Lennie erklärt die Welt in 6 Minuten: „Wir leben in einer Welt voller Schurken“.

In ca. 6 Minuten erklärt Lennie Kenis die Welt in einem Video auf TikTok. Dies ist eine Übersetzung eines Videos des TikTok-Nutzers itsmorganfr. Direkt zum Video.

Wir leben in einer Welt voller Schurken und sie haben diese Welt perfekt gemacht. Wir essen das Essen, das sie uns geben. Wir wählen einen der wenigen Menschen, die sie für uns ernennen, und sehen uns die Filme an, die sie uns zeigen.

Sie gewinnen unsere Aufmerksamkeit, seit wir fünf Jahre alt sind, und geben sie nie mehr zurück. Wir gehen acht Stunden am Tag zur Schule und lernen dort, was sie von uns erwarten. Sie schimpfen mit uns, bis wir gehorchen. Und dann loben sie uns, wenn wir es tun.

Sie gewöhnen uns daran, aufzuwachen und den ganzen Tag in einem Gebäude zu verbringen, das wir uns nie ausgesucht hätten, damit wir, wenn wir älter werden, bereit sind, dasselbe zu tun.

Wenn wir unsere Kindheit damit verbringen, das zu tun, was uns gesagt wird, wird das Befolgen von Befehlen angenehmer. Wenn wir älter werden, zögern wir, den Mut zu haben, von der Norm abzuweichen.

Sie sagen uns, dass wir alles machen sollen, um aufs College zu gehen, weil wir sonst scheitern werden. Sie manipulieren uns von klein auf, um uns finanziell abhängig zu machen. Damit wir für das System verantwortlich bleiben.

Sie haben uns eine Währung gegeben, die nur einen Wert hat, weil sie sagen, dass sie einen Wert hat. Und den bekommen wir, indem wir in einem Unternehmen arbeiten, das ihnen gehört. Ihre Millionen werden zu Milliarden, während der Rest von uns gezwungen ist, unsere Zeit für einen winzigen Bruchteil dessen zu opfern, was wir mit unserer Arbeit verdienen. Sie versorgen uns mit Wohnraum, machen ihn aber so teuer, dass wir kaum genug Vermögen anhäufen können, um ihrem System zu entkommen.

Unsere Supermärkte sind so voll mit Eigenmarken, dass es schwierig ist, Marken zu finden, die sie nicht führen. Unsere Mahlzeiten werden wahrscheinlich in einem Laden gekauft, der ihnen gehört, oder mit Zutaten ihrer Marken zubereitet. Sie manipulieren die Lebensmittel, die sie uns geben, indem sie sie mit giftigen und süchtig machenden Chemikalien anreichern. Sie machen die schädlichsten Nahrungsmittel zu den billigsten, damit wir sie nicht ablehnen können.

Mit der Zeit werden wir in vielerlei Hinsicht süchtig nach ihnen und sie bombardieren uns mit Versuchungen auf jeder Werbetafel und in jedem Werbespot. Wenn wir durch den übermäßigen Verzehr dieser substanzlosen Nahrungsmittel krank werden, haben wir kaum eine andere Wahl, als unsere finanzielle Solidität zugunsten unserer Gesundheit aufzugeben. Wir zahlen Tausende Dollar an Institutionen, die ihnen gehören, damit sie uns noch schädlichere Chemikalien verschreiben, die nur die Symptome betäuben.

Sie machen die Gesellschaft abhängig von süchtig machendem Essen, das Krankheiten verursacht, und von teuren Medikamenten, die das verschleiern, und halten uns für immer in ihrem System gefangen. Wir konsumieren nur die Inhalte, die sie uns liefern.

Unsere Nachrichtenkanäle werden von ihnen betrieben, um uns von zwei gegensätzlichen Standpunkten zu überzeugen, damit wir nie einer Meinung sind. Warum glauben Sie, dass es kostenlos ist? Sie liefern uns schockierende Schlagzeilen, die Emotionen wecken und unsere Aufmerksamkeit ablenken. Sie geben uns oberflächliche Idole, die einen luxuriösen Lebensstil repräsentieren, sodass wir danach streben, so zu sein wie sie und Geld mit Glück assoziieren.

Sie lenken unsere Aufmerksamkeit auf weltliche Probleme, die sie geschaffen haben, um uns auf unsere physische Realität zu konzentrieren und uns von unserem Schöpfer zu entfernen. Wenn wir uns auf das konzentrieren, was um uns herum geschieht, werden wir nie in der Lage sein, die Wahrheit Gottes in uns selbst zu erkennen.

Der Bösewicht, der die Welt beherrscht, kennt die Wahrheit über unser Potenzial und es liegt in seinem Interesse, uns abzulenken und uns bereitzumachen, uns einem System zu unterwerfen, das von unserer Angst lebt.

Stellen Sie sich vor, jeder auf diesem Planeten würde glauben, dass wir zu einem bestimmten Zweck erschaffen wurden. Wir würden einen unerschütterlichen Glauben an uns selbst freisetzen, und die Machtpyramide, auf der die Gesellschaft aufgebaut ist, würde sich umkehren.

Wir würden hinter die Lüge blicken, die wir leben, und einander um Hilfe bitten, anstatt uns auf unsere korrupten Führer zu verlassen. Korrupte Führer, die ein diskretes Monopol aufgebaut haben, das die Augen der Unwissenden durch die Illusion der Wahl täuscht.

Die meisten von uns sehen die Welt so, wie sie dargestellt wird: vielfältig, kontingent und plausibel. Wer in den Tag hinein lebt, ohne einen Schritt zurückzutreten, für den erscheint die Welt logisch. Dann blicken wir hinter die Kulissen und sehen, was wirklich Sinn ergibt. Wo eine Lüge ist, sind viele. Sobald wir eine Lüge erkennen, finden wir uns in einem endlosen Spinnennetz der Massentäuschung wieder.

Die Augenbinde, die wir seit unserer Kindheit tragen, wird sich lösen und Licht auf unsere erfundene Realität werfen. Unseren Machthabern ging es nie um unser Wohl. Es war von Anfang an ein Machtkampf, in dem wir uns seit der Geburt der Gesellschaft befinden und in dem wir uns so lange befinden werden, bis wir einen Grund zur Veränderung sehen und aufhören, mit dem Finger aufeinander zu zeigen.