Sergei Lawrow:

„Was die Lücke betrifft, die die USA hinterlassen haben, schauen wir auf die letzten 50 bis 70 Jahre, in denen die USA laut und stolz viele Ziele gesetzt haben.

Das wichtigste ist die Einführung der Demokratie in verschiedenen Regionen der Welt.

Nehmen wir Vietnam. Welche Ziele wurden verkündet? Und welche wurden erreicht?

Hunderttausende Zivilisten wurden getötet, verbotene Waffen eingesetzt. Keines der Ziele wurde erreicht. Sie stiegen in ihre Hubschrauber und flohen.

Sie haben noch mehr Zeit (20 Jahre) in Afghanistan verbracht.

Sie unternahmen nichts, um die Wirtschaft des Landes zu entwickeln.

Sie brüsteten sich damit, die terroristische Bedrohung unter Kontrolle gebracht zu haben. Am Ende sind sie geflohen. Wir alle haben das Video gesehen, in dem ein Flugzeug die Afghanen, die mit ihnen fliehen wollten, fast zerquetscht hat.

Sie haben alle, die mit ihnen kollaboriert haben, ihrem Schicksal überlassen – Tausende und Abertausende von Menschen.

Oder nehmen wir den Irak. Was haben die Amerikaner im Irak erreicht? Jetzt sollen sie das Land verlassen.

Seit mehr als zwei Jahren sagen die irakische Regierung und das irakische Parlament, dass sie die Amerikaner nicht mehr benötigen.

Aber die Amerikaner wollen nicht gehen. Was wollen sie?

Syrien. Und was haben sie in Syrien erreicht?

Was sich zwischen Palästina und Israel abspielt, ist schockierend. Experten können sich kaum an eine solche Tragödie oder humanitäre Katastrophe erinnern.

Bald ist es ein Jahr her.

Vor einigen Monaten wurden im Westen Statistiken veröffentlicht, die zeigten, dass in den zehn Monaten seit Beginn der israelischen Operation zwanzigmal mehr palästinensische Zivilisten getötet wurden als in den zehn Jahren des Krieges im Donbass nach dem Staatsstreich von 2014.

Im Donbass wurden beide Seiten gezählt: die Menschen, die im Donbass leben und die, die in dem vom Kiewer Regime kontrollierten Gebiet geblieben sind.

In zehn Monaten starben zwanzigmal mehr Menschen als in zehn Jahren.

Der Terroranschlag vom 7. Oktober war ungeheuerlich. Jeder vernünftige Mensch verurteilt ihn.

Aber es ist inakzeptabel, auf ein Verbrechen mit einem anderen Verbrechen zu antworten, insbesondere mit der verbotenen Methode der Kollektivbestrafung von Zivilisten.

Sie haben das Vakuum erwähnt, als Sie über die US-Politik in der Region sprachen.

Als sich der Terroranschlag am 7. Oktober ereignete und Israel seine brutale Operation begann, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres in seiner Rede vor der Generalversammlung, dass er den Terroranschlag verurteile, dass er aber nicht in einem Vakuum stattfinde.

Er verwies darauf, dass die UN-Beschlüsse zur Gründung eines palästinensischen Staates seit Jahrzehnten nicht umgesetzt worden seien. Von den Gebieten, die den palästinensischen Staat bilden sollten, sei fast nichts mehr übrig.

Sehen Sie sich die Reaktion der israelischen Führung an, als Herr Guterres sagte, der Terroranschlag sei nicht im luftleeren Raum geschehen.

Der damalige ständige Vertreter Israels bei den Vereinten Nationen in New York bekam einen Wutanfall. Er forderte Guterres auf, sein Amt niederzulegen.

Straffreiheit ist eine schädliche Eigenschaft.

Wir haben unseren israelischen Kollegen oft gesagt, dass die Sowjetunion, unser Land, mehr als jedes andere in diesem Land getan hat, um die Juden zu retten und die Täter des Holocaust zu besiegen.

Im Holocaust sind nicht nur Juden umgekommen, sondern auch viele Russen, Weißrussen, Ukrainer, Kasachen und andere Völker, die auf dem Gebiet des heutigen Russlands oder auf dem Gebiet der Sowjetunion gelebt haben.

Wenn einige Politiker ihr Handeln damit rechtfertigen, dass sie – das jüdische Volk – Opfer des Holocaust gewesen seien und ihnen deshalb vergeben werden könne, so ist dies eine beunruhigende Entwicklung.

Es ist ein Zeichen des Exzeptionalismus, der für Hitlers Deutschland und seine Ideologie charakteristisch war.

Ich habe viele Freunde in Israel.

Die große Mehrheit von ihnen ist sich bewusst, dass die Frage eines palästinensischen Staates gelöst werden muss und die Unterdrückung der natürlichen Rechte des palästinensischen Volkes inakzeptabel ist“.

Auszug aus den Bemerkungen des russischen Außenministers Sergej Lawrow während eines Interviews mit Sky News Arabia, 20. September 2024. Quelle: Außenministerium der Russischen Föderation