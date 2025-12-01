Lassen Sie sich vom Imperium nicht einreden, dass Sie machtlos sind

Von Caitlin Johnstone

Lassen Sie sich vom Imperium nicht einreden, dass Sie machtlos und hilflos sind. Es gibt immer Dinge, die Sie tun können, um gegen diese Mistkerle anzukämpfen, und es gibt immer Dinge, die Sie tun können, um Ihr eigenes Leben zu verbessern.

Es ist so leicht, in die Falle zu tappen und zu glauben, dass wir nichts tun können. Nichts, um gegen das System zu kämpfen, weil es zu groß und zu fest verwurzelt ist, und nichts, um unsere persönlichen Lebensumstände zu ändern, weil die Karten für normale Menschen so unfair verteilt sind.

Das ist eine starke Illusion, denn auf den ersten Blick scheint es wahr zu sein. Unsere politischen Systeme werden von den Reichen und Mächtigen kontrolliert, um sicherzustellen, dass unsere Stimmen ihnen in keiner Weise Unannehmlichkeiten bereiten, und jede neue politische Bewegung, die die Machtstrukturen des Establishments in Frage stellt, wird von außen und von innen sabotiert. Unsere Stimmen werden marginalisiert, und unsere Landsleute wurden durch lebenslange Propaganda-Indoktrination zu geistlosen Automaten des Imperiums gemacht.

Und auf den ersten Blick scheinen wir auch in unserem Privatleben ebenso machtlos zu sein. Wenn man nicht das Glück hat, über Kapital zu verfügen, mit dem man Arbeitskräfte aus der Arbeiterklasse ausbeuten kann, oder eine besondere Begabung besitzt, die unser System zufällig schätzt, kann man sein ganzes Leben lang in Armut kämpfen. Das Leben eines Arbeiters wird immer schwieriger, und es ist leicht, das Gefühl zu haben, dass man nichts gegen sein eigenes Unglück und seine psychischen Probleme tun kann, weil man unter einem System arbeitet, das so missbräuchlich und ungerecht ist.

Es stimmt zwar, dass vielen Bewohnern unserer Dystopie viele Türen verschlossen bleiben, aber das bedeutet nicht, dass man machtlos ist, etwas zu ändern. Der Glaube, dass man machtlos ist, nützt niemandem außer den Mächtigen.

Wir sind niemals wirklich machtlos, weil wir immer die Fähigkeit haben, einen revolutionären Zeitgeist zu fördern, und weil wir immer die Fähigkeit haben, uns selbst zu heilen. Als Kollektiv haben wir die Macht, die Öffentlichkeit zu informieren und aufzuklären, damit sie versteht, dass sie ihr ganzes Leben lang über unsere Gesellschaft getäuscht wurde und dass eine bessere Welt sowohl notwendig als auch möglich ist. Als Individuen haben wir die Fähigkeit, innere Arbeit zu leisten, um unsere Traumata zu heilen und uns von den Illusionen des Egos zu befreien, was sich in vielerlei Hinsicht radikal auf unsere Lebensqualität auswirken wird.

Unsere Herrscher können uns diese Fähigkeiten nicht nehmen. Wir werden immer die Möglichkeit haben, etwas zu tun, um den Menschen die Notwendigkeit einer Revolution bewusst zu machen, und wir werden immer die Möglichkeit haben, unsere inneren Wunden zu heilen. Jeden Tag gibt es konkrete Maßnahmen, die wir ergreifen können, um beide Ziele zu erreichen.

Es nützt niemandem außer den Mächtigen zu glauben, dass wir nichts tun können, um die Dinge zu ändern. Zu viele Sozialisten geben sich damit zufrieden, selbstgefällig herumzusitzen, besser Bescheid zu wissen als alle anderen und die richtigen Meinungen zu haben, während sie gleichzeitig ihre Verachtung für alle zum Ausdruck bringen, die versuchen, das Bewusstsein zu erweitern oder die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Werden Sie in Ihrer Gemeinde aktiv. Produzieren Sie dissidente Medien. Schaffe revolutionäre Kunst. Führe Gespräche. Verändere Denkweisen. Öffne Augen. Wecke Menschen auf, damit es eines Tages genug von uns gibt, um echte Veränderungen zu erzwingen.

Es nützt niemandem außer den Mächtigen, zu glauben, dass du zu einem Leben in Elend verdammt bist. Zu viele Sozialisten geben sich damit zufrieden, all ihre inneren Dysfunktionen auf die Auswüchse des Kapitalismus zu schieben und verbringen ihre Tage damit, ihre inneren Wunden in Meetings und im Internet zu beweinen, ohne die harte innere Arbeit zu leisten, die notwendig ist, um inneren Frieden zu finden. Werde neugierig auf deine inneren Prozesse. Informiere dich über die vielen Methoden der inneren Heilung, die online verfügbar sind. Höre den brillanten Köpfen zu, die in letzter Zeit bahnbrechende neue Erkenntnisse über Traumata und innere Arbeit geteilt haben. Untersuche die Möglichkeit, dass spirituelle Erleuchtung ein reales Phänomen ist, das in diesem Leben durchaus erreichbar ist. Übernimm Verantwortung für dein eigenes inneres Wohlbefinden und fang an, etwas dafür zu tun.

Wir müssen nicht gelähmt von erlernter Hilflosigkeit herumsitzen. Wir müssen nicht untätig herumsitzen und auf eine Deus-ex-machina-Lösung für unsere Notlage warten. Wir müssen uns nicht mit einem Leben voller Leiden abfinden und immer wieder dieselben Fehler machen, weil wir von unbewussten Kräften in uns hin- und hergeworfen werden, die wir nie untersucht haben.

Es gibt immer etwas, das wir tun können. Wir können nie alles tun, aber wir können immer etwas tun. Es gibt keinen guten Grund, nicht das zu tun, was wir tun können, jeden einzelnen Tag unseres Lebens.