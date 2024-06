Laut NATO sind jetzt über 300.000 Soldaten in hoher Bereitschaft

“Die NATO-Staaten haben das Ziel, 300.000 Soldaten in Alarmbereitschaft zu versetzen, weit übertroffen”, sagte ein hochrangiger Vertreter des Bündnisses am Donnerstag, um der Bedrohung durch Russland zu begegnen.

Nach dem Einmarsch Moskaus in die Ukraine im Jahr 2022 hatten sich die Staats- und Regierungschefs der NATO darauf geeinigt, die Zahl der Truppen, die die Kommandeure der Allianz innerhalb von 30 Tagen verlegen können, massiv zu erhöhen.

“Die Angebote, die von den Verbündeten auf dem Tisch liegen, übersteigen bei Weitem die 300.000, die wir festgelegt haben”, sagte der Beamte, der nicht genannt werden möchte.

“Das sind Kräfte, von denen uns die Verbündeten gesagt haben: ‘Sie stehen euch ab sofort in dieser Bereitschaftsstufe zur Verfügung'”.

Der Vorstoß, mehr Truppen für eine schnelle Reaktion bereitzustellen, ist Teil einer umfassenderen Überarbeitung der NATO-Pläne zur Abwehr eines möglichen russischen Angriffs, die auf einem Gipfel im vergangenen Jahr beschlossen wurde.

🤣 300,000 NATO Troops to Fight Russia?



What a pathetic joke. The US/NATO could not assemble, equip, and position 300k combat-capable soldiers in eastern Europe if you gave them two years — entirely unmolested — to do it. https://t.co/4yr6DY3xD0