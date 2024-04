Lassen Sie sich nicht von dem, was in Gaza passiert, abstumpfen

Caitlin Johnstone

Wir sollen von dieser Art von Ereignissen nicht unberührt bleiben. Wir sollen keinen psychologischen Frieden mit Völkermord finden können. Das ist nicht natürlich und nicht richtig. Von Menschen geschaffene Albträume, die auf die wachsende Erde losgelassen werden, sollen uns beunruhigen.

Eine der Gründe, warum ich in meinen Kommentaren zu Gaza oft zur Poesie und emotional aufgeladenen Prosa übergehe, ist, weil es so einfach ist, uns den Schrecken dessen, was dort Tag für Tag und Monat für Monat geschieht, abstumpfen zu lassen – aber es ist so unglaublich wichtig, das nicht zu tun.

Es wäre so einfach, überwältigt zu werden und anzufangen, einen Tag voller Lügen und Gräueltaten mit dem nächsten verschmelzen zu lassen, bis es zu einem amorphen grauen Fleck am Rand unserer Aufmerksamkeit wird. Berichte wie die über IDF-Drohnen-Scharfschützen, die die Geräusche verängstigter Frauen und Kinder abspielen, um Zivilisten herauszulocken und sie dann zu erschießen, oder israelische Beamte, die lächerlicherweise behaupten, sie hätten keine Ahnung gehabt, dass das Sprengen eines Konsulatsgebäudes voller iranischer Militäroffiziere als Eskalation angesehen würde, kommen jetzt täglich heraus, und es ist verlockend, sich überwältigen zu lassen und sich nicht mehr so sehr zu kümmern.

Und es ist kein Zufall, dass wir jeden Tag mit dieser Versuchung konfrontiert werden. Seit Tag eins ziehen die Israelis das öffentliche Bewusstsein mit erstaunlichen Gräueltaten, lächerlichem Leugnen und hochtourigem narrativen Spin hierhin und dorthin, unterstützt von der vollen Macht des westlichen Imperiums und seiner unvergleichlich mächtigen Propagandamaschine. Jeden Tag werden wir mit neuen Grausamkeiten konfrontiert, gepaart mit neuen Aussagen des israelischen Regimes, die unsere Realitätssinne wie “Heeheehee, haben wir es getan? Wer weiß? Nein, haben wir nicht! Aber wenn wir es getan haben, war es gut!” necken, während westliche Beamte vage verwirrende Aussagen machen, dass sie mehr Informationen zu jedem Vorfall benötigen, bevor sie eine Position einnehmen, und darauf hinweisen, dass die IDF sich selbst untersuchen muss, um herauszufinden, was passiert ist. Sie werden sehen, wie sie tonnenweise Energie darauf verwenden, empört die Idee zu leugnen, dass Israel jemals ein Krankenhaus angreifen würde, nur um sie Wochen später argumentieren zu sehen, dass es in Ordnung und gut ist, wenn Israel jedes Krankenhaus im Gazastreifen zerstört.

Das kann dich brechen, wenn du es zulässt. Es ist schwer für den Verstand und das Herz, eine solche systematische Tracht Prügel zu ertragen, besonders wenn man nicht versteht, dass dies absichtlich mit einem sehr bestimmten Ziel im Sinn geschieht. Je mehr Westler psychologisch dazu gedrängt werden, die Hände zu heben und Gaza in unserem mentalen “schlechte Dinge in der Welt, über die ich nicht nachdenken möchte” -Schublade abzulegen, desto einfacher ist es für Israel und seine imperialen Unterstützer, die monströsen Dinge zu tun, die sie dort machen wollen.

Also versuche ich, dazu beizutragen, die Realität dessen, was im Gazastreifen passiert, nicht nur in Bezug auf die faktische Wahrheit, sondern auch die emotionale Wahrheit, an die Oberfläche zu bringen. Der Horror. Das Leiden. Diese empathische Verbindung zum Schicksal unserer Mitmenschen, die uns dazu bringen kann, zu handeln und echte Veränderungen voranzutreiben.

Lass diese Mistkerle nicht zu, dass du dich gegen das, was im Gazastreifen passiert, abstumpfst. Du kannst klar sehen, dass das ist, was sie wollen, und du kannst klar sehen, was sie davon hätten, die Menschen in diesen Zustand der Abstumpfung zu drängen. Also gib es ihnen nicht. Stelle sicher, dass sie zumindest an einem Scheitern in diesem Bestreben sind. Und tu, was du kannst, um sicherzustellen, dass sie auch bei anderen scheitern.

Lass sie dir das nicht wegnehmen. Gefühle sind dazu da, gefühlt zu werden. Fühle die Trauer. Fühle die Empörung. Fühle den Zorn. Fühle den Schmerz. Lass es zu dir kommen und alles sagen, was es dir sagen will, so wie du es mit einem kleinen Kind machen würdest, das dir von seinen Ängsten oder seinen Verletzungen erzählt. Schreib es auf, sing es heraus, male es, tanze es, brülle es in ein Kissen, wirf Steine in einen Bach darauf, was auch immer du tun kannst, um es in einer greifbaren Form in die Welt zu bringen. Lass es durch dich hindurchfließen, fühle es vollständig, bis es alles gesagt hat, dann steh auf und kämpfe weiter.

Während wir uns in das monumentale Unterfangen begeben, gemeinsam eine gesunde Welt zu schaffen, reicht es nicht aus, dass wir über das informiert sind, was in der Welt vor sich geht – wir müssen auch eine reife emotionale Beziehung dazu haben. Wir brauchen nicht nur bewusste Köpfe, sondern auch bewusste Herzen. Wenn wir keine bewusste Beziehung zu unseren Emotionen haben, und wenn unsere Emotionen keine bewusste Beziehung zu dem haben, was in der Welt vor sich geht, wie können wir dann hoffen, die Welt in Richtung Gesundheit zu lenken? Fürsorge und Mitgefühl sind der einzige nützliche Kompass, den wir haben, um uns dorthin zu navigieren.

Also schütze deine Fürsorge vor den Bemühungen der Bastarde, sie zu ersticken, wie eine kostbare Kerzenflamme an einem windigen Tag. Auch wenn wir den Kampf kurzfristig verlieren und auch wenn wir den Krieg langfristig verlieren, kannst du diesen Freaks wenigstens diesen kleinen Sieg verweigern, indem du weiterhin fürsorgst.