Mindestens 55 nicht deklarierte chemische Elemente in COVID-19-Impfstoffen von AstraZeneca, CanSino, Moderna, Pfizer, Sinopharm und Sputnik V gefunden.

In den COVID-19-Impfstoffen von AstraZeneca, CanSino, Sinopharm, Moderna, Pfizer und Sputnik V wurden mindestens 55 Elemente gefunden, die nicht als Inhaltsstoffe aufgeführt sind. Dies geht aus einer neuen Studie hervor.

Unter anderem wurden 11 Schwermetalle nachgewiesen. 100 Prozent der Proben enthielten Chrom, 82 Prozent Arsen, 59 Prozent Nickel, 47 Prozent Kobalt und Kupfer, 35 Prozent Zinn, 18 Prozent Cadmium, Blei und Mangan und 6 Prozent Quecksilber.

In allen Marken fanden die Forscher Bor, Kalzium, Titan, Aluminium, Arsen, Nickel, Chrom, Kupfer, Gallium, Strontium, Niob, Molybdän, Barium und Hafnium.

