Neue Videos am Dienstag

Lassen Sie sich heute von einer breiten Auswahl an neuen und fesselnden Videos inspirieren, die nicht nur informativ sind, sondern auch Ihren Horizont erweitern. Entdecken Sie faszinierende Dokumentationen, die tiefgehende Einblicke in eine Vielzahl von Themen bieten, und bleiben Sie mit aktuellen Nachrichten-Clips stets auf dem Laufenden. Darüber hinaus erwarten Sie zahlreiche Beiträge, die unterschiedlichste Interessen abdecken und für jeden Geschmack etwas bereithalten. Egal ob Sie nach Wissen, Inspiration oder einfach nur nach den neuesten Nachrichten suchen – hier finden Sie alles, was Sie brauchen.

Wie ist die Lage an der Front, Herr General? // Harald Kujat

SCOTT RITTER: NATO STEHT FÜR NICHTS GUTES IN DER WELT

Best of – Deutschland schmiert ab – Punkt.PRERADOVIC mit klugen Köpfen

Diktat aus Washington | Von Rainer Rupp

Der PCR-Test ist kein Diagnoseverfahren. Der Nachweis von Covid mit diesem Test ist ein Betrug

Link zum Video

Grosser Erfolg für das Bargeld und die Demokratie in der Schweiz!

Kayvan Uncut #5

„Corona im Rechtsstaat“ – im Gespräch mit dem Anwalt Prof. Niko Härting

Ärzte und Pflegepersonal sind Angestellte eines Unternehmens. Die Verwaltung leitet das Krankenhaus

Link zum Video

John Mearsheimer: Das Bündnis zwischen Russland und Iran soll bald auch Nordkorea und China umfassen

Europas oberste Medizinbehörde (EMA) entlarvt die Covid-Impfung als Farce – EU/FvD- PK 21.11.23

JAPAN ERHEBT SICH

Die KI erzeugt virtuelle Influencer, die für Marken werben oder Wahlkandidaten unterstützen

Link zum Video

„Der Euro führt uns direkt in die Planwirtschaft!“ (Carlos A. Gebauer)

Im Gespräch mit Tom-Oliver Regenauer

Warum eine rationale Politik heute kaum umsetzbar ist | Unternehmensberater Wolfgang Hierse