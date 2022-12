Die beunruhigende Wahrheit über digitales Geld in 90 Sekunden erklärt

Die autoritäre Kontrolle über Ihr Geld ist nicht mehr weit entfernt, warnt die beliebte australische YouTuberin Sorelle Amore. In China kann die Regierung bereits entscheiden, wofür die Bürger ihr Geld ausgeben können.

In den vergangenen Jahren hat die chinesische Regierung Millionen von Menschen daran gehindert, unter anderem Zugtickets, Pässe oder Luxusgüter zu kaufen. Dies ist auf das strenge Sozialkreditsystem in China zurückzuführen. Dadurch werden die Identität und die Handlungen der Chinesen mit ihren Bankkonten verknüpft.

Das System zieht die Aufmerksamkeit anderer Länder auf sich, die mit programmierbarem Geld experimentieren, wie Schweden, Südafrika und Kanada. In der Tat arbeitet fast die Hälfte aller Länder der Welt an digitalem Geld. Unabhängig davon, wo Sie leben, wird diese Technologie wahrscheinlich schon in wenigen Jahren Realität sein, sagt Sorelle Amore.

Der Plan ist, programmierbares Geld mit Ihrem Kohlenstoffbudget zu verbinden. Wenn Sie mehr verbrauchen als erlaubt, müssen Sie extra bezahlen. Wenn Sie in diesem Monat zu oft mit dem Auto gefahren sind oder zu viel Fleisch gekauft haben, bekommen Sie am Ende des Monats die Rechnung vom Staat.

Und da Ihre CO₂-Emissionen durch das digitale Geld der Regierung überwacht werden, gibt es keine Möglichkeit, es zu verbergen, wie viel CO₂ Sie ausstoßen. Und da das Geld programmiert werden kann, braucht die Regierung Ihnen nicht einmal eine Rechnung zu schicken. Der Betrag wird einfach von Ihrem Konto abgebucht.

