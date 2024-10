Lawrows Interview mit Newsweek fasst die Positionen Russlands prägnant zusammen

Von Tyler Durden

Verfasst von Andrew Korybko via Substack,

Dies könnte das erste Mal sein, dass Durchschnittsamerikaner die Ansichten eines hochrangigen russischen Beamten ohne Filter lesen …

Heutzutage geben russische Beamte nur selten Interviews für westliche Medien, zum einen, weil sie befürchten, dass ihre Worte nicht korrekt wiedergegeben werden, und zum anderen, weil sie Angst haben, „abgesagt“ zu werden. Deshalb ist es so wichtig, dass der russische Außenminister Lawrow der Newsweek ein schriftliches Interview gegeben hat.

Er fasste die Positionen seines Landes zum Ukraine-Konflikt, zur Multipolarität und zu den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA, die überprüft werden, prägnant zusammen.

In Bezug auf den ersten Punkt bekräftigte er die offizielle Position, dass Kiew Putins Bitte um einen Waffenstillstand vom Sommer nachkommen sollte und dass Moskau die Ursachen dieses Konflikts angehen und ihn nicht nur für einige Zeit einfrieren will.

Der im Frühjahr 2022 vorgelegte Entwurf eines Friedensvertrags könnte die Grundlage für die Wiederaufnahme der Gespräche mit der Ukraine bilden, wenn diese ihr Dekret über das Gesprächsverbot widerruft, wobei einige Details geändert werden müssten. Er warnte auch davor, der Ukraine zu erlauben, westliche Langstreckenwaffen tief im Inneren Russlands einzusetzen.

Was den zweiten Punkt betrifft, betonte Lawrow die regionale Dimension der Multipolarität, indem er auf mehrere führende Blöcke verwies, bevor er die BRICS als Modell für multilaterale Diplomatie beschrieb und die Bedeutung der UNO als Forum für die Angleichung der Interessen aller Länder bestätigte. Die Achtung der Interessen des jeweils anderen, ein größeres Mitspracherecht der Entwicklungsländer bei der globalen Regierungsführung und die gegenseitige Zusammenarbeit gelten als treibende Kräfte hinter diesem Trend. Auch China teile in dieser Hinsicht die Ansichten Russlands, sagte er.

Lawrow erwartet nicht, dass sich die russisch-amerikanischen Beziehungen nach der Wahl ändern werden, unabhängig davon, wer gewinnt, da beide Parteien entschlossen sind, seinem Land entgegenzuwirken.

Der Kreml werde jedoch alle neuen Vorschläge prüfen, die in diesem Fall gemacht werden könnten, und so die Möglichkeit offenlassen, die Beziehungen zu verbessern, wenn auf Seiten der USA der Wille dazu besteht und die Interessen Russlands respektiert werden. Er schloss mit der Hoffnung, dass die USA aufhören werden, im Ausland nach Abenteuern zu suchen, aber dies scheint Wunschdenken zu sein.

Seine Aussagen sind nicht neu und wer den Konflikt genau verfolgt, wird aus seinem Interview nichts Neues erfahren. Wichtig ist jedoch, dass der Durchschnittsamerikaner zum ersten Mal etwas über die tatsächliche Politik Russlands in diesen Fragen erfährt. Bisher waren sie davon weitgehend abgeschirmt, da die Medien nicht genau darüber berichteten. Es ist das Verdienst von Newsweek, dass sie Lawrows Antworten ohne jegliche Kommentierung geteilt und damit den üblichen Filter entfernt haben.

Das bedeutet nicht, dass der Durchschnittsamerikaner nun plötzlich mit allem einverstanden ist, was Russland in der Ukraine und der Welt im Allgemeinen erreichen will, und es könnte auch sein, dass sie nicht von der falschen Vorstellung befreit werden, dass es sich um eine Einmischung zur Unterstützung von Trump handelt, aber es könnte einige von ihnen für diese Ideen erwärmen. Je nach den Fortschritten auf dem Schlachtfeld in den kommenden Monaten, dem Ausgang der Wahl und dem G20-Gipfel in Rio im nächsten Monat könnten sich endlich die Anzeichen für einen realistischen Kompromiss abzeichnen.

In diesem Szenario könnten andere Mainstream-Medien dem Beispiel von Newsweek folgen und Interviews mit Lawrow und anderen russischen Beamten anfordern. Das Ziel wäre es, die Öffentlichkeit darauf vorzubereiten, zu akzeptieren, dass die maximalistischen Ziele des Westens in diesem Stellvertreterkrieg nicht realistisch sind und dass einige der Ziele Russlands nicht so bedrohlich sind, wie sie früher dargestellt wurden. Natürlich ist es auch möglich, dass nichts passiert. In diesem Fall würde dieses Interview eine Ausnahme darstellen und nicht den Beginn eines neuen Trends markieren.