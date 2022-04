Leben am Halsband – wir werden nur noch wollen, was wir dürfen

Am 31. Januar 2022 hat sich die Schweiz – unbemerkt von der Öffentlichkeit – offiziell dem digitalen Covid-Zertifikat der EU angeschlossen. Die Rechtsgrundlage für das EU-Zertifikat läuft am 30. Juni aus und ist zur Zeit in Revision.

«Es gilt zu verhindern, dass Unionsbürgerinnen und -bürgern und ihren Familienangehörigen die Möglichkeit genommen wird, von ihren digitalen COVID-Zertifikaten der EU Gebrauch zu machen», schreibt die EU-Kommission dazu in einwandfreiem Neusprech. Schon die erste Version des Zertifikats wurde eingeführt, «um die sichere Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit während der COVID-19-Pandemie zu erleichtern». Frei durch Kontrolle – was für ein Widerspruch.

Die Schweiz wird die Neuerungen der EU übernehmen müssen, wenn das hiesige Zertifikat – seit Januar mit verkürzter Gültigkeit – weiterhin für Mobilität innerhalb Europas gut sein soll.

Gleichzeitig wird beim WEF an einer verbesserten Version des Covid-Passes aufgrund