würde als das korrupte Kartenhaus entlarvt, das es ist.

Kurz gesagt, die Legitimierung der Laborleck-Theorie ist eine Hintertür, um die falsche Behauptung einer globalen Pandemie zu legitimieren.

Coda

Ablenkung ist eine klassische Strategie, um die Aufmerksamkeit von einem Thema abzulenken und auf ein anderes zu lenken. Wenn man die Leute dazu bringt, die falschen Fragen zu stellen, hält man sie davon ab, Antworten auf die richtigen Fragen zu suchen. Wenn man die falschen Fragen stellt, wird man auch immer die falschen Schlüsse ziehen.

So haben wir eine getäuschte Öffentlichkeit, die fälschlicherweise feststellt: „Es war ein künstlich erzeugtes neues Virus und ein paar schlechte Schauspieler“. Und wir haben die subversiven Akteure, die vorgeben, sich der offiziellen Covid-Erzählung zu widersetzen, und vorgeben zu glauben: „Es war eine Biowaffe, die beim nächsten Mal eingedämmt werden muss.“

Diejenigen, die die Geschichte vom „tödlichen, vom Menschen verursachten Virus“ glauben, sind verständlicherweise verängstigt und suchen verzweifelt nach Erklärungen, nach Helden und nach „bahnbrechenden Berichten“, die ihre Ängste lindern sollen.

Sie wollen ein paar einfache, beruhigende Antworten, die alles erklären und sie wieder schlafen lassen.

Sie wollen nicht mit Gerüchten über eine globale Kabale oder ein bedingtes UBI oder programmierbare CBDCs oder digitale IDs oder Massenüberwachung, die über eine endlose Reihe fabrizierter Krisen auf der ganzen Welt ausgerollt wird, überschüttet werden.

Diese ganze Problematik muss in der Gesundheitsfreiheitsbewegung frontal angegangen werden. Einige vermeintliche Befürworter der Gesundheitsfreiheit, die die Aufmerksamkeit eines großen Publikums auf sich gezogen haben, tun, ob sie wollen oder nicht, das, was der Biosicherheitsstaat will. Indem sie den Angstfaktor des Schreckgespenstes der Funktionsverschlechterung aufrechterhalten und verstärken, schaffen diese Beeinflusser einen fruchtbaren Boden für künftige psychologische „Terror“-Kampagnen.

Wie können wir diese beliebten, aber entweder getäuschten oder betrügerischen Akteure davon abhalten, unbeabsichtigt – oder absichtlich – Angst zu schüren? Oder, realistischer betrachtet, wie können wir den Anhängern dieser vermeintlichen „Helden“ helfen, ihren Behauptungen keinen Glauben mehr zu schenken und sich nicht mehr automatisch auf ihre Meinungen und Ratschläge zu verlassen?

Eine Möglichkeit besteht darin, den Menschen zu zeigen, dass sie, wenn sie jede Behauptung unkritisch als Tatsache akzeptieren, ungeachtet der Substanzlosigkeit der Behauptung und der Beweise, die die Behauptung widerlegen, auf einer Ebene oberflächlicher emotionaler Reaktionen agieren, unfähig sind, kritisch zu denken oder Ideen rational zu bewerten, und leicht getäuscht werden können.

Jedes Mal, wenn eine Person begreift, dass alle Facetten der offiziellen Darstellung von „Covid“ eine Fiktion sind, dass es keine „Pandemie“ und kein „neuartiges Virus“ und kein „Laborleck“ gab, entfernt sich die Welt einen Schritt weiter von den Lügen und kommt der Wahrheit einen Schritt näher.