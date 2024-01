Laborunfälle alarmierend gestiegen: Mindestens 309 Infektionen und 16 entweichende Krankheitserreger dokumentiert

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Laut einer neuen Studie, die in der Zeitschrift The Lancet Microbe veröffentlicht wurde, sind zwischen 2000 und 2021 mindestens 16 Krankheitserreger aus Forschungslabors entwichen. Die Autoren der Studie erklärten, dass ihre Ergebnisse möglicherweise „nur die Spitze des Eisbergs“ darstellen, da es keine einheitlichen Meldevorschriften gibt.

Laut einer neuen Studie, die in der Zeitschrift The Lancet Microbe veröffentlicht wurde, sind zwischen 2000 und 2021 mindestens 16 Krankheitserreger aus Forschungslaboratorien entwichen. Die Autoren der Studie erklärten jedoch, dass ihre Ergebnisse möglicherweise nur die „Spitze des Eisbergs“ darstellen, da es keine einheitlichen Meldevorschriften gibt.

Ein Forscherteam untersuchte, begutachtete Artikel und Online-Berichte in englischer, chinesischer und deutscher Sprache und suchte nach allen Hinweisen darauf, dass ein Erreger versehentlich aus einem Labor „entwichen“ war oder eine Infektion während des Untersuchungszeitraums als „im Labor erworben“ eingestuft wurde.

Zusätzlich zu den 16 Fällen, in denen ein Krankheitserreger entwich, fanden die Forscher 309 Fälle von im Labor erworbenen Infektionen, die durch 51 verschiedene Krankheitserreger verursacht wurden.

Siebenundsiebzig Prozent dieser Infektionen wurden durch bakterielle Erreger verursacht, 13,9 % durch Viren, 7,1 % durch Parasiten, 1,6 % durch Pilze und weniger als 1 % durch einen Prionenerreger.

Acht der Fälle verliefen tödlich, und sechs dieser Todesfälle wurden durch Bakterien verursacht, wie Yersinia pestis, den Erreger der Pest, oder Neisseria meningitidis. Ein Todesfall wurde durch das Ebola-Virus verursacht.

Die überwiegende Mehrheit der Infektionen war das Ergebnis von „Verfahrensfehlern“, d. h. von Verstößen gegen die Biosicherheits- oder Risikominderungsverfahren, z. B. durch Verwendung der falschen persönlichen Schutzausrüstung, unzureichende Schulung oder unsachgemäßen Umgang mit Proben.

Der Rest der Infektionen wurde durch Nadelstichverletzungen, Verschüttungen, Spritzer, offene Fläschchen, Tierbisse oder „unbekannte Gründe“ verursacht.

Die meisten Erkrankungen traten in Nordamerika, Europa und Asien auf, wobei mehr als drei Viertel der Infektionen auf die USA entfielen. Die meisten Erreger waren „intern“, d. h. sie blieben auf das Labor beschränkt, einige wenige gelangten jedoch auch in die breite Öffentlichkeit.

Fallberichte über im Labor erworbene Infektionen, einschließlich der ursächlichen Erreger für jede geografische Region für den Zeitraum von 2000 bis 2021. Beachten Sie, dass in einem Fall der geografische Ort des LAI-Falls nicht angegeben wurde. Quelle: Stuart D. Blacksell et al.

Zu den bekannteren Beispielen für externe Entweichungen, die in dem Bericht erörtert werden, gehörte ein großflächiger Ausbruch von Brucella im Jahr 2019, der aus einer biopharmazeutischen Anlage austrat, in der der chinesische Staat Impfstoffe gegen Brucellose für Tiere in Lanzou, China, herstellte.

Die Fabrik hatte abgelaufene Desinfektions- und Reinigungssmittel verwendet, was zu einer mangelhaften Desinfektion der Abgase aus den Fermentationsbehältern führte. Das Gas enthielt aerosolierte Brucellen, die der Wind in südöstlicher Richtung zum Veterinärforschungsinstitut und den umliegenden Gemeinden trug.

Erste Brucellose-Infektionen wurden im November 2019 im Forschungsinstitut festgestellt, und die Fabrik wurde geschlossen, aber die Ausbreitung konnte nicht eingedämmt werden.

Bis November 2020 waren mehr als 10.000 Menschen mit Brucellose infiziert, die Fieber und Muskelschmerzen verursacht, die Wochen bis Jahre andauern können.

In einem anderen, in der Zeitung dokumentierten, viel beachteten Fall von Laborflucht infizierte sich ein West-Nil-Virus-Forscher, der nur 20 Minuten lang in einem P3-Labor (oder Labor der Biosicherheitsstufe 3, BSL3) in Singapur geschult worden war, im Jahr 2003 während seiner Arbeit mit dem ersten SARS-Virus. Nach Angaben des Bulletin of the Atomic Scientists setzte der Forscher 84 Kontaktpersonen dem Virus aus und riskierte damit, die SARS-Epidemie von 2002 bis 2004 erneut ausbrechen zu lassen.

Ein weiterer SARS-Laborausbruch ereignete sich 2003 im Taiwan Military Institute of Preventative Research der National Defence University, einem P4-Labor (BSL4). In diesem Fall war ein Forscher bei den Reinigungsarbeiten unvorsichtig, weil „er es eilig hatte“, und infizierte sich mit SARS.

In einem Interview mit The Defender sagte der Professor für internationales Recht an der University of Illinois, Francis Boyle, J.D., Ph.D., ein Biowaffenexperte, der den Biological Weapons Anti-Terrorism Act von 1989 entworfen hat:

„Generell deuten diese Lecks in den Labors darauf hin, dass die jeweiligen Labors an der Erforschung, Entwicklung, Erprobung und Lagerung ihrer jeweiligen offensiven biologischen Kriegswaffen beteiligt sind und damit gegen das Übereinkommen über biologische Waffen und hier in den USA gegen meinen Biological Weapons Anti-Terrorism Act von 1989 verstoßen.“

Boyle sagte, dass alle BSL3- und BSL4-Labors weltweit „sofort geschlossen werden müssen, bevor wir eine weitere COVID-19-Pandemie bekommen“. Er sagte, er glaube, dass die Pandemie ihren Ursprung in einer offensiven biologischen Kriegswaffe mit „gain-of-function“-Eigenschaften habe, die aus dem BSL4-Labor in Wuhan in Zusammenarbeit mit dem BSL3-Labor der Universität von North Carolina entwichen sei.

Das neue Buch von Robert F. Kennedy Jr. mit dem Titel „The Wuhan Cover-Up: And the Terrifying Bioweapons Arms Race“ (Die Vertuschung von Wuhan und das erschreckende Wettrüsten mit Biowaffen) liefert den endgültigen Beweis für diese Behauptung“, fügte er hinzu.

Eine kurze Geschichte der bekannten Laborinfektionen und Entweichungen

Im Bulletin of the Atomic Scientists wird berichtet, dass bereits 1915 erstmals von Laborinfektionen berichtet wurde. In einer Untersuchung wurden 47 Infektionen festgestellt, die größtenteils darauf zurückzuführen waren, dass Forscher pathogenes Material mit dem Mund in Pipetten aufgesaugt hatten.

Laut dem Medizinhistoriker Dr. Martin Furmanski gab es jedoch auch mehrere wahrscheinliche oder bestätigte Ausbrüche von Krankheitserregern in Labors, die zu einer Übertragung über das Laborpersonal hinaus führten.

So brach beispielsweise 1976 in Fort Dix in New Jersey die 1957 als ausgerottet geltende H1N1-Schweinegrippe aus, die 13 Soldaten ins Krankenhaus brachte und einen Todesfall zur Folge hatte. Es wurde versucht, alle Amerikaner gegen das Virus zu impfen, doch das Impfprogramm wurde eingestellt, nachdem 25 Menschen durch den Impfstoff gestorben waren und keine Pandemie ausbrach.

Das menschliche H1N1-Virus trat 1977 in Russland und China auf. Forscher stellten 2010 fest, dass es sich um einen im Labor freigesetzten Stamm handelte, der wahrscheinlich aus einem Labor stammte, das versuchte, einen abgeschwächten H1N1-Impfstoff als Reaktion auf die Befürchtungen einer Schweinegrippe-Pandemie in den USA herzustellen.

H1N1 verbreitete sich schnell weltweit, obwohl nur Menschen unter 20 Jahren betroffen waren, so Furmanski.

Ein Leck in einer Anthrax-Produktionsanlage in Swerdlowsk, UdSSR, führte 1979 zum Tod von etwa 60 Menschen, berichtete Dr. Meryl Nass auf Substack.

Zwischen 1963 und 1978 gab es im Vereinigten Königreich 80 Pockenfälle und drei Todesfälle, die auf drei Ausbrüche aus zwei verschiedenen akkreditierten Forschungseinrichtungen zurückzuführen waren.

1995 infizierte ein schwerer Ausbruch der venezolanischen Pferdeenzephalitis, von dem man annahm, dass er aus einem Labor stammte, 85 000 Menschen in Venezuela und Kolumbien, tötete 300, verletzte 3 000 und führte zu 10 Fehlgeburten.

Ein Ausbruch der Maul- und Klauenseuche im Vereinigten Königreich im Jahr 2007, der zur Keulung von fast 2.000 Kühen führte, begann vier Kilometer von einem BSL4-Labor entfernt, berichtete Furmanski, und es wurde festgestellt, dass der Erreger durch kontaminierten Schlamm, der an Baufahrzeugen klebte, in die weitere Umgebung getragen wurde.

Der Journalist und Historiker Chernoh Bah, der Journalist Sam Husseini und der Virologe Jonathan Latham haben ebenfalls argumentiert, dass es stichhaltige Beweise dafür gibt, dass der Ebola-Ausbruch 2014-2016 in Westafrika ebenfalls auf ein Leck in einem BSL4-Labor zurückzuführen sein könnte, wie U.S. Right to Know berichtete.

Kürzlich stellten Forscher die Hypothese auf, dass der Affenpockenausbruch von 2022 aus einem Labor stammt.

Und natürlich tobt seit mehreren Jahren eine Kontroverse über die Herkunft von COVID-19 aus einem Labor, die in Kennedys Buch ausführlich behandelt wird.

CDC-Labors haben eine der „schlechtesten Regelungsgeschichten des Landes“

In den USA verwalten die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) gemeinsam das Federal Select Agent Program (FSAP), das die Arbeit mit gefährlichen und tödlichen Krankheitserregern regeln soll.

Einrichtungen des öffentlichen und privaten Sektors, die mit 68 selektiven Agenzien und Toxinen arbeiten, müssen sich beim FSAP registrieren lassen, um überwacht zu werden, und zwar in erster Linie durch Selbstauskünfte und Besuche der Behörde vor Ort.

Auf der Website der FSAP ist ein Jahresbericht zu finden, der unter anderem eine Liste der gemeldeten Diebstähle, Verluste (Versäumnisse bei der Buchführung) und Freisetzungen (Infektionen/Flüchtlinge) enthält. Im Bericht für das Jahr 2022 wurden beispielsweise keine Diebstähle, sechs Verluste und 170 Freisetzungen gemeldet.

Seit der Einführung des Programms im Jahr 2003 gab es laut der Website keine Diebstähle, Todesfälle oder Krankheitsfälle in der Öffentlichkeit, die von den meldenden Stellen verursacht wurden. Aus den Berichten geht jedoch hervor, dass viele Menschen in den Labors medizinisch behandelt werden mussten.

Nass, eine Expertin für Bioterrorismus und Milzbrand und Mitglied des wissenschaftlichen Beratungsausschusses von Children’s Health Defense (CHD), sagte gegenüber The Defender, dass es für Länder und Labore einen großen Anreiz gebe, Ausbrüche zu vertuschen, da die Kosten für die Aufdeckung eines Ausbruchs hoch seien – Länder verlieren Investitionen oder müssen viel Geld für die Sanierung ausgeben und Labore können geschlossen werden.

Nass äußerte gegenüber The Defender auch Bedenken hinsichtlich der CDC als Aufsichtsbehörde, da Anfragen nach dem Freedom of Information Act (FOIA) zeigten, dass der Behörde selbst heimlich die Genehmigungen wegen schwerer Sicherheitsverstöße bei der Arbeit mit Bioterror-Erregern entzogen worden waren.

Die CDC-Labore wurden seit 2003 sechsmal an das Office of the Inspector General des US-Gesundheitsministeriums verwiesen, das für die Durchsetzung der Vorschriften bei Verstößen gegen selektive Erreger zuständig ist.

Zu den Beispielen für Verstöße der CDC gehören öffentlichkeitswirksame Sicherheitsvorfälle in der Zentrale der Behörde in Atlanta, bei denen es um Milzbrand, Ebola und einen tödlichen Grippestamm Mitte der 2010er Jahre ging.

„Die Einrichtungen der CDC gehören zu einer kleinen Gruppe von Biolabor-Betreibern, die die schlechteste Regelungsgeschichte des Landes haben und wiederholt Sanktionen gemäß den Bundesvorschriften erhalten haben“, berichtete Alison Young von USA Today, die die FOIAs eingereicht hat.

In der Geschichte des Selective Agent Program wurden nur fünf Labore suspendiert und weitere fünf wurden wiederholt zur Durchsetzung der Vorschriften verwiesen, berichtete die CDC dem Kongress.

Die eigenen Labors der CDC waren Teil dieser sehr kleinen Gruppe, doch diese Information wurde geheim gehalten.

„Warum sollte die CDC, die anscheinend nicht in der Lage ist, in dieser Sache die Kurve zu kriegen, diejenigen sein, die die Informationen sammeln und mit den anderen Behörden oder Labors verhandeln?“ fragte Nass.

Die Autoren der Lancet-Studie warnten, dass die Zahlen der Infektionen und Entweichungen in ihrer eigenen Studie aufgrund möglicher Verzerrungen in der freiwilligen Berichterstattung mit Vorsicht zu interpretieren“ seien.

„Ohne globalisierte formale Meldepflichten könnten die hier zusammengefassten Daten nur die Spitze des Eisbergs darstellen“, schrieben sie.

Sie fügten hinzu, dass im Labor erworbene Infektionen möglicherweise zu wenig gemeldet werden, weil es schwierig sein kann, sie von Infektionen in der Bevölkerung zu unterscheiden.

Sie wiesen auch darauf hin, dass Labordesign, bewährte Praktiken und andere Vorschriften zwar wichtig sind, das Problem jedoch bleibt, dass die meisten Infektionen und Entweichungen auf menschliches Versagen zurückzuführen sind und „sorgfältig gehandhabt werden sollten“.

NIH-Direktor bekräftigt sein Engagement für die Gain-of-Function-Forschung

Die Veröffentlichung der Lancet Microbe-Studie, die zeitlich mit der weltweiten Besorgnis über die mögliche Herkunft von COVID-19 aus einem „Lab-Leck“ zusammenfällt, hat das Bewusstsein für die gain-of-function-Forschung und die öffentliche Besorgnis über Fragen der Biosicherheit geschärft, wobei Forderungen nach einem Ende der riskanten gain-of-function-Forschung immer häufiger werden.

Die US-Gesundheitsbehörden, insbesondere die National Institutes of Health (NIH) und ihre Unterbehörden – wie das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) – sind einer intensiven Prüfung unterzogen worden, da Untersuchungen ergeben haben, dass sie seit dem 11. September 2001 umfangreiche Mittel in die gefährliche gain-of-function-Forschung sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes geleitet haben.

In dieser Zeit wurde ein Plan in Gang gesetzt, „um das NIAID unter der Leitung von Dr. Anthony Fauci in eine De-facto-Agentur des Verteidigungsministeriums zu verwandeln“, wie Kennedy in „The Wuhan Cover-Up“ beschreibt.

Dennoch haben US-Gesundheitsbeamte die mit der Gain-of-Function-Forschung verbundenen Risiken immer wieder heruntergespielt.

Dr. Monica M. Bertagnolli, die neue Direktorin der NIH – die Position, die zuvor Dr. Francis Collins innehatte – erklärte kürzlich gegenüber der New York Times, dass sie nicht vorhabe, ihren Kurs bei der Finanzierung der Gain-of-Function-Forschung zu ändern.

Auf die Frage eines Reporters, ob sie angesichts der von Experten geäußerten Bedenken über die riskante Forschung plane, die Strategie der NIH zu ändern, antwortete sie:

„Die Forschung zur Funktionssteigerung, auf die Sie sich beziehen, betrifft Modifikationen, die an potenziellen Pandemieerregern vorgenommen werden, richtig? Was wäre, wenn wir einen Impfstoff entwickeln könnten, lange bevor wir ein neues Virus zu Gesicht bekommen, das ein weiteres Covid-19-Virus sein wird? Das wäre ein großer Vorteil. „Aber wenn wir diese Art von Forschung betreiben, müssen wir sicherstellen, dass die Risiken absolut minimiert werden, und wir müssen immer darauf achten, dass der Nutzen die Risiken rechtfertigt.“

Boyle sagte gegenüber The Defender, diese Antwort sei die „Standardpropaganda für diese Todesforscher“.

Er fügte hinzu:

„Wir alle wissen, dass „gain-of-function“ ein Euphemismus für offensive biologische Kriegswaffen wie Covid-19 ist. Alle Funktionsgewinne müssen beendet werden. „Sie hat deutlich gemacht, dass das NIH mit Volldampf an der Funktionserweiterung arbeiten wird. Der angebliche Vorwand, den sie benutzt, ist, dass wir einen Impfstoff gegen das nächste Covid-19 verwenden könnten, das eine offensive Biowaffenarbeit mit Funktionsgewinn ist, die aus dem BSL4 von Wuhan – Chinas Fort Detrick – in Zusammenarbeit mit dem BSL3 der UNC durchsickerte.“

Das ganze Gerüst ihrer Argumentation sei irreführend, so Boyle, denn „sie nutzen den Funktionsgewinn, um die offensive biologische Kriegswaffe überhaupt erst zu entwickeln, um sie dann zurückzuentwickeln, um einen ‚Impfstoff‘ für den Fall eines Rückschlages zu entwickeln“.

„Theoretisch können sie die Waffe dann einsetzen“, fügte er hinzu. „Aber die Todesforscher sagen, dass sie dies tun, um den ‚Impfstoff‘ zu entwickeln.“

Furmanski nannte dieses Phänomen eine „sich selbst erfüllende Prophezeiung“, bei der Labors angeblich mit Krankheitserregern arbeiteten, um genau die Ausbrüche zu verhindern, die sie letztlich verursachten.

The Defender veröffentlicht gelegentlich Inhalte, die im Zusammenhang mit der gemeinnützigen Aufgabe von Children’s Health Defense stehen und die die Ansichten von Herrn Kennedy zu den Themen enthalten, über die CHD und The Defender regelmäßig berichten. In Übereinstimmung mit den Regeln der Federal Election Commission stellen diese Inhalte keine Unterstützung für Herrn Kennedy dar, der von CHD beurlaubt ist und als Unabhängiger für das Amt des US-Präsidenten kandidiert.