Lebensmittelbarone: Wie Big Food und Big Ag weiterhin von der Pandemie profitieren

Mitten in einer weltweiten Pandemie haben Big Food und Big Ag das Beste aus der konvergierenden Krise gemacht, um ihren Griff auf jedes Glied in der industriellen Nahrungsmittelkette zu verstärken, so ein Bericht der ETC Group.

Anmerkung der Redaktion: Dies ist die Zusammenfassung von „Food Barons 2022: Crisis Profiteering, Digitalization and Shifting Power“, einem Bericht der ETC Group zur Unternehmenskonzentration in der Lebensmittelindustrie.

Das Update 2022 der ETC Group zur Unternehmenskonzentration bietet eine Momentaufnahme der weltweiten Lebensmittelbarone – der größten Akteure in der industriellen Lebensmittel- und Landwirtschaftskette.

Wir untersuchen die führenden Unternehmen, die jeden der 11 Schlüsselsektoren der Agrarnahrungsmittelindustrie kontrollieren: Saatgut, Agrochemikalien, Tiergenetik, synthetische Düngemittel, Landmaschinen, Tierarzneimittel, Rohstoffhändler, Lebensmittelverarbeiter, Big Meat, Lebensmitteleinzelhandel und Lebensmittelzustellung. Die Rankings basieren auf den Umsatzzahlen für 2020.

Unsere Ergebnisse zeigen, dass viele Agrar- und Lebensmittelsektoren heute so „kopflastig“ sind, dass sie von nur vier bis sechs marktbeherrschenden Unternehmen kontrolliert werden, wodurch diese Unternehmen enormen Einfluss auf Märkte, Agrarforschung und politische Entwicklung ausüben können, was die Ernährungssouveränität untergräbt.

Das Jahr 2020 war ein schreckliches Jahr für die Ernährungssicherheit und die Gesundheit – aber ein Glücksfall für Big Food und Big Ag.

Inmitten einer globalen Pandemie – in Kombination mit Klimaschocks, Lieferkettenstillstand, Preisspitzen, zunehmendem Hunger, Nahrungsmittel- und Energieknappheit, Bürgerkriegen, Rassengewalt und Kriegen – haben diese Lebensmittelbarone das Beste aus den konvergierenden Krisen gemacht, um ihren Griff auf jedes Glied der industriellen Nahrungsmittelkette zu verstärken.

Damit untergraben sie das Recht von Bauern, Kleinbauern, Fischern und Viehzüchtern, Lebensmittel für ihre eigenen Gemeinschaften und viele andere zu produzieren. Die Lebensmittelbarone beuten Arbeiter aus, vergiften Boden und Wasser, vermindern die Artenvielfalt, verhindern Klimagerechtigkeit und halten ein Lebensmittelsystem aufrecht, das auf rassischer und wirtschaftlicher Ungerechtigkeit beruht.

Wir identifizieren sieben Schlüsselaspekte der globalen industriellen Nahrungskette, die wir in Form von Macht konzeptualisiert haben: Die Lebensmittelbarone versuchen, ihre Macht zu erhalten, zu festigen und auszuweiten, trotz ihrer vielen Schwächen, die während der globalen Pandemie besonders offensichtlich wurden.

Wir machen auch auf drei kritische, sektorübergreifende Trends aufmerksam, die die Fähigkeit der Lebensmittelbarone – Big Ag, zusammen mit Big Tech und Big Finance – erhöhen, die Kontrolle über die industrielle Lebensmittelkette zu behalten.

Der erste dieser Trends ist die Digitalisierung von Lebensmitteln und Landwirtschaft über die gesamte Kette hinweg.

Der zweite ist die wachsende Macht der asiatischen (insbesondere chinesischen) Lebensmittelbarone.

Die dritte ist die horizontale Integration, einschließlich der zunehmenden Beteiligung von Vermögensverwaltungsgesellschaften an Lebensmittel- und Landwirtschaftssektoren – was den Anschein von Wettbewerb erweckt, aber den tatsächlichen Wettbewerb schwächt.

Im Gegensatz zur zunehmenden Konzentration und Macht der Lebensmittelbarone ist es wichtig, uns daran zu erinnern, wer die Mehrheit der Welt ernährt: die Bauern. Das bäuerliche Nahrungsnetz ernährt das Äquivalent von 70 % der Weltbevölkerung mit weniger als 30 % der weltweiten Land-, Wasser- und Agrarressourcen.

Vorschläge von der Basis – wie der Nyéléni-Prozess des Internationalen Planungskomitees für Ernährungssouveränität – zielen darauf ab, Bauern, Züchter, Fischer, Jäger und Verbraucher wieder in den Mittelpunkt des Lebensmittelsystems zu stellen und die Macht der industriellen Landwirtschaft zu brechen.

Wenn wir uns dem Klimawandel und seinen alarmierenden Folgen stellen, müssen wir die Stimmen, Aktionen, Lösungen und die Führungsrolle aller Völker anerkennen.

Die Analyse in diesem Bericht basiert auf dem Verständnis des Zusammenhangs zwischen Rassengerechtigkeit und Klimawandel und darauf, wie die extraktive Landwirtschaft unverhältnismäßig viele farbige Menschen und indigene Gemeinschaften betrifft.

Es ist an der Zeit, sich von der industriellen Nahrungsmittelkette zu trennen. Institutionen, die von der Zivilgesellschaft unter Druck gesetzt wurden, haben es bereits geschafft, ihre Gelder aus moralischen Gründen teilweise aus Tabak, Waffen und fossilen Brennstoffen abzuziehen. Graswurzel-Klimabewegungen haben erfolgreich die Unternehmen für fossile Brennstoffe als Hindernis für sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen benannt.

Lebensmittelbewegungen sollten diesem Beispiel folgen: Es ist ein logischer nächster Schritt, die Abschaffung jeglicher finanzieller Unterstützung für die industrielle Lebensmittelkette zu fordern, indem sie das hohe Maß an transnationaler Unternehmenskontrolle und den vielfachen Missbrauch dieser Kette aufdeckt.

Die partizipative Bewertung von Technologien auf der Grundlage des Vorsorgeprinzips sowie die Entwicklung und Unterstützung der Umsetzung von sozial und ökologisch nützlichen Technologien sollten ebenfalls oberste Priorität haben.

Darüber hinaus müssen die Wettbewerbsbehörden neue Mechanismen entwickeln, um die kettenübergreifende Macht von Datenriesen und horizontalen Anteilseignern zu verstehen und einzuschränken, und eine viel größere Transparenz bei Private Equity und anderen Unternehmensakteuren fordern.

Dies ist der Moment, die Lebensmittelbarone als das zu sehen, was sie sind, ihre strukturellen Schwächen zu erkennen und gemeinsam strategische Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu bekämpfen. Wir hoffen, dass dieser Bericht den Bewegungen für Ernährungssouveränität und ihren Verbündeten einige nützliche Informationen für die bevorstehenden Kämpfe liefert.

Ursprünglich veröffentlicht von der ETC Group.