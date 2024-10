Die Medien, wenn IDF-Soldaten getötet werden, im Vergleich zu einem Krankenhauspatienten, der in Gaza lebendig verbrannt wird

Nichts veranschaulicht das Fehlverhalten der Massenmedien so sehr wie die große Diskrepanz zwischen der Berichterstattung über die Tötung von vier 19-jährigen IDF-Soldaten durch die Hisbollah und dem völligen Desinteresse an einem 19-jährigen Krankenhauspatienten, der von den IDF in Gaza bei lebendigem Leib verbrannt wurde.

Caitlin Johnstone

Nichts verdeutlicht das Fehlverhalten der Massenmedien so sehr wie die große Diskrepanz zwischen der Berichterstattung über die Tötung von vier 19-jährigen IDF-Soldaten durch die Hisbollah und dem völligen Desinteresse an einem 19-jährigen Krankenhauspatienten, der von den IDF in Gaza lebendig verbrannt wurde.

Eine schockierend schreckliche Schlagzeile erschien am Montag in Sky News: „Israel benennt jugendliche Soldaten, die bei einem Drohnenangriff der Hisbollah getötet wurden – während ’23 sterben‘ bei einem Schulangriff in Gaza.“ Es beginnt mit dem noch schrecklicheren Absatz „Israel hat die vier jugendlichen Opfer eines Hisbollah-Drohnenangriffs auf eine Militärbasis benannt – während Berichten zufolge mindestens 23 Menschen bei einem Angriff auf eine Schule im Zentrum des Gazastreifens getötet wurden.“

Beachten Sie die Anführungszeichen und die passive Sprache, wenn Sky von „23 Toten“ spricht, und die Art und Weise, wie diese aktiven Kämpfer als unschuldige kleine Kinder dargestellt werden, die „Opfer“ eines unprovozierten Angriffs waren, der sie „getötet“ hat. Die Tötungen im Gazastreifen werden von der Mainstream-Presse immer als „Todesfälle“ dargestellt, die passiv geschehen, immer in einer zweifelhaften Sprache wie „angeblich“ und „nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums“, während Israelis immer „Opfer“ sind, die „getötet“ werden.

Interessant, wie Sky News diesen Beitrag jetzt gelöscht hat (ohne Erklärung)



Es war interessant, wie 19-jährige israelische *Soldaten* in einer Militärbasis während eines Krieges mehr Sympathie erregen als unschuldige arabische Babys, die von Israel getötet werden



Der Instagram-Beitrag ist immer noch online:https://t.co/IgmGFiE6oT pic.twitter.com/ICL1Y7o7Ty — Miqdaad Versi (@miqdaad) Oktober 14, 2024

Die propagandistische Verwendung der Sprache durch die westlichen Medien, um Israel in ein sympathisches und die Palästinenser in ein unsympathisches Licht zu rücken, ist weit verbreitet und ausführlich dokumentiert. Bereits im Januar veröffentlichte The Intercept eine Studie, aus der hervorging, dass Zeitungen wie die New York Times, die Washington Post und die Los Angeles Times bei der Beschreibung der Tötungen von Israelis am 7. Oktober eine ganz andere Sprache verwendeten als bei der Beschreibung der Tötungen von Palästinensern in den Monaten danach, wobei Schimpfwörter wie „Gemetzel“, „entsetzlich“ und „Massaker“ durchgängig bei Ersterem und nie bei Letzterem verwendet wurden. Ein weiterer Bericht von The Intercept im vergangenen April enthüllte, dass dies kein Zufall ist; ein durchgesickertes internes Memo der New York Times zeigt, dass die Mitarbeiter des Blattes ausdrückliche Anweisungen erhalten haben, bestimmte Formulierungen zu vermeiden, die israelischen Informationsinteressen schaden.

Schauen Sie sich an, wie Sky News die bewaffneten israelischen Soldaten, die im Kampf getötet wurden, beim Namen nennt und sie als unschuldige kleine Babys darstellt, die von Monstern abgeschlachtet wurden, und vergleichen Sie dies mit der Tatsache, dass Sie den Namen Sha’ban al-Dalou nirgendwo in der Mainstream-Presse finden.

Sha’ban al-Dalou war ebenfalls 19 Jahre alt, als er starb, aber im Gegensatz zu diesen israelischen Soldaten war er ein Zivilist, der in einem Krankenhausbett lag, und er starb einen viel schmerzhafteren und schrecklicheren Tod als sie;

Wenn Sie in letzter Zeit in den sozialen Medien unterwegs waren, haben Sie vielleicht die erschütternden Bilder gesehen, die zeigen, wie al-Dalou nach einem israelischen Luftangriff auf das al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in einem Krankenhausbett verbrennt, während er noch an seine Infusion angeschlossen ist und verzweifelt in einem flammenden Inferno um Hilfe schreit.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels taucht al-Dalous Name genau ein Mal in einem Artikel auf, den ich bei Google News finden kann, und er ist von Middle East Eye.

Sha'ban Al-Dalou, a 20s young man whom you all watched burning yesterday.



Let his memory haunt you. Remember his face very well.



Never forget. Never forgive. pic.twitter.com/HMslun1HU3 — Abubaker Abed (@AbubakerAbedW) October 14, 2024

Der Bericht von Middle East Eye lautet wie folgt:

„Sha’ban al-Dalou, ein 19-jähriger Student der Softwaretechnik an der Al-Azhar-Universität in Gaza, der den Koran auswendig kann, wurde bei lebendigem Leib verbrannt, nachdem ein israelischer Luftangriff das Al-Aqsa-Krankenhaus getroffen hatte, bei dem drei weitere Personen ums Leben kamen.

„Sha’ban, der letztes Jahr gewaltsam vertrieben wurde, nachdem die israelischen Streitkräfte sein Haus zerstört hatten, hatte gerade im September 2023 sein Universitätsstudium begonnen.

„Letzte Woche überlebte Sha’ban wie durch ein Wunder einen israelischen Angriff auf eine Moschee, der 20 Menschenleben forderte.

„Sha’ban und seine Mutter kamen bei einem Brand ums Leben, nachdem Israel das Krankenhaus angegriffen hatte, in dem das Zeltlager für vertriebene Zivilisten in Gaza verbrannt war.“

Alle Erwähnungen, die ich über al-Dalous Tod in der Mainstream-Presse finden kann, nennen ihn nicht namentlich, sondern sprechen nur von einem „Mann“ oder einer „Person“ (nicht von einem „Teenager“), der in einem Feuer starb.

„Videos vom Tatort scheinen zu zeigen, wie ein Mann bei lebendigem Leib verbrannt wird, während Umstehende nur zuschauen können“, berichtet die Washington Post .

„In mehreren Videos, die in sozialen Medien geteilt und von NBC News verifiziert wurden, war mindestens eine Person zu sehen, die ihre Hände aus den Flammen streckte, als sie lebendig verbrannte“, berichtet NBC News.

Im Gegensatz dazu liest Sky News in seinem Beitrag über den Tod der vier IDF-Soldaten feierlich und ehrfürchtig die Namen vor und betont wiederholt die Tatsache, dass „alle vier erst 19 Jahre alt waren“.

Over the last year the narrative being pushed by our media has become ever more blatant. Some lives matter more than others. pic.twitter.com/INIwXkcQfJ — Saul Staniforth (@SaulStaniforth) October 14, 2024

Sky News, das 2018 von Rupert Murdoch an Comcast verkauft wurde, hat in den vergangenen Tagen Überstunden gemacht, um Israels zunehmende Kriminalität in ein positives Licht zu rücken. In dem Bericht vom Sonntagabend über den Hisbollah-Angriff, bei dem die vier Soldaten getötet wurden, wurde während des gesamten Beitrags nicht ein einziges Mal erwähnt, dass es sich um einen Angriff auf eine Militärbasis handelte, sodass die Zuschauer den Eindruck hatten, die Hisbollah habe ein israelisches Einkaufszentrum oder Ähnliches angegriffen. Ein Bericht von Sky News über die Reaktion Londons auf die iranischen Raketenangriffe auf Israel wurde kritisiert, weil er ein Foto des brennenden medizinischen Zentrums in Gaza, in dem al-Dalou getötet wurde, als Titelbild verwendete und damit implizierte, dass das brennende Gebäude vom Iran und nicht von Israel verursacht wurde.

Die massive Diskrepanz zwischen der Art und Weise, wie die Mainstream-Presse über israelische und palästinensische Todesopfer berichtet, ist ein Beweis dafür, dass die Mainstream-Presse Propagandadienste für die zentralisierte US-Machtallianz ist. Es ist aber auch ein Beweis dafür, dass die Palästinenser von der westlichen politischen Medienklasse nicht als menschliche Wesen betrachtet werden.

Wie die libanesische Schriftstellerin Lina Mounzer kürzlich schrieb: „Fragen Sie irgendeinen Araber, was die schmerzlichste Erkenntnis des letzten Jahres war, und es ist diese: dass wir das Ausmaß unserer Entmenschlichung in einem solchen Ausmaß entdeckt haben, dass es unmöglich ist, in der Welt auf die gleiche Weise zu funktionieren.“

The 19-year-old we all saw burn to death in the hospital compound, after an Israeli strike.



Sha’ban Al Dalou. https://t.co/zsb12P3bi3 pic.twitter.com/HezgUnE1R1 — Sana Saeed (@SanaSaeed) October 14, 2024

Wie Aaron Bushnell sagte, bevor er selbst verbrannte: „Das ist es, was unsere herrschende Klasse beschlossen hat, normal zu sein“.