Jeder sollte die Erklärung des eritreischen Präsidenten Afwerki über den neuen Kalten Krieg lesen

Andrew Korybko

Präsident Afwerki ist der dienstälteste und konsequenteste lebende Antiimperialist, sodass seine Einschätzung von allen Beobachtern ernst genommen werden sollte.

Der eritreische Präsident Isaias Afwerki traf letzte Woche während des zweiten Russland-Afrika-Gipfels mit Präsident Putin zusammen und gab eine umfassende Erklärung des Neuen Kalten Krieges ab, die jeder auf der offiziellen Kreml-Website hier nachlesen sollte. Der vorliegende Beitrag fasst seine Gedanken zusammen, um den Lesern, die keine Zeit haben, seine Ausführungen zu lesen, eine Analyse zu ermöglichen und sie in den globalen Kontext einzuordnen.

Präsident Afwerki stellte zunächst klar, dass es keinen russisch-ukrainischen Konflikt gibt, sondern einen von der NATO erklärten Krieg gegen Russland, der Teil ihrer Pläne ist, die Welt gemäß ihrer überholten Hegemonialideologie zu beherrschen, der jedoch zum Scheitern verurteilt ist und mit dem Zusammenbruch des Westens endet. Bis dahin jedoch, so Präsident Afwerki, “muss die ganze Welt bereit sein, Russland nicht zu verteidigen, sondern ihm beizustehen, damit diese hegemonistische Ideologie zu keinem Zeitpunkt der Geschichte die Oberhand gewinnt”.

Zu diesem Zweck schlug er vor: “Wir brauchen eine neue, globale Finanzarchitektur, die nicht durch den Euro, den Dollar oder andere Währungen kontrolliert wird.” Präsident Afwerki riet außerdem: “Der einfachste Weg für uns, ihre hegemonistische Strategie zu kontrollieren und zu vereiteln, ist, Frieden zu haben, und dann wird die Entwicklung kommen.” Dazu müsse man der “Diffamierung, Dämonisierung, psychologischen Kriegsführung (und) Sanktionen” des Westens entgegentreten, damit der Nicht-Westen nicht zum Vorteil des Gegners gespalten und regiert wird.

Alle Länder müssen zusammenarbeiten, um erfolgreich zu sein, und jedes einzelne von ihnen kann auch nützliche Ideen zur Perfektionierung der Strategie des Nicht-Westens in diesem “globalen Krieg” beisteuern. Von besonderer Bedeutung, so Präsident Afwerki, sei ein besseres Ressourcenmanagement im menschlichen und natürlichen Bereich, um das volle Potenzial aller in diesem weltweiten antiimperialistischen Kampf freizusetzen. Dazu sagte er, dass “Russland eine historische Aufgabe zu erfüllen hat” und die Beziehungen Eritreas zu Russland auf diesem Verständnis beruhen.

Bevor wir seine Äußerungen analysieren und in den globalen Kontext einordnen, ist es wichtig, die Aufmerksamkeit des Lesers auf zehn einschlägige Beiträge zu lenken, die weitere Einzelheiten zu den dann folgenden Erkenntnissen enthalten:

* 26. März 2022: “Russland führt einen existenziellen Kampf zur Verteidigung seiner Unabhängigkeit und Souveränität”

* 3. Oktober 2022: “Putins revolutionäres Manifest konzentriert sich auf den Kampf für Demokratie gegen den tiefen Staat”

* 29. Oktober 2022: “Die Bedeutung einer angemessenen Rahmung des neuen Kalten Krieges”

* 7. November 2022: “Analyse von Präsident Putins Vision der russisch-afrikanischen Beziehungen”

* 12. November 2022: “20 konstruktive Kritiken an Russlands Sondereinsatz”

* 26. Dezember 2022: “Die fünf Möglichkeiten, wie das Jahr 2022 die russische Großstrategie komplett verändert hat”

* 9. März 2023: “Auf dem Weg zur Tri-Multipolarität: Die Goldene Milliarde, die chinesisch-russische Entente und der globale Süden”

* 15. April 2023: “Russlands große Strategie am Horn von Afrika und in den Ländern des Roten Meeres”

* 2. Juni 2023: “Der eritreische Präsident verdient Anerkennung für seine multipolare Vorreiterrolle”

* 8. Juni 2023: “China und Russland haben die Medienblockade des Westens gegen den eritreischen Präsidenten Afwerki durchbrochen”

Diese Beiträge beschreiben das Wesen des NATO-Krieges gegen Russland, die Art und Weise, wie dieser Konflikt den globalen Systemwechsel zur Multipolarität beschleunigt hat, und die Rolle Eritreas in der entstehenden Weltordnung.

Um auf Präsident Afwerkis Erklärung des Neuen Kalten Krieges zurückzukommen: Er zeigte seinem russischen Amtskollegen, wie sehr er alles versteht, was dieser erst kurz vor seiner verhängnisvollen Entscheidung, die Sonderoperation seines Landes in der Ukraine einzuleiten, zu begreifen begann. Im Gegensatz zu Russland stand Eritrea schon seit Jahrzehnten unter maximalem Druck des Westens, weshalb Präsident Afwerki so gut weiß, wie dieser Hegemonialblock funktioniert.

Wie er es formulierte, ist der Krieg der NATO gegen Russland einfach eine “Fortsetzung derselben Ideologie der Sklaverei, des Kolonialismus, des Neokolonialismus und dann der Hegemonie”, was es ermöglicht, den Platz dieses Konflikts im historischen Kontinuum des letzten halben Jahrtausends richtig zu verstehen. Darauf aufbauend wird deutlich, dass der derzeitige Stellvertreterkrieg in der Ukraine in der Tat ein historisches Ereignis von globaler Bedeutung ist, da sein Ausgang in jeder Hinsicht darüber entscheiden wird, wie der Rest der Zukunft aussehen wird.

Präsident Afwerki ist der dienstälteste und konsequenteste lebende Antiimperialist, sodass seine Einschätzung von allen Beobachtern ernst genommen werden sollte. Er teilte sie Präsident Putin in vollem Umfang mit, um zu zeigen, wie sehr er alles versteht, was das Land seines Amtskollegen derzeit erlebt, um die Chancen zu erhöhen, dass diejenigen in der ganzen Welt, die den Gipfel der letzten Woche verfolgt haben, aber nicht viel über ihn wissen, darauf stoßen, und um sicherzustellen, dass Eritrea eine Schlüsselrolle in Russlands “historischer Mission” zur Befreiung der Welt spielt.

Dieses winzige Land ist weit überdurchschnittlich stark, was seine jahrzehntelange Widerstandsfähigkeit gegenüber westlichem Druck angeht, und kann daher seine Erfahrungen realistischerweise mit anderen nicht-westlichen Ländern teilen. Dazu gehört vorwiegend seine revolutionäre Ideologie, die dazu beitragen kann, multipolare Prozesse in ganz Afrika zu beschleunigen, wenn sich die fast 1,5 Milliarden Menschen in diesem Land dafür entscheiden. Dies ist wohl die “historische Mission” von Präsident Afwerki und wird sein größtes Vermächtnis an die Menschheit sein, sollte dies geschehen.