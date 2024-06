Ihre Strategie im Krieg gegen die Nahrung

In den beiden vorangegangenen Artikeln haben wir uns mit dem globalen Krieg gegen die Landwirte und den Schuldigen hinter dieser Agenda beschäftigt. Heute geht es um die Taktiken, mit denen diese Organisationen uns ihre dystopische Vision aufzwingen wollen.

Vielleicht erinnern Sie sich an Event 201, die Pandemie-Simulation Ende 2019, die als Generalprobe für die Covid-Reaktion 2020 diente. Solche Simulationen wurden auch im War on Food eingesetzt. Nehmen Sie unter anderem das Food Chain Reaction Game, ein Kriegsspiel aus dem Jahr 2015, das den Zeitraum von 2020 bis 2030 simuliert. Cargill und die anderen Teilnehmer haben die Daten des Food Chain Reaction Game von ihren Websites entfernt, aber die Version von Cargill wurde von unabhängigen Forschern archiviert, sodass Sie sie hier noch sehen können.

In der Simulation brachte das Jahrzehnt “zwei große Lebensmittelkrisen mit Preisen, die 400 Prozent des langfristigen Durchschnitts erreichten, eine Reihe extremer klimabedingter Wetterereignisse, den Sturz von Regierungen in Pakistan und der Ukraine sowie Hungersnöte und Flüchtlingskrisen in Bangladesch, Myanmar, dem Tschad und dem Sudan”. Als das Spiel endete, hatten die Organisatoren in Europa eine Fleischsteuer eingeführt, die CO2-Emissionen begrenzt und eine globale Kohlenstoffsteuer eingeführt. Der Zeitraum des Food Chain Reaction Game fällt mit der Covid-Krise im Jahr 2020 zusammen und endet mit der Verabschiedung der Agenda 2030. Wer glaubt, diese Daten seien nicht relevant, hat nicht aufgepasst.

Zu den Akteuren dieser Simulation gehören der World Wildlife Fund, das Center for American Progress, das Center for Naval Analyses und Cargill. Beachten Sie die Beteiligung des US-Militärs und von Organisationen, die mit den Geheimdiensten verbunden sind, an dieser Simulation, so wie sie es bei der Covid-Machtübernahme getan haben. Cargill ist, wie ich bereits erwähnt habe, eines der mächtigsten Mitglieder des globalen Big-AG-Kartells und hat sich bei der weltweiten Zerschlagung unabhängiger Landwirte hervorgetan, um die totale Kontrolle über die Lebensmittelversorgung zu erlangen. Das Center For American Progress ist eine Denkfabrik, die von Soros und Podesta unterstützt wird.

Der World Wildlife Fund hat eine dubiose malthusianische Geschichte, die auf seine eugenischen Gründer zurückgeht, wie Prinz Bernhard der Niederlande, Mitbegründer der Bilderberg-Gruppe, den Transhumanisten Julian Huxley (Bruder des Autors der Brave New World, Aldous Huxley) und den britischen Prinzen Philip, der sagte, er wolle als tödlicher Virus wiedergeboren werden, um zur Lösung des Problems der Überbevölkerung beizutragen”.

Die von diesen Verschwörern ausgeheckten Maßnahmen – Fleischsteuern und eine globale Kohlenstoffsteuer – haben nichts mit einer Erhöhung des Nahrungsmittelangebots zu tun, um Hungersnöte zu beenden, so wie die Teilnehmer des Ereignisses 201 mehr von Impfstoffen und der Bekämpfung von Fehlinformationen besessen waren als von einer wirksamen Frühbehandlung von Krankheiten. Um das Offensichtliche klarzustellen: In keiner der beiden Simulationen geht es wirklich darum, das Problem des Hungers oder der Ansteckung mit Viren zu lösen. Sie wurden entwickelt, um herauszufinden, wie man einer widerspenstigen Bevölkerung eine Agenda aufzwingen kann.

Beide Übungen sind klassische Beispiele für die Hegelsche Dialektik, d.h. die Strategie von Problem, Reaktion und Lösung, bei der ein Problem geschaffen oder benutzt wird, um die öffentliche Nachfrage nach einer Lösung zu stimulieren. Die Lösung besteht immer in im Voraus geplanten Maßnahmen oder Gesetzen, die vor der Schaffung des Problems niemals die Zustimmung der Öffentlichkeit gefunden hätten. Um Rahm Emanuel, den Stabschef von Präsident Obama, zu zitieren: “Eine ernste Krise sollte man niemals ungenutzt verstreichen lassen. Damit meine ich, dass sie eine Gelegenheit ist, Dinge zu tun, von denen man glaubt, dass man sie vorher nicht tun konnte”.

Das Ziel des Food Chain Reaction Game und der globalen Eliten, die diese Vision teilen, ist einfach, aber verheerend: Die kontrollierte Zerstörung der gegenwärtigen Lebensmittelversorgung und des Netzwerks der Versorgungskette – nicht um die Massentierhaltung zu beenden und sie durch eine regenerative, die Erde heilende Landwirtschaft zu ersetzen, sondern um sie durch ein globales, zentralisiertes, vollständig überwachtes und streng kontrolliertes Lebensmittelsystem zu ersetzen, das auf im Labor hergestellten und industriell verarbeiteten sogenannten Lebensmitteln basiert, mit wenig Wahlmöglichkeiten bei der Ernährung und miserablen Gesundheitsergebnissen für alle außer den Eliten, wobei der Klimawandel als Vorwand für alles dient.

Wie Bertrand Russell voraussagte, wird die Ernährung nicht dem Einzelnen überlassen, sondern so gestaltet, wie es die besten Biochemiker empfehlen.

Wenn Sie neu auf diesem Gebiet sind, werden Sie diese Aussage vielleicht übertrieben finden. Es ist schwer zu glauben, dass es Menschen gibt, die etwas so Weitreichendes und Teuflisches planen – es ist so weit hergeholt wie ein Netzwerk globaler Eliten, das einen Virus, der aus einem Labor entwichen ist, als Vorwand benutzt, um die Weltwirtschaft zu zerstören und Milliarden von Menschen mit experimentellen Giften zu vergiften. Aber es ist Realität, und wie die Zitate von Bertrand Russell und dem CEO von Monsanto andeuten, ist diese Agenda seit Jahrzehnten in Arbeit.

In meinem nächsten Artikel werden wir uns einige der öffentlich anerkannten Projekte ansehen, die in Vorbereitung sind, um dieses Ziel zu erreichen.

Tracy Thurman ist eine Verfechterin der regenerativen Landwirtschaft, der Ernährungssouveränität, dezentraler Lebensmittelsysteme und der medizinischen Freiheit. Sie arbeitet mit der Abteilung für öffentliches Interesse der Anwaltskanzlei Barnes zusammen, um das Recht zu schützen, Lebensmittel direkt von Landwirten ohne staatliche Einmischung zu kaufen.