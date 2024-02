Lasst sie Dreck fressen

Die letzte Phase des israelischen Völkermordes im Gazastreifen, eine orchestrierte Massenverhungerung, hat begonnen. Die internationale Gemeinschaft hat nicht die Absicht, sie zu stoppen

Chris Hedges

Es bestand nie die Möglichkeit, dass die israelische Regierung einer von Außenminister Antony Blinken vorgeschlagenen Kampfpause zustimmen würde, geschweige denn einem Waffenstillstand. Israel steht kurz davor, den Höhepunkt seines Krieges gegen die Palästinenser im Gazastreifen zu erreichen – eine Massenverhungerung. Wenn die israelische Führung von einem „absoluten Sieg“ spricht, meint sie die totale Dezimierung, die totale Auslöschung. Die Nazis ließen 1942 systematisch 500.000 Männer, Frauen und Kinder im Warschauer Ghetto verhungern. Diese Zahl will Israel noch übertreffen.

Mit dem Versuch, das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), das den Gazastreifen mit Lebensmitteln und Hilfsgütern versorgt, zu schließen, begehen Israel und sein wichtigster Gönner, die Vereinigten Staaten von Amerika, nicht nur ein Kriegsverbrechen, sondern setzen sich auch in flagranter Weise über den Internationalen Gerichtshof (IGH) hinweg. Das Gericht hielt die von Südafrika erhobene Anklage wegen Völkermordes, die sich auf Aussagen und Fakten der UNWRA stützt, für plausibel. Es wies Israel an, sich an sechs vorläufige Maßnahmen zu halten, um einen Völkermord zu verhindern und die humanitäre Katastrophe zu lindern. Die vierte vorläufige Maßnahme fordert Israel auf, sofortige und wirksame Schritte zur Bereitstellung humanitärer Hilfe und grundlegender Dienstleistungen in Gaza zu unternehmen.

Die Berichte des UNRWA über die Zustände in Gaza, über die ich sieben Jahre lang als Reporter berichtet habe, und die Dokumentation der wahllosen israelischen Angriffe zeigen, dass, wie das UNRWA sagte, „einseitig erklärte ’sichere Zonen‘ überhaupt nicht sicher sind. Nirgendwo in Gaza ist es sicher.“

Die Rolle des UNRWA bei der Dokumentation des Völkermords sowie bei der Bereitstellung von Nahrungsmitteln und Hilfsgütern für die Palästinenser macht die israelische Regierung wütend. Premierminister Benjamin Netanjahu warf dem UNRWA nach dem Urteil vor, dem IGH falsche Informationen geliefert zu haben. Das UNRWA, das bereits seit Jahrzehnten ein Ziel Israels ist und 5,9 Millionen palästinensische Flüchtlinge im gesamten Nahen Osten mit Kliniken, Schulen und Lebensmitteln unterstützt, sollte nach israelischer Auffassung beseitigt werden. Israels Zerstörung des UNRWA dient sowohl einem politischen als auch einem materiellen Ziel.

Die unbewiesenen israelischen Anschuldigungen gegen das UNRWA, dass ein Dutzend der 13.000 Mitarbeiter Verbindungen zu den Tätern der Anschläge vom 7. Oktober in Israel hätten, bei denen rund 1.200 Israelis getötet wurden, haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Dies veranlasste 16 große Geber, darunter die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Österreich, die Schweiz, Finnland, Australien, Kanada, Schweden, Estland und Japan, die finanzielle Unterstützung für das Hilfswerk auszusetzen, von dem fast jeder Palästinenser im Gazastreifen für seine Ernährung abhängig ist. Seit dem 7. Oktober hat Israel 152 UNRWA-Mitarbeiter getötet und 147 UNRWA-Einrichtungen beschädigt. Israel hat auch UNRWA-Hilfslieferwagen bombardiert.

Mehr als 27.708 Palästinenser wurden im Gazastreifen getötet, etwa 67.000 wurden verwundet und mindestens 7.000 werden vermisst, die wahrscheinlich tot und unter den Trümmern begraben sind.

Mehr als eine halbe Million Palästinenser – jeder vierte – hungern nach Angaben der Vereinten Nationen im Gazastreifen, und der Hunger wird bald allgegenwärtig sein. Den Palästinensern in Gaza, von denen mindestens 1,9 Millionen Binnenvertriebene sind, fehlt es nicht nur an ausreichender Nahrung, sondern auch an sauberem Wasser, Unterkünften und Medikamenten. Es gibt kaum Obst und Gemüse. Es gibt kaum Mehl, um Brot zu backen. Nudeln, Fleisch, Käse und Eier sind verschwunden. Die Schwarzmarktpreise für Trockenwaren wie Linsen und Bohnen sind im Vergleich zu den Vorkriegspreisen um das 25-fache gestiegen. Ein Sack Mehl ist auf dem Schwarzmarkt von 8,00 Dollar auf 200 Dollar gestiegen. Das Gesundheitssystem im Gazastreifen, wo nur noch drei der 36 Krankenhäuser teilweise funktionieren, ist weitgehend zusammengebrochen. Etwa 1,3 Millionen vertriebene Palästinenser leben auf den Straßen der südlichen Stadt Rafah, die von Israel zur „sicheren Zone“ erklärt wurde, aber inzwischen bombardiert wird. Die Familien frösteln im Winterregen unter fadenscheinigen Planen inmitten von Pfützen aus ungeklärten Abwässern. Schätzungsweise 90 Prozent der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens sind aus ihren Häusern vertrieben worden.

„Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keinen Fall, in dem eine ganze Bevölkerung so schnell in extremen Hunger und Elend gestürzt wurde“, schreibt Alex de Waal, geschäftsführender Direktor der World Peace Foundation an der Tufts University und Autor von „Mass Starvation: The History and Future of Famine“, im Guardian. „Und es gibt keinen Fall, in dem die internationale Verpflichtung, dies zu stoppen, so klar war.“

Die Vereinigten Staaten, der ehemals größte Beitragszahler des UNRWA, stellen dem Hilfswerk im Jahr 2023 422 Millionen Dollar zur Verfügung. Die Streichung der Mittel sorgt dafür, dass die Lebensmittellieferungen des UNRWA, die aufgrund der israelischen Blockaden ohnehin schon sehr knapp sind, Ende Februar oder Anfang März weitgehend zum Erliegen kommen werden.

Israel hat den Palästinensern in Gaza zwei Möglichkeiten gegeben: gehen oder sterben.

Ich habe 1988 über die Hungersnot im Sudan berichtet, die 250.000 Menschenleben forderte. IDie Schlieren in meiner Lunge sind Narben davon, dass ich inmitten von Hunderten von Sudanesen stand, die an Tuberkulose litten und starben. Ich war stark und gesund und konnte die Ansteckung abwehren. Sie waren schwach und ausgezehrt und konnten es nicht. Die internationale Gemeinschaft hat, wie in Gaza, kaum etwas unternommen.

Die meisten Palästinenser im Gazastreifen sind bereits von der Vorstufe des Hungers – der Unterernährung – betroffen. Diejenigen, die hungern, haben nicht genug Kalorien, um sich zu ernähren. In ihrer Verzweiflung beginnen die Menschen, Tierfutter, Gras, Blätter, Insekten, Nagetiere und sogar Schmutz zu essen. Sie leiden an Durchfall und Infektionen der Atemwege. Sie reißen winzige, oft verdorbene Essensreste auseinander und rationieren sie.

Da sie nicht genug Eisen haben, um Hämoglobin, ein Protein in den roten Blutkörperchen, das den Sauerstoff von der Lunge in den Körper transportiert, und Myoglobin, ein Protein, das die Muskeln mit Sauerstoff versorgt, zu produzieren, werden sie bald anämisch, und außerdem fehlt ihnen Vitamin B1. Der Körper ernährt sich von sich selbst. Gewebe und Muskeln verkümmern. Es ist unmöglich, die Körpertemperatur zu regulieren. Die Nieren schalten sich ab. Das Immunsystem bricht zusammen. Lebenswichtige Organe – Gehirn, Herz, Lunge, Eierstöcke und Hoden – verkümmern. Der Blutkreislauf verlangsamt sich. Das Blutvolumen nimmt ab. Infektionskrankheiten wie Typhus, Tuberkulose und Cholera werden zu einer Epidemie, an der Tausende von Menschen sterben.

Es ist unmöglich, sich zu konzentrieren. Die ausgemergelten Opfer ziehen sich geistig und emotional zurück und werden apathisch. Sie wollen weder berührt noch bewegt werden. Der Herzmuskel ist geschwächt. Die Opfer befinden sich selbst im Ruhezustand in einem Zustand des virtuellen Herzversagens. Wunden heilen nicht. Das Sehvermögen wird durch den Grauen Star beeinträchtigt, selbst bei jungen Menschen. Schließlich wird man von Krämpfen und Halluzinationen heimgesucht und das Herz bleibt stehen. Dieser Prozess kann bei einem Erwachsenen bis zu 40 Tage dauern. Kinder, ältere Menschen und Kranke sterben schneller.

Ich sah Hunderte von skelettierten Gestalten, Gespenster von Menschen, die sich in Zeitlupentempo durch die karge sudanesische Landschaft bewegten. Hyänen, die daran gewöhnt sind, Menschenfleisch zu fressen, schnappten routinemäßig kleine Kinder. Am Rande von Dörfern, wo sich Dutzende von Menschen, die zu schwach zum Laufen waren, in Gruppen niedergelegt hatten und nie wieder aufgestanden waren, stand ich über Ansammlungen von gebleichten menschlichen Knochen. Viele waren die Überreste ganzer Familien.

In der verlassenen Stadt Mayen Abun baumelten Fledermäuse von den Dachsparren der entkernten italienischen Missionskirche. Die Straßen waren mit Grasbüscheln überwuchert. Die unbefestigte Landebahn war von Hunderten menschlicher Knochen, Schädeln und den Überresten von Eisenarmbändern, bunten Perlen, Körben und zerfetzten Kleidungsstücken gesäumt. Die Palmen waren in zwei Hälften geschnitten worden. Die Menschen hatten die Blätter und das Fruchtfleisch im Inneren gegessen. Es gab das Gerücht, dass Lebensmittel per Flugzeug geliefert werden würden. Die Menschen waren tagelang zur Landebahn gelaufen. Sie warteten und warteten und warteten. Kein Flugzeug kam. Niemand hat die Toten begraben.

Jetzt beobachte ich das Geschehen aus der Ferne in einem anderen Land, in einer anderen Zeit. Ich kenne die Gleichgültigkeit, die den Sudanesen, vor allem den Dinkas, zum Verhängnis wurde und heute den Palästinensern zum Verhängnis wird. Die Armen, besonders wenn sie farbig sind, zählen nicht. Sie können wie die Fliegen getötet werden. Die Hungersnot in Gaza ist keine Naturkatastrophe. Sie ist der Masterplan Israels.

Es wird Gelehrte und Historiker geben, die über diesen Völkermord schreiben und fälschlicherweise glauben, dass wir aus der Vergangenheit lernen können, dass wir anders sind, dass die Geschichte uns davor bewahren kann, wieder einmal zu Barbaren zu werden. Sie werden akademische Konferenzen abhalten. Sie werden sagen: „Nie wieder!“ Sie werden sich selbst dafür loben, dass sie menschlicher und zivilisierter sind. Aber wenn es an der Zeit ist, sich zu jedem neuen Völkermord zu äußern, werden sie sich aus Angst, ihren Status oder ihre akademischen Positionen zu verlieren, wie Ratten in ihre Löcher verkriechen. Die Geschichte der Menschheit ist eine einzige lange Gräueltat an den Armen und Schwachen der Welt. Gaza ist ein weiteres Kapitel.