Läuft im Verteidigungsministerium die Operation Warp Speed?

ÜBERBLICK

Operation Warp Speed (OWS) ist eine Initiative der US-Regierung, die darauf abzielt, bis Januar 2021 300 Millionen Dosen eines sicheren, wirksamen Impfstoffs gegen COVID-19 zu liefern, und zwar als Teil einer umfassenderen Strategie zur Beschleunigung der Entwicklung, Herstellung und Verteilung von COVID-19-Impfstoffen, -Therapeutika und -Diagnostika (zusammenfassend als Gegenmaßnahmen bezeichnet). Obwohl das Verteidigungsministerium in diesem Dokument des Gesundheitsministeriums (HHS) erwähnt wird, spielt das HHS allem Anschein nach die Hauptrolle (wie man es bei einem gesundheitsbezogenen Thema erwarten könnte).

In den letzten Jahren hat sich jedoch eine andere Sichtweise herausgebildet, die besagt, dass das Verteidigungsministerium mehr als nur ein weiterer Teilnehmer an der OWS ist und die OWS tatsächlich leitet. Die ersten Befürworter waren Katherine Watt und Sasha Latypova. In dem von Katherine Watt verfassten Dokument heißt es unter anderem: „Der Kongress und die US-Präsidenten legalisierten und finanzierten den Umsturz der US-Verfassung, der US-Regierung und des amerikanischen Volkes durch ein massives inländisches Bioterrorismusprogramm, das als öffentliches Gesundheitsprogramm umetikettiert wurde und vom Gesundheitsminister und dem Verteidigungsminister im Namen der Weltgesundheitsorganisation und ihrer Geldgeber durchgeführt wurde.“

Sasha Latypova stützt sich auf die Ergebnisse von Katherine Watt und kommt zu dem Schluss: „Insgesamt spielte das Verteidigungsministerium eine entscheidende Rolle bei der Reaktion auf die COVID-19-Pandemie, indem es logistische Unterstützung, medizinische Ressourcen und Mittel für Forschungs- und Entwicklungsbemühungen zur Bekämpfung der Krankheit bereitstellte“. Konkret erklärte sie: „Das HHS befolgt die Befehle des Nationalen Sicherheitsrats und des Verteidigungsministeriums als Chief Operating Officer der Operation Warp Speed, d.h. das HHS operiert unter der militärischen Kommandostruktur.“

Zur Unterstützung erklärte Dr. Peter McCullough: „Aber Frau Latypova ist sich darüber im Klaren, dass es sich bei der Massenimpfung COVID-19 nach den EUA-Bestimmungen um eine Operation des Verteidigungsministeriums handelt.“ Whitney Webb kommt zu dem Schluss, dass „eine bevorstehende Serie von Untersuchungsberichten dieses Autors….. diese Operation und die sie leitenden Personen eingehend untersuchen wird, um die Operation Warp Speed als die geheimste und wohl gefährlichste US-Militäroperation seit Jahrzehnten zu entlarven. Im Gegensatz zu den gut finanzierten und geheimen Militäroperationen der vergangenen Jahre richtet sich diese Operation direkt gegen das amerikanische Volk.“ Schließlich stellt Peter Halligan fest: „All dies geschah als Folge der Übergabe des Umgangs mit der Pandemie an das Militär….. Das bedeutet, dass es das Militär war, das beschloss, HCQ und IVM-Behandlungsprotokolle zu blockieren. Es war das Militär, das entschied, dass die Genehmigungen der FDA und der CDC nicht relevant oder notwendig waren. Es war das Militär, das entschied, dass Herstellungsstandards und Testprotokolle irrelevant sind….Die Einführung der Operation „Warp Speed“, die zu den vorgeschriebenen experimentellen mRNA-Injektionen führte, war von Anfang bis (noch) Ende eine militärische Operation.“

Der Rest dieses Op-ed wird zeigen, dass das Militär zwar eine wichtige Rolle im logistischen Aspekt von OWS spielte, aber nicht die Hauptakteure bei der „Durchführung“ der Operation waren.

ZIELE UND ANFORDERUNGEN

OWS war ein Teil der umfassenden Pandemie- und Pandemiebekämpfung, und man muss das Gesamtbild verstehen, um OWS in die richtige Rolle zu setzen. Es gab nie eine wirkliche Pandemie oder einen wirklichen Notfall; beides wurde vollständig hergestellt. Wer hat sie inszeniert, und was waren ihre Ziele?

Wir wissen weder genau, wer die Täter waren, noch kennen wir den vollen Umfang ihrer Ziele. Wir können jedoch einige der Hauptziele zurückverfolgen, indem wir die Folgen der vergangenen 3,5 Jahre untersuchen und herausfinden, wer von diesen Folgen profitiert haben könnte. Unter der Annahme, dass diese Folgen nicht zufällig, sondern beabsichtigt waren, können wir einige der Ziele und die Gruppen von Interessengruppen, die davon profitiert haben, erahnen.

Eines der Ziele, das den Zeitpunkt der hergestellten Pandemie beeinflusste, war ein Regimewechsel in den USA. Im Herbst 2019 stand Präsident Trump an der Spitze einer vernünftigen Wirtschaft mit niedriger Arbeitslosigkeit und einem gesunden Aktienmarkt. Umfragen zeigten damals, dass er im Falle einer Wahl überzeugend gewinnen würde. Der Ausbruch des als SARS-CoV-2 bekannt gewordenen Virus kam genau zum richtigen Zeitpunkt, um den Wahlkampf zu beeinflussen. Demokraten und etablierte Republikaner, die Präsident Trump nicht mochten, sahen in diesem Ausbruch eine Chance. Wenn er ausgenutzt und in eine Pandemie umgewandelt werden könnte, ließe sich damit die Wirtschaft ankurbeln und das Wahlverhalten ändern (von der Stimmabgabe vor Ort bis hin zur Briefwahl), um das Wahlergebnis zu beeinflussen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Hauptziel, das den Zeitpunkt der erzeugten Pandemie bestimmte, der Regimewechsel in den USA war.

Aber es gab auch andere Ziele, die viel einflussreicher waren als das kleinere Problem des Regimewechsels in den USA. Wenn es gelänge, eine Pandemie herbeizuführen und den Notstand auszurufen, und wenn nachgewiesen werden könnte, dass die einzige Lösung zur Verhinderung der imaginären globalen Katastrophe in einem Impfstoff bestünde, dann würden die Entwickler des Impfstoffs und andere Promotoren finanziell davon profitieren. Wenn dieser Impfstoff zahlreiche Nebenwirkungen hätte, würden andere Medikamente benötigt, um diese Nebenwirkungen zu bekämpfen, was das Ausmaß des Geldsegens noch vergrößern würde. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das zweite Hauptziel der finanzielle Nutzen von Impfstoffen und Medikamenten war, die zur Bekämpfung der hergestellten Pandemie benötigt wurden.

Ein drittes Ziel betraf die Entvölkerung. Weltweit gibt es zahlreiche Gruppen, die aus glaubwürdigen Gründen der Meinung sind, dass die Welt auf lange Sicht überbevölkert ist und die Bevölkerung ab sofort reduziert werden muss. Die Maßnahmen, die zur Kontrolle der hergestellten Pandemie ergriffen werden, könnten auch heimlich zur Reduzierung der Bevölkerung eingesetzt werden. Einige der Impfergebnisse könnten als Experimente interpretiert werden, um die tödliche Dosis der mRNA-Impfstoffe zu bestimmen (was notwendig wäre, um zu wissen, ob und wann Maßnahmen zur Massenentvölkerung eingeleitet werden). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass zwar Millionen von Menschen ermordet worden sein könnten, weil 1) eine frühzeitige und angemessene Behandlung von COVID-19 verweigert wurde und 2) „Impfstoffe“ bereitgestellt wurden, die nicht ausreichend getestet wurden und sich bereits in einem frühen Stadium als schädlich und tödlich erwiesen, aber es handelte sich nicht um eine groß angelegte Entvölkerungsaktion, sondern eher um einen Probelauf für eine solche spätere Aktion.

Es wurden noch andere Ziele vorgeschlagen, wie Macht und Kontrolle usw., die hier jedoch nicht behandelt werden sollen.

In Wirklichkeit gab es eine Vielzahl von Akteuren, die an der Entstehung der Pandemie beteiligt waren und unterschiedliche Ziele verfolgten. Im Mittelpunkt aller Agenden stand die Auslösung und Verbreitung der herbeigeführten Pandemie, auch wenn die oben genannten Akteure in unterschiedlicher Weise von den spezifischen Ergebnissen der Pandemie profitierten. Offensichtlich wurden Kompromisse geschlossen, um sicherzustellen, dass alle beteiligten Akteure mit der Durchführung der künstlichen Pandemie einverstanden waren.

ENTSTEHUNG DER PANDEMIE

Um in der Öffentlichkeit eine Pandemie auszulösen, waren drei Bedingungen notwendig, die die Akzeptanz aller angebotenen extremen Maßnahmen sicherstellen würden. Diese waren 1) der Nachweis schnell ansteigender Infektionsfälle, 2) erhebliche Todesfälle infolge der Infektionen und 3) keine existierenden Behandlungsmöglichkeiten für die Infektion. Die große Zahl der Fälle wurde durch die Verwendung eines gefälschten PCR-Tests für COVID-19 verursacht, der unter Bedingungen durchgeführt wurde, die viele falsch-positive Ergebnisse (>90 %) zur Folge hatten. Die hohe Zahl der Todesfälle ist darauf zurückzuführen, dass eine frühzeitige und angemessene Behandlung von COVID-19 verweigert wurde und der Tod von Patienten mit COVID-19 (unter Verwendung des gefälschten PCR-Tests) als auf COVID-19 zurückzuführen angesehen wurde. Dies war glatter Mord, egal wie die Medien und die Ärzteschaft dies zu entschuldigen versuchen! Das Fehlen von Behandlungsmöglichkeiten für COVID-19 wurde durch die Erstellung von Studien mit tödlichen Mengen dieser vorhandenen Medikamente erreicht, um die angebliche Unwirksamkeit und Gefahr zu demonstrieren. Die Veröffentlichung dieses Mülls war ein extremes Vergehen seitens der biomedizinischen Fachzeitschriften und trug zu unnötigem Leid und Tod bei.

Die Hauptbeteiligten an der fabrizierten Pandemie in den USA waren die Impfstoff- und Arzneimittelhersteller (zusammen mit anderen ausgewählten Elementen der Gesundheitsindustrie), die Regierung (Exekutive, Legislative, Judikative, Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden), die Mainstream-Medien in all ihren Formen, die Medizin und die Wissenschaft. Die Beteiligung aller an der inszenierten Pandemie war notwendig; hätte einer der oben Genannten auch nur das geringste Maß an Integrität gezeigt und sich geweigert, mitzumachen, wäre die Aktion gescheitert. Offensichtlich hat es jahrelanger Planung bedurft, um das Maß an Bestechung und Erpressung zu erreichen, das notwendig war, um eine so weitreichende Zustimmung zu gewährleisten.

ROLLE DES Verteidigungsministeriums in der PANDEMIE

Von zentraler Bedeutung für den erfolgreichen Einsatz der fabrizierten Pandemie war die Notwendigkeit, in der Öffentlichkeit ein Gefühl des Notstands und des drohenden Untergangs zu erzeugen, wenn nicht sofort Maßnahmen ergriffen würden. Da die Präsidentschaftswahlen in den USA noch etwa ein Jahr entfernt waren, mussten solche Maßnahmen in weniger als einem Jahr zu bestimmten Ergebnissen führen. So wurden Abriegelungen, Vermummungsauflagen, soziale Distanzierung usw. auf der Grundlage von im Wesentlichen unwissenschaftlichen Erkenntnissen eingeführt, und OWS wurde eingerichtet, um einen Impfstoff für die Wahlzeit zu produzieren.

Während die Zeit für die Abriegelungen und andere Maßnahmen keine große Rolle spielte (sie konnten vorzeitig beendet oder auf unbestimmte Zeit verlängert werden), war sie für die Impfstoffe ein großes Problem, wenn sie so schnell wie möglich, d. h. rechtzeitig vor den Wahlen, hergestellt werden sollten. In Anbetracht der Tatsache, dass die Entwicklung von Impfstoffen in der Vergangenheit durchschnittlich 12 bis 15 Jahre gedauert hat, wovon ein Großteil auf die klinischen Versuche am Menschen entfiel, mussten viele Abstriche gemacht werden. Im Wesentlichen müssten alle Versuche und Sicherheitsvorkehrungen, die mit der Entwicklung neuer Medikamente/Impfstoffe verbunden sind, umgangen werden. Hinzu kommt ein enormer logistischer Aufwand (einschließlich der Einrichtung zuverlässiger und sicherer Herstellungsverfahren für die Hunderte von Komponenten, aus denen ein Impfstoff besteht), um Hunderte von Millionen Dosen dieses neuen Produkts an die vorgesehenen Versorger zu verteilen.

Es gibt nur sehr wenige Organisationen in den USA, die über diese logistischen Fähigkeiten verfügen. Eine dieser Organisationen, die über eine derart umfangreiche Logistikkapazität verfügt und Maßnahmen (einschließlich ihrer rechtlichen Rechtfertigungen) ergriffen hat, um bei Bedarf im Notfall Abstriche machen zu können, ist das US-Verteidigungsministerium. Im Grunde hatte das OWS keine andere Wahl, als das Verteidigungsministerium mit der Überwachung aller Aspekte der Impfstoffentwicklung und -logistik zu beauftragen, um die gewünschten Ziele zu erreichen. Ich glaube, dass dies tatsächlich so geschehen ist, und obwohl das Verteidigungsministerium als Werkzeug für diesen Zweck eingesetzt wurde, hat es die OWS nicht in dem von den Befürwortern dieses Konzepts unterstellten Sinne „geleitet“. Jemand anderes hatte das Sagen, und das Verteidigungsministerium führte in seiner üblichen Rolle die Befehle pflichtbewusst aus.

DIE AUSWIRKUNG der DoD-COMPLIANCE

Die Auswirkungen der Einhaltung der Vorschriften durch das Verteidigungsministerium auf die amerikanische Öffentlichkeit und auf die Mitglieder des Verteidigungsministeriums und ihre Familien sind einzigartig in der amerikanischen Geschichte und vielleicht sogar einzigartig in der Weltgeschichte. Es ist klar, dass diese „Impfstoffe“ keine Impfstoffe im herkömmlichen Sinne des Wortes waren. Sie verhinderten weder eine Infektion noch eine Übertragung, und sie verringerten weder die Zahl der Krankenhausaufenthalte noch die Zahl der Todesfälle. Sie wurden von einigen Gegnern als Gentherapie eingestuft, aber selbst das ist falsch. Nichts in ihrer Wirkungsweise deutet auf therapeutische Ergebnisse hin. Gene Editing oder Genmanipulation wäre vielleicht ein genauerer Begriff.

In den Studien, die ich über ihre Wirkungsweise und ihre Auswirkungen durchgeführt habe, hat jede identifizierte Aktion zu einer Schädigung von Geweben, Organen, Blut usw. geführt. Dies war den medizinischen Experten im HHS, DoD usw. zweifellos schon früh bekannt, dennoch war das DoD bereit, diese Befehle zu befolgen, obwohl sie wussten, dass sie dem amerikanischen Volk großen Schaden zufügen würden. Wann in der Geschichte, insbesondere in der amerikanischen Geschichte, wurde das Militär eingesetzt, um schwerwiegende Schäden, einschließlich des Todes, für einen großen Teil der amerikanischen Bevölkerung zu unterstützen? Normalerweise unterstützt das Militär solche Aktionen gegen ausländische Invasoren und Kriegsparteien, aber nicht gegen das amerikanische Volk im Allgemeinen. Da das Militär den Auftrag hatte, diese Schüsse abzugeben, wurde das Militär im vorliegenden Fall dazu benutzt, Produkte zu verteilen, die seine eigenen Mitglieder sowie deren Familienangehörige und Bekannte schädigen würden! Das riecht nach Beihilfe zum Selbstmord!

Wie früh war dies bekannt? Mitte 2020 zeigten die von den Regierungen weltweit gesammelten Daten, dass die meisten Menschen, die ernsthaft von COVID-19 betroffen waren, ältere Menschen mit Begleiterkrankungen waren. Mit anderen Worten, die einzige Bevölkerungsgruppe, die einen Impfstoff benötigen könnte, waren die über 65-Jährigen mit Begleiterkrankungen. Die Militärangehörigen selbst gehörten nicht zu dieser Kategorie, ebenso wenig wie ihre Ehepartner und Kinder, so dass für sie kein Bedarf an einem Impfstoff bestand.

Bereits Anfang 2021, kurz nach der Verteilung der Impfstoffe, zeigte das VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System) eine überdurchschnittlich hohe Zahl von Todesfällen nach der Impfung. Es war offensichtlich, dass die Impfstoffe extrem gefährlich und tödlich waren, dennoch war das Militär bereit, die Verteilung fortzusetzen und damit die amerikanische Öffentlichkeit, sich selbst und ihre Familien zu schädigen. Ich würde dies als Beihilfe zum Selbstmord/Völkermord in großem Stil betrachten. Seit wann beteiligen sich Militärs an Aktivitäten, die ihnen selbst, ihren Familien und ihrem Land wissentlich in einem solchen Ausmaß schaden?

SCHLUSSFOLGERUNG

Ab Anfang 2020 wurde eine Pandemie fabriziert, von der viele Gruppen auf Kosten der amerikanischen Bevölkerung profitierten. Das Verteidigungsministerium spielte eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung der für die Aufrechterhaltung der Pandemie erforderlichen Logistik, aber es war nicht die treibende Kraft hinter der Pandemie (soweit wir aus nicht klassifizierten Quellen wissen). Durch die Befolgung von Befehlen, die ihnen von oben erteilt wurden, trugen die Bemühungen des Verteidigungsministeriums zu den Schäden und Todesfällen bei, die durch die Maßnahmen der Pandemie, insbesondere die „Impfstoffe“, verursacht wurden. Diese Schäden und Todesfälle betrafen die amerikanische Öffentlichkeit im Allgemeinen, die Militärangehörigen, die diesen Maßnahmen per Mandat unterworfen waren, und die Familien der Militärs, die ebenfalls unzähligen Mandaten unterworfen waren. Wann in der Geschichte der Welt und insbesondere der USA hat ein Militär wissentlich Maßnahmen ergriffen, die seinen eigenen Mitgliedern ohne ersichtlichen Grund schaden würden, die ihren Familienangehörigen schaden würden und die der breiten Bevölkerung des Landes schaden würden? Das Gleiche gilt für die Strafverfolgungsbehörden in den USA im Allgemeinen, die die letzte Instanz bei der Durchsetzung dieser Mandate sind, auch wenn die Mitglieder der Strafverfolgungsbehörden, ihre Familien und ihre Gemeinden ebenfalls geschädigt würden.