Leiter der Impfstoffabteilung von Pfizer, beriet die US-Regierung bei der Neuformulierung der Gain of Function Forschungspolitik.

Der Chief Scientific Officer für Impfstoffforschung und -entwicklung von Pfizer beriet das National Science Advisory Board for Biosecurity während der Beratungen des Gremiums über die Neuformulierung der Regierungspolitik in Bezug auf Funktionsgewinne in der Forschung.

Der aufgedeckte Einfluss eines führenden Pfizer-Mitarbeiters auf den Ansatz der Bundesregierung zur Regulierung der gain of function“-Forschung, die sich auf die Manipulation von Krankheitserregern bezieht, um diese tödlicher, virulenter oder auf den Menschen übertragbar zu machen, folgt jetzt auf eine schockierende verdeckte Ermittlung von Project Veritas in dem Unternehmen. Die Gruppe ertappte einen Mitarbeiter des Pharmariesen und Impfstoffherstellers COVID-19 dabei, wie er zugab, sich an dieser riskanten Form der Forschung zu beteiligen, um besser von den Impfstoffen zu profitieren.

In Anbetracht dieser Behauptungen ist die Nähe von Philip Dormitzer von Pfizer zu den Bemühungen der US-Regierung um eine Neuformulierung der Richtlinien für die Funktionsforschung im Jahr 2016 merkwürdig, da er zu dieser Zeit als Vizepräsident und Chief Scientific Officer für RNA- und Virusimpfstoffe bei Pfizer tätig war. Diese Position hatte er von September 2015 bis Dezember 2021 inne.

Im Jahr 2014 kündigte die US-Regierung an, die Finanzierung der Gain-of-Function-Forschung zu pausieren, und leitete gleichzeitig einen Beratungsprozess ein, um eine neue Politik zu entwickeln, die darauf abzielt, diese riskante Form der Forschung besser zu regulieren.

Die beiden „Hauptakteure“ in der Debatte waren die National Academies, die zwei Symposien einberiefen, um eine Politik für Funktionsgewinne zu entwerfen und zu beraten, und das National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB). Das NSABB hatte die Aufgabe, „der US-Regierung Empfehlungen für die Finanzierung und Durchführung von Gain-of-Function-Forschung zu geben“ und „als offizielles Bundesberatungsgremium für die Aufsicht über diesen Bereich der Dual-Use-Forschung zu dienen“.

Einfach ausgedrückt waren die Nationalen Akademien der einflussreichste Berater des NSABB, das seinerseits für die Ausarbeitung der neuen Forschungspolitik der Regierung verantwortlich war.

Zu den zehn Mitgliedern des zweiten Symposiums der Nationalen Akademie der Wissenschaften gehörte Dormitzer, dessen Zugehörigkeit zu Pfizer auf den offiziellen Veranstaltungsunterlagen deutlich zu erkennen ist. Das Symposium war die letzte Veranstaltung vor der Fertigstellung des Empfehlungsentwurfs der NSABB und fand im März 2016 statt.

Mit anderen Worten: Die Veranstaltung hatte großen Einfluss darauf, was das NSABB letztlich in Bezug auf die Forschungspolitik zur Funktionssteigerung herausbringen würde.